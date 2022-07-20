На протяжении всего следствия защита настаивала на неверной квалификации, и в итоге адвокатам удалось доказать, что блогер исполнил песню в 2012 году. Тогда подобные действия подпадали под часть 1 статьи 205.2 УК, относящейся к преступлениям средней тяжести и имеющей срок давности привлечения к ответственности шесть лет.

Следствию были представлены надлежащим образом заверенные доказательства точной даты совершения деяния. В итоге уголовное дело было переквалифицированно на менее тяжкое и направлено в суд. Сегодня суд уголовное преследование прекратил.