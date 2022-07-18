В Европе установилась экстремально жаркая погода — в некоторых регионах температура доходит до 47°C. Местные жители вынуждены скрываться от жары и бежать от лесных пожаров, а туристы отменяют отпуска. TJ разобрался, как в Европе пытаются справиться с высокими температурами.