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Новости

«Матч ТВ» отстранил ведущую за критику ток-шоу, в котором осуждали каминг-аут лучшей теннисистки России Дарьи Касаткиной Статьи редакции

Софья Тартакова назвала программу на своём телеканале «фрик-шоу» для «людей, которые ищут пятиминутную славу».

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Дарья Касаткина. Фото РИА «Новости»  
  • 18 июля первая ракетка России Дарья Касаткина, занимающая 12-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), совершила каминг-аут. В интервью спортивному журналисту Вите Кравченко 25-летняя спортсменка, живущая в Испании, впервые публично рассказала, что состоит в отношениях с фигуристкой Натальей Забияко.

Молодым ребятам, которые сталкиваются реально с такими общественными проблемами, реально нужна поддержка. Я считаю, что это очень важно. Когда кто-то — не только из мира спорта, в принципе, влиятельные фигуры — об этом говорит, становится легче.

Дарья Касаткина, в интервью Вите Кравченко
  • В том же интервью Касаткина выступила против действий России в Украине, заметив, что больше всего хочет, «чтобы закончилась *****». На вопрос, «как ты думаешь, когда в России можно будет ходить за ручку», теннисистка ответила «Судя по тому, как всё идет, никогда».
  • Затем Касаткина и Забияко опубликовали несколько совместных фотографий.
Daria Kasatkina @DKasatkina
My cutie pie @NataliaZabiiako
  • Объявление Касаткиной о своей ориентацией последовало за недавним каминг-аутом Надежды Карповой, которая тоже живёт в Испании. Карпова стала первой в истории профессиональной российской спортсменкой, которая открыто в этом призналась.
  • Интервью Касаткиной стало резонансной темой в спортивной сфере. Кто-то поддерживал её, например, теннисист Евгений Кафельников и комментатор Дмитрий Губерниев, а кто-то критиковал, например, биатлонист Александр Тихонов и депутат Госдумы Бийсултан Хамзаев.
  • Каминг-аут теннисистки обсудили в ток-шоу «Есть тема» на «Матч ТВ». Сама Касаткина не принимала участия в программе, во время которой ей заочно предложили сменить спортивное гражданство, а также упрекнули её в «кондовой политизированной пропаганде».
Софья Тартакова в эфире «Матч ТВ» 
  • Ведущая «Матч ТВ» Софья Тартакова в инстаграме* раскритиковала выпуск программы, назвав её «грязным засохшим пятном, которое само отвалится». «„Есть тема“ — это фрик шоу для косноязычных депутатов, псевдоэкспертов и людей, которые ищут пятиминутную славу. Целый час в эфире канала, на котором я работаю со дня основания, поливали дерьмом моих игроков Дарью Касаткину и Андрея Рублёва», — отметила она.
  • После этого Тартакову отстранили от эфира «Матч ТВ». Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин в телеграм-канале написал, что слова ведущей «идут вразрез с понятиями корпоративной и журналистской этики».

В данных обстоятельствах мы считаем некорректным появление Софьи в эфире телеканала, поэтому даём ей время подумать над своими высказываниями.

Александр Тащин, гендиректор «Матч ТВ»
  • Сама Касаткина поддержала Тартакову после отстранения от работы. Она опубликовала пост в «историях» инстаграма*.

Ты лучшая, и мы тебя любим. Конечная, поезд дальше не идёт. «Матч ТВ», много чего хочу о вас сказать, но вы и сами прекрасно себя закапываете.

Дарья Касаткина

*Meta, который принадлежит инстаграм, признана экстремистской на территории России

#спорт #новости #касаткина #лгбт

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34 комментария
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Прошлый пёс_анон
Журналистка назвала программу с критикой спортсменки «фрик-шоу» для «людей, которые ищут пятиминутную славу».

База.

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Leika

Шел 2022, на ТВ все еще обсуждают кто с кем ебется.

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Успешный диод

На российском

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Михаил Желтухин

не только

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Нормальный цветок

На спортивном (!!!) тв блять

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Ivan Gaiko

Может это спортивная ебля. На время там, или из ружья стреляешь после какой-то дистанции.

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FRED

Шабаш гомофобов, когда ориентация важнее достижений в спорте для страны...
Вот все и отвернутся и разбегуться.

