Так президент высказался на форуме Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени».
#новости #путин
Вот вы смеетесь, а его электорату такие заявления нравятся, потому что они сами так думают.
Только сколько процентов от них хотя бы в жизни пили иван-чай, а сколько кока-колу?
И это правда. Для них Кола - что-то страшное, растворяет все
тот момент, когда не думал с 1995 года
То что в коле много хими, отрицать глупо
https://t.me/where_are_the_memes/496
Маша и медведь полезнее?
А в чем он не прав?)
ну кто кто, а хуйло в химии шарит
в географии зато не шарит
не новичок в химии, прямо скажем
...фииить ХА!
Такое чувство, что ему афоризмы выписывают откуда-то из одноклассников специально. И он их разучивает. Потом озвучивает.
Он даже блин не знает 100%, что это за иван чай
Ну чай епта ты че он же называется Иван-ЧАЙ пиздец мда
Так возможно он даже что такое кока кола уже не помнит
Да нет же... ОН ТАК МЫСЛИТ.
А от белой бумаги зрение портится.
Может путин просто анархо-примитивист и его мечта ввергнуть мир в средневековье?
это как бы уже давно известно :) только без анархо- , просто примитивист
"Хлеб и вода точно полезнее, чем какая-нибудь другая еда. Там одна химия"
Ебаные органические соединения!
Он в курсе, что когда выбирать из чего-то, то это всегда лучше? Ах, да. Выбирать - не про Россию
Я вчера как раз попробовал иван-чай. Это лютое дерьмище невозможно пить. Ощущение, будто я не в рестике сижу, а в больнице лежу.
Понятно откуда у бункерного такие ассоциации, он же со своим ебаным раком живет в аду из больничных процедур.
Так он не сказал, что вкуснее. :)
Вообще то иван-чай очень вкусный, но выбирать - это дело каждого. Я вот люблю его пить, а колу терпеть не могу. Но мне и в страшном сне не приснится агитировать людей заменить газировку на иван-чай
Дело вкуса, мне нравится
ему отвар наверное в термосе давали раньше.
Когла он в свет выходил, а сейчас все …под шконкой сидеть будет
В мясе одна химия, есть только крупу намного полезнее
Держу в курсе но в иванчае сплошная химия, впрочем как и везде. Он же материален, лол.
Кварк глюонная плазма — тема! Материальна и никакой химии
Почему они (люди старшего поколения) считают, что химия это плохо? Это же заебись, что там одна химия (синтезированные компоненты). Это же значит, что можно гарантировать отсутствие патогенов, в отличии от продуктов несинтетических, сырье для которых хуй пойми где росло, хуй пойми чем обрабатывалось и хз какие вредные вещества содержит просто по своей природе. Неолуддиты ссаные, как их земля носит
Ты чё, у нас даже на соде пишут "Без ГМО". НА СОДЕ, ТОЙ САМОЙ В ЖЁЛТОЙ КОРОБОЧКЕ.
ГЕНЕТИЧЕСКИ модифицированные ОРГАНИЗМЫ в веществе из шести атомов.
«Сильные идеи для нового времени»
Старый пердун вещает правду-матку для таких же старых пердунов
Телесные соки пичкают хлором
Похоже на строчку из песни "Гражданской обороны"
God Bless Coca-Cola
Иван-чай лучше кока-колы. Это такая сильная идея для нового времени? Ну и форумы там сейчас.
Ненавижу иван-чай
А Ахмад-чай???
Ну.... это поправимо!
Он выглядит как говно
Не тот подсайт
Я не понимаю, почему все его высказывания так форсятся, сказал какую-то очевидную фигню вроде 2+2=4, ну сказал и сказал, вообще похую что этот плешивый пидор говорит
еще и попискивают ах какое хуйло молодец эк как с острил
Это что за новая ляхта методичка.
Слишком заумно для кремлёвских ботов.
Признавайся, ты откуда?
