«Матч ТВ» отстранил ведущую за критику ток-шоу, в котором осуждали каминг-аут лучшей теннисистки России Дарьи Касаткиной Статьи редакции
Софья Тартакова назвала программу на своём телеканале «фрик-шоу» для «людей, которые ищут пятиминутную славу».
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- 18 июля первая ракетка России Дарья Касаткина, занимающая 12-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), совершила каминг-аут. В интервью спортивному журналисту Вите Кравченко 25-летняя спортсменка, живущая в Испании, впервые публично рассказала, что состоит в отношениях с фигуристкой Натальей Забияко.
- В том же интервью Касаткина выступила против действий России в Украине, заметив, что больше всего хочет, «чтобы закончилась *****». На вопрос, «как ты думаешь, когда в России можно будет ходить за ручку», теннисистка ответила «Судя по тому, как всё идет, никогда».
- Затем Касаткина и Забияко опубликовали несколько совместных фотографий.
- Объявление Касаткиной о своей ориентацией последовало за недавним каминг-аутом Надежды Карповой, которая тоже живёт в Испании. Карпова стала первой в истории профессиональной российской спортсменкой, которая открыто в этом призналась.
- Интервью Касаткиной стало резонансной темой в спортивной сфере. Кто-то поддерживал её, например, теннисист Евгений Кафельников и комментатор Дмитрий Губерниев, а кто-то критиковал, например, биатлонист Александр Тихонов и депутат Госдумы Бийсултан Хамзаев.
- Каминг-аут теннисистки обсудили в ток-шоу «Есть тема» на «Матч ТВ». Сама Касаткина не принимала участия в программе, во время которой ей заочно предложили сменить спортивное гражданство, а также упрекнули её в «кондовой политизированной пропаганде».
- Ведущая «Матч ТВ» Софья Тартакова в инстаграме* раскритиковала выпуск программы, назвав её «грязным засохшим пятном, которое само отвалится». «„Есть тема“ — это фрик шоу для косноязычных депутатов, псевдоэкспертов и людей, которые ищут пятиминутную славу. Целый час в эфире канала, на котором я работаю со дня основания, поливали дерьмом моих игроков Дарью Касаткину и Андрея Рублёва», — отметила она.
- После этого Тартакову отстранили от эфира «Матч ТВ». Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин в телеграм-канале написал, что слова ведущей «идут вразрез с понятиями корпоративной и журналистской этики».
- Сама Касаткина поддержала Тартакову после отстранения от работы. Она опубликовала пост в «историях» инстаграма*.
*Meta, который принадлежит инстаграм, признана экстремистской на территории России
База.
Шел 2022, на ТВ все еще обсуждают кто с кем ебется.
На российском
не только
На спортивном (!!!) тв блять
Может это спортивная ебля. На время там, или из ружья стреляешь после какой-то дистанции.
Шабаш гомофобов, когда ориентация важнее достижений в спорте для страны...
Вот все и отвернутся и разбегуться.
либо они планируют захватить в Украине генетические лаборатории США где выращивают суперсолдат и наделать истинных патриотических спортсменов либо им просто срать на спортивное будущее своей страны и ради придуманных фентези идеалов они готовы остаться с патриотическим немощным говном либо они просто долбоёбы
Можно короче - срать на будущее и точка.
Как же такие любят гнать людей. Будто хотят остаться один на один с обществом полном ненависти.
Я не понял, какое там слово должно быть? Больше всего хочет, чтобы закончилась весна?
там написано, что она больше всего хочет, чтобы в России отменили цензуру
Теннисистке сломать ракетки, фигуристке - коньки. Всех лесбинянок разлесбиянить. Всех геев разгеить. Кто отказывается - скрутить и силой залить в рот половник святой воды! Геям дополнительно вбить дубовые пробки в задницы. Ишь что удумали, покушаются на скрепы, пропагандируют свои европейские ценности.
Товарищ Милонов, не знал что вы зарегистрированы на тж
Мое личное мнение: это шоу (Есть тема) — это шоу полных блядей
И для блядей
Софья 🔥🔥🔥 Просто взяла и по фактам разъебала этих пидарасов. Надеюсь уволится с этого террариума
А тенниса на матче всё равно больше не будет, так что ей там делать не хуй
Крутая
Как связаны гомофобия, тупость и журналистская этика?
А другой этики у нас для вас нет.
А типа раньше канал нормальный был? Типа раньше это ебанутое шоу не выходило? Ситуация похожа на историю с Овсянниковой. Когда зацепило слишком лично, журналистка (вроде) очнулась.
Я не осуждаю - у каждого свой предел. Но тем не менее. Это уебищное шоу сразу делали по лекалам Соловьева, Скабеевой и остальных пропагандонов.
Это шоу новое по сути. Ну и да, раньше такого не было. 5-7 лет назад на матче много талантов работало и делало достаточно качественный контент,да и такой людоедсткой повестки еще не было.
Ну справедливости ради это шоу хоть и недавнее но о пиздеце который там происходит уже все знают. И этот выпуск про теннисистов ещё цветочки похоже по сравнению со всякой дичкой которая там бывала
Очень надеюсь, что максимальное количество спортсменов будут бойкотировать этот недоканал
Бля ну у каждого есть своя зона «ответственности». Там все публичные работники матч тв (футбольные комментаторы например) отгородились от этого шоу, типа это нас не касается. Осуждать их можно, как и почти любого другого россиянина за пассивность. Но пусть она хоть выступила когда её личные интересы и ценности были задеты. Уже достойно, учитывая то что её попрут
Володин брякнул?
NOFOOTBALL
Остановите Матч ТВ.
Не верьте Черданцеву.
Он врёт.
Как же хорошо, что когда я 20 лет назад плотно увлекался спортом, всем было пофиг, кто с кем спит и зачем. Ладно бы это влияло на результат. Рассказали бы лучше о её графике тренировок, питании, а не это вот всё.
На матч тв еще остались достойные люди? Удивительно
А
Да выдающихся спортсменов же полно!
И Касаткина, и Испания, мне кажется, будут не против.
В какое же говно Матч ТВ превратился. При "крепком хозяйственнике" Подрулеваки хотя бы где-то на поверхности канал плавал, а сейчас просто стремительно ко дну пошёл. Рака жопы Тащину и остальным фрикам, пытающимся оседлать социальный лифт таким способом.
Могут создать семью и родить детей.