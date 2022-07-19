Медик выносила пациента на носилках.

Сотрудника полиции города Рочестера штата Нью-Йорк отстранили от работы после того, как он арестовал врача, который задел его машину дверью скорой помощи. В тот момент медик выносил на носилках пациента, сообщает News10NBC.

Полицейский приехал по вызову в Мемориальный госпиталь Стронга и припарковал автомобиль на участке для машин скорой помощи. В этот момент к больнице приехала бригада врачей. Медик, вынося пациента на носилках, задела полицейский автомобиль дверью машины скорой помощи.

Сотрудник Департамента полиции потребовал у врача документы. Женщина в ответ говорила, что сначала должна доставить пациента в госпиталь. В итоге полицейский надел на неё наручники и увёл.

Врача позже освободили. Начальство женщины поблагодарило её за профессионализм, образцовое поведение и сосредоточенность на уходе за пациентом. А полицейского привлекли к ответственности и отстранили от службы. Департамент начал внутреннее расследование.