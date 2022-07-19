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Новости
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«Ростех» готов поддержать разработку отечественного аналога Unity и Unreal — движок хотят использовать не только для игр Статьи редакции

Госкорпорации нужен собственный графический движок для 3D-моделирования в машиностроении.

827 просмотров
  • Глава «Ростеха» Сергей Чемезов предложил передать госкорпорации фонд «Росинфокоминвест», средства которого планируют направить на разработку отечественных аналогов Unity и Unreal, пишет «Коммерсант».
  • В «Ростехе» объясняют, что с уходом зарубежных компаний «ниша освободилась, есть кадровый ресурс — на рынок вышли команды, имеющие ценный опыт».
  • Госкорпорация видит потенциал своего движка не только при создании игр, но также для VR-проектов, кино, мультипликации, промышленности и образования.

Из наличия у страны собственных решений такого уровня складывается тот самый технологический суверенитет, о котором так много говорится. Для «Ростеха» — это, безусловно, интересный проект. Мы готовы участвовать в нём наряду с другими заинтересованными компаниями и ведомствами«Ростех»

  • Продюсер крупной игровой студии считает инициативу «Ростеха» логичной. Он отметил, что структуры госкорпорации уже сейчас нуждаются в собственном графическом движке — к примеру, для визуализации производимого оборудования и создания 3D-макетов в машиностроении.

Технически взять такой движок и доработать его под потребности разработчиков игр — это вполне решаемая техническая задача, если правильно задать базовую архитектуру и логику. Но это уже больше напоминает создание целой отрасли 3D-визуализации с нуля. Собеседник «Коммерсанта» из крупной игровой студии

Впервые о необходимости создания российского движка власти заговорили в начале июля 2022 года на одной из встреч с представителями российского IT-рынка.

#новости #ростех #игры

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42 комментария
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 Подозрительный Кот

опять русские что-то хотят создать своё за пару лет, на что у других ушло около 20 лет и была целая коллаборация разработчиков со всего мира.

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Приемлемый Русский

надо не с этого начинать

Сергей Чемезов предложил передать госкорпорации фонд «Росинфокоминвест», средства которого планируют направить на разработку отечественных аналогов

Опять у русских хотят распилить несколько миллиардов государственных денег под видом создания за пару лет того что у других компаний заняло 20 лет

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Слава Украинцев

Не распил, а стабильно опережающие темпы развития коррупции
https://m.lenta.ru/news/2022/07/18/forecast/

Путин предсказал России опережающее развитие
Президент Владимир Путин предсказал России опережающее экономическое развитие, заявив, что страна…
m.lenta.ru
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toxic

Возьмут опенсорсный движок, чуть допилят и спишут на разработку 100 миллиардов

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Necroproctolog забыл пароль

Возьмут опенсорсный движок, чуть попилят и спишут на разработку 100 миллиардов

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ну и ладно

Не, просто спишут 100 миллиардов

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Georgi Lis

Нет, просто «возьмут»

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Покойный фонарь

Возьмут Юнити и переименуют ярлык в «любо.движок»

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Сергей Дворниченко

Просто изменять копирайт на "Движок Попова"

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Sergex CH

А потом на эвойной физике смодулируют ракету. Посадят тудой рогожкина и фперед!
Эх... славно было б... но спиздят на уровне опенсорсного допиливания :(

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Рыбный парфюмер

Штош

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Пустой Гоша
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Вольный дебаркадер

Да и так норм графоний умеют жеж

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Вольный дебаркадер
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Приемлемый Русский

мм, конусы.

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Roman Sergeevich

там Флорида внизу?

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zheka100pudov

Конусы из 3д-паинта с задником из гугл-карт. Фактический бюджет: одна смс-ка за скачивание активатора винды с сомнительного сайте.

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Долгий чайник

Так сделали уже UNIGINE, просто переехали в другую страну.

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wdst

Томичи родненькие <3, было приятно наблюдать за тем, как поделки студента демосценера превращаются в крутой коммерческий продукт и ходить на их ламповые конфы

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Vadim Onishchenko

Для выпусков новостей будут использовать?

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Alexander

А то в Unity текстуры какие-то скучные

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Slartibartfast

Приходите, айтижнечги, поработайте на нас. Попрограмировайте. А мы вам сломаем челюсть так, чтобы потом вас не смогли интубировать. И засекретим архивы.

А так, просто приходите.

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Sputnik VX

у нас не так давно на работе купили поделку от наших разработчиков, модель электрической подстанции на unity. типа она нужна для ознакомления и обучения персонал. посмотрели, поржали всем коллективом и теперь забыто как многое русское ПО. но это была настолько похабная поделка для попила бабла- это не передать словами. там даже управление сделали как в шутерах на wasd и открывать двери на “e”, и люди ни когда не игравшие в игры не могли разобраться как перемещаться там(потому что даже туториал не завезли)

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Slartibartfast

Ну да. Скрепная традиция "я вам никому ничего не должен".

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пепси

Runity

Rureal

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Входной якорь

Былоб круто, еслиб сделали

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Georgi Lis

Былоб, но не сделают

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Входной якорь

=(

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Лим Кирсанов

Русские не могут сделать что-то свое, только спиздить

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Входной якорь

Так над разработкой россияне будут работать - не только русские

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Slartibartfast

.

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Necroproctolog забыл пароль

а я надеялся, что Java когда-то умрет...

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БаВОВан
движок хотят использовать не только для игр

Вернее для мультиков пыни

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QwQ

Ну удачи

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Деревенский пёс_анон

Скоро присвоят себе в заслуги опенсорс движок, поделят деньги и тема заглохнет.

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Alex Blake

Разработку российского аналога актуальной версии Unreal Engine поручено завершить до конца 2022 года.

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Не палимося

Зачем что-то новое, если есть хорошее старое?

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Питерский микрофон

зачвочка на годный расспил бабла а в итоге форкнут какой то годот и заявят о победе

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Yuri Snitko

UNIGINE такой: ну да, ну да...

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Энергетический спрей

В общем, Unreal Engine 6 запилят в России.
Штош . . .
Вот EG удивятся.

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PABL0

Других проблем нет, пора оборонку за писание игрушек сажать

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Веб Инструменты

Необходим новый способ выражения экстримальных эмоций. Фейспалмы и дикий смех уже не работают.

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