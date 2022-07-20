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Путин: в «кока-коле» одна химия, иван-чай полезнее Статьи редакции

Так президент высказался на форуме Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени».

#новости #путин

3579 просмотров
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119 комментариев
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 Константин Иванов

Вот вы смеетесь, а его электорату такие заявления нравятся, потому что они сами так думают.

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Осенний звук

Только сколько процентов от них хотя бы в жизни пили иван-чай, а сколько кока-колу?

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6 комментариев
Свободный бинокль

И это правда. Для них Кола - что-то страшное, растворяет все

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3 комментария
Ученый паркур

тот момент, когда не думал с 1995 года

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Lee Everett

То что в коле много хими, отрицать глупо

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3 комментария
Приемлемый Русский

https://t.me/where_are_the_memes/496

Андрей, где мемы?
"В Наруто одни филлеры".

Владимир Путин
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Знакомый Кирилл

Маша и медведь полезнее?

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2 комментария
Соме Дуде

А в чем он не прав?)

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4 комментария
Приемлемый Вышиватник

ну кто кто, а хуйло в химии шарит

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MSX98

в географии зато не шарит

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1 комментарий
Сергей Кондрашев

не новичок в химии, прямо скажем

...фииить ХА!

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Равнодушный Валера

Такое чувство, что ему афоризмы выписывают откуда-то из одноклассников специально. И он их разучивает. Потом озвучивает.
Он даже блин не знает 100%, что это за иван чай

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Прошлый пёс_анон
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1 комментарий
Ледяной единорожек88

Ну чай епта ты че он же называется Иван-ЧАЙ пиздец мда

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4 комментария
DanteJohn

Так возможно он даже что такое кока кола уже не помнит

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1 комментарий
Vladislav

Да нет же... ОН ТАК МЫСЛИТ.

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Прошлый пёс_анон
Ячмень точно полезнее, чем какой-нибудь кофе. Там одна химия.
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Знакомый Кирилл
ИА «Панорама»
Сеть «Вкусно и точка» заменит кофейные зёрна гороховыми

Текст: Глеб Мирославский
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8 комментариев
эти мягкие французские булки
Обоссанная хрущевка полезнее дворца в Геленджике
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Алиса Зазеркальская

А от белой бумаги зрение портится.

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Дурок

Может путин просто анархо-примитивист и его мечта ввергнуть мир в средневековье?

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Anton Koroid

это как бы уже давно известно :) только без анархо- , просто примитивист

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Юрий Самойлов

"Хлеб и вода точно полезнее, чем какая-нибудь другая еда. Там одна химия"

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Полтергей

Ебаные органические соединения!

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Александр

Он в курсе, что когда выбирать из чего-то, то это всегда лучше? Ах, да. Выбирать - не про Россию

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Стандартный набор продуктового ларька: сигареты «Родина» и папиросы «Россия», водка «Ржаная» и «Пшеничная», хлеб чёрный и белый, конфеты «Мишка косолапый» и «Мишка на Севере», повидло яблочное и сливовое, масло коровье и постное, мясо с костями и без, молоко цельное и топлёное, яйцо куриное и перепелиное, колбаса вареная и копченая, компот вишневый и грушевый, и наконец — сыр «Российский».
Хороша была идея отца Государева, упокойного Николая Платоновича, по ликвидации всех иноземных супермаркетов и замены их на русские ларьки. И чтобы в каждом ларьке — по две вещи, для выбора народного. Мудро это и глубоко. Ибо народ наш, богоносец, выбирать из двух должен, а не из трёх и не из тридцати трёх. Выбирая из двух, народ покой душевный обретает, уверенностью в завтрашнем дне напитывается, лишней суеты беспокойной избегает, а следовательно — удовлетворяется. А с таким народом, удовлетворённым, великие дела сотворить можно.
Всё хорошо в ларьке, токмо одного понять не и силах голова моя — отчего всех продуктов по паре, как тварей на Ноевом ковчеге, а сыр — один, «Российский»? Логика моя здесь бессильна.
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YDenis

Я вчера как раз попробовал иван-чай. Это лютое дерьмище невозможно пить. Ощущение, будто я не в рестике сижу, а в больнице лежу.

