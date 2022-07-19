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Жительница Пермского края решила пройти пешком 2,5 тысячи километров до Минска в знак протеста против военных действий Статьи редакции

По пути она будет разговаривать с россиянами и беларусами.

29-летняя жительница Пермского края отправилась в пеший поход из родного посёлка до Минска в знак протеста против военных действий. Ради безопасности издание «7×7» не раскрыло имя, адрес и маршрут похода девушки, которая попросила называть себя Нонако.

Нонако запланировала пройти 2,5 тысячи километров чтобы по пути говорить с россиянами и беларусами о боевых действиях в Украине и собирать деньги на помощь политзаключённым в России и Беларуси.

В Мариуполе погибли родственники и знакомые девушки. Спастись удалось только близким её сестры из Бердянска. «Было охреневание от того, что происходит с городом, откуда у меня половина семьи. Хотелось кричать, но я как будто онемела. Не верилось, что всё происходит на самом деле», — рассказала она.

На первый митинг Монако вышла 6 марта, а потом решила идти в пеший поход. Девушка называет себя фанатом белорусов: «Они — идеальная версия того, каким должен быть славянский человек. Я сравнивала их протесты и протесты россиян — контраст разительный». Она переживает, что белорусские политзаключенные «под мечом ходят», потому что в Беларуси нет моратория на смертную казнь. Именно поэтому финальная точка похода Нонако — Минск.

#новости #протесты #регионы #беларусь

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14 комментариев
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 Kostya Maers

Мне кажется ее раньше арестуют.

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Sorge

Я надеюсь она физически подготовленная и зубы все вылечила

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Joseph Lagrange
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Многие огонь

Нужно автозак прифотошопить вместо толпы

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Сложный томагавк_два

Через сколько шагов её запрут в дурку?

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Сложный томагавк_два

Как того шамана.

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За сотню в аэропорт поехали

Шла Саша по шоссе с Иваново в Оскол
По серой полосе вдоль городов и сёл...

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Ахтубинский Подводный Флот

Будет теперь с кем шаману разговаривать

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Афанасий Алексин

Было бы классно если она просто начала бежать, а люди сами бы придали этому марафону смысл.

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aliftin

Закроют в дурку как шамана.

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outsider man

не дойдёт

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Чижик

Может ей сразу пойти нахуй? Как раз собралась идти куда то.

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Енот Кузьмич

Ну так освободи место

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Чижик

Для этого придётся твою мамку попросить уйти.

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