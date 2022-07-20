«АвтоВАЗ» сделает ограниченную партию Lada Largus из накопленных на складах запчастей Статьи редакции
Планируется выпустить не менее 1800 машин.
«АвтоВАЗ» выпустит ограниченную партию автомобилей Lada Largus. Машины соберут из скопившихся на складах запчастей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение компании.
Запланирован выпуск не менее 1800 автомобилей. Их начнут собирать до конца июля.
Производство на заводах «АвтоВАЗа» приостановили в апреле из-за нехватки комплектующих. Затем компания перешла на четырёхдневную рабочую неделю.
Первой после долгого простоя на «АвтоВАЗе» перезапустили линию сборки Lada Granta — выпуск «упрощённой» версии Classic (без антиблокировочной системы тормозов и подушек безопасности) с минимальным количеством деталей иностранного производства возобновили 8 июня. 13 июля компания снова начала производство Lada Niva Legend.
перенимаем лучший западный опыт
Так даже симпатичнее
Я в 5 лет так все машины раскрашивал. Не понимал зачем их делают однотонными.
Жил-был старик со страною. Просрал старик все деньги, всех друзей. Просит старик страну: «Собери, страна, автомобиль». — «Из чего собирать-то? Деталей нету, электроники нету, даже гаек и гвоздей нету». — «Э-эх, страна! По коробу поскреби, по сусеку помети; авось запчастей и наберется».
Взяла страна метлу, по коробу поскребла, по сусеку помела, и набралось запчастей пригоршни с две. Замесила на изоленте, изжарила в отработанном масле и положила на автоваз постудить.
Автомобиль постоял-постоял, да вдруг и покатился — со стоянки на дорогу, с дороги на грунтовку, по грунтовке да в болото, перепрыгнул через сухостой в лосиное говно, дальше и дальше. Все потому что тормозов нихуя на складе не осталось
Пиши еще!
Мне одному хочется сюда Ивахнова позвать? :)) На парад галочек :))
последнее предложение прям до слёз
"Не можем повторить"
можно еще с разборов деталей набрать
Почему не можем?))
" — Оригинальная конструкция, заря автомобилизма. Видите, Балаганов, что можно сделать из простой швейной машины Зингера? Небольшое приспособление — и получилась прелестная колхозная сноповязалка."
© Золотой теленок
А где потом запчасти брать для машин которые уже из последних запчастей сделаны?
Она одноразовая.
Ты вынуждаешь нас в 2022 году шутить про Ладу, подумай
Разбирать другие.
На разборках
Все как в самых прогрессивных странах.
Догнать и перегнать!
А стоить сколько будет?
2 млн. руб.?
Стоить будет 1 сын — 1 автомобиль. За трёх сыновей дефицитный набор покрышек дадут!
Это же всего на неделю гробиков...
Без подушок и ремня
ГРМ
разъебется вся рашня
Ограниченная партия для ограниченных людей?
Ну так лимит эдишн
limited spizzhen edition series
IzTogoChtoEst Edition
Lada poskrebly po susekam edition
“выпуск «упрощённой» версии Classic (без антиблокировочной системы тормозов и подушек безопасности)“
Кто в здравом уме купит машину без АБС и подушек? Это же вопрос безопасности самого себя.
Сейчас же не 1965 год на дворе.
Это кстати лучшее, что выпускал это завод. Ничего более ультимативного в своём классе не было
"ультимативного" в смысле "крайнего"?
Ну в своём классе ещё Нива ничего была
"Я его слепила из того, что было"
ДАЛЬШЕ БУДУТ СОБИРАТЬ ИЗ ЗАПЧАСТЕЙ С РАЗБОРОК ЗА ДЕДОВ ПОБЕДА УРАААААААА
Я его слепила из того, что было.
А потом что было, то и полюбила
Лада Похоронка (только в белом цвете)
А и правда.
Лимитед это потому, что не для свобожной продажи.
А как будто бы для призов в лотерею.
И это будут разгонять по ящику как великую победу над санкциями. Пиздец.
И ведь схавают и добавки попросят.
"Я его слепила из того что было"
смахивает на лада катафалкус
Для катафалков налажен выпуск Аурусов.
ебать я даже под ЛСД,грибами,алком и героином в такое бы не сел.
Выглядит надёжно, конечно. Не хотел бы в таком проехаться.
2 sons edition ?
Из неликвида, который должен был в магазины запчастей уйти.
РОДСТВЕННИКИ СОЛДАТ СВО БЫЛИ В ШОКЕ КОГДА УЗНАЛИ [ЧИТАТЬ ПРОДОЛЖЕНИЕ В ИСТОЧНИКЕ...]
Лимита идишон!
По-моему уже для всех очевидно, что этот труп нужно похоронить давно и не смущать людей на авторынке, чтобы выбирали нормальные машины. Да, сейчас этот призыв звучит глупо, но лучше вообще без машины или переплатить за б/у корейца какого-нибудь, чем это...
Проблема в том, что «труп» тянет за собой целый город
Лишь бы это говно за пределы русского мира не выезжало.
Без подушек безопасности? Но хотя бы три иконки вместо них на торпедо прилепят?
Никто не заметил, что это копия Дастера от Дачии?