Скажите ему кто-нибудь, что он тоже химия
старого деда мнение никто не спрашивал
Иван-чай действительно очень вкусный,только хорошо ферментированный,не сравнить с Индийским чаем,только рекомендую листовой,гранулированный хуже обычно.
Делать нечего в селе
Мы сидим на веселе
Ты сказала: «можт найдём кока-кооо-оо-лу?»
Нахера нам эта дрянь?
На природу лучше глянь!
Ведь в деревне кайфа целый вагоон!
Заходи на огород,
Иван-чай вон там растёт.
Кроме чая нам не нужно ничего-о-о!
Пропитаем чаем бинт,
Видишь, прямо как стоит!
И в железной кружке сварим мы егооо.
Нам их кола ни к чему!
Я отвечу, почему:
Это удовольствие дорогое!
Посмотри, в натуре, бля:
Вот он чай и конопля!
Кайфа море, а ты всё о кока-коле.
Советую Путину попить зверобой - он успокаивает
Вот это я понимаю стратегия)
В иван-чае тоже химия
Но все должны знать, что мы-то по большому счету всерьез пока еще пить иван-чай не начинали
Я это представил, и мне стало страшно.
Можно стендап не смотреть, достаточно новости читать
Сообщение удалено
"Я вам обещаю, прям сегодня будет..."
Всё, на этом мечта парня разрушена
В Путине одно говно – Кока-Кола.
Сказки патриотам....а ведь верют)
Хоть бы наводку указали
https://tjournal.ru/telegram/685101-peyte-chaynyy-grib
путину полезнее будет цейлонский чай
Иван кто?
Путин: в Кока-Коле одна химия, а «Новичок» — чистый продукт (c) Пездуза
Ээээ. Это же растение. Или у вас есть напиток с таким названием.
Сравнивал бы уж тогда с кокой. Иван-чай намного лучше коки. В коке одни наркотики.
Иван-чай это растение которое раньше сушили и подмешивали в нормальный чай, чтобы растянуть 1кг чая на 2кг и продать больше. Этакий сурогат для жульнечества. Сейчас считается что дохера полезное на самом деле. (вообще да) но пить -невозмножно в чистом виде, мерзко.
Тру дед.
Скажите ему, что в его лекарствах от рака тоже одна химия. Пусть иван-чай пьёт.
дибил он. химияв ботоксе что в евонное нбало колят.
Совсем крыша поехала у путина.
Акции кока-кола резко взлетели
Нет, блять, олег-кофе
В кока-коле одна химия, а в Иван-чае никаких буржуйских химических элементов, одна натуральная водица без богомерзкого H2O. Вообще пора отказаться от всей этой химии, её наверняка масоны придумали
Говно с поносом 100% натуральное. Кушойте.
Если Иван-чай такой заебательский, то почему страна за 20 лет ни одного мало-мальски нормально напитка не сделала, где бренд выпускающий освежающий напиток на основе этого ебаного чая? Где вообще блять напитки в России, почему даже ебаная аква минерале из крана стоит во всех витринах. Попробей найти спокойно российскую минералку в ресторане, кафе, магазине возле дома. Может в Москве. Вся страна нихуя ничего не выпускает, не создает рабочих мест, ебет малый и средний бизнес. Какаоц нахуй иван блять чай, его вообще собирать еще можно или где он там растет блять. Даун коротконогий сука.
В России пожрать щей то хуй найдешь столовку. Одна шаурма и суши блять. Стыдно перед иностранцами что даже блять нормального ресторана русской кухни надо постараться найти. Самса, суши да пицца русская кухня с шавухой.
А если не иван а просто чай. Да еще в Лондоне!
Как говорил Р. Трахтенберг: молоко вдвойнее вкусней, если в нем есть кокаин.
Вот вы смеетесь, а его электорату такие заявления нравятся, потому что они сами так думают.
Только сколько процентов от них хотя бы в жизни пили иван-чай, а сколько кока-колу?
И это правда. Для них Кола - что-то страшное, растворяет все
тот момент, когда не думал с 1995 года
То что в коле много хими, отрицать глупо
https://t.me/where_are_the_memes/496
Владимир Путин
Маша и медведь полезнее?
