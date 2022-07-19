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Новости

Фото: Путин и духовный лидер Ирана Статьи редакции

Встреча на привычном для президента России расстоянии, но без огромного стола.

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@khamenei_ir

Владимир Путин прилетел в Тегеран и встретился в том числе с духовным лидером Ирана, великим аятолла Али Хаменеи. В твиттере последнего появилось фото с мероприятия. На снимке Путин и Раиси сидят на внушительном расстоянии друг от друга.

Скорее всего, такая заметная дистанция объясняется коронавирусными ограничениями, которые Путин соблюдает даже после их отмены для россиян. Однако на этой встрече не было привычного большого стола.

Интернет
Анна Павлова
Путин встречается с министрами и главами государств за «очень длинным столом» — это превратили в мем Статьи редакции

В десятках фотожаб стол сравнивают со взлетной полосой, эскалатором в метро и полем для настольного хоккея.

Справедливости ради, на таком же расстоянии при встрече с духовным лидером Ирана сидят и главы других стран, например, Казахстана, Турции и Туркменистана.

Аятолла Хаменеи @Khameneiru
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сегодня в полдень встретился с великим лидером Исламской революции его светлостью аятоллой Хаменеи.

Визит Путина в Иран — вторая для него зарубежная поездка после начала активного вооружённого конфликта с Украиной. Судя по официальным сообщениям, президент России обсуждает в Тегеране ядерную программу, стратегическое сотрудничество (обе страны находятся под западными санкциями), вывоз зерна из украинских портов (Украина обвиняет Россию в краже и продаже, РФ отрицает обвинения) и ситуацию в Сирии.

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Поездка Путина в Иран проходит примерно в то же время, что и турне президента США Джо Байдена: тот посетил Израиль, Палестину и Саудовскую Аравию.

#новости #путин #фото

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42 комментария
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 Тимурчик

выглядит как Лукашенко и президент РФ

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Times Roman

А вот президент Турции. Та же штука с расстоянием.

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Times Roman

И остальные ребятишки.

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Недавний ящик

добавили, спасибо

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Тепловой Влад

Там точно лидер ирана а не картонный силуэт?

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ВTopHuk
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тРезвый Конь

Это не президент Ирана, а духовный лидер Ирана. А с президентом он сидел рядом и руку ему жал. Пишите пожалуйста объективную информацию. TJ это святое общество правды.

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Недавний ящик

Поправили, благодарность

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Таинственный Валера

Что, в Иране 50-метровых столов не нашлось?

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Петрович

Это же Иран- должен быть ковёр

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VechirnyiMykolaiv

Дастрахан

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Германский глобус

можно было и с собой возить. Раз уж боязно
Выходит путин, а за ним стол тащат из самолета.

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Антон Лисин

Со столом выкатывают Путина.

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Станислав Вершилло

50-метровий чемодан.

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Металлургический кран

Фото: духовный лидер Ирана и какой-то тип у параши

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СБУшечка
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Хлопак

Интересно почему в этот раз так. Типа показать что это не теплый прием или что

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ЖОПОКРАБ

Это фотошоп

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Антон Лисин

Какой-то скукоженный.

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doom

Ботокс в голове мигрирует просто.

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Тепловой Влад

Наелись чеснока и сидят

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Многолетний вентилятор
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Alexander

президент Ирана:
- а где твой чемодан?

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Alex V

А ну-ка убери
А ну-ка убери
А ну-ка убери свой чемоданчик

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darkAlert

а ты карты нападения принес?

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Мертвый яд

— а ты найди по запаху

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Гордон Фриман

делаешь это без уважения

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Коля Дырчик

Просто от хуйла говном воняет, вот и отсадили

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doom

Чёт орнул, может у деда реально недержание уже. Сидишь такой на важной встрече и как выстрелил с подливоном в подгузник.

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Андрей Лагутин

президент из фрязино

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Jereyaut

духовный лидер Ирана говорит путину, наше уважение к вам и наша любовь к вам такая же большая как стол за которым мы сидим.

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Tannim

Могли бы по скайпу поговорить уже

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darkAlert

сука где СТОЛ на первой фотке???!!!!!!! нашего президента поставили в опасность!!!

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Andy

дайти дронав

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Положительный Мурод

у них стол в инвизе

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doom

Как же это чмо боится всех и всего, просто умора. В то время как Зеленский на расстоянии вытянутой руки ходит рядом с обычными людьми.

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Миржан Досымбаев

а толку ?

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doom

Ну россиянам не понять.

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Марк Захаров

Хуйло ебаное

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Misha Stakhyr

я все ждал что кто-то йобнет его когда с самолета спускался

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Golden Boy

Лидер Ирана и обкакошенный маленький Мук

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Егор Павлюк

Иран не смог помочь пыне беспилотниками, пришлось взять столами))

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