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Новости

Телеканал «Дождь» снова вышел в эфир спустя четыре с половиной месяца Статьи редакции

«Дождь» можно смотреть на ютубе, а вне России — по телевизору в сервисе Kartina. TV и в сетях партнеров телеканала в Грузии, Израиле, Литве, Латвии и Эстонии.

1804 просмотров
Телеканал «Дождь»

«Дождь» возобновил вещание после четырёх месяцев перерыва — первый эфир начался 18 июля в 20:00 по Москве.

Дождь @tvrain
Телеканал Дождь начинает работу в открытом доступе на всех платформах. Нас можно будем смотреть и читать во всех наших соцсетях, в YouTube и в кабельных сетях.
Телеканал Дождь
Если вы не в России, то вы сможете смотреть Дождь по телевизору в сервисе Kartina.TV и в сетях наших партнеров:
📍Tet (Латвия)
📍Balticom (Латвия)
📍Telia (Литва, Эстония)
📍Elisa (Эстония)
📍Livas KTV (Латвия)
📍HOT (Израиль)
📍Cellcom (Израиль)
📍Partner (Израиль)
📍Silk TV (Грузия)
📍MAGTI (Г...
Если вы не в России, то вы сможете смотреть Дождь по телевизору в сервисе Kartina.TV и в сетях наших партнеров:
📍Tet (Латвия)
📍Balticom (Латвия)
📍Telia (Литва, Эстония)
📍Elisa (Эстония)
📍Livas KTV (Латвия)
📍HOT (Израиль)
📍Cellcom (Израиль)
📍Partner (Израиль)
📍Silk TV (Грузия)
📍MAGTI (Грузия)

Телеканал вещает из Латвии (Риги), первое время также будут работать студии в Амстердаме, Тбилиси и Париже. «Дождь» сообщил, что ему удалось сохранить команду, при этом возвращение будет постепенным: сначала выпуски новостей и нескольких авторских программ, осенью планируется запуск новых проектов.

Дождь @tvrain
Наши приложения и сайт не будут работать на первом этапе, но мы работаем и над их запуском тоже. Через некоторое время мы надеемся, что сможем заняться и подготовкой эксклюзивного контента для наших подписчиков.
Фрагмент из эфира 18 июля 2022 года

Канал приостановил работу 3 марта после блокировки эфира и сайта. 1 марта Генпрокуратура потребовала заблокировать «Дождь» из-за «фейков» о действиях России на Украине и призывов к экстремистским действиям. В тот же вечер доступ к телеканалу ограничили. После этого главный редактор Тихон Дзядко и несколько сотрудников «Дождя» из-за угроз и из соображений безопасности уехали из России.

#телеканалдождь #новости

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31 комментарий
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Верующий завод

Ура!

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From Ukraine With NLAW

Российский телеканал Дождь возобновил вещание! В Грузии, Израиле, Литве, Латвии и Эстонии...

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Bruno Traven

На ютубиче тем не менее можно смотреть, Дождя думаю многим не хватало, именно как канала

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Bruno Traven

А вообще, я как вспомню как Котрикадзе едва сдерживала слёзы, то было сильно

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Александр Прохоренко

Пишешь на запрещённом в России сайте

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gottie

Я так рада видеть Тихона Дзядко снова в студии <3

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YDenis

Вот эту* хуйню зачем писать на нормальном ресурсе? Fuck RKN!

*Телеканал Дождь — признан иноагентом на территории РФ

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Незначительный Валера

Работники TJ живут в рф и их могут за это наказать

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quickly

я не из/в РФ но если правильно понимаю то за отсутствие этой надписи могут натянуть тех кто просто репостит/ретвитит сообщения/записи/посты/видеосы от "иноагентов"

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YDenis

Заебало уже это терпильство если честно.
"Я не из РФ, не если не надеть цак, то могут ебануть транклюкатором."
Пора бы уже плюнуть на это.

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INNOспички

Плюнувших на это много. Потом к ним приходит травительство и вырывает зубы. Потерпевший остаётся один на один со своей проблемой, скукоживается. Окружающий мир живёт дальше своей жизнью.
Миллион раз уже так было. Человеки снаружи хреново понимают тех кто внутри.

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apple

Это ужасно

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quickly

я это написал чтобы объяснить что не разбираюсь в законах РФ т.к. я Беларус.
Но я думаю, что "Иноагенты" беспокоятся о своих зрителях из РФ которые могут распростронять сообщения "Иноагентов" не зная об ответственности.

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Тимурчик

Гордона позовут?)

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Гена Горьков
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quickly

картинка со звуком

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Александр Прохоренко

А что за видос то

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пек сруньк

картинка которую слышно

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Stan Majors

Брауна? Рамзи? Фримана?

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Stan Majors

137 дней…

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fuh

надеюсь лицензию российскую, выданную РКН анулируют, чтобы не вешать иноагентский дисклеймер
осталось "вывезти" на экран часы и новостную строку внизу, как раньше.

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савен

а у них кстати была небольшая строка насчет погоды

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Егор Павлюк

Теперь вместо Венедиктова главным редактором будет Путин?
P.S. То Эхо Москвы. Тупанул)

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Bruno Traven

Ты с Эхо Москвы перепутал

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Егор Павлюк

Жаль. Такой комент пропал(

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Незначительный Валера

Не переживай, ещё будут хорошие комментарии!

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Егор Павлюк

Надеюсь)

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xqdc

***

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Прекрасная Россия Прошлого

Какой-то дождь соевый стал, жду Катеньку Котрикадзе.

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Yggdrasil

Looks like рассвет в конце тоннеля. До///дались

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Александр Прохоренко

Жги Синдеева!

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