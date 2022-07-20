Это поставило под угрозу безопасность полёта и нарушило положения двух международных конвенций.

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Международная организация гражданской авиации (ИКАО) завершила расследование экстренной посадки самолёта Ryanair в Минске, после которого власти Беларуси задержали основателя телеграм-канала Nexta Романа Протасевича и россиянку Софью Сапегу.

Совет организации изучил новую информацию, полученную, в частности, из аудиозаписей сопровождавшего рейс диспетчера и беседы с ним. Специалисты пришли к выводу, что сообщение о заложенной на борту самолёта бомбе было заведомо ложным. Кроме того, оно поставило под угрозу безопасность полёта, это нарушает положения двух международных конвенций о гражданской авиации.

Информацию о минировании экипажу самолёта передали по указанию «высокопоставленных должностных лиц правительства Беларуси», утверждает ИКАО.

Представитель Совета ИКАО от Российской Федерации не согласился с итогами расследования. МИД Беларуси пока их не прокомментировал, отметили в организации.

23 мая самолёт авиакомпании Ryanair, летевший по маршруту Афины — Вильнюс, совершил аварийную посадку в Минске. Сразу после приземления задержали основателя оппозиционного канала Nexta Романа Протасевича и его подругу россиянку Софью Сапегу. Позже выяснилось, что решение о посадке принял лично Лукашенко.