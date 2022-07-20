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Новости

ИКАО: власти Беларуси передали ложное сообщение о минировании экипажу самолёта Ryanair с Романом Протасевичем на борту Статьи редакции

Это поставило под угрозу безопасность полёта и нарушило положения двух международных конвенций.

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Международная организация гражданской авиации (ИКАО) завершила расследование экстренной посадки самолёта Ryanair в Минске, после которого власти Беларуси задержали основателя телеграм-канала Nexta Романа Протасевича и россиянку Софью Сапегу.

Совет организации изучил новую информацию, полученную, в частности, из аудиозаписей сопровождавшего рейс диспетчера и беседы с ним. Специалисты пришли к выводу, что сообщение о заложенной на борту самолёта бомбе было заведомо ложным. Кроме того, оно поставило под угрозу безопасность полёта, это нарушает положения двух международных конвенций о гражданской авиации.

Информацию о минировании экипажу самолёта передали по указанию «высокопоставленных должностных лиц правительства Беларуси», утверждает ИКАО.

Представитель Совета ИКАО от Российской Федерации не согласился с итогами расследования. МИД Беларуси пока их не прокомментировал, отметили в организации.

23 мая самолёт авиакомпании Ryanair, летевший по маршруту Афины — Вильнюс, совершил аварийную посадку в Минске. Сразу после приземления задержали основателя оппозиционного канала Nexta Романа Протасевича и его подругу россиянку Софью Сапегу. Позже выяснилось, что решение о посадке принял лично Лукашенко.

После инцидента многие страны Запада также обвинили главу Беларуси в государственном терроризме и закрыли рейсы в республику. С санкциями столкнулась и государственная авиакомпания «Белавиа» — её рейсы в Европу полностью запретили, в связи с чем пришлось уволить часть сотрудников.

#новости #беларусь #nexta #ryanair #протасевич

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23 комментария
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 Pavel Zamyatin
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Осторожный бокал

Ну вот что, таракан, стоило задержание одного админа телеграм-канала миллиардных убытков государственной авиакомпании и увольнения сотен и тысяч ее работников?

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Sergei Timofeyev

Поверь, ему также по херу, как и Путину. Это не его проблемы особо. У него есть цель замочить врага - мочит. После приголубил как родной отец, женил.. )) Короче, ты мыслишь совершенно не по государственному :)

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Печеньки Госдепа

Конечно стоило. Миллиарды ущерба покроет друг владимир, зато вражеским вещателям в который раз наглядно показана небезопасность нахождения в Беларуси и вокруг неё. Если вы, враги, летаете на отдых или по делам - бойтесь. Картофельный босс отныне международный террорист, а ни какой-то там местечковый диктатор.

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Товарищ
ИКАО: власти Беларуси передали ложное сообщение о минировании

НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!

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Григорий Охтин против ху...

Адмиралы Ясен Хуй, что ни говори.

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Умерший спрей

Никто и не сомневался, но хорошо, что есть официальное подтверждение

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Житомирский байрактар

Чтобы это понять, нужно было 1.5 года расследовать?

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Осторожный бокал

Понимали все всё сразу. Нужно было подтвердить официально

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Иванов Иван

Отлично, после официального подтверждения последуют новые официальные действия от обеспокоенных стран? Последуют же, да?

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Равнодушный Валера

Официально обеспокоены

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Осторожный бокал

Какие действия ты предлагаешь?

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Йолкин

Выразить озабоченность. Нет, глубокую озабоченность!

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Знакомый Кирилл

Двадцать второго июЛя,
Ровно в четыре часа,
Кремель бомбили, нам объявили,
Что началася война.

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Иванов Иван

Больше санкций в отношении страны и в особенности гос. аппарата. Больше помощи оппозиционерам и повстанцам, уже бежавшим эмигрантам.

Также я не особо слежу, но... Чё там с контрабандой сигарет, про которую делала выпуск NEXTA? Лавочку прикрыли?

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El

Да это жесть конечно

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Сплошной Негатив

Ну и что ты мне сделаешь, я в другом городе. За посадку извени. (с) Лукашенко

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Polly Mal

"Специалисты пришли к выводу, что сообщение о заложенной на борту самолёта бомбе было заведомо ложным."
И что дальше? Европейские авиакомпании и так через Беларусь больше не летают.

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Donnie Darko

Да лаааааааадно???

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Дед Макар

И че дальше?

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Товарищ

Выражать озабоченность, как со сбитым самолетом под Донбассом.

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Товарищ

"Организации ИКАО потребовалось целых полтора года, чтобы найти какие-то липовые улики, которые якобы доказывает то, что белорусские власти передали ложное сообщение о минировании самолёта. Но, все мы понимаем кто курирует этой организацией и кому всё это выгодно. Западные кураторы в очередной раз пытаются продвигать ложь, чтобы легитимизировать свои санкции против нашего народа." - на всех зомби-телевизорах.

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Василий Стефанов

Лучше написать 23 мая 2021 года. Без уточнения кажется, что в этом году это произошло

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