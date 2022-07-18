Производители не могут экспортировать мех в Россию и продавать туристам, потому что вывозить предметы роскоши запрещено.

Греческий город Касторья — последний в Европе центр производства меха. Теперь магазины там закрыты — с середины 1990-х годов их бизнес-модель была ориентирована на богатых российских покупателей и туристов, пишет Reuters.

Санкции запрещают экспорт меха в Россию и продажу товаров российским туристам, потому что мех считается предметом роскоши. При этом Греческая меховая федерация заявляет, что выход на новые рынки, например в Южную Корею, требует «тяжёлой борьбы».

Около 2000 предприятий Греции, где работают около 4000 человек, до сентября будут получать субсидии от государства, чтобы избежать увольнений. Правительство планирует поддерживать отрасль и дальше, заявил греческий вице-премьер Акис Скерцос, но добавил, что производителям надо постепенно переключаться на другую работу.

В то же европейские организации по защите животных считают, что «военная операция» в Украине и санкции ускорят полное закрытие мехового производства в Греции и Европе.