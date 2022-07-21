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Новости
vc.ru

«Яндекс», VK, Ozon и ещё три компании запланировали заниматься учётом всей рекламы в рунете Статьи редакции

Они готовы стать операторами рекламных данных, которые с осени должны передавать информацию обо всех кампаниях в рунете в Роскомнадзор.

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С 1 сентября 2022 года вступают в силу поправки, по которым должна заработать единая система учёта всей интернет-рекламы в России. Её заказчики, агентства и сами интернет-площадки должны будут передать в Роскомнадзор информацию обо всех кампаниях в рунете через операторов рекламных данных.

По словам двух источников РБК на медиарынке, на роль операторов претендуют «Яндекс» и VK. Их представители это подтвердили. В «Яндексе» объяснили, что хотят «помочь партнёрам и клиентам исполнять закон», в VK говорить о деталях не стали.

Над созданием собственных операторов рекламных данных работают также МТС и «Билайн». В МТС сказали, что рассчитывают на включение своей «дочки» в перечень претендентов. В «Билайне» отказались от комментариев.

Планы создать собственного оператора подтвердили и в Ozon: для него уже создано отдельное юрлицо. Оператор будет автоматически получать данные о рекламе с маркетплейса и готов сотрудничать со сторонними заказчиками рекламы.

Ещё одним оператором хочет стать AmberData, которая с 2011 года занимается анализом пользовательских данных в интернете. Её совладельцы — «Национальная медиа группа» и Константин Леонович (через «Т Венчур). Последний подтвердил, что платформа «работает над собственным оператором». В самой компании отказались от комментариев.

В законе или подзаконных актах нет указаний по стоимости услуг оператора. Роскомнадзор также сообщил, что у него нет полномочий по ценообразованию. По словам двух источников РБК, «Билайн» планирует брать 1% от суммы первичного акта работ между заказчиком рекламы и ее распространителем.

Один из них добавил, что другие операторы по крайней мере сначала готовы предоставлять услуги бесплатно. «Яндекс» сообщил, что хочет сделать «услугу маркировки бесплатной для текущих партнёров на тестовый период до шести месяцев». МТС — что вопросы цен прорабатываются, Ozon — что на ценообразование повлияют «стоимость инфраструктуры и расходы на хранение данных».

#новости #реклама #яндекс #ozon #vk #билайн

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32 комментария
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 Yggdrasil

Щас бы на мертвом рынке за рекламку подраться

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Genadiy Spanishov

“Мужчина не стойте на кассе у нас учёт потом обед!” - пресс служба VK

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Технический корабль

Сообщение удалено

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Государственный завод

А в чем смысл закона? Для чего кому-то единый оператор рекламы, что за ебаная мания к централизации.

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Alexander Quartz

Чтобы рекламировать только то, что разрешено.

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Великолепный яд

Ну есть закон, касающийся рекламы.
Я всего перечня запрещённого для рекламы не назову, но вот точно спиртные напитки и табакокурение нельзя нигде рекламировать. Более того, в магазинах табачные изделия должны лежать скрытно, то есть не на открытой витрине, в в закрытых стеллажах.

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Коматозник

А тем временем в Кыргызстане их бабки поштучно продают. Как у нас в 00е

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Великолепный яд

Ну у нас на отдельные виды есть упаковка на 2 сигареты. Но таких вариантов мало. И это, скорее, сигариллы. Не совсем сигареты.
Бабки уже поштучно не торгуют, да.

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Polly Mal

В Грузии тоже. И табак на улице на развес)

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А сейчас типа не так?

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Великолепный яд

Да так. Просто я точно не знаю, что сейчас запрещено рекламировать. То есть, не смогу огласить весь список. Знаю про табак и спиртное наверняка.

Я бы, от себя, добавил полный запрет рекламы лекарств и медицинской техники или аппаратуры.

А то у нас народ дофига любители самолечения. А это не есть правильно.

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Великолепный яд

Короче, почитал матчасть.

