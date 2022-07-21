В Канаде диспетчер предложил позвонившей в 911 женщине разбудить мужчину, который ворвался в её дом и уснул на диване Статьи редакции
Женщина отказалась следовать совету и ждала прибытия полицейских в шкафу.
Жительница Виннипега рассказала CBC, что полиция посоветовала ей самой разобраться с незнакомым мужчиной, которого она обнаружила спящим в своей гостиной рано утром.
44-летняя Анна Чалмерс проснулась в семь утра из-за лая своей собаки: «Я спустилась посмотреть, на что он лает, прошла вниз по лестнице, и тут на моем диване лежит незнакомый мужчина. Я была в ужасе». Чалмерс вернулась наверх и предупредила свою соседку. Вместе они забаррикадировалась в комнате и позвонили в 911, спрятавшись в шкафу.
Чалмерс отказалась следовать совету и ждала 20 минут в шкафу, пока не приехала полиция. Потребовалось четверо полицейских, чтобы вывести мужчину из дома — он начал вести себя агрессивно.
Представительница полиции заявила, что диспетчеру, который отвечал на звонок Чалмерс, сделали выговор — обычно они советуют не приближаться к вторгнувшемуся человеку, поскольку это небезопасно. По её словам, время реагирования на вызов может варьироваться в зависимости от времени суток и имеющихся ресурсов, а также срочности события, но на вызов Чалмерс отреагировали «своевременно».
Чалмерс не знает, кем был этот мужчина и почему он вошёл в её дом. По ее словам, из дома ничего не украли, а дверь, судя по всему, случайно оставили незапертой. Полиция установила, что в инциденте не было преступного умысла, а мужчина был пьяным. Ему не предъявили обвинения.
Чалмерс отметила, что не стала следовать совету диспетчера, поскольку ранее пережила вторжение в дом. 12 лет назад в её дом в Ванкувере ворвались двое мужчин, ограбили и избили её до полусмерти — они хотели её убить, но соседи успели вызвать полицию. Теперь она живет с постоянной болью, трудностями с мелкой моторикой и посттравматическим стрессовым расстройством.
Нет у этих канадцев духа авантюризма, может это был кавалер всей ее жизни.
Отличный метод пикапа. Врываешься к даме и косплеишь спящего красавца в ожидании поцелуя (либо лещей от ее парня).
Либо хуй от ее парня тебе в рот
Нет тебе
Ну или мне
Либо хуй от нее. Это ведь прогрессивные страны .
Либо поцелуя от парня
Че такой не прогрессивный?
А потом они все поженились. Конец
Где-то я это видел.
Вот когда разбудите, тогда и звоните
every year on December 31, my friends and I go to the sauna
i'm alkogolik from ottawa
my house is just like hers
Потребовалось четверо полицейских, чтобы вывести мужчину из дома — он начал вести себя агрессивно.
надеюсь в жизни шутникам аукнется, с работы за такое их конечно не пидарнут и не закенселят
Судя по фото это был один из последних её шансов на секс, но она его упустила.
Судя по комментарию, свой последний шанс стать человеком ты тоже упустил
Вроде у вас этот шанс упущен. Человек плоско шутканул, а из вас токсичность так и поперла
У этой тетки есть канадский паспорт и свой дом в Винипеге. Если бы она захотела обычного секса то проблем бы не было.
Мужичка для траха всегда можно выписать из какой нить бедной страны.
Как же хорошо что в этом мире секс зависит от паспорта.
Многим людям секс вообще до жопы.
Да и мне почему то кажется что в молодости она была очень ничего
Многим пользователям тж жопа именно для секса.
Секс переоценен. У нее есть кошка и классный диван
лесбийский зоосекс на классном диване
Звучит как запрос в поисковике
Она секс может найти по щелчку пальцев
В вагине
Да ладно, внешне нормальная девушка, только видно что вся испуганная - ну это неудивительно.
Чёт херовая шутка получилась, братюнь.
судя по комменту ты только о сексе и думаешь
Люто поддерживаю, когда видишь что в 44 года можно так херово выглядит это деморализует продолжать жить и стареть
Прикольно, что в Канаде такой ответ диспетчера полиции становится новостью, а у нас это норма
Звонок в полицию россии:
Я сижу в подвале и мне отрезали ногу. Это маньяк людоед.
Завтра он обещал сьесть вторую ногу. Мне удалось собрать телефон из старого радиоприемника.
Полиция : вы можете подойти завтра в 9 утра и мы составим портокольчик - вас устраивает ?
Нет меня сьедят - спасите !!
Полиция : ну хорошо мы пришлем к вам сержанта Петрова.
Блядь так я как раз у него в подвале.
Полиция: ну вот видите как удачно все складывается.
У кого у вас? Этот спящий незнакомец сейчас с вами в одной комнате?
Он и есть этот спящий незнакомец
Притворяется спящим, а сам на тж сидит, вот поэтому такой агрессивный
Вот дура, в Канаде не показывают этот фильм каждый год??
12 лет назад в её дом в Ванкувере ворвались двое мужчин, ограбили и избили её до полусмерти — они хотели её убить
Ох уж эти картонные домики со стеклянными дверями.
И вообще вся эта история в духе когда убьют - тогда и звоните, это точно западная страна? Или там русский эмигрант был диспетчером?
В Подмосковье убивают в своих домах дохера владельцев.
Почитай стату. В Питере это вообще жесть.
Там есть окна.И обычно хозяева когда дома не закрывают дверь
У знакомой пары в Канаде менты не хотели принимать заяву на соседа, агрессивная собака которого чуть не порвала лабра знакомых и повредила руку парня, ровно с аргументацией: "ну все же целы, живы-здоровы, чё вы возбухаете". Так что это не единичный инцидент, увы.
Она дверь входную не закрыла
Тебе ни о чем не говорит тот факт что в Канаде люди не запирают двери когда дома?
И это в Виннипеге, - не самом благополучном городе в плане криминала. По меркам Канады, конечно.
Картонные домики со стеклянными дверями.
Ведь должен быть бетон, решетки на окнах и металлическая дверь.
Привыкли жить в тюрьме, совки ебучие.
Опечатка.
Новый год же ещё не наступил.
Зовите Ипполита!
Один раз покойника нашел посреди города. Никакого криминала, просто дяденька употребил, задремал на жарком июльском солнышке в укромном уголке и видать сердце не выдержало. Когда я его нашел, уже цвет поменял.
Позвонил в скорую:
-Нуууу хз, попинайте его там, может, он живой. Мертвый, точно? Ну, тогда в милицию звоните.
Позвонил в милицию:
-Нуууу хз, в скорую, наверное, надо звонить, а не нам. Звонили уже? Ладно, сейчас кого-нибудь пришлем. Наверное.
В итоге приехали менты из вневедомственной охраны, постояли, посмотрели, и вызвали каких-то санитаров. Я спрашиваю:
-Мне идти-то можно?
-А ты вообще кто?
-Я вас вызвал. Где-то расписаться, что-то рассказать?
-А, не, иди себе.