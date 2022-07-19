По пути она будет разговаривать с россиянами и беларусами.

29-летняя жительница Пермского края отправилась в пеший поход из родного посёлка до Минска в знак протеста против военных действий. Ради безопасности издание «7×7» не раскрыло имя, адрес и маршрут похода девушки, которая попросила называть себя Нонако.

Нонако запланировала пройти 2,5 тысячи километров чтобы по пути говорить с россиянами и беларусами о боевых действиях в Украине и собирать деньги на помощь политзаключённым в России и Беларуси.

В Мариуполе погибли родственники и знакомые девушки. Спастись удалось только близким её сестры из Бердянска. «Было охреневание от того, что происходит с городом, откуда у меня половина семьи. Хотелось кричать, но я как будто онемела. Не верилось, что всё происходит на самом деле», — рассказала она.

На первый митинг Монако вышла 6 марта, а потом решила идти в пеший поход. Девушка называет себя фанатом белорусов: «Они — идеальная версия того, каким должен быть славянский человек. Я сравнивала их протесты и протесты россиян — контраст разительный». Она переживает, что белорусские политзаключенные «под мечом ходят», потому что в Беларуси нет моратория на смертную казнь. Именно поэтому финальная точка похода Нонако — Минск.