Федеральный закон от 13.03.2006 N 38-ФЗ (ред. от 14.07.2022) "О рекламе"

Статья 7. Объекты рекламирования, реклама которых не допускается

Не допускается реклама:

1) товаров, производство и (или) реализация которых запрещены законодательством Российской Федерации;

2) наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, и их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, а также новых потенциально опасных психоактивных веществ;

3) взрывчатых веществ и материалов, за исключением пиротехнических изделий;

4) органов и (или) тканей человека в качестве объектов купли-продажи;

5) товаров, подлежащих государственной регистрации, в случае отсутствия такой регистрации;

6) товаров, подлежащих обязательной сертификации или иному обязательному подтверждению соответствия требованиям технических регламентов, в случае отсутствия такой сертификации или подтверждения такого соответствия, а также работ или услуг по оценке (подтверждению) соответствия, в том числе по приему и рассмотрению документов, необходимых для выполнения указанных работ и (или) оказания услуг, осуществляемых лицами, не имеющими аккредитации в национальной системе аккредитации (в случае, если получение такой аккредитации предусмотрено законодательством Российской Федерации), либо аккредитованными лицами, но без указания наименования аккредитованного юридического лица или фамилии, имени и (если имеется) отчества аккредитованного индивидуального предпринимателя и уникального номера записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц;

7) товаров, на производство и (или) реализацию которых требуется получение лицензий или иных специальных разрешений, в случае отсутствия таких разрешений;

8) табака, табачной продукции, табачных изделий, никотинсодержащей продукции, курительных принадлежностей, в том числе трубок, сигаретной бумаги, зажигалок, а также устройств для потребления никотинсодержащей продукции, кальянов;

9) медицинских услуг по искусственному прерыванию беременности;

10) услуг по подготовке и написанию выпускных квалификационных работ, научных докладов об основных результатах подготовленных научно-квалификационных работ (диссертаций) и иных работ, предусмотренных государственной системой научной аттестации или необходимых для прохождения обучающимися промежуточной или итоговой аттестации;

11) иностранных лиц, осуществляющих деятельность в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на территории Российской Федерации, и (или) их информационных ресурсов в качестве объектов рекламирования, направленная на привлечение внимания потребителей рекламы, находящихся на территории Российской Федерации, в случае принятия федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, решения о запрете на распространение такой рекламы и включения информации о таком решении в перечень иностранных лиц, осуществляющих деятельность в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на территории Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом "О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на территории Российской Федерации".

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Московский

Монополия - деньги другзяшкам

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Галина Перидольская

смысл сесть у рекламного корыта)

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Радикальный Даниль

Смысл в цензуре
100% цензура на ТВ государству очень нравится
С интернетом пока сложнее (но сейчас порешают)

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Абсолютный спрей

О, можно будет полностью запретить рекламироваться на заблокированных в РФ ресурсах. А то че эти ебучие осколки независимых медиа не до конца подохли. Да и рекламу кого-нибудь из-за рубежа тоже можно будет отследить, а исполнителя в реестр-другой закинуть. Ох как весело будет, я в ахуе

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Принятый чайник

Да вообще оухели эти ваши независимые медиа

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Alexander Borshak

И весь доход от продажи рекламы - только в нужный карман, опять же...

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Polly Mal

Он и так только в нужный капает, уже много лет.

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Соме Дуде

Не переживай ты так, комитет с ватным дтф ещё пару грантов от кремля успеет получить

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INNOспички

Очередная монополизация. Очень не любит дедушка конкуренцию.

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CheeTaz

Не столько конкуренцию, сколько контроль. Дед очень не любит, когда откуда-то может просачиваться альтернативное мнение и видение ситуации. То есть этот закон больше о закручивании гаек.

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Audioman

Снова Яндекс. Ждем новых утечек данных

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luxury

Наверно это нацелено прежде всего на политическую рекламу в 2024 в Рунете. Чтобы контролировать ее.

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Sdafs 156

а что рекламировать, кроме партии?

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El

Контакт на убой

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UFO Driver

Храните деньги в сберкассе, летайте самолетами аэрофлота.

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Печеньки Госдепа

Монополизация это часть причины. Вторая причина в политической рекламе, которую вставляют, например, в сериальный контент, игры итд

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Технический корабль

Сообщение удалено

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Аня Шалина

Пока, Авито

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Алексей Злобин

Пиздец, жопа. Цена за клик в небеса улетит, к гадалки не ходи.
Вот уроды, а....

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Великолепный яд

Может вот в этом пойнт:

Не допускается реклама:

иностранных лиц, осуществляющих деятельность в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на территории Российской Федерации, и (или) их информационных ресурсов в качестве объектов рекламирования, направленная на привлечение внимания потребителей рекламы, находящихся на территории Российской Федерации, в случае принятия федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, решения о запрете на распространение такой рекламы и включения информации о таком решении в перечень иностранных лиц, осуществляющих деятельность в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на территории Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом "О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на территории Российской Федерации".

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