Понятно откуда у бункерного такие ассоциации, он же со своим ебаным раком живет в аду из больничных процедур.

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Кирилл Деревянко против войны

Так он не сказал, что вкуснее. :)

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Ксения

Вообще то иван-чай очень вкусный, но выбирать - это дело каждого. Я вот люблю его пить, а колу терпеть не могу. Но мне и в страшном сне не приснится агитировать людей заменить газировку на иван-чай

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bob-ttz

Дело вкуса, мне нравится

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alekksandr cherr

ему отвар наверное в термосе давали раньше.
Когла он в свет выходил, а сейчас все …под шконкой сидеть будет

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Твердый парфюмер

В мясе одна химия, есть только крупу намного полезнее

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Elendiar

Держу в курсе но в иванчае сплошная химия, впрочем как и везде. Он же материален, лол.

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Жы Dogolonoga

Кварк глюонная плазма — тема! Материальна и никакой химии

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Sandr Dryska

Почему они (люди старшего поколения) считают, что химия это плохо? Это же заебись, что там одна химия (синтезированные компоненты). Это же значит, что можно гарантировать отсутствие патогенов, в отличии от продуктов несинтетических, сырье для которых хуй пойми где росло, хуй пойми чем обрабатывалось и хз какие вредные вещества содержит просто по своей природе. Неолуддиты ссаные, как их земля носит

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Никита Борисова

Ты чё, у нас даже на соде пишут "Без ГМО". НА СОДЕ, ТОЙ САМОЙ В ЖЁЛТОЙ КОРОБОЧКЕ.
ГЕНЕТИЧЕСКИ модифицированные ОРГАНИЗМЫ в веществе из шести атомов.

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1 комментарий
Аскет

«Сильные идеи для нового времени»
Старый пердун вещает правду-матку для таких же старых пердунов

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Макрон потерял телефон

Телесные соки пичкают хлором

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Йолкин

Похоже на строчку из песни "Гражданской обороны"

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R. Diamonds

God Bless Coca-Cola

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Сергей Торопов

Иван-чай лучше кока-колы. Это такая сильная идея для нового времени? Ну и форумы там сейчас.

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Нижний космос

Ненавижу иван-чай

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Грузинский хот-дог

А Ахмад-чай???

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3 комментария
ИгорьOK

Ну.... это поправимо!

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скрын

Он выглядит как говно

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скрын

Не тот подсайт

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404 not found

Я не понимаю, почему все его высказывания так форсятся, сказал какую-то очевидную фигню вроде 2+2=4, ну сказал и сказал, вообще похую что этот плешивый пидор говорит

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alekksandr cherr

еще и попискивают ах какое хуйло молодец эк как с острил

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Никита Борисова

Это что за новая ляхта методичка.
Слишком заумно для кремлёвских ботов.

Признавайся, ты откуда?

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1 комментарий
Yggdrasil

Скажите ему кто-нибудь, что он тоже химия

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Шахматный парфюмер

старого деда мнение никто не спрашивал

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Alex Ivanov

Иван-чай действительно очень вкусный,только хорошо ферментированный,не сравнить с Индийским чаем,только рекомендую листовой,гранулированный хуже обычно.

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Сила Земли

Делать нечего в селе
Мы сидим на веселе
Ты сказала: «можт найдём кока-кооо-оо-лу?»

Нахера нам эта дрянь?
На природу лучше глянь!
Ведь в деревне кайфа целый вагоон!

Заходи на огород,
Иван-чай вон там растёт.
Кроме чая нам не нужно ничего-о-о!

