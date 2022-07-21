Метеорологи связывают аномальную жару в Европе с глобальным потеплением.
Инфографику опубликовал метеоролог Скотт Дункан в своём твиттере.
#жара #погода
когда на всяких конфах ученые говорят, что надо резко сократить выбросы, объем загрязнений, вводить новые решения технологической переработки мусора, а политики такие - да ну хуйня какая-то, никто не вспоминает об этих летних месяцах, когда там везде пожары и температура не ниже 40
В кабинете кондиционер, в машине кондиционер, на саммите на котором они сидят - кондиционер и шлюхи, так нахуй думать о какой то хуйне уважаемым господам
Сущий кошмар
Сообщение удалено
Жара? Какая ещё жара? В бункере всегда прохладно.
вы переоцениваете способности обезьян глобально влиять на экосистему вобще и климат в частности
а вот попиливать бюджеты и гранты приписочки "вызванному деятельностью человека" позволяют свободно
https://t.me/svtvnews/11781
когда на всяких конфах ученые говорят, что надо резко сократить выбросы, объем загрязнений, вводить новые решения технологической переработки мусора, а политики такие - да ну хуйня какая-то, никто не вспоминает об этих летних месяцах, когда там везде пожары и температура не ниже 40
В кабинете кондиционер, в машине кондиционер, на саммите на котором они сидят - кондиционер и шлюхи, так нахуй думать о какой то хуйне уважаемым господам
Сущий кошмар
Сообщение удалено
Жара? Какая ещё жара? В бункере всегда прохладно.
вы переоцениваете способности обезьян глобально влиять на экосистему вобще и климат в частности
а вот попиливать бюджеты и гранты приписочки "вызванному деятельностью человека" позволяют свободно
https://t.me/svtvnews/11781
Изменение климата представляет собой наиболее серьезный кризис нашего времени, и оно происходит ещё быстрее, чем мы предполагали.
Чрезвычайная ситуация, связанная с изм...
Изменение климата представляет собой наиболее серьезный кризис нашего времени, и оно происходит ещё быстрее, чем мы предполагали.
Чрезвычайная ситуация, связанная с изменением климата, — это гонка, в которой мы проигрываем, но из которой мы ещё можем выйти победителями.