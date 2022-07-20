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Новости

Адвокат: суд прекратил дело Юрия Хованского об «оправдании терроризма» Статьи редакции

Из-за истечения срока давности привлечения к ответственности.

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Юрий Хованский. Кадр из ютуб-видео

Суд также отменил меру пресечения в виде запрета определенных действий, включая, запрет на общение с журналистами. Об этом сообщил глава «Агоры» Павел Чиков в своём телеграм-канале.

Чиков отметил, что прекращение уголовного преследования — основание для исключения Хованского из перечня экстремистов и террористов.

На протяжении всего следствия защита настаивала на неверной квалификации, и в итоге адвокатам удалось доказать, что блогер исполнил песню в 2012 году. Тогда подобные действия подпадали под часть 1 статьи 205.2 УК, относящейся к преступлениям средней тяжести и имеющей срок давности привлечения к ответственности шесть лет.

Следствию были представлены надлежащим образом заверенные доказательства точной даты совершения деяния. В итоге уголовное дело было переквалифицированно на менее тяжкое и направлено в суд. Сегодня суд уголовное преследование прекратил.

Павел Чиков, адвокат

Блогер около полугода находился в следственном изоляторе. Его обвинили в оправдании и пропаганде терроризма из-за песни о теракте во время мюзикла «Норд-Ост». Он извинился за исполнение и назвал песню «ужасной ошибкой», но отказался признать вину в её распространении.

Адвокаты и близкие Хованского настаивали, что песня исполнялась в 2012 году, за несколько лет до принятия соответствующего закона, поэтому он не может быть обвинён. 29 декабря 2021 года суд в Петербурге отменил арест блогера, его выпустили из СИЗО и изменили меру пресечения на запрет определённых действий. 7 июля дело поступило в суд со смягчённым обвинением и истёкшим сроком давности — действия Хованского переквалифицировали с ч. 2 на ч. 1 ст. 205.1 УК РФ.

Интернет
kate
#Нетеррорист: как поддерживают арестованного за песню Юрия Хованского — ищут свидетелей, пишут письма и собирают деньги Статьи редакции

В соцсетях пытаются помочь блогеру, даже если плохо к нему относятся, потому что «песня — не повод его сажать».

Юрий Хованский у суда Фото Давида Френкеля, «Медиазона»

#новости #хованский

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73 комментария
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 El

Ждем в ДНР в качестве акта доброй воли?

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Ближний браслет

Вместе с 1xBet

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6 комментариев
HL3 confirmed
в итоге адвокатам удалось доказать, что блогер исполнил песню в 2012 году

Получается теперь за ложные показания сядет Нифедов и прочие свидетели которые утверждали что спел он её сильно позже?

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Революционный пистолет

Та не. Он та может и виновен, просто время прошло, что поделать ¯\_(ツ)_/¯

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1 комментарий
Dmitry

Ну они просто перепутали, не специально же)

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Длинный магнит

Рад за Юру!
Его дела не должно было быть с самого начала. 7 месяцев продержали человека в СИЗО. Их ему никто не вернёт.

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Мягкий велосипед

как и 600к

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8 комментариев
пытаюсь жить эту жизнь

Понятно, что сидит ни за что, но как человек- это полнейший пиздец. Скриньте- через несколько месяцев будет поддерживать войну

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1 комментарий
Hangover

Единственное положительное в этой истории то, что Хова 7 месяцев не пил. Больше положительного не вижу

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Московский
Основание прекращения — истечение срока давности привлечения к ответственности

У террориста закончился срок годности

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Глубокий самолет

Передумали, не террорист

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Татарский самолет

хованский должен сидеть и сгнить под шконкой

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HL3 confirmed

У него это и на воле довольно хорошо получалось

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Заебавшийся опоссум

ИМХО, он, конечно, ёбаный дегенерат и конченный долбоёб, но тюрьмы он не заслужил

Общественного порицания - да

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2 комментария
Длинный магнит

Не ожидал от тебя. Желать кому-то РОССИЙСКОГО ПРАВОСУДИЯ очень низко.

