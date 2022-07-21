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Новости

«Я не Бог»: глава AIM не знает, кто ответственен за безопасность на его предприятии, где погибли двое рабочих Статьи редакции

Жители города, где расположен завод, неоднократно жаловались на взрывы и призывали приостановить лицензию компании.

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Генеральный директор American Iron and Metal (AIM) заявил, что компания не несёт ответственности за две смерти за последние семь месяцев на заводе по переработке металлов в канадском городе Сент-Джон. Об этом сообщают CBC и CTV News Atlantic.

1 июля после травмы, полученной на рабочем месте, умер Даррел Ричардс. В ноябре 2021 года сотрудник предприятия, имя которого не называется, также погиб от травм, полученных на том же месте.

Причиной смерти рабочего в прошлом году гендиректор AIM Герберт Блэк назвал «человеческую ошибку». Как можно было предотвратить недавнюю гибель сотрудника, он не знает: «Я работаю в бизнесе уже 62 года, и никто никогда не умирал, впервые это произошло год назад. Я не понимаю, что мог бы сделать мой объект, чтобы предотвратить такое», — сказал Блэк на пресс-конференции.

Герберт Блэк

На вопрос, кто несёт ответственность за безопасность на предприятии, его глава сказал: «Вы должны установить связь с Господом и спросить его. Я не Бог. Я ничего не решаю».

Позже Блэк уточнил, что есть люди, чья работа заключается в проведении мониторинга безопасности, но он отказался предоставить подробную информацию о методах её соблюдения в AIM. Он также не сказал, размещены ли правила безопасности на сайте и информируют ли рабочих о каких-либо средствах индивидуальной защиты.

Блэк сообщил, что в ноябре рабочий предприятия погиб из-за несчастного случая. По его словам, когда дверь грузовика со стороны водителя заклинило, рабочий, вместо того, чтобы обойти машину спереди, чтобы его могли видеть коллеги, попытался пролезть в кабину через небольшой люк. Крановщик не видел водителя и случайно убил его. «Оператор понятия не имел, что в этом трейлере кто-то есть. Это было невозможно узнать. И его убили», — заявил Блэк.

Невестка 60-летнего Даррела Ричардса, погибшего в июле, рассказала на пресс-конференции обстоятельства произошедшего на предприятии. По её словам, он разрезал рулон бумаги пилой, и, когда он сделал второй надрез, «что-то заставило рулон резко распаковаться». «Я бы не назвала это взрывом. Он не воспламенился, не оставил ожоги, не было ничего подобного. Просто рваная рана на ноге, которая вызвала кровотечение», — сказала Криста Коллинз.

WorkSafeNB, Департамент по охране окружающей среды, труда и чрезвычайным ситуациям начал расследование. После его завершения, в зависимости от результатов, организация «может рекомендовать Министерству юстиции предъявить AIM обвинение в нарушении законов». Расследование может занять год или больше.

В 2002 году AIM подписала с портом Сент-Джон договор аренды склада металлолома на 40 лет. С тех пор на предприятии регулярно происходили пожары и взрывы. Местные чиновники и граждане призывали приостановить действие лицензии компании. «К сожалению, у города нет абсолютно никакого контроля над федеральной землёй, и вот что происходит», — пояснил член городского совета Джерри Лоу.

AIM работает с 1936 года, компанию основали в канадском Монреале. С тех пор она стала мировым лидером в сфере переработки металлов. Руководство компанией передаётся по наследству в семье Блэков. На предприятиях AIM на 80 заводах по всему миру работает около 2,5 тысяч сотрудников.

#новости #работа #канада

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18 комментариев
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 Скрепный кремпай

*в то же время в россии

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khun pi

Ну ты сравнил.
Шахты намного опаснее. В америках в том числе.

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Скрепный кремпай

Я о том что там за 2х долбоебов все всполошились, а тут "другое"
-52 человека

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Гордон Фриман

Там тупо не было камер безопасности например

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Радостный Валера

Капитализм

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Приемлемый Русский

ну да. при комунизме просто бы скрыли чтобы выглядело что все отлично и никто у нас не погибает и следующего наняли. Ну может орден труда родственникам дали посмертно.

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Фактический паук например
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Редкий Натр

Еб@ло у гендира - один в один, как у "крепких хозяйственников" в роисси.
Семейный бизнес, "я 62 года ниибацца работаю", "у Путина зачеркнуто Бога спрашивайте" - вот 100500% в пользу того, что этот хер вместо того чтобы организовать ОТиПБ заносил бабло в мэрию и юристам.
И это не капитализм, а отрыжка капитализма

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Anti-gravity cake
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Пятая колонка

При коммунизме одни Боги...?)

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Удивительный американец

У клиента весной погиб водитель самосвала.
Выгружали шины из кузова, и подперли крышку кузова бревном чтобы она откоыта была.
Когда пришло время закрывать крвшку чнл не нашел ничего умгее кроме как упереться спиной в кузов и руками толкнуть крышку чтобы бревно упало вниз и крышка закрылась.

Она и закрылась ему в голову

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Удивительный американец

Крышка это вот эта сзади.

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Удивительный американец

Молчу про долбоебов шиномонтажников накачивающих колеса без клетки

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Либеральный алмаз

Не пойму, как это выглядело. Если кузов был поднят и крышка опущена, то как он уперся спиной в него? Залез вовнутрь?

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Радостный Валера

Естественный отбор работает, не будем ему мешать

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Приемлемый Русский

по идее инструкции должны быть и все эти щели в которые долбоеб можнет пролезть должны быть закрыты или помечены предупреждающими знаками, чтобы даже долбоеб понял, что лезть в них не стоит.
в реальной жизни все конечно не предусмотришь, в тч и такими ошибками правила безопасности разрабатываются

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Твердый Слава

Не бог, не царь и не герой

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Иван

ну і бугай

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