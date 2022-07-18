«Тепловой апокалипсис» в Европе: аномальная жара, лесные пожары и «климатические беженцы» Статьи редакции
Температура бьёт рекорды, пламя уничтожает десятки тысяч гектаров леса, а общественные службы прерывают работу.
В Европе установилась экстремально жаркая погода — в некоторых регионах температура доходит до 47°C. Местные жители вынуждены скрываться от жары и бежать от лесных пожаров, а туристы отменяют отпуска. TJ разобрался, как в Европе пытаются справиться с высокими температурами.
Франция
- Из-за лесных пожаров на юго-западе страны эвакуировали более 16 тысяч человек, в регионе объявили «красный» уровень опасности, пишет «Би-би-си». «Оранжевый» уровень объявлен в трети французских регионов;
- Местные власти пытаются остановить пожары, но не знают, когда возьмут ситуацию под контроль. Огонь достиг моря и стал распространяться на юг. К моменту написания заметки пожаром охвачено более 100 кв. км, 10 тысяч гектаров уже выгорели;
Местные жители отмечают, что никогда в жизни не видели таких пожаров. Жительница Ла-Тест-де-Бюш, которой пришлось покинуть дом, назвала себя «беженкой из-за изменения климата»;
- Температура в некоторых регионах поднимается до 40°C. Метеоролог назвал погодные условия «тепловым апокалипсисом».
Испания
- Лесные пожары вспыхнули в провинциях Кастилия-и-Леон, Галисия и Эстремадура. Они уже уничтожили 30 тысяч гектаров леса. Трём тысячам человек пришлось эвакуироваться, отдыхающие начали покидать курорты;
- Температура достигла 45°C. Жара и лесные пожары стали причиной гибели около 368 человек, пишет BNO News.
Средиземноморье
В Португалии зафиксировали температуру 47°C. Во время жары погибло 659 человек, пишет BNO News. Лесные пожары уничтожили 30 тысяч гектаров лесов — это самый большой ущерб от пожаров с лета 2017 года;
- В Марокко власти приказали более 1300 жителям срочно эвакуироваться и направили дополнительных пожарных для борьбы с огнем в лесах на севере страны;
На Крите пожарные тушат пожары на северном побережье острова вокруг города Ретимнон;
- Лесные пожары вспыхнули также в некоторых местах на юго-западе Турции и на Адриатическом побережье Хорватии, возле курортных городов Задар и Шибеник, но эвакуацию там не организовали;
- В Италии правительство объявило чрезвычайное положение в высохшей долине По, самой длинной реке страны, которая измельчала из-за жары.
Великобритания
- В некоторых регионах Великобритании температура поднялась до 30°C, пишет «Би-би-си». По прогнозу ожидается до 41°C;
- Агентство по безопасности здравоохранения выпустило предупреждение о «национальной чрезвычайной ситуации». Метеорологическая служба выпустила «красное», самое серьёзное предупреждение об опасности, связанной с жарой;
- Часть школ закрыли, другие закрылись раньше окончания занятий;
- Железнодорожный оператор попросил путешествовать только «в случае крайней необходимости», а также объявил об отменах некоторых поездов и ввёл ограничения по скорости;
- Часть операционных в больницах закрыли, потому что они не могут поддерживать необходимую температуру, а также из-за проблем с IT-серверами;
- Зоопарки закрывают, свиней покрывают солнцезащитным кремом, а приматов кормят «мороженым» из фруктов и овощей;
- Цепи моста Хаммерсмит в Лондоне, одного из старейших подвесных мостов в Европе, обернули фольгой, чтобы не допустить его перегрева. Температура цепей не должна превышать 13°C. Если она поднимется до 18°C, то движение по мосту придется закрыть.
Каждый год одни и те же новости.
Каждый год всё хуёвее.
Если бы прогрессия была именно такой, нас бы уже давно не существовало.
Всё ещё впереди, процесс не быстрый.
Либералы всегда найдут повод для нытья
Наверное. Но я не либерал и не ною – просто с каждым годом моя жопа летом всё сильнее и чаще липнет к креслу.
Мне похуй
Да я в курсе, что ты с особенностями.
Судя по тренду аномальных температур, Европа скоро превратится в уголёк, пора в родную гавань переезжать, в РОССИЮ! 🇷🇺 🇷🇺
Так уж обределитесь, в уголёк или в сосульку...?
Нифига
Вулкана не было, Эйяфла...
а у меня дожди и прохладно
но есть плюсы, можно газон не поливать
Еще можно под дождём мыться, например
Неебабельный
В Португалии на побережье 25 сейчас, было жарко 3 дня. Уже второй день всё ок, вроде всё потушили.
насколько влажно на побережье (юг), как с плесенью вообще?
Юг относительно сухой (ближе африка, меньше дождей) и душноватый, плесень в большинстве квартир есть.
Жилье нужно ОЧЕНЬ хорошо и придирчиво выбирать, с компасом в руках прямо - разница сильная. У меня с соседом разница в 3-4 градуса в квартире. А если снимать то особо выбора и не будет, и так практически невозможно снять ничего.
да я все думаю о покупке, объявления смотрю, хотел бы дом. может после как хуйня закончится попробовать вырваться, посмотреть в живую. пожить бы тоже не мешало месяцок другой. одно дело зависать винишко пить, другое повседневная жизнь
Главное зимой ехать жить пробовать, летом каждый сможет. Я б юг не рассматривал вообще, если только не ради гольфа - там всё таки дождей поменьше.
я так и собирался в некурортное время. есть старый гештальт который хочется закрыть. пожить в приморском городе, в не сезон.
Много русских?
Да пиздец. В Чехии на неделе будет 35, а ведь это даже не юг Европы.
можно пить холодный пивасик с 9:00 понедельника, например
Я не пью/
ну я предложил вариант, как говорится
Аналогично в Нидерландах во вторник, а потом сразу ливень пару дней и прохлада
В Москве в прошлом году было 38, заплатки в асфальте начали плавиться, многоквартирные дома прогревались так, что ночью в квартирах стояло 38, хотя на улице температура падала меньше 30...
А на российском северо-западе уже осень по ходу
Моква помогла и газ перекрыла.
тепловые коллапсы. я их ненавижу. они ублюдки и выродки!
И что Вы этим хотели сказать?
бралесс тянучки значит
чей пердак так горит и нагревает атмосферу признавайтесб!?!?!
Скоро погода в США,Европе и Японии станет нормальной...