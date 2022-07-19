Технически взять такой движок и доработать его под потребности разработчиков игр — это вполне решаемая техническая задача, если правильно задать базовую архитектуру и логику. Но это уже больше напоминает создание целой отрасли 3D-визуализации с нуля. Собеседник «Коммерсанта» из крупной игровой студии