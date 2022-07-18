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Новости

«Тепловой апокалипсис» в Европе: аномальная жара, лесные пожары и «климатические беженцы» Статьи редакции

Температура бьёт рекорды, пламя уничтожает десятки тысяч гектаров леса, а общественные службы прерывают работу.

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Лесной пожар во Франции. Фото Reuters

В Европе установилась экстремально жаркая погода — в некоторых регионах температура доходит до 47°C. Местные жители вынуждены скрываться от жары и бежать от лесных пожаров, а туристы отменяют отпуска. TJ разобрался, как в Европе пытаются справиться с высокими температурами.

Франция

  • Из-за лесных пожаров на юго-западе страны эвакуировали более 16 тысяч человек, в регионе объявили «красный» уровень опасности, пишет «Би-би-си». «Оранжевый» уровень объявлен в трети французских регионов;
  • Местные власти пытаются остановить пожары, но не знают, когда возьмут ситуацию под контроль. Огонь достиг моря и стал распространяться на юг. К моменту написания заметки пожаром охвачено более 100 кв. км, 10 тысяч гектаров уже выгорели;

  • Местные жители отмечают, что никогда в жизни не видели таких пожаров. Жительница Ла-Тест-де-Бюш, которой пришлось покинуть дом, назвала себя «беженкой из-за изменения климата»;

  • Температура в некоторых регионах поднимается до 40°C. Метеоролог назвал погодные условия «тепловым апокалипсисом».
Пожарный во Франции. Фото 

Испания

  • Лесные пожары вспыхнули в провинциях Кастилия-и-Леон, Галисия и Эстремадура. Они уже уничтожили 30 тысяч гектаров леса. Трём тысячам человек пришлось эвакуироваться, отдыхающие начали покидать курорты;
  • Температура достигла 45°C. Жара и лесные пожары стали причиной гибели около 368 человек, пишет BNO News.
Пожар в Испании. Фото Французской пожарной службы

Средиземноморье

  • В Португалии зафиксировали температуру 47°C. Во время жары погибло 659 человек, пишет BNO News. Лесные пожары уничтожили 30 тысяч гектаров лесов — это самый большой ущерб от пожаров с лета 2017 года;

  • В Марокко власти приказали более 1300 жителям срочно эвакуироваться и направили дополнительных пожарных для борьбы с огнем в лесах на севере страны;

  • На Крите пожарные тушат пожары на северном побережье острова вокруг города Ретимнон;

  • Лесные пожары вспыхнули также в некоторых местах на юго-западе Турции и на Адриатическом побережье Хорватии, возле курортных городов Задар и Шибеник, но эвакуацию там не организовали;
  • В Италии правительство объявило чрезвычайное положение в высохшей долине По, самой длинной реке страны, которая измельчала из-за жары.

Великобритания

  • В некоторых регионах Великобритании температура поднялась до 30°C, пишет «Би-би-си». По прогнозу ожидается до 41°C;
  • Агентство по безопасности здравоохранения выпустило предупреждение о «национальной чрезвычайной ситуации». Метеорологическая служба выпустила «красное», самое серьёзное предупреждение об опасности, связанной с жарой;
  • Часть школ закрыли, другие закрылись раньше окончания занятий;
  • Железнодорожный оператор попросил путешествовать только «в случае крайней необходимости», а также объявил об отменах некоторых поездов и ввёл ограничения по скорости;
  • Часть операционных в больницах закрыли, потому что они не могут поддерживать необходимую температуру, а также из-за проблем с IT-серверами;
  • Зоопарки закрывают, свиней покрывают солнцезащитным кремом, а приматов кормят «мороженым» из фруктов и овощей;
  • Цепи моста Хаммерсмит в Лондоне, одного из старейших подвесных мостов в Европе, обернули фольгой, чтобы не допустить его перегрева. Температура цепей не должна превышать 13°C. Если она поднимется до 18°C, то движение по мосту придется закрыть.

#новости #европа #жара

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36 комментариев
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 Gamer Altz

Каждый год одни и те же новости.

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norm

Каждый год всё хуёвее.

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Ужасный рак

Если бы прогрессия была именно такой, нас бы уже давно не существовало.

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norm

Всё ещё впереди, процесс не быстрый.

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Ужасный рак

Либералы всегда найдут повод для нытья

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norm

Наверное. Но я не либерал и не ною – просто с каждым годом моя жопа летом всё сильнее и чаще липнет к креслу.

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Ужасный рак

Мне похуй

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norm

Да я в курсе, что ты с особенностями.

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Рядовой Артем

Судя по тренду аномальных температур, Европа скоро превратится в уголёк, пора в родную гавань переезжать, в РОССИЮ! 🇷🇺 🇷🇺

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Georgi Lis

Так уж обределитесь, в уголёк или в сосульку...?

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Редкий Натр

Нифига
Вулкана не было, Эйяфла...

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Голубой хичхакер

а у меня дожди и прохладно

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Голубой хичхакер

но есть плюсы, можно газон не поливать

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Рядовой Артем

Еще можно под дождём мыться, например

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TOMYMM

Неебабельный

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max1337

В Португалии на побережье 25 сейчас, было жарко 3 дня. Уже второй день всё ок, вроде всё потушили.

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Голубой хичхакер

насколько влажно на побережье (юг), как с плесенью вообще?

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max1337

Юг относительно сухой (ближе африка, меньше дождей) и душноватый, плесень в большинстве квартир есть.

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max1337

Жилье нужно ОЧЕНЬ хорошо и придирчиво выбирать, с компасом в руках прямо - разница сильная. У меня с соседом разница в 3-4 градуса в квартире. А если снимать то особо выбора и не будет, и так практически невозможно снять ничего.

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Голубой хичхакер

да я все думаю о покупке, объявления смотрю, хотел бы дом. может после как хуйня закончится попробовать вырваться, посмотреть в живую. пожить бы тоже не мешало месяцок другой. одно дело зависать винишко пить, другое повседневная жизнь

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max1337

Главное зимой ехать жить пробовать, летом каждый сможет. Я б юг не рассматривал вообще, если только не ради гольфа - там всё таки дождей поменьше.

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Голубой хичхакер

я так и собирался в некурортное время. есть старый гештальт который хочется закрыть. пожить в приморском городе, в не сезон.

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VooDooBomber

Много русских?

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Лысина Арика

Да пиздец. В Чехии на неделе будет 35, а ведь это даже не юг Европы.

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Коровка говорит Мууу

можно пить холодный пивасик с 9:00 понедельника, например

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Лысина Арика

Я не пью/

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Коровка говорит Мууу

ну я предложил вариант, как говорится

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Руденко Сергей против войны

Аналогично в Нидерландах во вторник, а потом сразу ливень пару дней и прохлада

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meguca

В Москве в прошлом году было 38, заплатки в асфальте начали плавиться, многоквартирные дома прогревались так, что ночью в квартирах стояло 38, хотя на улице температура падала меньше 30...

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Spoki

А на российском северо-западе уже осень по ходу

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VooDooBomber

Моква помогла и газ перекрыла.

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Alexander

тепловые коллапсы. я их ненавижу. они ублюдки и выродки!

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15-летняя психопатка

И что Вы этим хотели сказать?

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Коровка говорит Мууу

бралесс тянучки значит

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Коровка говорит Мууу

чей пердак так горит и нагревает атмосферу признавайтесб!?!?!

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Joel Miller

Скоро погода в США,Европе и Японии станет нормальной...

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