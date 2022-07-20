Это связано с неудалением запрещённых материалов, в том числе «фейков» о российской армии.

Роскомнадзор объявил о введении «мер понуждения» в отношении «Википедии». Теперь российские поисковые системы должны информировать пользователей, что интернет-энциклопедия нарушает российское законодательство.

«На интернет-ресурсе Wikipedia (принадлежит Wikimedia Foundation, Inc.) остаётся неудаленным ряд материалов, признанных запрещёнными, в том числе фейков о ходе специальной военной операции на территории Украины», — сообщили в ведомстве.

После начала военных действий власти РФ неоднократно выдвигали претензии к «Википедии». 1 марта Роскомнадзор пригрозил русскоязычной версии энциклопедии блокировкой из-за статьи с заголовком о «вторжении». Материал содержит информацию о жертвах и «необходимости снятия» денег со счетов в банках, отметил регулятор.

В апреле Роскомнадзор потребовал удалить уже пять статей об Украине: «Битва за Киев (2022)», «Военные преступления в период вторжения России на Украину», «Обстрел больницы в Мариуполе», «Разрушение Мариупольского театра (2022)» и «Резня в Буче». За неудаление материалов о российской армии суд оштрафовал владельца и оператора «Википедии» на три миллиона рублей.

Технологии Максоний 2 мар Как скачать Википедию на свой жёсткий диск? Легко и просто! Делюсь своим скромным опытом.