В США полицейского отстранили от службы после ареста врача, задевшего служебный автомобиль дверью машины скорой помощи Статьи редакции
Медик выносила пациента на носилках.
Сотрудника полиции города Рочестера штата Нью-Йорк отстранили от работы после того, как он арестовал врача, который задел его машину дверью скорой помощи. В тот момент медик выносил на носилках пациента, сообщает News10NBC.
Полицейский приехал по вызову в Мемориальный госпиталь Стронга и припарковал автомобиль на участке для машин скорой помощи. В этот момент к больнице приехала бригада врачей. Медик, вынося пациента на носилках, задела полицейский автомобиль дверью машины скорой помощи.
Сотрудник Департамента полиции потребовал у врача документы. Женщина в ответ говорила, что сначала должна доставить пациента в госпиталь. В итоге полицейский надел на неё наручники и увёл.
Врача позже освободили. Начальство женщины поблагодарило её за профессионализм, образцовое поведение и сосредоточенность на уходе за пациентом. А полицейского привлекли к ответственности и отстранили от службы. Департамент начал внутреннее расследование.
Заголовок неудачный. Пришлось несколько раз перечитать, и только второй абзац расставил всё по местам. Зачем выносить в заголовок предысторию? Не логичнее было бы уже об отстранении копа писать? Ну и манипуляция, что Нью-Йорк, но на самом деле штат — такое себе
Ага, белый лысый мужлан за 40 повязал с нихуя темнокожую молодую девушку. Это карьерный суицид что-ли?
Нет. У них есть план на аресты, мужик придумал к чему доебаться.
ебанько просто ) не понятно на что рассчитывал
на то же на что и остальные свиньи в штатах
чрезмерное финансирование, ноль обязанностей , безнаказанность
В рф уже закрыли бы её за наркоту
и?
Были на грани очередных беспорядков BLM (врачи lives matter)
Учи английский
Are you ahuel???
Da, a chto?
И освободили
Ураа
Всё хорошо, что хорошо кончается 😌
ясно желтушный заголовок
Когда переиграл в GTA V, но там обычно расстреливают за такое
Коп был прав! То что она доставляет пациента в больницу, не дает ей право нарушать закон по дороге. Единственное что смущает, это то что он не пристрелил медика на месте и не арестовал пациента.