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Alexander Jaf

либо они планируют захватить в Украине генетические лаборатории США где выращивают суперсолдат и наделать истинных патриотических спортсменов либо им просто срать на спортивное будущее своей страны и ради придуманных фентези идеалов они готовы остаться с патриотическим немощным говном либо они просто долбоёбы

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Клювом ништ клац-клас

Можно короче - срать на будущее и точка.

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Прошлый пёс_анон
Сама Касаткина не принимала участия в программе, во время которой ей заочно предложили сменить спортивное гражданство

Как же такие любят гнать людей. Будто хотят остаться один на один с обществом полном ненависти.

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Алексей Логачев
заметив, что больше всего хочет, «чтобы закончилась *****».

Я не понял, какое там слово должно быть? Больше всего хочет, чтобы закончилась весна?

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Обыкновенный кубок

там написано, что она больше всего хочет, чтобы в России отменили цензуру

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Печеньки Госдепа

Теннисистке сломать ракетки, фигуристке - коньки. Всех лесбинянок разлесбиянить. Всех геев разгеить. Кто отказывается - скрутить и силой залить в рот половник святой воды! Геям дополнительно вбить дубовые пробки в задницы. Ишь что удумали, покушаются на скрепы, пропагандируют свои европейские ценности.

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Нормальный цветок

Товарищ Милонов, не знал что вы зарегистрированы на тж

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Mikhail

Мое личное мнение: это шоу (Есть тема) — это шоу полных блядей

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Великий Спецоператор

И для блядей

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Великий Спецоператор

Софья 🔥🔥🔥 Просто взяла и по фактам разъебала этих пидарасов. Надеюсь уволится с этого террариума

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Нормальный цветок

А тенниса на матче всё равно больше не будет, так что ей там делать не хуй

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Северин

Крутая

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Ilya Filin
Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин в телеграм-канале написал, что слова ведущей «идут вразрез с понятиями корпоративной и журналистской этики».

Как связаны гомофобия, тупость и журналистская этика?

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генерал Всратышев

А другой этики у нас для вас нет.

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Иван Пинтя

А типа раньше канал нормальный был? Типа раньше это ебанутое шоу не выходило? Ситуация похожа на историю с Овсянниковой. Когда зацепило слишком лично, журналистка (вроде) очнулась.

Я не осуждаю - у каждого свой предел. Но тем не менее. Это уебищное шоу сразу делали по лекалам Соловьева, Скабеевой и остальных пропагандонов.

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Великий Спецоператор

Это шоу новое по сути. Ну и да, раньше такого не было. 5-7 лет назад на матче много талантов работало и делало достаточно качественный контент,да и такой людоедсткой повестки еще не было.

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Нормальный цветок

Ну справедливости ради это шоу хоть и недавнее но о пиздеце который там происходит уже все знают. И этот выпуск про теннисистов ещё цветочки похоже по сравнению со всякой дичкой которая там бывала

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Великий Спецоператор

Очень надеюсь, что максимальное количество спортсменов будут бойкотировать этот недоканал

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Нормальный цветок

Бля ну у каждого есть своя зона «ответственности». Там все публичные работники матч тв (футбольные комментаторы например) отгородились от этого шоу, типа это нас не касается. Осуждать их можно, как и почти любого другого россиянина за пассивность. Но пусть она хоть выступила когда её личные интересы и ценности были задеты. Уже достойно, учитывая то что её попрут

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Dan

Володин брякнул?

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Бумажный кофе

NOFOOTBALL
Остановите Матч ТВ.
Не верьте Черданцеву.
Он врёт.

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Кирилл Деревянко против войны

Как же хорошо, что когда я 20 лет назад плотно увлекался спортом, всем было пофиг, кто с кем спит и зачем. Ладно бы это влияло на результат. Рассказали бы лучше о её графике тренировок, питании, а не это вот всё.

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anoice

На матч тв еще остались достойные люди? Удивительно

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Илья Бер

А

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Роман Величкин
ей заочно предложили сменить спортивное гражданство

Да выдающихся спортсменов же полно!

И Касаткина, и Испания, мне кажется, будут не против.

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Бюджетный звук

В какое же говно Матч ТВ превратился. При "крепком хозяйственнике" Подрулеваки хотя бы где-то на поверхности канал плавал, а сейчас просто стремительно ко дну пошёл. Рака жопы Тащину и остальным фрикам, пытающимся оседлать социальный лифт таким способом.

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Ugly Rockstar

Могут создать семью и родить детей.

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