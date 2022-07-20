«Ради зимы без российского газа»: Еврокомиссия показала план по сокращению поставок из РФ и экономии энергии Статьи редакции
«Энергия, сэкономленная летом, — это энергия, доступная зимой», — заявляют европейские чиновники.
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- Еврокомиссия представила план, подразумевающий сокращение потребления газа на фоне вооружённого конфликта России с Украиной. О нём на пресс-конференции рассказали президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, замглавы ЕК Франс Тиммермарс и еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.
- Еврокомиссия ставит странам-членам ЕС цель снизить потребление газа на 15% до ближайшей весны, то есть с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года. «Все потребители, органы власти, домохозяйства, собственники зданий, поставщики электроэнергии и промышленники могут и должны принимать меры по экономии газа», — уточняет ЕК. Каждая страна должна будет раз в два месяца рассказывать Еврокомиссии о прогрессе.
Новые нормы разрешают Еврокомиссии объявлять «режим угрозы» (Union Alert), при котором все страны-члены ЕС обязаны в срочном порядке сократить потребление газа. Такие меры планируют использовать в случаях «значительного риска нехватки газа» или «исключительно высокого спроса». План предусматривает, что страны-члены ЕС должны ставить в приоритет «незащищённые» группы людей и ключевых потребителей.
- Евросоюз планирует заменить газ альтернативными видами топлива, а также предлагает странам-членам «сэкономить энергию этим летом, чтобы запасти как можно больше на зиму». Еврокомиссия отмечает, что если начать действовать сейчас, то негативное влияние на ВВП, как и риск кризиса в будущем, снизится.
Это дорога в один конец. Россияне скоро поймут что продавать ресурсы Европе было привелегией.
То есть равноправных экономических взаимоотношений быть не могло. Обязательно либо привилегия для России, либо зависимость от России для Европы. Смешно.
нет, это деньги лично Путину за украденный газ, россияне от этого нихуя не получают полезного, эти деньги идут на гэбню и другую вредную или бесполезную хуету
Да хуй там. Будут радоваться "замерзающей гейропе", даже подтирая жопу использованными перфокартами
Россияне говорят что суки все это время жировали за счёт России.
Я этот комментарий, кстати, 3 раз от тебя на тж вижу
А все, она начата была уже с первых требований за рубли
Зря позакрывали большинства АЭС, надо вернуть их в строй и плюнуть на этот газ
АЭС это самый лучший вариант. Тем более, при современных технологиях.
Но с ними как с самолётами. Они - самый безопасный транспорт, но каждое крушение - раздувается до немыслимых масштабов. В то время как в ДТП каждый год гибнет в десятки тысяч раз больше людей.
Зря, аэс достаточно эффективный и экологичный способ получения энергии
Было бы это так просто. Да и после Чернобыли и Фукусимы стремно. Учитывая, что большое заражение могло чуть ли не уничтожить страну.
Зря позакрывали. Вернуть уже не получится.
Прогнулись под народец, жаль.
Это только Германия АЭС позакрывала.
Франция их эксплуатирует в полгый рост.
каждый раз вспоминается
Ну так Франция и не является крупным потребителем российского газа. А вот всякие Германии Венгрии Австрии являются и голос их весьма громок в ЕС. Первая так и вовсе крупнейшая экономика в этой части света.
Главное верить.
Очень надеюсь, что европейцы не прогнутся.
выбора нет, потому что иначе лет через 20 рюське зольдате постучат сапогами и в их дверь
Что-то путин знатно насрал себе в штаны, когда пытался взять Европу на понт. Без поставок в Европу Газпрому просто некуда девать 70% мощности. Получается будет консервация, увольнения и т.д. Без европейских бабок резервного фонда рф хватит на 1-2 года.
Да, и?
Может наконец на внутренний рынок будут газ продавать и будут вкладываться в газофикацию. Ещё бы от угля отказались, а то у нас Кузбасс рядом, а для городской котельной постоянно уголь хреновый привозят, хороший пускают на экспорт.
Не надо путать! Резервный фонд пойдёт на спецоперацию.
Главное, чтобы это не осталось просто словами. А РФ, в таком случае, начнёт свою территорию газифицировать... пффф, вот это шутканул)
каждому по газовой камере что-ли?)))
а ядерной зимой?
Ядерной зимой энергия все равно нужна для уцелевших подземных комплексов с их коммунальными системами жизнеобеспечения
Да всё равно как-то хитрожопо покупать будут. Пиздят для красного словца, как мне кажется.
Мир переходит в режим хитрожопости и юзает заклинание серого импорта
Всего в Германии, включая закрытые атомных электростанции, действовало 25 АЭС, если считать и крупные исследовательские реакторы, что позволяло когда-то входить в десятку стран по количеству ядерных реакторов.
В 2011 году Германия приняла решение что она должна закрыть до 2022 года все атомные реакторы.
Пока следуют этому плану.
Три последние электростанции — Isar 2, Emsland и Neckarwestheim II — будут отключены к концу 2022 года.
Меркель вручат орден героя россии открыто или секретным указом?
Если отследить динамику, деятельность Еврокомиссии и лично вон дер Ляйен носит больше пропагандистский характер. Основной движущей силой Еврокомиссии в борьбе с энергоресурсами из РФ являются страны наименее зависящие или вообще не зависящие от РФ в этом вопросе.
Рекомендовать можно что угодно. Если законодательно не потребовать экономии, никто и ничего себе в ущерб экономить не будет - ни бизнес, ни простые граждане. Взывать к сознательности в таком вопросе бессмысленно
В этом минус демократии.
Но вообще у них есть финансовый рычаг: цены на отопление подымут и бюргеры начнут экономить. Я думаю, они ещё в марте уже начали экономить.
бля через два месяца осень уже
Бля какая же эта урсула меркая
бля какая же эта бочка дырявая
Почти советский союз
Не ссср, а военное положение.
так купите сжиженный в Америке
так покупают, с другой стороны не понятно почему канада как крупнейший источник нефтегаза не экспортирует в огромном количестве для регуляции рынка.
Дак для его приёма мощностей нет. Чтобы конпенсировать российский дохера кораблей нужно и портов. При этом не ёбнув всю морскую торговлю
Так, покупают.
Не умничай, без соплёй скользко.
Вот и посмотрим насколько их заявления "на публику" будут актуальны зимой.
лично я дам 70/30 что это всего лишь "полит лозунги" - а реальность немного(много) отличается
«Все потребители, органы власти, домохозяйства, собственники зданий, поставщики электроэнергии и промышленники могут и должны принимать меры по экономии газа» то есть экономить газ это и есть меры по увеличению эффективности энергоустойчивости ЕС? Хуйня какая то если честно. Иными словами «мы будем покупать газ в РФ, но не так много как они бы хотели»
Portugal does not accept the European Commission’s proposal for a 15% reduction in gas consumption in the EU
Интересно, какие страны примут этот пропоузал.