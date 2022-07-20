Адвокат: суд прекратил дело Юрия Хованского об «оправдании терроризма» Статьи редакции
Из-за истечения срока давности привлечения к ответственности.
Суд также отменил меру пресечения в виде запрета определенных действий, включая, запрет на общение с журналистами. Об этом сообщил глава «Агоры» Павел Чиков в своём телеграм-канале.
Чиков отметил, что прекращение уголовного преследования — основание для исключения Хованского из перечня экстремистов и террористов.
Блогер около полугода находился в следственном изоляторе. Его обвинили в оправдании и пропаганде терроризма из-за песни о теракте во время мюзикла «Норд-Ост». Он извинился за исполнение и назвал песню «ужасной ошибкой», но отказался признать вину в её распространении.
Адвокаты и близкие Хованского настаивали, что песня исполнялась в 2012 году, за несколько лет до принятия соответствующего закона, поэтому он не может быть обвинён. 29 декабря 2021 года суд в Петербурге отменил арест блогера, его выпустили из СИЗО и изменили меру пресечения на запрет определённых действий. 7 июля дело поступило в суд со смягчённым обвинением и истёкшим сроком давности — действия Хованского переквалифицировали с ч. 2 на ч. 1 ст. 205.1 УК РФ.
Ждем в ДНР в качестве акта доброй воли?
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Получается теперь за ложные показания сядет Нифедов и прочие свидетели которые утверждали что спел он её сильно позже?
Та не. Он та может и виновен, просто время прошло, что поделать ¯\_(ツ)_/¯
Ну они просто перепутали, не специально же)
Рад за Юру!
Его дела не должно было быть с самого начала. 7 месяцев продержали человека в СИЗО. Их ему никто не вернёт.
как и 600к
Понятно, что сидит ни за что, но как человек- это полнейший пиздец. Скриньте- через несколько месяцев будет поддерживать войну
Единственное положительное в этой истории то, что Хова 7 месяцев не пил. Больше положительного не вижу
У террориста закончился срок годности
Передумали, не террорист
хованский должен сидеть и сгнить под шконкой
У него это и на воле довольно хорошо получалось
ИМХО, он, конечно, ёбаный дегенерат и конченный долбоёб, но тюрьмы он не заслужил
Общественного порицания - да
Не ожидал от тебя. Желать кому-то РОССИЙСКОГО ПРАВОСУДИЯ очень низко.
Не должен. Это был беспредел силовиков дабы нащупать очередное дно, которые расеянцы опять схавали. Теперь такие дела шьют вообще похуй кому просто потому что. А этот мерзкий червь не должен был сидеть.
чего такой бука?
Стас айкакпросто, что с лицом?
То радостное чувство когда по полностью сфабрикованному делу "отделался" условкой
Но ведь общественное давление и резонанс не работают. Как так?
Мне кажется, никто и не собирался его с концами сажать
Он поныл, пописал слезные письма, показал, что так может быть с каждым, а теперь (уедет нахуй, если не дурак) продолжит продаваться, только теперь в более приятном для власти ключе
Ну ладно резонанс, "Блогера за песню посадят", был.
Но общественное давление? Это то, где его называли алкашом? Или блогером, который больше заводчан зарабатывает раз в 10?
Он не политический, просто из-за войны на него стало похуй тем кто это затеял. Политического бы никто не отпустил при любом резонансе.
Что как? Не сработало же - человек ни за что отсидел в СИЗО пол года, кучу денег потерял. Дело закрыли когда инфо-волна прошла.
Неспроста его отпустили, ожидайте его работу на пропаганду в скором времени, как айкакпросто
Сейчас отправят путешествовать по ЛДНР
Бля, а ведь когда-то новость о его аресте была пиздец прям новость. Лучше б так и оставалось.
Он разве хату не продал чтоб откупиться? Почему он все еще в ней снимает?
У него их две и обе задизайнены под одну. Мож одну и спихнул)
Хованский - алкоголик и мудак. НО это судилище и его сидение в СИЗО по хуйне, срок исковой давности которой заведомо истёк - это такая ёбанная хуйня, которая показывает процессуальную импотенцию судебной системы в России.
Мне сложно представить каким способом и как адвокат смог коммуницировать со стороной обвинения. Видимо полгода они эволюционировали и только сейчас смогли членораздельно общаться.
Абсолютно разочарован этим решением, считаю что Хованский должен был сидеть там весь положенный срок.
не за песню, на неё мне наплевать. За то что он много лет власть пиарил, чтобы карма сработала.
Пару месяцев СИЗО тоже не плохо, но хотелось бы полноценного наказания, чтобы все видели что никто не защищен.
Теперь жду когда власть придет к Пучкову, Ай как поносу, и прочьим любителям власти и совка.
Параллельно, к слову, дело Шевчука точно так же перекидывают из суда в суд, не иначе, чтобы истёк срок привлечения к ответственности :)
Бля, Хованский в списке террористов, можно ли придумать шутку тупее.
Хорошо что так кончилось.
Надеюсь он сможет свалить (хотя сомневаюсь в этом)
Классический шут. Шутам позволено больше других. Цена их шутовства - презрение ну и народная любовь, но не посадка.
С другой стороны… если бы отсидел, стал бы настоящим гангстой🌚
это все что надо знать о судах россии.
Чтоб нагнали с зала суда пришлось сидеть ни за что…
Из экстремистов и террористов в ин.ангета
Спасибо Мотузной, такую кампанию развела.
Оттепель!
Уехал уже?
Ждём рекламу спецобсерации
Разве суд и следствие это когда-то останавливало?
Походу, пить бросил
Смотрю на фото и не пойму это он или она
В тюрьме бы выжил, а так сопьется. Проблемы с печенью уже есть.
Ой, подумал бы, что это баба, если б не заголовок