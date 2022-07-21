Новости
Чатланин

Минюст Москвы потребовал ликвидировать в России еврейское агентство «Сохнут», которое помогает евреям репатриироваться Статьи редакции

Оно действует в стране с 1989 года.

Управление Минюста по Москве попросило суд ликвидировать АНО «Еврейское агентство "Сохнут"». Об этом сообщает «Интерфакс».

Иск связан с нарушением организацией российского законодательства при осуществлении своей деятельности. Процесс начнётся 28 июля.

Агентство «Сохнут» основано в 1929 году. Оно способствовало репатриации евреев в палестинские земли, а после обретения независимости Израиля — в израильское государство. Представительство агентства в России действует с 1989 года.

5 июля издание The Jerusalem Post сообщило, что российское правительство потребовало от руководства «Сохнут» прекратить деятельность в РФ. Претензии касались сбора информации о гражданах страны. В агентстве эту информацию опровергали и уточнили, что обсуждали с властями коррективы, которые регулярно приходится вносить в правила деятельности.

#новости #суды #минюст

1097 просмотров
Материал дополнен редакцией
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
17 комментариев
Написать комментарий...
 Димоша

Брежнев-Косыгину:
— Сколько у нас евреев?
— Где-то 2-2,5 миллиона.
— А сколько уедет, если начнем выпускать?
— Миллионов 10-15.

Ответить
Развернуть ветку
Фактический паук например

Очередь евреев пришла, бинго продолжается

Ответить
Развернуть ветку
Georgi Lis

И европейскому газу применение будет

Ответить
Развернуть ветку
Технический корабль

Чем евреи не угодили белому господину?

Ответить
Развернуть ветку
Дхарма инишитев

Вряд ли дело именно в евреях. У Путина просто патологическая боязнь любой самоорганизации без участия людей из ФСБ.

Ответить
Развернуть ветку
Jerod alp

Главного равина выкинули в израиль, так что не в конкретно этой организации проблема

Ответить
Развернуть ветку
Jerod alp

Они не захотели вылизывать его жопу

Ответить
Развернуть ветку
Принятый чайник

«Пусть засохнут» — высказался минюст о данной организации.

Ответить
Развернуть ветку
Алиса Зазеркальская

Дело Еврейского антифашистского комитета вернулось. Скоро будут погромы и факельные шествия.

Ответить
Развернуть ветку
Ivan Skb

*фекальные

Ответить
Развернуть ветку
Finkel

Израилю пора передовать Украине военные технологии.

Ответить
Развернуть ветку
new_comment

Давно пора помочь с железным куполом.

Ответить
Развернуть ветку
Некачественный русский, 2 из 5

Купол совсем не для того, он против сотен неуправляемых сделанных на коленке дерьмовых бабах, летящих куда бог пошлёт. То есть Украине не поможет никак даже если отвинтят с Израиля и прикрутят завтра на Украину целиком.

Ответить
Развернуть ветку
new_comment

Против Калибров поможет. Калибр летит медленно и низко.

Ответить
Развернуть ветку
Александр Прохоренко

Чтобы что?

Ответить
Развернуть ветку
Finkel

чтобы делать ключевой вопрос поплавы.

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий Левковский

Потом пришли за евреями?

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 17 комментариев
null