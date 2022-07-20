ИКАО: власти Беларуси передали ложное сообщение о минировании экипажу самолёта Ryanair с Романом Протасевичем на борту Статьи редакции
Это поставило под угрозу безопасность полёта и нарушило положения двух международных конвенций.
Международная организация гражданской авиации (ИКАО) завершила расследование экстренной посадки самолёта Ryanair в Минске, после которого власти Беларуси задержали основателя телеграм-канала Nexta Романа Протасевича и россиянку Софью Сапегу.
Совет организации изучил новую информацию, полученную, в частности, из аудиозаписей сопровождавшего рейс диспетчера и беседы с ним. Специалисты пришли к выводу, что сообщение о заложенной на борту самолёта бомбе было заведомо ложным. Кроме того, оно поставило под угрозу безопасность полёта, это нарушает положения двух международных конвенций о гражданской авиации.
Информацию о минировании экипажу самолёта передали по указанию «высокопоставленных должностных лиц правительства Беларуси», утверждает ИКАО.
Представитель Совета ИКАО от Российской Федерации не согласился с итогами расследования. МИД Беларуси пока их не прокомментировал, отметили в организации.
23 мая самолёт авиакомпании Ryanair, летевший по маршруту Афины — Вильнюс, совершил аварийную посадку в Минске. Сразу после приземления задержали основателя оппозиционного канала Nexta Романа Протасевича и его подругу россиянку Софью Сапегу. Позже выяснилось, что решение о посадке принял лично Лукашенко.
После инцидента многие страны Запада также обвинили главу Беларуси в государственном терроризме и закрыли рейсы в республику. С санкциями столкнулась и государственная авиакомпания «Белавиа» — её рейсы в Европу полностью запретили, в связи с чем пришлось уволить часть сотрудников.
Ну вот что, таракан, стоило задержание одного админа телеграм-канала миллиардных убытков государственной авиакомпании и увольнения сотен и тысяч ее работников?
Поверь, ему также по херу, как и Путину. Это не его проблемы особо. У него есть цель замочить врага - мочит. После приголубил как родной отец, женил.. )) Короче, ты мыслишь совершенно не по государственному :)
Конечно стоило. Миллиарды ущерба покроет друг владимир, зато вражеским вещателям в который раз наглядно показана небезопасность нахождения в Беларуси и вокруг неё. Если вы, враги, летаете на отдых или по делам - бойтесь. Картофельный босс отныне международный террорист, а ни какой-то там местечковый диктатор.
НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!
Адмиралы Ясен Хуй, что ни говори.
Никто и не сомневался, но хорошо, что есть официальное подтверждение
Чтобы это понять, нужно было 1.5 года расследовать?
Понимали все всё сразу. Нужно было подтвердить официально
Отлично, после официального подтверждения последуют новые официальные действия от обеспокоенных стран? Последуют же, да?
Официально обеспокоены
Какие действия ты предлагаешь?
Выразить озабоченность. Нет, глубокую озабоченность!
Двадцать второго июЛя,
Ровно в четыре часа,
Кремель бомбили, нам объявили,
Что началася война.
Больше санкций в отношении страны и в особенности гос. аппарата. Больше помощи оппозиционерам и повстанцам, уже бежавшим эмигрантам.
Также я не особо слежу, но... Чё там с контрабандой сигарет, про которую делала выпуск NEXTA? Лавочку прикрыли?
Да это жесть конечно
Ну и что ты мне сделаешь, я в другом городе. За посадку извени. (с) Лукашенко
"Специалисты пришли к выводу, что сообщение о заложенной на борту самолёта бомбе было заведомо ложным."
И что дальше? Европейские авиакомпании и так через Беларусь больше не летают.
Да лаааааааадно???
И че дальше?
Выражать озабоченность, как со сбитым самолетом под Донбассом.
"Организации ИКАО потребовалось целых полтора года, чтобы найти какие-то липовые улики, которые якобы доказывает то, что белорусские власти передали ложное сообщение о минировании самолёта. Но, все мы понимаем кто курирует этой организацией и кому всё это выгодно. Западные кураторы в очередной раз пытаются продвигать ложь, чтобы легитимизировать свои санкции против нашего народа." - на всех зомби-телевизорах.
Лучше написать 23 мая 2021 года. Без уточнения кажется, что в этом году это произошло