Пропитаем чаем бинт,
Видишь, прямо как стоит!
И в железной кружке сварим мы егооо.

Нам их кола ни к чему!
Я отвечу, почему:
Это удовольствие дорогое!

Посмотри, в натуре, бля:
Вот он чай и конопля!
Кайфа море, а ты всё о кока-коле.

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Осенний звук

Советую Путину попить зверобой - он успокаивает

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имя мое и фамилия

Вот это я понимаю стратегия)

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Марсианин

В иван-чае тоже химия

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Times Roman

Но все должны знать, что мы-то по большому счету всерьез пока еще пить иван-чай не начинали

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Осенний звук

Я это представил, и мне стало страшно.

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Александр Прохоренко

Можно стендап не смотреть, достаточно новости читать

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Свободный бинокль

Сообщение удалено

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Georgi Lis

"Я вам обещаю, прям сегодня будет..."
Всё, на этом мечта парня разрушена

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Максим Энкель

В Путине одно говно – Кока-Кола.

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FRED

Сказки патриотам....а ведь верют)

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Депутат миллионов

Хоть бы наводку указали
https://tjournal.ru/telegram/685101-peyte-chaynyy-grib

Пейте чайный гриб! — Telegram на TJ
Пейте чайный гриб! — Telegram на TJ
tjournal.ru
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Умерший спрей

путину полезнее будет цейлонский чай

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VechirnyiMykolaiv

Иван кто?

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Trurl McByte

Путин: в Кока-Коле одна химия, а «Новичок» — чистый продукт (c) Пездуза

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Иван Пинтя

Ээээ. Это же растение. Или у вас есть напиток с таким названием.
Сравнивал бы уж тогда с кокой. Иван-чай намного лучше коки. В коке одни наркотики.

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Прежний завод

Иван-чай это растение которое раньше сушили и подмешивали в нормальный чай, чтобы растянуть 1кг чая на 2кг и продать больше. Этакий сурогат для жульнечества. Сейчас считается что дохера полезное на самом деле. (вообще да) но пить -невозмножно в чистом виде, мерзко.

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1 комментарий
Порядочный украинец

Тру дед.

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Анатолий Смолов

Скажите ему, что в его лекарствах от рака тоже одна химия. Пусть иван-чай пьёт.

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alekksandr cherr

дибил он. химияв ботоксе что в евонное нбало колят.
Совсем крыша поехала у путина.

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Медуз Гаргоныч

Акции кока-кола резко взлетели

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Понтовый КАЗАХ ЕСЖЕ

Нет, блять, олег-кофе

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В кока-коле одна химия, а в Иван-чае никаких буржуйских химических элементов, одна натуральная водица без богомерзкого H2O. Вообще пора отказаться от всей этой химии, её наверняка масоны придумали

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Никита Борисова

Говно с поносом 100% натуральное. Кушойте.

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у дракона понос

Если Иван-чай такой заебательский, то почему страна за 20 лет ни одного мало-мальски нормально напитка не сделала, где бренд выпускающий освежающий напиток на основе этого ебаного чая? Где вообще блять напитки в России, почему даже ебаная аква минерале из крана стоит во всех витринах. Попробей найти спокойно российскую минералку в ресторане, кафе, магазине возле дома. Может в Москве. Вся страна нихуя ничего не выпускает, не создает рабочих мест, ебет малый и средний бизнес. Какаоц нахуй иван блять чай, его вообще собирать еще можно или где он там растет блять. Даун коротконогий сука.

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у дракона понос

В России пожрать щей то хуй найдешь столовку. Одна шаурма и суши блять. Стыдно перед иностранцами что даже блять нормального ресторана русской кухни надо постараться найти. Самса, суши да пицца русская кухня с шавухой.

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dead moroze

А если не иван а просто чай. Да еще в Лондоне!

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Бумажный кофе

Как говорил Р. Трахтенберг: молоко вдвойнее вкусней, если в нем есть кокаин.

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