Жительница Пермского края решила пройти пешком 2,5 тысячи километров до Минска в знак протеста против военных действий Статьи редакции
По пути она будет разговаривать с россиянами и беларусами.
29-летняя жительница Пермского края отправилась в пеший поход из родного посёлка до Минска в знак протеста против военных действий. Ради безопасности издание «7×7» не раскрыло имя, адрес и маршрут похода девушки, которая попросила называть себя Нонако.
Нонако запланировала пройти 2,5 тысячи километров чтобы по пути говорить с россиянами и беларусами о боевых действиях в Украине и собирать деньги на помощь политзаключённым в России и Беларуси.
В Мариуполе погибли родственники и знакомые девушки. Спастись удалось только близким её сестры из Бердянска. «Было охреневание от того, что происходит с городом, откуда у меня половина семьи. Хотелось кричать, но я как будто онемела. Не верилось, что всё происходит на самом деле», — рассказала она.
На первый митинг Монако вышла 6 марта, а потом решила идти в пеший поход. Девушка называет себя фанатом белорусов: «Они — идеальная версия того, каким должен быть славянский человек. Я сравнивала их протесты и протесты россиян — контраст разительный». Она переживает, что белорусские политзаключенные «под мечом ходят», потому что в Беларуси нет моратория на смертную казнь. Именно поэтому финальная точка похода Нонако — Минск.
Мне кажется ее раньше арестуют.
Я надеюсь она физически подготовленная и зубы все вылечила
Нужно автозак прифотошопить вместо толпы
Через сколько шагов её запрут в дурку?
Как того шамана.
Шла Саша по шоссе с Иваново в Оскол
По серой полосе вдоль городов и сёл...
Будет теперь с кем шаману разговаривать
Было бы классно если она просто начала бежать, а люди сами бы придали этому марафону смысл.
Закроют в дурку как шамана.
не дойдёт
Может ей сразу пойти нахуй? Как раз собралась идти куда то.
Ну так освободи место
Для этого придётся твою мамку попросить уйти.