А в чем он не прав?)
ну кто кто, а хуйло в химии шарит
в географии зато не шарит
не новичок в химии, прямо скажем
...фииить ХА!
Такое чувство, что ему афоризмы выписывают откуда-то из одноклассников специально. И он их разучивает. Потом озвучивает.
Он даже блин не знает 100%, что это за иван чай
Ну чай епта ты че он же называется Иван-ЧАЙ пиздец мда
Так возможно он даже что такое кока кола уже не помнит
Да нет же... ОН ТАК МЫСЛИТ.
Текст: Глеб Мирославский
А от белой бумаги зрение портится.
Может путин просто анархо-примитивист и его мечта ввергнуть мир в средневековье?
это как бы уже давно известно :) только без анархо- , просто примитивист
"Хлеб и вода точно полезнее, чем какая-нибудь другая еда. Там одна химия"
Ебаные органические соединения!
Он в курсе, что когда выбирать из чего-то, то это всегда лучше? Ах, да. Выбирать - не про Россию
Хороша была идея отца Государева, упокойного Николая Платоновича, по ликвидации всех иноземных супермаркетов и замены их на русские ларьки. И чтобы в каждом ларьке — по две вещи, для выбора народного. Мудро это и глубоко. Ибо народ наш, богоносец, выбирать из двух должен, а не из трёх и не из тридцати трёх. Выбирая из двух, народ покой душевный обретает, уверенностью в завтрашнем дне напитывается, лишней суеты беспокойной избегает, а следовательно — удовлетворяется. А с таким народом, удовлетворённым, великие дела сотворить можно.
Всё хорошо в ларьке, токмо одного понять не и силах голова моя — отчего всех продуктов по паре, как тварей на Ноевом ковчеге, а сыр — один, «Российский»? Логика моя здесь бессильна.
Я вчера как раз попробовал иван-чай. Это лютое дерьмище невозможно пить. Ощущение, будто я не в рестике сижу, а в больнице лежу.
Понятно откуда у бункерного такие ассоциации, он же со своим ебаным раком живет в аду из больничных процедур.
Так он не сказал, что вкуснее. :)
Вообще то иван-чай очень вкусный, но выбирать - это дело каждого. Я вот люблю его пить, а колу терпеть не могу. Но мне и в страшном сне не приснится агитировать людей заменить газировку на иван-чай
Дело вкуса, мне нравится
ему отвар наверное в термосе давали раньше.
Когла он в свет выходил, а сейчас все …под шконкой сидеть будет
В мясе одна химия, есть только крупу намного полезнее
Держу в курсе но в иванчае сплошная химия, впрочем как и везде. Он же материален, лол.
Кварк глюонная плазма — тема! Материальна и никакой химии
Почему они (люди старшего поколения) считают, что химия это плохо? Это же заебись, что там одна химия (синтезированные компоненты). Это же значит, что можно гарантировать отсутствие патогенов, в отличии от продуктов несинтетических, сырье для которых хуй пойми где росло, хуй пойми чем обрабатывалось и хз какие вредные вещества содержит просто по своей природе. Неолуддиты ссаные, как их земля носит
Ты чё, у нас даже на соде пишут "Без ГМО". НА СОДЕ, ТОЙ САМОЙ В ЖЁЛТОЙ КОРОБОЧКЕ.
ГЕНЕТИЧЕСКИ модифицированные ОРГАНИЗМЫ в веществе из шести атомов.
«Сильные идеи для нового времени»
Старый пердун вещает правду-матку для таких же старых пердунов
Телесные соки пичкают хлором
Похоже на строчку из песни "Гражданской обороны"
God Bless Coca-Cola
Иван-чай лучше кока-колы. Это такая сильная идея для нового времени? Ну и форумы там сейчас.
Ненавижу иван-чай
А Ахмад-чай???
Ну.... это поправимо!
