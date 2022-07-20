Евросоюз сталкивается с риском сокращения поставок газа из России, поскольку Кремль использует экспорт как оружие. Сокращение коснулось уже почти что половины стран-членов ЕС. Принятие мер прямо сейчас может снизить как наш риск, так и затраты в случае частичного или полного нарушения поставок, а также укрепит энергетическую устойчивость Европы.

Новые нормы разрешают Еврокомиссии объявлять «режим угрозы» (Union Alert), при котором все страны-члены ЕС обязаны в срочном порядке сократить потребление газа. Такие меры планируют использовать в случаях «значительного риска нехватки газа» или «исключительно высокого спроса». План предусматривает, что страны-члены ЕС должны ставить в приоритет «незащищённые» группы людей и ключевых потребителей.

Thierry Breton @ThierryBreton #Substitution, #solidarity &



We must do everything in our power to protect our households, employees, industries.



Acting at 🇪🇺 level, in solidarity, we can decouple our energy needs from Russia ⤵ #sobriety : for a winter without Russian gas.We must do everything in our power to protect our households, employees, industries.Acting at 🇪🇺 level, in solidarity, we can decouple our energy needs from Russia ⤵