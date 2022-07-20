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Новости

«Ради зимы без российского газа»: Еврокомиссия показала план по сокращению поставок из РФ и экономии энергии Статьи редакции

«Энергия, сэкономленная летом, — это энергия, доступная зимой», — заявляют европейские чиновники.

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@vonderleyen: «Нас ждут новые испытания. Я уверена, что вместе мы справиться с энергетическим кризисом, а попытка России шантажировать нас этой зимой провалится» 
  • Еврокомиссия представила план, подразумевающий сокращение потребления газа на фоне вооружённого конфликта России с Украиной. О нём на пресс-конференции рассказали президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, замглавы ЕК Франс Тиммермарс и еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.

Евросоюз сталкивается с риском сокращения поставок газа из России, поскольку Кремль использует экспорт как оружие. Сокращение коснулось уже почти что половины стран-членов ЕС. Принятие мер прямо сейчас может снизить как наш риск, так и затраты в случае частичного или полного нарушения поставок, а также укрепит энергетическую устойчивость Европы.

Еврокомиссия
  • Еврокомиссия ставит странам-членам ЕС цель снизить потребление газа на 15% до ближайшей весны, то есть с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года. «Все потребители, органы власти, домохозяйства, собственники зданий, поставщики электроэнергии и промышленники могут и должны принимать меры по экономии газа», — уточняет ЕК. Каждая страна должна будет раз в два месяца рассказывать Еврокомиссии о прогрессе.

  • Новые нормы разрешают Еврокомиссии объявлять «режим угрозы» (Union Alert), при котором все страны-члены ЕС обязаны в срочном порядке сократить потребление газа. Такие меры планируют использовать в случаях «значительного риска нехватки газа» или «исключительно высокого спроса». План предусматривает, что страны-члены ЕС должны ставить в приоритет «незащищённые» группы людей и ключевых потребителей.

  • Евросоюз планирует заменить газ альтернативными видами топлива, а также предлагает странам-членам «сэкономить энергию этим летом, чтобы запасти как можно больше на зиму». Еврокомиссия отмечает, что если начать действовать сейчас, то негативное влияние на ВВП, как и риск кризиса в будущем, снизится.
Thierry Breton @ThierryBreton
#Substitution, #solidarity & #sobriety: for a winter without Russian gas.

We must do everything in our power to protect our households, employees, industries.

Acting at 🇪🇺 level, in solidarity, we can decouple our energy needs from Russia ⤵
Бретон: Замещение, солидарность и трезвость [три принципа]: готовимся к зиме без российского газа. Мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы защитить наши семьи, работников и промышленность. Действуя на общеевропейском уровне и в духе солидарности, мы можем отделить наши энергетические потребности от потребностей России.
European Commission 🇪🇺 @EU_Commission
Our European Gas Demand Reduction Plan is based on three pillars of action:

✅Switching away from gas
✅Incentivising consumption reduction
✅Reducing heating and cooling

Because energy saved in summer is energy available for winter.
Европейский план сокращения спроса на газ основан на трёх принципах: отказ от газа, стимулирование сокращения потребления и пониженные параметры обогрева/кондиционирования. Энергия, сэкономленная летом, доступна зимой

#новости #евросоюз #политика

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116 комментариев
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 VladimirV

Это дорога в один конец. Россияне скоро поймут что продавать ресурсы Европе было привелегией.

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Pavel Cree

То есть равноправных экономических взаимоотношений быть не могло. Обязательно либо привилегия для России, либо зависимость от России для Европы. Смешно.

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24 комментария
Рыжий бас

нет, это деньги лично Путину за украденный газ, россияне от этого нихуя не получают полезного, эти деньги идут на гэбню и другую вредную или бесполезную хуету

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1 комментарий
Всрато

Да хуй там. Будут радоваться "замерзающей гейропе", даже подтирая жопу использованными перфокартами

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Trade Scum

Россияне говорят что суки все это время жировали за счёт России.

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1 комментарий
Максим

Я этот комментарий, кстати, 3 раз от тебя на тж вижу

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1 комментарий
Михаил Желтухин

А все, она начата была уже с первых требований за рубли

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1 комментарий
Банковский пистолет

Зря позакрывали большинства АЭС, надо вернуть их в строй и плюнуть на этот газ

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Егор Павлюк

АЭС это самый лучший вариант. Тем более, при современных технологиях.

Но с ними как с самолётами. Они - самый безопасный транспорт, но каждое крушение - раздувается до немыслимых масштабов. В то время как в ДТП каждый год гибнет в десятки тысяч раз больше людей.

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12 комментариев
Михаил Желтухин

Зря, аэс достаточно эффективный и экологичный способ получения энергии

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5 комментариев
Naotaka Yokoyama

Было бы это так просто. Да и после Чернобыли и Фукусимы стремно. Учитывая, что большое заражение могло чуть ли не уничтожить страну.

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6 комментариев
Ежевые Рукавицы

Зря позакрывали. Вернуть уже не получится.

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Андрей Охапкин

Прогнулись под народец, жаль.

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Oleg Tyshev

Это только Германия АЭС позакрывала.
Франция их эксплуатирует в полгый рост.

