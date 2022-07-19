За нарушение этого пункта предусмотрен штраф — «зачастую он не бывает меньше гонорара за выступление».

Российские промоутеры стали включать в договоры с артистами пункт, подразумевающий запрет на политические заявления со сцены, пишет РБК. Также в контрактах появляются условия, запрещающие распространять фейки о конфликте в Украине во время выступлений

В распоряжении издания оказалась копия договора, заключённого крупным концертным агентством с одной из российских музыкальных групп. В документе прописан пункт, согласно которому исполнители «обязуются избегать любых политических тем при проведении концерта». Также музыкантам запрещено «распространять не соответствующую действительности информацию о ходе специальной военной операции на Украине любым способом, включая аудиовизуальный способ». Кроме того, артисты не имеют права «использовать государственную символику Украины, в том числе сходную с ней до степени смешения.

В случае если эти условия будут нарушены и концерт будет перенесён или отменён, исполнителю, согласно контракту, придётся за свой счёт компенсировать расходы на организацию мероприятия. Также в документе прописан штраф в 500 тысяч рублей, который музыканты обязуются выплатить в течение трёх дней после нарушения.

По словам гендиректора агентства TCI Эдуарда Ратникова, размер штрафа устанавливается индивидуально для каждого артиста, однако зачастую он не бывает меньше гонорара за выступление.