Они готовы стать операторами рекламных данных, которые с осени должны передавать информацию обо всех кампаниях в рунете в Роскомнадзор.

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С 1 сентября 2022 года вступают в силу поправки, по которым должна заработать единая система учёта всей интернет-рекламы в России. Её заказчики, агентства и сами интернет-площадки должны будут передать в Роскомнадзор информацию обо всех кампаниях в рунете через операторов рекламных данных.

По словам двух источников РБК на медиарынке, на роль операторов претендуют «Яндекс» и VK. Их представители это подтвердили. В «Яндексе» объяснили, что хотят «помочь партнёрам и клиентам исполнять закон», в VK говорить о деталях не стали.

Над созданием собственных операторов рекламных данных работают также МТС и «Билайн». В МТС сказали, что рассчитывают на включение своей «дочки» в перечень претендентов. В «Билайне» отказались от комментариев.

Планы создать собственного оператора подтвердили и в Ozon: для него уже создано отдельное юрлицо. Оператор будет автоматически получать данные о рекламе с маркетплейса и готов сотрудничать со сторонними заказчиками рекламы.

Ещё одним оператором хочет стать AmberData, которая с 2011 года занимается анализом пользовательских данных в интернете. Её совладельцы — «Национальная медиа группа» и Константин Леонович (через «Т Венчур). Последний подтвердил, что платформа «работает над собственным оператором». В самой компании отказались от комментариев.

В законе или подзаконных актах нет указаний по стоимости услуг оператора. Роскомнадзор также сообщил, что у него нет полномочий по ценообразованию. По словам двух источников РБК, «Билайн» планирует брать 1% от суммы первичного акта работ между заказчиком рекламы и ее распространителем.