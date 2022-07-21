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Новости

В Канаде диспетчер предложил позвонившей в 911 женщине разбудить мужчину, который ворвался в её дом и уснул на диване Статьи редакции

Женщина отказалась следовать совету и ждала прибытия полицейских в шкафу.

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Анна Чалмерс

Жительница Виннипега рассказала CBC, что полиция посоветовала ей самой разобраться с незнакомым мужчиной, которого она обнаружила спящим в своей гостиной рано утром.

44-летняя Анна Чалмерс проснулась в семь утра из-за лая своей собаки: «Я спустилась посмотреть, на что он лает, прошла вниз по лестнице, и тут на моем диване лежит незнакомый мужчина. Я была в ужасе». Чалмерс вернулась наверх и предупредила свою соседку. Вместе они забаррикадировалась в комнате и позвонили в 911, спрятавшись в шкафу.

Они сказали, что полиция очень занята, посоветовали нам спуститься вниз и самим его разбудить.

Анна Чалмерс

Чалмерс отказалась следовать совету и ждала 20 минут в шкафу, пока не приехала полиция. Потребовалось четверо полицейских, чтобы вывести мужчину из дома — он начал вести себя агрессивно.

Представительница полиции заявила, что диспетчеру, который отвечал на звонок Чалмерс, сделали выговор — обычно они советуют не приближаться к вторгнувшемуся человеку, поскольку это небезопасно. По её словам, время реагирования на вызов может варьироваться в зависимости от времени суток и имеющихся ресурсов, а также срочности события, но на вызов Чалмерс отреагировали «своевременно».

Чалмерс не знает, кем был этот мужчина и почему он вошёл в её дом. По ее словам, из дома ничего не украли, а дверь, судя по всему, случайно оставили незапертой. Полиция установила, что в инциденте не было преступного умысла, а мужчина был пьяным. Ему не предъявили обвинения.

Чалмерс отметила, что не стала следовать совету диспетчера, поскольку ранее пережила вторжение в дом. 12 лет назад в её дом в Ванкувере ворвались двое мужчин, ограбили и избили её до полусмерти — они хотели её убить, но соседи успели вызвать полицию. Теперь она живет с постоянной болью, трудностями с мелкой моторикой и посттравматическим стрессовым расстройством.

Я не пострадала, ничего не украли, в этот раз всё обошлось, но если бы я была кем-то другим... и последовала ужасному совету диспетчера, всё могло бы закончиться совершенно иначе.

Анна Чалмерс

#новости #канада #полиция

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43 комментария
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 Дурок

Нет у этих канадцев духа авантюризма, может это был кавалер всей ее жизни.

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Spoki

Отличный метод пикапа. Врываешься к даме и косплеишь спящего красавца в ожидании поцелуя (либо лещей от ее парня).

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Удивительный американец

Либо хуй от ее парня тебе в рот

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Spoki

Нет тебе

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Удивительный американец

Ну или мне

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Недоперепил

Либо хуй от нее. Это ведь прогрессивные страны .

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Дмитрий Царь

Либо поцелуя от парня
Че такой не прогрессивный?

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Spoki

А потом они все поженились. Конец

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Красивый микроскоп

Где-то я это видел.

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Spoki

Вот когда разбудите, тогда и звоните

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Anti-gravity cake

every year on December 31, my friends and I go to the sauna

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Yadra Balmo

i'm alkogolik from ottawa

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Словарь Упячки

my house is just like hers

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Фактический паук например
Полиция посоветовала ей самой разобраться с незнакомым мужчиной
Потребовалось четверо полицейских, чтобы вывести мужчину из дома — он начал вести себя агрессивно.

надеюсь в жизни шутникам аукнется, с работы за такое их конечно не пидарнут и не закенселят

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aliftin

Судя по фото это был один из последних её шансов на секс, но она его упустила.

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Токсичный мем

Судя по комментарию, свой последний шанс стать человеком ты тоже упустил

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darkAlert

Вроде у вас этот шанс упущен. Человек плоско шутканул, а из вас токсичность так и поперла

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Dmytry Kovalsky

У этой тетки есть канадский паспорт и свой дом в Винипеге. Если бы она захотела обычного секса то проблем бы не было.
Мужичка для траха всегда можно выписать из какой нить бедной страны.

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aliftin

Как же хорошо что в этом мире секс зависит от паспорта.

