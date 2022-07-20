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Новости

«АвтоВАЗ» сделает ограниченную партию Lada Largus из накопленных на складах запчастей Статьи редакции

Планируется выпустить не менее 1800 машин.

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Lada Largus Cross, фото Motor.ru

«АвтоВАЗ» выпустит ограниченную партию автомобилей Lada Largus. Машины соберут из скопившихся на складах запчастей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение компании.

Запланирован выпуск не менее 1800 автомобилей. Их начнут собирать до конца июля.

Производство на заводах «АвтоВАЗа» приостановили в апреле из-за нехватки комплектующих. Затем компания перешла на четырёхдневную рабочую неделю.

Первой после долгого простоя на «АвтоВАЗе» перезапустили линию сборки Lada Granta — выпуск «упрощённой» версии Classic (без антиблокировочной системы тормозов и подушек безопасности) с минимальным количеством деталей иностранного производства возобновили 8 июня. 13 июля компания снова начала производство Lada Niva Legend.

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Дефицит микрочипов в автопроме: Россия без своих производств и почти без поставщиков Статьи редакции

Российскому досталось ещё больше, чем мировому: из-за наложенных санкций и дефицита полупроводников можно рассчитывать только на Китай, который спрос не удовлетворит.

Shutterstock

#новости #технологии #автопром

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74 комментария
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 Хуторинский
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Сирано де Бержерак

перенимаем лучший западный опыт

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2 комментария
Shakhzod Ikromov

Так даже симпатичнее

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Прошлый пёс_анон

Я в 5 лет так все машины раскрашивал. Не понимал зачем их делают однотонными.

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Осторожный бокал

Жил-был старик со страною. Просрал старик все деньги, всех друзей. Просит старик страну: «Собери, страна, автомобиль». — «Из чего собирать-то? Деталей нету, электроники нету, даже гаек и гвоздей нету». — «Э-эх, страна! По коробу поскреби, по сусеку помети; авось запчастей и наберется».

Взяла страна метлу, по коробу поскребла, по сусеку помела, и набралось запчастей пригоршни с две. Замесила на изоленте, изжарила в отработанном масле и положила на автоваз постудить.

Автомобиль постоял-постоял, да вдруг и покатился — со стоянки на дорогу, с дороги на грунтовку, по грунтовке да в болото, перепрыгнул через сухостой в лосиное говно, дальше и дальше. Все потому что тормозов нихуя на складе не осталось

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Дмитрий Левковский

Пиши еще!

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Slartibartfast

Мне одному хочется сюда Ивахнова позвать? :)) На парад галочек :))

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Сакаган Чи

последнее предложение прям до слёз

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Макрон потерял телефон

"Не можем повторить"

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Necroproctolog забыл пароль

можно еще с разборов деталей набрать

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1 комментарий
Редкий Натр

Почему не можем?))
" — Оригинальная конструкция, заря автомобилизма. Видите, Балаганов, что можно сделать из простой швейной машины Зингера? Небольшое приспособление — и получилась прелестная колхозная сноповязалка."
© Золотой теленок

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Nact

А где потом запчасти брать для машин которые уже из последних запчастей сделаны?

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Борис С.

Она одноразовая.

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1 комментарий
Обыкновенный кубок

Ты вынуждаешь нас в 2022 году шутить про Ладу, подумай

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neolol

Разбирать другие.

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Александр Прохоренко

На разборках

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2 комментария
Johnson Doe
Затем компания перешла на четырёхдневную рабочую неделю.

Все как в самых прогрессивных странах.

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Майка Ника

Догнать и перегнать!

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Контрольный хичхакер

А стоить сколько будет?
2 млн. руб.?

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doom

Стоить будет 1 сын — 1 автомобиль. За трёх сыновей дефицитный набор покрышек дадут!

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2 комментария
Jerod alp

Это же всего на неделю гробиков...

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Американский теркин30см
Планируется выпустить не менее 1800 машин

Без подушок и ремня

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neolol

ГРМ

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Котан Котаныч

разъебется вся рашня

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Печеньки Госдепа

Ограниченная партия для ограниченных людей?

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Lanker

Ну так лимит эдишн

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Sergei Timofeyev

limited spizzhen edition series

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Котан Котаныч

IzTogoChtoEst Edition

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2 комментария
Андрей Бодунов

Lada poskrebly po susekam edition

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твой сказочник

“выпуск «упрощённой» версии Classic (без антиблокировочной системы тормозов и подушек безопасности)“

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doom

Кто в здравом уме купит машину без АБС и подушек? Это же вопрос безопасности самого себя.

Сейчас же не 1965 год на дворе.

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2 комментария
Александр Прохоренко

Это кстати лучшее, что выпускал это завод. Ничего более ультимативного в своём классе не было

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Slartibartfast

"ультимативного" в смысле "крайнего"?

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1 комментарий
Alexander Pankov

Ну в своём классе ещё Нива ничего была

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2 комментария
Умерший спрей

"Я его слепила из того, что было"

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Mike Efremov

ДАЛЬШЕ БУДУТ СОБИРАТЬ ИЗ ЗАПЧАСТЕЙ С РАЗБОРОК ЗА ДЕДОВ ПОБЕДА УРАААААААА

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Осторожный бокал

Я его слепила из того, что было.
А потом что было, то и полюбила

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Полтергей

Лада Похоронка (только в белом цвете)

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Slartibartfast

А и правда.

Лимитед это потому, что не для свобожной продажи.

А как будто бы для призов в лотерею.

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Пирожок с говном
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aliftin

И это будут разгонять по ящику как великую победу над санкциями. Пиздец.

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doom

И ведь схавают и добавки попросят.

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Заебавшийся опоссум

"Я его слепила из того что было"

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Ученый паркур

смахивает на лада катафалкус

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Slartibartfast

Для катафалков налажен выпуск Аурусов.

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2 комментария
Котан Котаныч

ебать я даже под ЛСД,грибами,алком и героином в такое бы не сел.

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Борис С.

Выглядит надёжно, конечно. Не хотел бы в таком проехаться.

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Finkel

2 sons edition ?

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Друг Коля Говорит

Из неликвида, который должен был в магазины запчастей уйти.

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Нормальный цветок

РОДСТВЕННИКИ СОЛДАТ СВО БЫЛИ В ШОКЕ КОГДА УЗНАЛИ [ЧИТАТЬ ПРОДОЛЖЕНИЕ В ИСТОЧНИКЕ...]

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Sergex CH

Лимита идишон!

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Michael Konovalov
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Victor Axonoff

По-моему уже для всех очевидно, что этот труп нужно похоронить давно и не смущать людей на авторынке, чтобы выбирали нормальные машины. Да, сейчас этот призыв звучит глупо, но лучше вообще без машины или переплатить за б/у корейца какого-нибудь, чем это...

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Ахули

Проблема в том, что «труп» тянет за собой целый город

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Туалетный

Лишь бы это говно за пределы русского мира не выезжало.

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Dimiork

Без подушек безопасности? Но хотя бы три иконки вместо них на торпедо прилепят?

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Запомни меня как Канцлер

Никто не заметил, что это копия Дастера от Дачии?

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