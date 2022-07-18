Телеканал «Дождь» снова вышел в эфир спустя четыре с половиной месяца Статьи редакции
«Дождь» можно смотреть на ютубе, а вне России — по телевизору в сервисе Kartina. TV и в сетях партнеров телеканала в Грузии, Израиле, Литве, Латвии и Эстонии.
«Дождь» возобновил вещание после четырёх месяцев перерыва — первый эфир начался 18 июля в 20:00 по Москве.
Телеканал вещает из Латвии (Риги), первое время также будут работать студии в Амстердаме, Тбилиси и Париже. «Дождь» сообщил, что ему удалось сохранить команду, при этом возвращение будет постепенным: сначала выпуски новостей и нескольких авторских программ, осенью планируется запуск новых проектов.
Канал приостановил работу 3 марта после блокировки эфира и сайта. 1 марта Генпрокуратура потребовала заблокировать «Дождь» из-за «фейков» о действиях России на Украине и призывов к экстремистским действиям. В тот же вечер доступ к телеканалу ограничили. После этого главный редактор Тихон Дзядко и несколько сотрудников «Дождя» из-за угроз и из соображений безопасности уехали из России.
Ура!
Российский телеканал Дождь возобновил вещание! В Грузии, Израиле, Литве, Латвии и Эстонии...
На ютубиче тем не менее можно смотреть, Дождя думаю многим не хватало, именно как канала
А вообще, я как вспомню как Котрикадзе едва сдерживала слёзы, то было сильно
Пишешь на запрещённом в России сайте
Я так рада видеть Тихона Дзядко снова в студии <3
Вот эту* хуйню зачем писать на нормальном ресурсе? Fuck RKN!
*Телеканал Дождь — признан иноагентом на территории РФ
Работники TJ живут в рф и их могут за это наказать
я не из/в РФ но если правильно понимаю то за отсутствие этой надписи могут натянуть тех кто просто репостит/ретвитит сообщения/записи/посты/видеосы от "иноагентов"
Заебало уже это терпильство если честно.
"Я не из РФ, не если не надеть цак, то могут ебануть транклюкатором."
Пора бы уже плюнуть на это.
Плюнувших на это много. Потом к ним приходит травительство и вырывает зубы. Потерпевший остаётся один на один со своей проблемой, скукоживается. Окружающий мир живёт дальше своей жизнью.
Миллион раз уже так было. Человеки снаружи хреново понимают тех кто внутри.
Это ужасно
я это написал чтобы объяснить что не разбираюсь в законах РФ т.к. я Беларус.
Но я думаю, что "Иноагенты" беспокоятся о своих зрителях из РФ которые могут распростронять сообщения "Иноагентов" не зная об ответственности.
Гордона позовут?)
картинка со звуком
А что за видос то
картинка которую слышно
Брауна? Рамзи? Фримана?
137 дней…
надеюсь лицензию российскую, выданную РКН анулируют, чтобы не вешать иноагентский дисклеймер
осталось "вывезти" на экран часы и новостную строку внизу, как раньше.
а у них кстати была небольшая строка насчет погоды
Теперь вместо Венедиктова главным редактором будет Путин?
P.S. То Эхо Москвы. Тупанул)
Ты с Эхо Москвы перепутал
Жаль. Такой комент пропал(
Не переживай, ещё будут хорошие комментарии!
Надеюсь)
***
Какой-то дождь соевый стал, жду Катеньку Котрикадзе.
Looks like рассвет в конце тоннеля. До///дались
Жги Синдеева!