Минюст Москвы потребовал ликвидировать в России еврейское агентство «Сохнут», которое помогает евреям репатриироваться Статьи редакции
Оно действует в стране с 1989 года.
Управление Минюста по Москве попросило суд ликвидировать АНО «Еврейское агентство "Сохнут"». Об этом сообщает «Интерфакс».
Иск связан с нарушением организацией российского законодательства при осуществлении своей деятельности. Процесс начнётся 28 июля.
Агентство «Сохнут» основано в 1929 году. Оно способствовало репатриации евреев в палестинские земли, а после обретения независимости Израиля — в израильское государство. Представительство агентства в России действует с 1989 года.
5 июля издание The Jerusalem Post сообщило, что российское правительство потребовало от руководства «Сохнут» прекратить деятельность в РФ. Претензии касались сбора информации о гражданах страны. В агентстве эту информацию опровергали и уточнили, что обсуждали с властями коррективы, которые регулярно приходится вносить в правила деятельности.
Брежнев-Косыгину:
— Сколько у нас евреев?
— Где-то 2-2,5 миллиона.
— А сколько уедет, если начнем выпускать?
— Миллионов 10-15.
Очередь евреев пришла, бинго продолжается
И европейскому газу применение будет
Чем евреи не угодили белому господину?
Вряд ли дело именно в евреях. У Путина просто патологическая боязнь любой самоорганизации без участия людей из ФСБ.
Главного равина выкинули в израиль, так что не в конкретно этой организации проблема
Они не захотели вылизывать его жопу
«Пусть засохнут» — высказался минюст о данной организации.
Дело Еврейского антифашистского комитета вернулось. Скоро будут погромы и факельные шествия.
*фекальные
Израилю пора передовать Украине военные технологии.
Давно пора помочь с железным куполом.
Купол совсем не для того, он против сотен неуправляемых сделанных на коленке дерьмовых бабах, летящих куда бог пошлёт. То есть Украине не поможет никак даже если отвинтят с Израиля и прикрутят завтра на Украину целиком.
Против Калибров поможет. Калибр летит медленно и низко.
Чтобы что?
чтобы делать ключевой вопрос поплавы.
Потом пришли за евреями?