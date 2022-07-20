Он был исполняющим обязанности президента после бегства предыдущего главы государства.

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Фото AP

Парламент Шри-Ланки завершил тайное голосование по выбору нового президента страны. Законодатели назначили на пост шестикратного премьер-министра Ранила Викрамасингхе, сообщает Al Jazeera.

Викрамасингхе получил 134 голоса. 82 члена парламента проголосовали за кандидатуру его главного соперника, депутата от правящей партии Далласа Алахапперума, которого поддерживала оппозиция. Третий кандидат, председатель марксистско-ленинистского альянса «Национальная власть народа» Анура Кумара Диссанаяке, получил только три голоса, от собственной партии.

Викрамасингхе исполнял обязанности президента после того, как глава государства Готабая Раджапакса бежал из страны и подал в отставку на фоне многомесячных протестов. Шри-Ланка находится на грани банкротства — резервы иностранной валюты закончились, страна испытывает сложности с импортом еды, лекарств и топлива, в июне инфляция в стране была больше 54%. Экономический кризис связывают с последствиями пандемии и действиями президента страны. 9 июля тысячи жителей со всей Шри-Ланки приехали в столицу: они требовали отставки главы государства и захватили его резиденцию.

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Граждане Шри-Ланки выступали и против премьера Викрамасингхе. В начале июля протестующие ворвались в его дом и подожгли его. Премьера обвиняют в защите правящей династии (бежавший президент Готабая Раджапакса и подавший в отставку премьер Махинда Раджапакса — родные братья). По словам политолога Даяна Джаятилека, избрание Викрамасингхе на пост президента — это «пороховая бочка».

Протестующие у офиса премьер-министра, здесь и далее фото Атула Локе