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4 комментария
Человек кусает собаку

Не должен. Это был беспредел силовиков дабы нащупать очередное дно, которые расеянцы опять схавали. Теперь такие дела шьют вообще похуй кому просто потому что. А этот мерзкий червь не должен был сидеть.

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Рыжий бас

чего такой бука?

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Печеньки Госдепа

Стас айкакпросто, что с лицом?

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PABL0

То радостное чувство когда по полностью сфабрикованному делу "отделался" условкой

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Recap

Но ведь общественное давление и резонанс не работают. Как так?

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Революционный пистолет

Мне кажется, никто и не собирался его с концами сажать
Он поныл, пописал слезные письма, показал, что так может быть с каждым, а теперь (уедет нахуй, если не дурак) продолжит продаваться, только теперь в более приятном для власти ключе

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Dmitry Sursin

Ну ладно резонанс, "Блогера за песню посадят", был.
Но общественное давление? Это то, где его называли алкашом? Или блогером, который больше заводчан зарабатывает раз в 10?

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Andy

Он не политический, просто из-за войны на него стало похуй тем кто это затеял. Политического бы никто не отпустил при любом резонансе.

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IvanDurov

Что как? Не сработало же - человек ни за что отсидел в СИЗО пол года, кучу денег потерял. Дело закрыли когда инфо-волна прошла.

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Неадекватный

Неспроста его отпустили, ожидайте его работу на пропаганду в скором времени, как айкакпросто

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Yggdrasil

Сейчас отправят путешествовать по ЛДНР

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Artem IQ

Бля, а ведь когда-то новость о его аресте была пиздец прям новость. Лучше б так и оставалось.

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Экспертный череп

Он разве хату не продал чтоб откупиться? Почему он все еще в ней снимает?

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Непривычный яд

У него их две и обе задизайнены под одну. Мож одну и спихнул)

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4 комментария
Григорий Охтин против ху...

Хованский - алкоголик и мудак. НО это судилище и его сидение в СИЗО по хуйне, срок исковой давности которой заведомо истёк - это такая ёбанная хуйня, которая показывает процессуальную импотенцию судебной системы в России.
Мне сложно представить каким способом и как адвокат смог коммуницировать со стороной обвинения. Видимо полгода они эволюционировали и только сейчас смогли членораздельно общаться.

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Tannim

Абсолютно разочарован этим решением, считаю что Хованский должен был сидеть там весь положенный срок.

не за песню, на неё мне наплевать. За то что он много лет власть пиарил, чтобы карма сработала.

Пару месяцев СИЗО тоже не плохо, но хотелось бы полноценного наказания, чтобы все видели что никто не защищен.

Теперь жду когда власть придет к Пучкову, Ай как поносу, и прочьим любителям власти и совка.

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Анастасия Лукьянова

Параллельно, к слову, дело Шевчука точно так же перекидывают из суда в суд, не иначе, чтобы истёк срок привлечения к ответственности :)

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Своевольный Калач

Бля, Хованский в списке террористов, можно ли придумать шутку тупее.

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Seon

Хорошо что так кончилось.
Надеюсь он сможет свалить (хотя сомневаюсь в этом)

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n0name

Классический шут. Шутам позволено больше других. Цена их шутовства - презрение ну и народная любовь, но не посадка.

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n0name

С другой стороны… если бы отсидел, стал бы настоящим гангстой🌚

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alekksandr cherr

это все что надо знать о судах россии.
Чтоб нагнали с зала суда пришлось сидеть ни за что…

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Ragnar Lodbrok

Из экстремистов и террористов в ин.ангета

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Sloowbruh

Спасибо Мотузной, такую кампанию развела.

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Непрерывный Конецирк

Оттепель!

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Оффер на релокацию

Уехал уже?

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Хлопок

Ждём рекламу спецобсерации

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chencher
Из-за истечения срока давности привлечения к ответственности.

Разве суд и следствие это когда-то останавливало?

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VechirnyiMykolaiv

Походу, пить бросил

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Одинаковый паркур

Смотрю на фото и не пойму это он или она

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Игорь Костыльков

В тюрьме бы выжил, а так сопьется. Проблемы с печенью уже есть.

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Nyet Nicho

Ой, подумал бы, что это баба, если б не заголовок

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