Австралийцы заметили розовое свечение в небе. Оказалось, что компания по выращиванию марихуаны не закрыла шторы Статьи редакции
Люди стали обращаться в службу экстренной помощи, высказывая странные предположения.
В австралийской Милдьюре появилось странное розовое свечение в небе — местные жители решили, что это северное сияние, инопланетяне, выброс химикатов или «портал в другое измерение». «Я была в шоке. Я позвонила своим родителям и сказал, что это конец света», — рассказала The Guardian местная жительница Тэмми Шумовски.
Но объяснение явления оказалось куда более обыденным. Местная фармкомпания по выращиванию медицинского каннабиса не закрыла жалюзи, блокирующие свет, а искусственное освещение создало такой эффект, пишет ABC.
В компании пояснили, что вечером в эксплуатацию вводили новую зону предприятия. Растениям нужно было обеспечить 12 часов света — с 7:00 до 19:00. Из-за этого включили светодиодные лампы с водяным охлаждением. Они работают на нестандартной длине волны, поэтому светятся розовым.
Обычно сотрудники включают свет параллельно с закатом солнца и одновременно опускают затемняющие жалюзи. В этот раз шторы закрыли позже, поэтому горожане увидели свечение. Место выращивания каннабиса держат в секрете. Искусственный свет дал жителям Милдьюры подсказку, но компания все равно отказалась раскрыть свой адрес.
"Местная фармкомпания по выращиванию медицинского каннабиса не закрыла жалюзи и всё"
Очень странные дела
Отлично смотрятся под касячок
Австралийцы заметили розовых крокодилов в небе. Оказалось, что компания по обработке мухоморов не закрыла форточку.
Звучит как анекдот.
Никакого анекдота, у меня пол района по вечерам тоже забывает закрыть шторы
почти, у нас в городе, неподалеку, есть фирма, которая выращивает огурцы разные, помидоры, так вот сука, свечение на пол неба, как будто степь горит
Затравочка для нового фильма Гая Ричи
Теплица с травой - портал в сказочный мир?
для избранных
У нас в области от теплиц было почти такое, но оранжевое
Что за лампы?)
накаливания
Для искуственнего свечения растений, там люменны, огромные ватты, ДНАт или LED и прочее прочее. Можете прочитать про освещения для гроубокса
Трейлер 5 сезона "Странных дел" шикарен.
Ну что, лемминги, поверили в сказку про незашторенные окна?
Правительство скрывает прилёт инопланетян!!!1! #fakenews #незашоренный
На саммит прилетели
HL3 confirmed!
что-то кто-то тут рассказывал что стоит разрешить марихуану как сразу из нее всю одежду будут шить, бумага станет бесплатной, вырастут новые зубы и тепловое поклиматение прекратится, а оно вон оно чо... искусственное освещение во все лопатки на жидкостном охлаждении.
ты перепутал медицинскую с технической
Введён 7й пакет санкций, Tj - похуй
Евросоюз поднимает ставку, Tj - похуй
Ебаклаки с другой стороны шарика чётотам увидели, Tj - EEEE НОВОСТЬ!!