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Dmytry Kovalsky

Многим людям секс вообще до жопы.
Да и мне почему то кажется что в молодости она была очень ничего

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Недоперепил

Многим пользователям тж жопа именно для секса.

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Spoki

Секс переоценен. У нее есть кошка и классный диван

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bor.vn

лесбийский зоосекс на классном диване

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Spoki

Звучит как запрос в поисковике

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Серж БОШ

Она секс может найти по щелчку пальцев

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Арнольд Пушкин

В вагине

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Лада Седан

Да ладно, внешне нормальная девушка, только видно что вся испуганная - ну это неудивительно.

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Цветной Конь

Чёт херовая шутка получилась, братюнь.

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xgdrterhedhdhgdh xgdrterhedhdhgdh

судя по комменту ты только о сексе и думаешь

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darkAlert

Люто поддерживаю, когда видишь что в 44 года можно так херово выглядит это деморализует продолжать жить и стареть

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Nail ARTY

Прикольно, что в Канаде такой ответ диспетчера полиции становится новостью, а у нас это норма

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Dmytry Kovalsky

Звонок в полицию россии:
Я сижу в подвале и мне отрезали ногу. Это маньяк людоед.
Завтра он обещал сьесть вторую ногу. Мне удалось собрать телефон из старого радиоприемника.
Полиция : вы можете подойти завтра в 9 утра и мы составим портокольчик - вас устраивает ?
Нет меня сьедят - спасите !!
Полиция : ну хорошо мы пришлем к вам сержанта Петрова.
Блядь так я как раз у него в подвале.
Полиция: ну вот видите как удачно все складывается.

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Ramierl

У кого у вас? Этот спящий незнакомец сейчас с вами в одной комнате?

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Дмитрий Царь

Он и есть этот спящий незнакомец
Притворяется спящим, а сам на тж сидит, вот поэтому такой агрессивный

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Арнольд Пушкин

Вот дура, в Канаде не показывают этот фильм каждый год??

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Лада Седан

12 лет назад в её дом в Ванкувере ворвались двое мужчин, ограбили и избили её до полусмерти — они хотели её убить

Ох уж эти картонные домики со стеклянными дверями.

И вообще вся эта история в духе когда убьют - тогда и звоните, это точно западная страна? Или там русский эмигрант был диспетчером?

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Dmytry Kovalsky

В Подмосковье убивают в своих домах дохера владельцев.
Почитай стату. В Питере это вообще жесть.
Там есть окна.И обычно хозяева когда дома не закрывают дверь

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Кошка Жена

У знакомой пары в Канаде менты не хотели принимать заяву на соседа, агрессивная собака которого чуть не порвала лабра знакомых и повредила руку парня, ровно с аргументацией: "ну все же целы, живы-здоровы, чё вы возбухаете". Так что это не единичный инцидент, увы.

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Петров-Васечкин.

Она дверь входную не закрыла

Тебе ни о чем не говорит тот факт что в Канаде люди не запирают двери когда дома?
И это в Виннипеге, - не самом благополучном городе в плане криминала. По меркам Канады, конечно.

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Петров-Васечкин.

Картонные домики со стеклянными дверями.
Ведь должен быть бетон, решетки на окнах и металлическая дверь.
Привыкли жить в тюрьме, совки ебучие.

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Times Roman

Опечатка.

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xgdrterhedhdhgdh xgdrterhedhdhgdh

Новый год же ещё не наступил.
Зовите Ипполита!

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Цветной Конь

Один раз покойника нашел посреди города. Никакого криминала, просто дяденька употребил, задремал на жарком июльском солнышке в укромном уголке и видать сердце не выдержало. Когда я его нашел, уже цвет поменял.
Позвонил в скорую:
-Нуууу хз, попинайте его там, может, он живой. Мертвый, точно? Ну, тогда в милицию звоните.
Позвонил в милицию:
-Нуууу хз, в скорую, наверное, надо звонить, а не нам. Звонили уже? Ладно, сейчас кого-нибудь пришлем. Наверное.
В итоге приехали менты из вневедомственной охраны, постояли, посмотрели, и вызвали каких-то санитаров. Я спрашиваю:
-Мне идти-то можно?
-А ты вообще кто?
-Я вас вызвал. Где-то расписаться, что-то рассказать?
-А, не, иди себе.

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