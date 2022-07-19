РБК: организаторы концертов начали включать в договоры с артистами запрет политических заявлений Статьи редакции
За нарушение этого пункта предусмотрен штраф — «зачастую он не бывает меньше гонорара за выступление».
Российские промоутеры стали включать в договоры с артистами пункт, подразумевающий запрет на политические заявления со сцены, пишет РБК. Также в контрактах появляются условия, запрещающие распространять фейки о конфликте в Украине во время выступлений
В распоряжении издания оказалась копия договора, заключённого крупным концертным агентством с одной из российских музыкальных групп. В документе прописан пункт, согласно которому исполнители «обязуются избегать любых политических тем при проведении концерта». Также музыкантам запрещено «распространять не соответствующую действительности информацию о ходе специальной военной операции на Украине любым способом, включая аудиовизуальный способ». Кроме того, артисты не имеют права «использовать государственную символику Украины, в том числе сходную с ней до степени смешения.
В случае если эти условия будут нарушены и концерт будет перенесён или отменён, исполнителю, согласно контракту, придётся за свой счёт компенсировать расходы на организацию мероприятия. Также в документе прописан штраф в 500 тысяч рублей, который музыканты обязуются выплатить в течение трёх дней после нарушения.
По словам гендиректора агентства TCI Эдуарда Ратникова, размер штрафа устанавливается индивидуально для каждого артиста, однако зачастую он не бывает меньше гонорара за выступление.
Ждём штрафов за заявления в поддержку войны или Единой России, получается.
За заявления в поддержку войны и Единой России предусмотрен отрицательный штраф.
И это не ИА Панорама
Это просто Панорама
Там будет формулировка, типо: «имеет право взыскать штраф в размере таком-то за …»
Таким образом смогут усидеть на двух стульях
Это другое
Оставшимся артистам в России можно прям в договоре писать, что их будут ебать перед выходом на сцену и они с удовольствием это будут подписывать, шлюхи же
Половину из них итак уже ебут, так что ничего не изменится
"так что ничего не изменится" - слоган ваты 2.0
*запрет заявлений которые нам не нравятся. Поправил.
Походу, я так и не дождусь Radiohead в России.
Ведь Том Йорк не удержится, и чего-то скажет.
Эммм сейчас приехать в Россию это же лютый зашквар
Ред: или это сарказм, не выкупаю сутра по раньше)
Тут такое. Есть ряд исполнителей мирового уровня, категорически никогда не посещающие Россию.
Ну вот Radiohead одна из таких групп.
при этом гринвуд не побрезговал сольно приехать
Забудь про эти группы, к сожалению они не будут выступать в россии. Depeche Mode в Киеве на кануне войны чего стоил
Ну DM, да.Global Spirit Tour. Всемирный концертный тур английской электронной музыкальной группы Depeche Mode в поддержку 14-го студийного альбома группы Spirit. Летом 2017 года группа в общей сложности отыграла для более чем 3 миллионов поклонников. Это последний концертный тур с участием клавишника Энди Флетчера до его смерти 5 лет спустя, 26 мая 2022 года.
В июле 2017 были и в МСК, и в СПб.
Теперь, после смерти Флетча вообще не понятно, что дальше с группой будет.
Определять какая информация соответствует действительности будут лично организаторы концерта?
По доносам учеников 7 класса церковно-приходского училища.
Организатор концерта от ФСБ
Политрук или как там
Где-то загрустил исполнитель "Владимир Путин – молодец".
это другое
Но мы-то знаем о чём вы подумали! (с)
так это можно)
Речь не только о группах, а о комиках тоже.
Запреты конечно плохо, но не понимаю, почему когда я пришел послушать музыку, я должен слушать политические заявления артиста? Концерт это место куда люди пришли отдохнуть, а не агит трибуна или политический кружок.
@Нейроорлов
Беларусь считается зарубежом для России????
Регистрация на тж, конечно, хорошо, но я не понимаю, почему когда новореги пишут посты, я должен читать какое-то поддерживание очередных тупых законов? Тж это место куда пришли смотреть на жаб и нюдсы ПП, а не лахта-2 или зигабу