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Татарский самолет

каждый раз вспоминается

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1 комментарий
Konstantin Sobyanin

Ну так Франция и не является крупным потребителем российского газа. А вот всякие Германии Венгрии Австрии являются и голос их весьма громок в ЕС. Первая так и вовсе крупнейшая экономика в этой части света.

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Квадратный Овощ
Франция их эксплуатирует в полгый рост.

Главное верить.

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Сергей Торопов

Очень надеюсь, что европейцы не прогнутся.

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Петров-Васечкин.

выбора нет, потому что иначе лет через 20 рюське зольдате постучат сапогами и в их дверь

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evilnw

Что-то путин знатно насрал себе в штаны, когда пытался взять Европу на понт. Без поставок в Европу Газпрому просто некуда девать 70% мощности. Получается будет консервация, увольнения и т.д. Без европейских бабок резервного фонда рф хватит на 1-2 года.

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Adam Smasher

Да, и?

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4 комментария
Кирилл Деревянко против войны

Может наконец на внутренний рынок будут газ продавать и будут вкладываться в газофикацию. Ещё бы от угля отказались, а то у нас Кузбасс рядом, а для городской котельной постоянно уголь хреновый привозят, хороший пускают на экспорт.

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4 комментария
aslan nurmagambetov

Не надо путать! Резервный фонд пойдёт на спецоперацию.

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Егор Павлюк

Главное, чтобы это не осталось просто словами. А РФ, в таком случае, начнёт свою территорию газифицировать... пффф, вот это шутканул)

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Dauren Aliev

каждому по газовой камере что-ли?)))

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2 комментария
Религиозный Слава

а ядерной зимой?

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Кавказский кран

Ядерной зимой энергия все равно нужна для уцелевших подземных комплексов с их коммунальными системами жизнеобеспечения

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Times Roman

Да всё равно как-то хитрожопо покупать будут. Пиздят для красного словца, как мне кажется.

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Jared

Мир переходит в режим хитрожопости и юзает заклинание серого импорта

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Небесный космос

Всего в Германии, включая закрытые атомных электростанции, действовало 25 АЭС, если считать и крупные исследовательские реакторы, что позволяло когда-то входить в десятку стран по количеству ядерных реакторов.

В 2011 году Германия приняла решение что она должна закрыть до 2022 года все атомные реакторы.

Пока следуют этому плану.

Три последние электростанции — Isar 2, Emsland и Neckarwestheim II — будут отключены к концу 2022 года.

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Петров-Васечкин.

Меркель вручат орден героя россии открыто или секретным указом?

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3 комментария
Rondo

Если отследить динамику, деятельность Еврокомиссии и лично вон дер Ляйен носит больше пропагандистский характер. Основной движущей силой Еврокомиссии в борьбе с энергоресурсами из РФ являются страны наименее зависящие или вообще не зависящие от РФ в этом вопросе.

Рекомендовать можно что угодно. Если законодательно не потребовать экономии, никто и ничего себе в ущерб экономить не будет - ни бизнес, ни простые граждане. Взывать к сознательности в таком вопросе бессмысленно

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aslan nurmagambetov

В этом минус демократии.
Но вообще у них есть финансовый рычаг: цены на отопление подымут и бюргеры начнут экономить. Я думаю, они ещё в марте уже начали экономить.

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Татарский самолет
Каждая страна должна будет раз в два месяца рассказывать Еврокомиссии о прогрессе

бля через два месяца осень уже

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Дырявая бочка

Бля какая же эта урсула меркая

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Alex Blacky

бля какая же эта бочка дырявая

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1 комментарий
Либертарианство
Новые нормы разрешают Еврокомиссии объявлять «режим угрозы» (Union Alert), при котором все страны-члены ЕС обязаны в срочном порядке сократить потребление газа.

Почти советский союз

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aslan nurmagambetov

Не ссср, а военное положение.

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LACK

так купите сжиженный в Америке

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Andy

так покупают, с другой стороны не понятно почему канада как крупнейший источник нефтегаза не экспортирует в огромном количестве для регуляции рынка.

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4 комментария
Dead in

Дак для его приёма мощностей нет. Чтобы конпенсировать российский дохера кораблей нужно и портов. При этом не ёбнув всю морскую торговлю

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1 комментарий
aslan nurmagambetov

Так, покупают.
Не умничай, без соплёй скользко.

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Вам какого ляха надо
«Энергия, сэкономленная летом, — это энергия, доступная зимой», — заявляют европейские чиновники.

Вот и посмотрим насколько их заявления "на публику" будут актуальны зимой.

лично я дам 70/30 что это всего лишь "полит лозунги" - а реальность немного(много) отличается

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Давид Банаро

«Все потребители, органы власти, домохозяйства, собственники зданий, поставщики электроэнергии и промышленники могут и должны принимать меры по экономии газа» то есть экономить газ это и есть меры по увеличению эффективности энергоустойчивости ЕС? Хуйня какая то если честно. Иными словами «мы будем покупать газ в РФ, но не так много как они бы хотели»

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Перегрин Пук
Spain rejects Brussels' proposal to cut gas consumption by 15%
Portugal does not accept the European Commission’s proposal for a 15% reduction in gas consumption in the EU

Интересно, какие страны примут этот пропоузал.

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