Планируется выпустить не менее 1800 машин.

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Lada Largus Cross, фото Motor.ru

«АвтоВАЗ» выпустит ограниченную партию автомобилей Lada Largus. Машины соберут из скопившихся на складах запчастей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение компании.

Запланирован выпуск не менее 1800 автомобилей. Их начнут собирать до конца июля.

Производство на заводах «АвтоВАЗа» приостановили в апреле из-за нехватки комплектующих. Затем компания перешла на четырёхдневную рабочую неделю.

Первой после долгого простоя на «АвтоВАЗе» перезапустили линию сборки Lada Granta — выпуск «упрощённой» версии Classic (без антиблокировочной системы тормозов и подушек безопасности) с минимальным количеством деталей иностранного производства возобновили 8 июня. 13 июля компания снова начала производство Lada Niva Legend.