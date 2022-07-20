Роскомнадзор обязал поисковики маркировать «Википедию» как нарушителя российских законов Статьи редакции
Это связано с неудалением запрещённых материалов, в том числе «фейков» о российской армии.
Роскомнадзор объявил о введении «мер понуждения» в отношении «Википедии». Теперь российские поисковые системы должны информировать пользователей, что интернет-энциклопедия нарушает российское законодательство.
«На интернет-ресурсе Wikipedia (принадлежит Wikimedia Foundation, Inc.) остаётся неудаленным ряд материалов, признанных запрещёнными, в том числе фейков о ходе специальной военной операции на территории Украины», — сообщили в ведомстве.
После начала военных действий власти РФ неоднократно выдвигали претензии к «Википедии». 1 марта Роскомнадзор пригрозил русскоязычной версии энциклопедии блокировкой из-за статьи с заголовком о «вторжении». Материал содержит информацию о жертвах и «необходимости снятия» денег со счетов в банках, отметил регулятор.
В апреле Роскомнадзор потребовал удалить уже пять статей об Украине: «Битва за Киев (2022)», «Военные преступления в период вторжения России на Украину», «Обстрел больницы в Мариуполе», «Разрушение Мариупольского театра (2022)» и «Резня в Буче». За неудаление материалов о российской армии суд оштрафовал владельца и оператора «Википедии» на три миллиона рублей.
Википедия - нарушитель законов фашистской диктатуры
Звучит достойно!
Yep..
Я же промаркировал!
может яндексу проще вообще отказаться от иностранных сервисов в выдаче, как от границ в картах?
У них сейчас и так работы привалило... Удалять ссылки на Википедию...
Так вот откуда Пыня достал Ленина и его основание Украины...
или не сидеть на одном стуле ,от перемены мест кроватей сумма не меняется
Кругом враги, везде фейки, а что сейчас правда решают специально обученные люди.
В качестве ответной меры Википедии стоит просто заблокировать доступ для российских пользователей.
Сразу встанет и российская наука, и высшая и средняя школа.
А если отключить Stack Overflow то и IT )
странно, почему просто не заблокируют
Потому что слишком популярный ресурс
твитер фейсбук инстаграм не менее популярные
Школьный доклад по фотке из Instagram не напишешь
звучит как вызов
а зачем школьный доклад по материалам лживой русофобской википедии?
Кремль выдавать вам +1 минута VPN гражданин, радуйтесь
спасибо, у меня ещё 10 фильмов с Вупи Голдберг на одном дивиди не досмотрены.
Ссыкуют перегнуть палку до бурлений среди масс населения
Сколько же всякой шняги отменять потом придётся
Анус РКН пусть промаркируют. Кто вообще исполнят сейчас эту хуету?
В гугле твич не маркирован, например.
В херняндексе всё есть, но кому он нужен.
Ещё один штраф гуглу!
Который он проигнорирует.
они просто писали код
Штрафую Байдена на 500К рублей!
То есть, воры и жулики вменяют остальному миру, что остальной мир врет? Необходимо на сайтах, не хостящихся в РФ написать, что "российские законы протеворечат здравому смыслу".
https://youtu.be/AgGtGORPHcM
Мои кулаки тебе сделают
Ататататата ататтатата
какие поисковики?
Дай угадаю, дальше будут подавать в суд на отказ удаления неугодной РФ инфы?
Так уже.За неудаление материалов суд оштрафовал владельца и оператора «Википедии» на три миллиона рублей.
простите быканул, надо бы дочитывать этот кринж до конца
потом штраф на сто тыщ миллионов долларов
Россия нарушает законы РФ
Согласен, ситуация двоякая. С одной стороны, энциклопедия нарушает права роскомнадзора(подчёркиваю - ЭНЦИКЛОПЕДИЯ), с другой стороны, администраторы вики могут вообще её забанить для жителей РФ,что будет воспринято как вопиющий акт русофобии. РКН просто лютый кринж.
https://www.facebook.com/
https://twitter.com/
https://meduza.io/
роскомпозор заблокируй localhost нахуй второй раз
А лочить зассали.