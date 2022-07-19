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Google даст разработчикам неигровых приложений в Европе использовать сторонние способы оплаты и снизит комиссию до 12% Статьи редакции

Стандартная комиссия Google при оплате через Google Play — 30%, но большинство попадают под требования для сниженной — в 15%.

  • С 19 июля Google сократит комиссию до 12% для разработчиков неигровых приложений, которые переходят на конкурирующие платежные системы. После, как обещается, правило будет работать и для игр.

В рамках наших усилий по соблюдению новых правил ЕС мы объявляем о новой программе поддержки альтернативных способов оплаты для пользователей из Европейской экономической зоны (ЕЭЗ). Разработчики неигровых приложений смогут предлагать пользователям альтернативу биллинговой системы Google Play.

Эстель Верт, директор Google по связям с правительством и госполитикой ЕС
  • По закону о цифровых рынках, который вступит в силу в 2023 году, если платформы не разрешат использовать альтернативные способы оплаты, им грозит штраф до 10% от мирового оборота. В ЕЭЗ входят 27 стран Евросоюза, а также Норвегия, Исландия и Лихтенштейн.
  • По собственным данным Google, 99% разработчиков попадают под требования для комиссии в 15% вместо стандартной в 30%. При альтернативной оплате комиссию сократят до 12%.
  • Google уже получал штрафы от европейских антимонопольных органов, общей суммой в €8 млрд, пишет Reuters.
  • С 2024 года в ЕС планируют ввести ещё один контролирующий ИТ-компании закон. Он запрещает таргет на детей и манипуляции поведением с помощью интерфейса сайтов.

#новости #googleplay

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 pavelknx

Вообще получать оплаты в обход сторов это тот еще геморрой, т.к. теперь на вас будет обязанность по расчету и уплате НДС в стране юзера + еще комиссия эквайера и прочие расходы. Да, страйп может за вас налоги посчитать, но только в самых простых странах (вроде ЕС), а за каждый цент от жителя Габона, Малайзии и т.п. — будете туда слать налог и отчет по их правилам.

Если еще и 12% платить гуглу, то выгоды вообще никакой, одни расходы на бухгалтерию и отчетность.

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Куратор от Госдепа

по такой логике видится нормальным выходом переводить на страйп и его аналоги только прибыльные страны, а остальное пускать через стор напрямую

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pavelknx

а в чем смысл?

15% + налоги = Гугл делает все за тебя

12% + (1,5% + 0.25 цента (ес/uk) / 2.9%+ 0.25 цента (все остальные)) + 0.5% (за расчет налогов) + налоги = Страйп для избранных стран

Имеет смысл только при большом кол-ве транзакций крупнее 25 баксов от клиентов из ЕС / UK. Иначе невыгодно.

И ещё нужно учесть стоимость внедрения этой балалайки.

Сомнительное удовольствие на мой взгляд. Редкий кейс. Не так много продуктов для телефонов с большим кол-вом платежей выше 25 долларов.

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Куратор от Госдепа

Я считаю по 30% все же
Тогда разница выходит достаточная

Кстати, а откуда взяли цифру в 25 долларов?

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Прикладной Мика

Приравнять комиссию к интернет эквайрингу
Это 2,5-3,5%

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Trurl McByte

А использование Google Play приравнять к аренде магазина в топовом ТЦ?

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Прикладной Мика

Да, 25 долларов за аккаунт разработчика))

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pavelknx

Эту комиссию в эквайру отдельно своему заплатите, а 12% это гуглу за инфраструктуру стора + еще НДС в каждой стране покупателя самостоятельно заплатите и отчитаетесь в местную налоговую.

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медВед

или эпл снизит комиссию до 1%, или его вышвырнут из Европы

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