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В США полицейского отстранили от службы после ареста врача, задевшего служебный автомобиль дверью машины скорой помощи Статьи редакции

Медик выносила пациента на носилках.

Сотрудника полиции города Рочестера штата Нью-Йорк отстранили от работы после того, как он арестовал врача, который задел его машину дверью скорой помощи. В тот момент медик выносил на носилках пациента, сообщает News10NBC.

Полицейский приехал по вызову в Мемориальный госпиталь Стронга и припарковал автомобиль на участке для машин скорой помощи. В этот момент к больнице приехала бригада врачей. Медик, вынося пациента на носилках, задела полицейский автомобиль дверью машины скорой помощи.

Сотрудник Департамента полиции потребовал у врача документы. Женщина в ответ говорила, что сначала должна доставить пациента в госпиталь. В итоге полицейский надел на неё наручники и увёл.

Врача позже освободили. Начальство женщины поблагодарило её за профессионализм, образцовое поведение и сосредоточенность на уходе за пациентом. А полицейского привлекли к ответственности и отстранили от службы. Департамент начал внутреннее расследование.

#новости #полиция #сша

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17 комментариев
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Таинственный Валера

Заголовок неудачный. Пришлось несколько раз перечитать, и только второй абзац расставил всё по местам. Зачем выносить в заголовок предысторию? Не логичнее было бы уже об отстранении копа писать? Ну и манипуляция, что Нью-Йорк, но на самом деле штат — такое себе

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Организационный Даниль

Ага, белый лысый мужлан за 40 повязал с нихуя темнокожую молодую девушку. Это карьерный суицид что-ли?

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novoreg

Нет. У них есть план на аресты, мужик придумал к чему доебаться.

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karsil

ебанько просто ) не понятно на что рассчитывал

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Igor Gorbenko

на то же на что и остальные свиньи в штатах

чрезмерное финансирование, ноль обязанностей , безнаказанность

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Соме Дуде

В рф уже закрыли бы её за наркоту

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Sdafs 156

и?

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Тепловой Влад

Были на грани очередных беспорядков BLM (врачи lives matter)

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Агент 19

Учи английский

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Тепловой Влад

Are you ahuel???

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Агент 19

Da, a chto?

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Bulky Blackcrappy против войны

И освободили

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Агент 19

Ураа

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Bulky Blackcrappy против войны

Всё хорошо, что хорошо кончается 😌

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Sdafs 156

ясно желтушный заголовок

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Yggdrasil

Когда переиграл в GTA V, но там обычно расстреливают за такое

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Алик Праздников

Коп был прав! То что она доставляет пациента в больницу, не дает ей право нарушать закон по дороге. Единственное что смущает, это то что он не пристрелил медика на месте и не арестовал пациента.

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