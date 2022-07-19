Встреча на привычном для президента России расстоянии, но без огромного стола.

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@khamenei_ir

Владимир Путин прилетел в Тегеран и встретился в том числе с духовным лидером Ирана, великим аятолла Али Хаменеи. В твиттере последнего появилось фото с мероприятия. На снимке Путин и Раиси сидят на внушительном расстоянии друг от друга.

Скорее всего, такая заметная дистанция объясняется коронавирусными ограничениями, которые Путин соблюдает даже после их отмены для россиян. Однако на этой встрече не было привычного большого стола.

Интернет Анна Павлова 16 фев мем Статьи редакции Путин встречается с министрами и главами государств за «очень длинным столом» — это превратили в В десятках фотожаб стол сравнивают со взлетной полосой, эскалатором в метро и полем для настольного хоккея.

Справедливости ради, на таком же расстоянии при встрече с духовным лидером Ирана сидят и главы других стран, например, Казахстана, Турции и Туркменистана.

Аятолла Хаменеи @Khameneiru Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сегодня в полдень встретился с великим лидером Исламской революции его светлостью аятоллой Хаменеи.

Визит Путина в Иран — вторая для него зарубежная поездка после начала активного вооружённого конфликта с Украиной. Судя по официальным сообщениям, президент России обсуждает в Тегеране ядерную программу, стратегическое сотрудничество (обе страны находятся под западными санкциями), вывоз зерна из украинских портов (Украина обвиняет Россию в краже и продаже, РФ отрицает обвинения) и ситуацию в Сирии.