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Роскомнадзор обязал поисковики маркировать «Википедию» как нарушителя российских законов Статьи редакции

Это связано с неудалением запрещённых материалов, в том числе «фейков» о российской армии.

Роскомнадзор объявил о введении «мер понуждения» в отношении «Википедии». Теперь российские поисковые системы должны информировать пользователей, что интернет-энциклопедия нарушает российское законодательство.

«На интернет-ресурсе Wikipedia (принадлежит Wikimedia Foundation, Inc.) остаётся неудаленным ряд материалов, признанных запрещёнными, в том числе фейков о ходе специальной военной операции на территории Украины», — сообщили в ведомстве.

После начала военных действий власти РФ неоднократно выдвигали претензии к «Википедии». 1 марта Роскомнадзор пригрозил русскоязычной версии энциклопедии блокировкой из-за статьи с заголовком о «вторжении». Материал содержит информацию о жертвах и «необходимости снятия» денег со счетов в банках, отметил регулятор.

В апреле Роскомнадзор потребовал удалить уже пять статей об Украине: «Битва за Киев (2022)», «Военные преступления в период вторжения России на Украину», «Обстрел больницы в Мариуполе», «Разрушение Мариупольского театра (2022)» и «Резня в Буче». За неудаление материалов о российской армии суд оштрафовал владельца и оператора «Википедии» на три миллиона рублей.

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Максоний
Как скачать Википедию на свой жёсткий диск?

Легко и просто! Делюсь своим скромным опытом.

#новости #роскомнадзор #википедия

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41 комментарий
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Умерший спрей

Википедия - нарушитель законов фашистской диктатуры

Звучит достойно!

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Прошлый пёс_анон
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Slartibartfast

Yep..

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Умерший спрей

Я же промаркировал!

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enooough

может яндексу проще вообще отказаться от иностранных сервисов в выдаче, как от границ в картах?

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Dmitry Sursin

У них сейчас и так работы привалило... Удалять ссылки на Википедию...

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Dmitry Sursin

Так вот откуда Пыня достал Ленина и его основание Украины...

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John Smith

или не сидеть на одном стуле ,от перемены мест кроватей сумма не меняется

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Исходный череп

Кругом враги, везде фейки, а что сейчас правда решают специально обученные люди.

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Boris Gaykovich

В качестве ответной меры Википедии стоит просто заблокировать доступ для российских пользователей.

Сразу встанет и российская наука, и высшая и средняя школа.

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Бумажный кофе

А если отключить Stack Overflow то и IT )

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Успешный диод

странно, почему просто не заблокируют

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Осенний звук

Потому что слишком популярный ресурс

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Успешный диод

твитер фейсбук инстаграм не менее популярные

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Осенний звук

Школьный доклад по фотке из Instagram не напишешь

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Знакомый Кирилл

звучит как вызов

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FlamBoyAnt

а зачем школьный доклад по материалам лживой русофобской википедии?

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Корпоративный Мурод

Кремль выдавать вам +1 минута VPN гражданин, радуйтесь

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FlamBoyAnt

спасибо, у меня ещё 10 фильмов с Вупи Голдберг на одном дивиди не досмотрены.

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Корпоративный Мурод

Ссыкуют перегнуть палку до бурлений среди масс населения

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Всрато
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ВTopHuk

Сколько же всякой шняги отменять потом придётся

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Прошлый пёс_анон

Анус РКН пусть промаркируют. Кто вообще исполнят сейчас эту хуету?

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Прошлый пёс_анон

В гугле твич не маркирован, например.

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Прошлый пёс_анон

В херняндексе всё есть, но кому он нужен.

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Осенний звук

Ещё один штраф гуглу!

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Прошлый пёс_анон

Который он проигнорирует.

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Генномодифицированный голуб

они просто писали код

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Джейсон Роланд

Штрафую Байдена на 500К рублей!

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Веб Инструменты

То есть, воры и жулики вменяют остальному миру, что остальной мир врет? Необходимо на сайтах, не хостящихся в РФ написать, что "российские законы протеворечат здравому смыслу".

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Очередной Мика

https://youtu.be/AgGtGORPHcM

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Ученый паркур

Мои кулаки тебе сделают

Ататататата ататтатата

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FlamBoyAnt

какие поисковики?

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Alexander Jaf

Дай угадаю, дальше будут подавать в суд на отказ удаления неугодной РФ инфы?

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Прошлый пёс_анон

Так уже.

За неудаление материалов суд оштрафовал владельца и оператора «Википедии» на три миллиона рублей.
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Alexander Jaf

простите быканул, надо бы дочитывать этот кринж до конца

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Очередной Мика

потом штраф на сто тыщ миллионов долларов

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Sheriff Paul

Россия нарушает законы РФ

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Печеньки Госдепа

Согласен, ситуация двоякая. С одной стороны, энциклопедия нарушает права роскомнадзора(подчёркиваю - ЭНЦИКЛОПЕДИЯ), с другой стороны, администраторы вики могут вообще её забанить для жителей РФ,что будет воспринято как вопиющий акт русофобии. РКН просто лютый кринж.

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John Smith

https://www.facebook.com/
https://twitter.com/
https://meduza.io/
роскомпозор заблокируй localhost нахуй второй раз

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neolol

А лочить зассали.

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