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Как температурные аномалии изменились за 46 лет Статьи редакции

Метеорологи связывают аномальную жару в Европе с глобальным потеплением.

Инфографику опубликовал метеоролог Скотт Дункан в своём твиттере.

Scott Duncan @ScottDuncanWX
We have not seen anything like it. We can't compare this looming heat emergency to summer 1976.

A warmer world, thanks to human induced climate change, makes it almost effortless to break extreme heat thresholds. We continue to see this across the planet - not just in Europe.
Ничего подобного мы не видели. Мы не можем сравнивать эту надвигающуюся жару с летом 1976 года. Более теплый мир, благодаря изменению климата, вызванному деятельностью человека, позволяет почти без усилий преодолевать пороги экстремальной жары. Мы продолжаем наблюдать это по всей планете — не только в Европе
Scott Duncan @ScottDuncanWX
This is how the global average temperature for all the Junes stack up since 1880...

Data source: @NASAGISS
Так выглядят средние температуры за июнь с 1880 года...

#жара #погода

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8 комментариев
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Киевский лолипоп
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Скороход

когда на всяких конфах ученые говорят, что надо резко сократить выбросы, объем загрязнений, вводить новые решения технологической переработки мусора, а политики такие - да ну хуйня какая-то, никто не вспоминает об этих летних месяцах, когда там везде пожары и температура не ниже 40

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Гедонист

В кабинете кондиционер, в машине кондиционер, на саммите на котором они сидят - кондиционер и шлюхи, так нахуй думать о какой то хуйне уважаемым господам

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Технический корабль

Сущий кошмар

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Франц

Сообщение удалено

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Печеньки Госдепа

Жара? Какая ещё жара? В бункере всегда прохладно.

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Минимальный бас
изменению климата, вызванному деятельностью человека

вы переоцениваете способности обезьян глобально влиять на экосистему вобще и климат в частности

а вот попиливать бюджеты и гранты приписочки "вызванному деятельностью человека" позволяют свободно

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Зимний велосипед

https://t.me/svtvnews/11781

SVTV NEWS
Научный отдел SVTV News подготовил инфографику о том, как глобальное потепление изменит мир в ближайшие годы.

Изменение климата представляет собой наиболее серьезный кризис нашего времени, и оно происходит ещё быстрее, чем мы предполагали.

Чрезвычайная ситуация, связанная с изм...
Научный отдел SVTV News подготовил инфографику о том, как глобальное потепление изменит мир в ближайшие годы.

Изменение климата представляет собой наиболее серьезный кризис нашего времени, и оно происходит ещё быстрее, чем мы предполагали.

Чрезвычайная ситуация, связанная с изменением климата, — это гонка, в которой мы проигрываем, но из которой мы ещё можем выйти победителями.
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