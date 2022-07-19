«Ростех» готов поддержать разработку отечественного аналога Unity и Unreal — движок хотят использовать не только для игр Статьи редакции
Госкорпорации нужен собственный графический движок для 3D-моделирования в машиностроении.
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- Глава «Ростеха» Сергей Чемезов предложил передать госкорпорации фонд «Росинфокоминвест», средства которого планируют направить на разработку отечественных аналогов Unity и Unreal, пишет «Коммерсант».
- В «Ростехе» объясняют, что с уходом зарубежных компаний «ниша освободилась, есть кадровый ресурс — на рынок вышли команды, имеющие ценный опыт».
- Госкорпорация видит потенциал своего движка не только при создании игр, но также для VR-проектов, кино, мультипликации, промышленности и образования.
- Продюсер крупной игровой студии считает инициативу «Ростеха» логичной. Он отметил, что структуры госкорпорации уже сейчас нуждаются в собственном графическом движке — к примеру, для визуализации производимого оборудования и создания 3D-макетов в машиностроении.
Впервые о необходимости создания российского движка власти заговорили в начале июля 2022 года на одной из встреч с представителями российского IT-рынка.
опять русские что-то хотят создать своё за пару лет, на что у других ушло около 20 лет и была целая коллаборация разработчиков со всего мира.
надо не с этого начинатьСергей Чемезов предложил передать госкорпорации фонд «Росинфокоминвест», средства которого планируют направить на разработку отечественных аналогов
Опять у русских хотят распилить несколько миллиардов государственных денег под видом создания за пару лет того что у других компаний заняло 20 лет
Не распил, а стабильно опережающие темпы развития коррупции
https://m.lenta.ru/news/2022/07/18/forecast/
Возьмут опенсорсный движок, чуть допилят и спишут на разработку 100 миллиардов
Возьмут опенсорсный движок, чуть попилят и спишут на разработку 100 миллиардов
Не, просто спишут 100 миллиардов
Нет, просто «возьмут»
Возьмут Юнити и переименуют ярлык в «любо.движок»
Просто изменять копирайт на "Движок Попова"
А потом на эвойной физике смодулируют ракету. Посадят тудой рогожкина и фперед!
Эх... славно было б... но спиздят на уровне опенсорсного допиливания :(
Штош
Да и так норм графоний умеют жеж
мм, конусы.
там Флорида внизу?
Конусы из 3д-паинта с задником из гугл-карт. Фактический бюджет: одна смс-ка за скачивание активатора винды с сомнительного сайте.
Так сделали уже UNIGINE, просто переехали в другую страну.
Томичи родненькие <3, было приятно наблюдать за тем, как поделки студента демосценера превращаются в крутой коммерческий продукт и ходить на их ламповые конфы
Для выпусков новостей будут использовать?
А то в Unity текстуры какие-то скучные
Приходите, айтижнечги, поработайте на нас. Попрограмировайте. А мы вам сломаем челюсть так, чтобы потом вас не смогли интубировать. И засекретим архивы.
А так, просто приходите.
у нас не так давно на работе купили поделку от наших разработчиков, модель электрической подстанции на unity. типа она нужна для ознакомления и обучения персонал. посмотрели, поржали всем коллективом и теперь забыто как многое русское ПО. но это была настолько похабная поделка для попила бабла- это не передать словами. там даже управление сделали как в шутерах на wasd и открывать двери на “e”, и люди ни когда не игравшие в игры не могли разобраться как перемещаться там(потому что даже туториал не завезли)
Ну да. Скрепная традиция "я вам никому ничего не должен".
Runity
Rureal
Былоб круто, еслиб сделали
Былоб, но не сделают
=(
Русские не могут сделать что-то свое, только спиздить
Так над разработкой россияне будут работать - не только русские
.
а я надеялся, что Java когда-то умрет...
Вернее для мультиков пыни
Ну удачи
Скоро присвоят себе в заслуги опенсорс движок, поделят деньги и тема заглохнет.
Разработку российского аналога актуальной версии Unreal Engine поручено завершить до конца 2022 года.
Зачем что-то новое, если есть хорошее старое?
зачвочка на годный расспил бабла а в итоге форкнут какой то годот и заявят о победе
UNIGINE такой: ну да, ну да...
В общем, Unreal Engine 6 запилят в России.
Штош . . .
Вот EG удивятся.
Других проблем нет, пора оборонку за писание игрушек сажать
Необходим новый способ выражения экстримальных эмоций. Фейспалмы и дикий смех уже не работают.