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Меховые компании Греции оказались на грани банкротства, из-за санкций ЕС они потеряли главных покупателей — россиян Статьи редакции

Производители не могут экспортировать мех в Россию и продавать туристам, потому что вывозить предметы роскоши запрещено.

Греческий город Касторья — последний в Европе центр производства меха. Теперь магазины там закрыты — с середины 1990-х годов их бизнес-модель была ориентирована на богатых российских покупателей и туристов, пишет Reuters.

Санкции запрещают экспорт меха в Россию и продажу товаров российским туристам, потому что мех считается предметом роскоши. При этом Греческая меховая федерация заявляет, что выход на новые рынки, например в Южную Корею, требует «тяжёлой борьбы».

Около 2000 предприятий Греции, где работают около 4000 человек, до сентября будут получать субсидии от государства, чтобы избежать увольнений. Правительство планирует поддерживать отрасль и дальше, заявил греческий вице-премьер Акис Скерцос, но добавил, что производителям надо постепенно переключаться на другую работу.

В то же европейские организации по защите животных считают, что «военная операция» в Украине и санкции ускорят полное закрытие мехового производства в Греции и Европе.

#новости #греция #санкции

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55 комментариев
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 ХАНТЕР73

Поделом. Нехуй со зверей скальп снимать

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Подлинный кавалер

Гринпис тихо радуется

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5 комментариев
wolik

Я надеюсь что мясо ты не ешь и обувь из кожи животных не носишь.
Если ешь и носишь, то не пизди.

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3 комментария
norm

Ничего не знаю о индустрии моды и шмоток, но недавно задумывался: если ещё производят меховые шмотки, то кто эти пидорасы, в каких в странах это разрешено, и какого хуя? Гуглить лень – и так хватает поводов для негатива.

Мех для пидорасов, если вы не какой-нибудь коренной народ Аляски, Якутии или степей Казахстана.

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Dmytry Kovalsky

Вот именно , учитывая что вся Канада где иногда - 50 ходит в пуховиках и не парится

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1 комментарий
Вольный коктейль

воротник/капюшон для пуховика в любом магазине, где продают зимнюю одежду не только самого низкого ценового сегмента

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3 комментария
Роман Мельник
Мех для пидорасов

В нем банально теплей
Особенно если в Сибири живешь

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1 комментарий
Заводной апельсин

Да и в Якутии не носят шубы из норки толщиной в 2 микрона.

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FlamBoyAnt

это я ща меховщиков жалеть должен?

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Владислав Сластушевский

2000 предприятий, где работают по 2 человека?

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Файвел Мышкович

Директор и главбух, логично. График работы 3 через 3.

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VooDooBomber

Греки те же турки, но европейские.

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Американский Даниль

Турки те же греки, но азиатские.

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1 комментарий
Ganna Olenyeva

Нет. Грек - это примерно как если смешать турка или армянина с венгром или украинцем. Турки намного больше напоминают генетически кавказцев или жителей Ближнего Востока, а греки - болгар или албанцев.

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1 комментарий
Илюминат Пупкин

https://www.youtube.com/watch?v=HfFx5UvzSxc

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Яков Калинкин
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INNOспички

Пострадают обеспеченные потребляди у которых мужья разворовывают бюджетные деньги

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Dmytry Kovalsky

Русские еще и зверей косвенно убивают. Ради ебанной шубы.

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Американский Даниль

Русские ещё и рыбей некосвенно убивают. Ради ёбаной сельди под шубой.

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Dan Master

Если богатым туристам из России продавать нельзя - продавайте богатым туристам из других стран.

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Шумный Гоша

А где еще найти столько богатых додиков?

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Andrei Myagkov

Зато, Греция помогает Путинской банде барыжить вонючей жижей.

https://www.moscowtimes.ru/2022/07/18/polovinu-rossiiskoi-nefti-perevozyat-grecheskie-tankeri-a22364

Греция спасает российскую нефть от санкций - The…
Танкеры греческих компаний в мае и июне 151 раз заходили в российские порты в Балтийском и Черном
www.moscowtimes.ru
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Американский Даниль

ничего, скоро зима, продадут по миру

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Dmytry Kovalsky

Шубы носят только аристократы или дегенераты

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4 комментария
Редкий Натр

Нехай на производство гробов переключаются; похоже, что спрос со стороны российских покупателей будет стабильным ещё долго

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Mr Vuuu

Как теперь найти русская медведь жена?

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switch138

если что-то не нравится, пуская входят в состав шваброзадой империи, я думаю последняя только обрадуется.

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Уютный Багажник

Вот и отлично

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Мертвый франт

Не зоошиз, но до сих пор не могу понять, как в двадцать первом веке, когда есть технологичные ткани, вроде того же гортекса, можно носить шкуру животного.
Коренные народы севера в счёт не беру.

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Dmytry Kovalsky

Народы сами себе ловят.
Олени же под рукой.

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Mikhail Mikhail

Какая досада, быдлэссы — шубницы больше не смогут покупать мех.

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Gamer Altz

А почему санкции не мешают грекам скупать нефть у эрефии?

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Lex Lex

перешивайте на одеяла и продавайте европейцам - ато они замерзнут этой зимой.

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Лига Опасного Интернета

Ну и славненько, желаю им всем разорения:)

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Yggdrasil

Хоть какая-то польза от санкций

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Metarex

"Около 2000 предприятий Греции, где работают около 4000 человек"

Это по 2 человека на предприятие, больше похоже на шьющих на дому.

Они могут переехать в роиссю и шить шубы тут, ну или варежки...
Всякие мишустины и иже с ними обрадуются - роисся станет мировой шубной фабрикой, вот тут-то заживём!

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