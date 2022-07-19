Фото: Путин и духовный лидер Ирана Статьи редакции
Встреча на привычном для президента России расстоянии, но без огромного стола.
Владимир Путин прилетел в Тегеран и встретился в том числе с духовным лидером Ирана, великим аятолла Али Хаменеи. В твиттере последнего появилось фото с мероприятия. На снимке Путин и Раиси сидят на внушительном расстоянии друг от друга.
Скорее всего, такая заметная дистанция объясняется коронавирусными ограничениями, которые Путин соблюдает даже после их отмены для россиян. Однако на этой встрече не было привычного большого стола.
Справедливости ради, на таком же расстоянии при встрече с духовным лидером Ирана сидят и главы других стран, например, Казахстана, Турции и Туркменистана.
Визит Путина в Иран — вторая для него зарубежная поездка после начала активного вооружённого конфликта с Украиной. Судя по официальным сообщениям, президент России обсуждает в Тегеране ядерную программу, стратегическое сотрудничество (обе страны находятся под западными санкциями), вывоз зерна из украинских портов (Украина обвиняет Россию в краже и продаже, РФ отрицает обвинения) и ситуацию в Сирии.
Поездка Путина в Иран проходит примерно в то же время, что и турне президента США Джо Байдена: тот посетил Израиль, Палестину и Саудовскую Аравию.
выглядит как Лукашенко и президент РФ
А вот президент Турции. Та же штука с расстоянием.
И остальные ребятишки.
добавили, спасибо
Там точно лидер ирана а не картонный силуэт?
Это не президент Ирана, а духовный лидер Ирана. А с президентом он сидел рядом и руку ему жал. Пишите пожалуйста объективную информацию. TJ это святое общество правды.
Поправили, благодарность
Что, в Иране 50-метровых столов не нашлось?
Это же Иран- должен быть ковёр
Дастрахан
можно было и с собой возить. Раз уж боязно
Выходит путин, а за ним стол тащат из самолета.
Со столом выкатывают Путина.
50-метровий чемодан.
Фото: духовный лидер Ирана и какой-то тип у параши
Интересно почему в этот раз так. Типа показать что это не теплый прием или что
Это фотошоп
Какой-то скукоженный.
Ботокс в голове мигрирует просто.
Наелись чеснока и сидят
президент Ирана:
- а где твой чемодан?
А ну-ка убери
А ну-ка убери
А ну-ка убери свой чемоданчик
а ты карты нападения принес?
— а ты найди по запаху
делаешь это без уважения
Просто от хуйла говном воняет, вот и отсадили
Чёт орнул, может у деда реально недержание уже. Сидишь такой на важной встрече и как выстрелил с подливоном в подгузник.
президент из фрязино
духовный лидер Ирана говорит путину, наше уважение к вам и наша любовь к вам такая же большая как стол за которым мы сидим.
Могли бы по скайпу поговорить уже
сука где СТОЛ на первой фотке???!!!!!!! нашего президента поставили в опасность!!!
дайти дронав
у них стол в инвизе
Как же это чмо боится всех и всего, просто умора. В то время как Зеленский на расстоянии вытянутой руки ходит рядом с обычными людьми.
а толку ?
Ну россиянам не понять.
Хуйло ебаное
я все ждал что кто-то йобнет его когда с самолета спускался
Лидер Ирана и обкакошенный маленький Мук
Иран не смог помочь пыне беспилотниками, пришлось взять столами))