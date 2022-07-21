Женщина отказалась следовать совету и ждала прибытия полицейских в шкафу.

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Анна Чалмерс

Жительница Виннипега рассказала CBC, что полиция посоветовала ей самой разобраться с незнакомым мужчиной, которого она обнаружила спящим в своей гостиной рано утром.

44-летняя Анна Чалмерс проснулась в семь утра из-за лая своей собаки: «Я спустилась посмотреть, на что он лает, прошла вниз по лестнице, и тут на моем диване лежит незнакомый мужчина. Я была в ужасе». Чалмерс вернулась наверх и предупредила свою соседку. Вместе они забаррикадировалась в комнате и позвонили в 911, спрятавшись в шкафу.

Они сказали, что полиция очень занята, посоветовали нам спуститься вниз и самим его разбудить. Анна Чалмерс

Чалмерс отказалась следовать совету и ждала 20 минут в шкафу, пока не приехала полиция. Потребовалось четверо полицейских, чтобы вывести мужчину из дома — он начал вести себя агрессивно.

Представительница полиции заявила, что диспетчеру, который отвечал на звонок Чалмерс, сделали выговор — обычно они советуют не приближаться к вторгнувшемуся человеку, поскольку это небезопасно. По её словам, время реагирования на вызов может варьироваться в зависимости от времени суток и имеющихся ресурсов, а также срочности события, но на вызов Чалмерс отреагировали «своевременно».

Чалмерс не знает, кем был этот мужчина и почему он вошёл в её дом. По ее словам, из дома ничего не украли, а дверь, судя по всему, случайно оставили незапертой. Полиция установила, что в инциденте не было преступного умысла, а мужчина был пьяным. Ему не предъявили обвинения.

Чалмерс отметила, что не стала следовать совету диспетчера, поскольку ранее пережила вторжение в дом. 12 лет назад в её дом в Ванкувере ворвались двое мужчин, ограбили и избили её до полусмерти — они хотели её убить, но соседи успели вызвать полицию. Теперь она живет с постоянной болью, трудностями с мелкой моторикой и посттравматическим стрессовым расстройством.