Жители города, где расположен завод, неоднократно жаловались на взрывы и призывали приостановить лицензию компании.

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Генеральный директор American Iron and Metal (AIM) заявил, что компания не несёт ответственности за две смерти за последние семь месяцев на заводе по переработке металлов в канадском городе Сент-Джон. Об этом сообщают CBC и CTV News Atlantic.

1 июля после травмы, полученной на рабочем месте, умер Даррел Ричардс. В ноябре 2021 года сотрудник предприятия, имя которого не называется, также погиб от травм, полученных на том же месте.

Причиной смерти рабочего в прошлом году гендиректор AIM Герберт Блэк назвал «человеческую ошибку». Как можно было предотвратить недавнюю гибель сотрудника, он не знает: «Я работаю в бизнесе уже 62 года, и никто никогда не умирал, впервые это произошло год назад. Я не понимаю, что мог бы сделать мой объект, чтобы предотвратить такое», — сказал Блэк на пресс-конференции.

Герберт Блэк

На вопрос, кто несёт ответственность за безопасность на предприятии, его глава сказал: «Вы должны установить связь с Господом и спросить его. Я не Бог. Я ничего не решаю».

Позже Блэк уточнил, что есть люди, чья работа заключается в проведении мониторинга безопасности, но он отказался предоставить подробную информацию о методах её соблюдения в AIM. Он также не сказал, размещены ли правила безопасности на сайте и информируют ли рабочих о каких-либо средствах индивидуальной защиты.

Блэк сообщил, что в ноябре рабочий предприятия погиб из-за несчастного случая. По его словам, когда дверь грузовика со стороны водителя заклинило, рабочий, вместо того, чтобы обойти машину спереди, чтобы его могли видеть коллеги, попытался пролезть в кабину через небольшой люк. Крановщик не видел водителя и случайно убил его. «Оператор понятия не имел, что в этом трейлере кто-то есть. Это было невозможно узнать. И его убили», — заявил Блэк.

Невестка 60-летнего Даррела Ричардса, погибшего в июле, рассказала на пресс-конференции обстоятельства произошедшего на предприятии. По её словам, он разрезал рулон бумаги пилой, и, когда он сделал второй надрез, «что-то заставило рулон резко распаковаться». «Я бы не назвала это взрывом. Он не воспламенился, не оставил ожоги, не было ничего подобного. Просто рваная рана на ноге, которая вызвала кровотечение», — сказала Криста Коллинз.

WorkSafeNB, Департамент по охране окружающей среды, труда и чрезвычайным ситуациям начал расследование. После его завершения, в зависимости от результатов, организация «может рекомендовать Министерству юстиции предъявить AIM обвинение в нарушении законов». Расследование может занять год или больше.

В 2002 году AIM подписала с портом Сент-Джон договор аренды склада металлолома на 40 лет. С тех пор на предприятии регулярно происходили пожары и взрывы. Местные чиновники и граждане призывали приостановить действие лицензии компании. «К сожалению, у города нет абсолютно никакого контроля над федеральной землёй, и вот что происходит», — пояснил член городского совета Джерри Лоу.