«Дождь» можно смотреть на ютубе, а вне России — по телевизору в сервисе Kartina. TV и в сетях партнеров телеканала в Грузии, Израиле, Литве, Латвии и Эстонии.

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Телеканал «Дождь»

«Дождь» возобновил вещание после четырёх месяцев перерыва — первый эфир начался 18 июля в 20:00 по Москве.

Дождь @tvrain Телеканал Дождь начинает работу в открытом доступе на всех платформах. Нас можно будем смотреть и читать во всех наших соцсетях, в YouTube и в кабельных сетях.

Телеканал Дождь Kartina.TV и в сетях наших партнеров:

📍Tet (Латвия)

📍Balticom (Латвия)

📍Telia (Литва, Эстония)

📍Elisa (Эстония)

📍Livas KTV (Латвия)

📍HOT (Израиль)

📍Cellcom (Израиль)

📍Partner (Израиль)

📍Silk TV (Грузия)

📍MAGTI (Г... Kartina.TV и в сетях наших партнеров:

📍Tet (Латвия)

📍Balticom (Латвия)

📍Telia (Литва, Эстония)

📍Elisa (Эстония)

📍Livas KTV (Латвия)

📍HOT (Израиль)

📍Cellcom (Израиль)

📍Partner (Израиль)

📍Silk TV (Грузия)

📍MAGTI (Грузия) Если вы не в России, то вы сможете смотреть Дождь по телевизору в сервисеи в сетях наших партнеров:Tet (Латвия)Balticom (Латвия)Telia (Литва, Эстония)Elisa (Эстония)Livas KTV (Латвия)HOT (Израиль)Cellcom (Израиль)Partner (Израиль)Silk TV (Грузия)MAGTI (Грузия) Если вы не в России, то вы сможете смотреть Дождь по телевизору в сервисеи в сетях наших партнеров:Tet (Латвия)Balticom (Латвия)Telia (Литва, Эстония)Elisa (Эстония)Livas KTV (Латвия)HOT (Израиль)Cellcom (Израиль)Partner (Израиль)Silk TV (Грузия)MAGTI (Г...

Телеканал вещает из Латвии (Риги), первое время также будут работать студии в Амстердаме, Тбилиси и Париже. «Дождь» сообщил, что ему удалось сохранить команду, при этом возвращение будет постепенным: сначала выпуски новостей и нескольких авторских программ, осенью планируется запуск новых проектов.

Дождь @tvrain Наши приложения и сайт не будут работать на первом этапе, но мы работаем и над их запуском тоже. Через некоторое время мы надеемся, что сможем заняться и подготовкой эксклюзивного контента для наших подписчиков.

Фрагмент из эфира 18 июля 2022 года