Оно действует в стране с 1989 года.

Управление Минюста по Москве попросило суд ликвидировать АНО «Еврейское агентство "Сохнут"». Об этом сообщает «Интерфакс».

Иск связан с нарушением организацией российского законодательства при осуществлении своей деятельности. Процесс начнётся 28 июля.

Агентство «Сохнут» основано в 1929 году. Оно способствовало репатриации евреев в палестинские земли, а после обретения независимости Израиля — в израильское государство. Представительство агентства в России действует с 1989 года.

5 июля издание The Jerusalem Post сообщило, что российское правительство потребовало от руководства «Сохнут» прекратить деятельность в РФ. Претензии касались сбора информации о гражданах страны. В агентстве эту информацию опровергали и уточнили, что обсуждали с властями коррективы, которые регулярно приходится вносить в правила деятельности.

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