Он выглядит как говно
Не тот подсайт
Я не понимаю, почему все его высказывания так форсятся, сказал какую-то очевидную фигню вроде 2+2=4, ну сказал и сказал, вообще похую что этот плешивый пидор говорит
еще и попискивают ах какое хуйло молодец эк как с острил
Это что за новая ляхта методичка.
Слишком заумно для кремлёвских ботов.
Признавайся, ты откуда?
Скажите ему кто-нибудь, что он тоже химия
старого деда мнение никто не спрашивал
Иван-чай действительно очень вкусный,только хорошо ферментированный,не сравнить с Индийским чаем,только рекомендую листовой,гранулированный хуже обычно.
Делать нечего в селе
Мы сидим на веселе
Ты сказала: «можт найдём кока-кооо-оо-лу?»
Нахера нам эта дрянь?
На природу лучше глянь!
Ведь в деревне кайфа целый вагоон!
Заходи на огород,
Иван-чай вон там растёт.
Кроме чая нам не нужно ничего-о-о!
Пропитаем чаем бинт,
Видишь, прямо как стоит!
И в железной кружке сварим мы егооо.
Нам их кола ни к чему!
Я отвечу, почему:
Это удовольствие дорогое!
Посмотри, в натуре, бля:
Вот он чай и конопля!
Кайфа море, а ты всё о кока-коле.
Советую Путину попить зверобой - он успокаивает
Вот это я понимаю стратегия)
В иван-чае тоже химия
Но все должны знать, что мы-то по большому счету всерьез пока еще пить иван-чай не начинали
Я это представил, и мне стало страшно.
Можно стендап не смотреть, достаточно новости читать
Сообщение удалено
"Я вам обещаю, прям сегодня будет..."
Всё, на этом мечта парня разрушена
В Путине одно говно – Кока-Кола.
Сказки патриотам....а ведь верют)
Хоть бы наводку указали
https://tjournal.ru/telegram/685101-peyte-chaynyy-grib
путину полезнее будет цейлонский чай
Иван кто?
Путин: в Кока-Коле одна химия, а «Новичок» — чистый продукт (c) Пездуза
Ээээ. Это же растение. Или у вас есть напиток с таким названием.
Сравнивал бы уж тогда с кокой. Иван-чай намного лучше коки. В коке одни наркотики.
Иван-чай это растение которое раньше сушили и подмешивали в нормальный чай, чтобы растянуть 1кг чая на 2кг и продать больше. Этакий сурогат для жульнечества. Сейчас считается что дохера полезное на самом деле. (вообще да) но пить -невозмножно в чистом виде, мерзко.
Тру дед.
Скажите ему, что в его лекарствах от рака тоже одна химия. Пусть иван-чай пьёт.
дибил он. химияв ботоксе что в евонное нбало колят.
Совсем крыша поехала у путина.
Акции кока-кола резко взлетели
Нет, блять, олег-кофе
В кока-коле одна химия, а в Иван-чае никаких буржуйских химических элементов, одна натуральная водица без богомерзкого H2O. Вообще пора отказаться от всей этой химии, её наверняка масоны придумали
Говно с поносом 100% натуральное. Кушойте.
Если Иван-чай такой заебательский, то почему страна за 20 лет ни одного мало-мальски нормально напитка не сделала, где бренд выпускающий освежающий напиток на основе этого ебаного чая? Где вообще блять напитки в России, почему даже ебаная аква минерале из крана стоит во всех витринах. Попробей найти спокойно российскую минералку в ресторане, кафе, магазине возле дома. Может в Москве. Вся страна нихуя ничего не выпускает, не создает рабочих мест, ебет малый и средний бизнес. Какаоц нахуй иван блять чай, его вообще собирать еще можно или где он там растет блять. Даун коротконогий сука.
В России пожрать щей то хуй найдешь столовку. Одна шаурма и суши блять. Стыдно перед иностранцами что даже блять нормального ресторана русской кухни надо постараться найти. Самса, суши да пицца русская кухня с шавухой.
А если не иван а просто чай. Да еще в Лондоне!
Как говорил Р. Трахтенберг: молоко вдвойнее вкусней, если в нем есть кокаин.