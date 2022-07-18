Меховые компании Греции оказались на грани банкротства, из-за санкций ЕС они потеряли главных покупателей — россиян Статьи редакции
Производители не могут экспортировать мех в Россию и продавать туристам, потому что вывозить предметы роскоши запрещено.
Греческий город Касторья — последний в Европе центр производства меха. Теперь магазины там закрыты — с середины 1990-х годов их бизнес-модель была ориентирована на богатых российских покупателей и туристов, пишет Reuters.
Санкции запрещают экспорт меха в Россию и продажу товаров российским туристам, потому что мех считается предметом роскоши. При этом Греческая меховая федерация заявляет, что выход на новые рынки, например в Южную Корею, требует «тяжёлой борьбы».
Около 2000 предприятий Греции, где работают около 4000 человек, до сентября будут получать субсидии от государства, чтобы избежать увольнений. Правительство планирует поддерживать отрасль и дальше, заявил греческий вице-премьер Акис Скерцос, но добавил, что производителям надо постепенно переключаться на другую работу.
В то же европейские организации по защите животных считают, что «военная операция» в Украине и санкции ускорят полное закрытие мехового производства в Греции и Европе.
Поделом. Нехуй со зверей скальп снимать
Гринпис тихо радуется
Я надеюсь что мясо ты не ешь и обувь из кожи животных не носишь.
Если ешь и носишь, то не пизди.
Ничего не знаю о индустрии моды и шмоток, но недавно задумывался: если ещё производят меховые шмотки, то кто эти пидорасы, в каких в странах это разрешено, и какого хуя? Гуглить лень – и так хватает поводов для негатива.
Мех для пидорасов, если вы не какой-нибудь коренной народ Аляски, Якутии или степей Казахстана.
Вот именно , учитывая что вся Канада где иногда - 50 ходит в пуховиках и не парится
воротник/капюшон для пуховика в любом магазине, где продают зимнюю одежду не только самого низкого ценового сегмента
В нем банально теплей
Особенно если в Сибири живешь
Да и в Якутии не носят шубы из норки толщиной в 2 микрона.
это я ща меховщиков жалеть должен?
2000 предприятий, где работают по 2 человека?
Директор и главбух, логично. График работы 3 через 3.
Греки те же турки, но европейские.
Турки те же греки, но азиатские.
Нет. Грек - это примерно как если смешать турка или армянина с венгром или украинцем. Турки намного больше напоминают генетически кавказцев или жителей Ближнего Востока, а греки - болгар или албанцев.
https://www.youtube.com/watch?v=HfFx5UvzSxc
Пострадают обеспеченные потребляди у которых мужья разворовывают бюджетные деньги
Русские еще и зверей косвенно убивают. Ради ебанной шубы.
Русские ещё и рыбей некосвенно убивают. Ради ёбаной сельди под шубой.
Если богатым туристам из России продавать нельзя - продавайте богатым туристам из других стран.
А где еще найти столько богатых додиков?
Зато, Греция помогает Путинской банде барыжить вонючей жижей.
https://www.moscowtimes.ru/2022/07/18/polovinu-rossiiskoi-nefti-perevozyat-grecheskie-tankeri-a22364
ничего, скоро зима, продадут по миру
Шубы носят только аристократы или дегенераты
Нехай на производство гробов переключаются; похоже, что спрос со стороны российских покупателей будет стабильным ещё долго
Как теперь найти русская медведь жена?
если что-то не нравится, пуская входят в состав шваброзадой империи, я думаю последняя только обрадуется.
Вот и отлично
Не зоошиз, но до сих пор не могу понять, как в двадцать первом веке, когда есть технологичные ткани, вроде того же гортекса, можно носить шкуру животного.
Коренные народы севера в счёт не беру.
Народы сами себе ловят.
Олени же под рукой.
Какая досада, быдлэссы — шубницы больше не смогут покупать мех.
А почему санкции не мешают грекам скупать нефть у эрефии?
перешивайте на одеяла и продавайте европейцам - ато они замерзнут этой зимой.
Ну и славненько, желаю им всем разорения:)
Хоть какая-то польза от санкций
"Около 2000 предприятий Греции, где работают около 4000 человек"
Это по 2 человека на предприятие, больше похоже на шьющих на дому.
Они могут переехать в роиссю и шить шубы тут, ну или варежки...
Всякие мишустины и иже с ними обрадуются - роисся станет мировой шубной фабрикой, вот тут-то заживём!