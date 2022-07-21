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Новости

Австралийцы заметили розовое свечение в небе. Оказалось, что компания по выращиванию марихуаны не закрыла шторы Статьи редакции

Люди стали обращаться в службу экстренной помощи, высказывая странные предположения.

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Фото Александры Талент 

В австралийской Милдьюре появилось странное розовое свечение в небе — местные жители решили, что это северное сияние, инопланетяне, выброс химикатов или «портал в другое измерение». «Я была в шоке. Я позвонила своим родителям и сказал, что это конец света», — рассказала The Guardian местная жительница Тэмми Шумовски.

Но объяснение явления оказалось куда более обыденным. Местная фармкомпания по выращиванию медицинского каннабиса не закрыла жалюзи, блокирующие свет, а искусственное освещение создало такой эффект, пишет ABC.

Sarah Tomlinson @sarah_tomlinson
#Mildura and surrounds were treated to a spectacular sight tonight when a red light appeared in the sky.
Was it aliens?
An aurora?
No, it appears to have been the hydroponic lights from a medicinal cannabis farm reflecting off cloud which is somehow the most Mildura answer ever.

В компании пояснили, что вечером в эксплуатацию вводили новую зону предприятия. Растениям нужно было обеспечить 12 часов света — с 7:00 до 19:00. Из-за этого включили светодиодные лампы с водяным охлаждением. Они работают на нестандартной длине волны, поэтому светятся розовым.

Обычно сотрудники включают свет параллельно с закатом солнца и одновременно опускают затемняющие жалюзи. В этот раз шторы закрыли позже, поэтому горожане увидели свечение. Место выращивания каннабиса держат в секрете. Искусственный свет дал жителям Милдьюры подсказку, но компания все равно отказалась раскрыть свой адрес.

#новости #австралия #каннабис

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23 комментария
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Полноценный хичхакер

"Местная фармкомпания по выращиванию медицинского каннабиса не закрыла жалюзи и всё"

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Рабочий калькулятор

Очень странные дела

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fucking falafel

Отлично смотрятся под касячок

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Общественный Слава

Австралийцы заметили розовых крокодилов в небе. Оказалось, что компания по обработке мухоморов не закрыла форточку.

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Красивый микроскоп
Оказалось, что компания по выращиванию марихуаны не закрыла шторы

Звучит как анекдот.

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Иван Демченко

Никакого анекдота, у меня пол района по вечерам тоже забывает закрыть шторы

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Ахтубинский Подводный Флот

почти, у нас в городе, неподалеку, есть фирма, которая выращивает огурцы разные, помидоры, так вот сука, свечение на пол неба, как будто степь горит

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Scrawder Man
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Рабочий калькулятор

Затравочка для нового фильма Гая Ричи

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Недоперепил

Теплица с травой - портал в сказочный мир?

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для избранных

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WED CR.ST.

У нас в области от теплиц было почти такое, но оранжевое

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Алексей Елистратов

Что за лампы?)

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Великий Спецоператор

накаливания

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Anton Yanovskiy

Для искуственнего свечения растений, там люменны, огромные ватты, ДНАт или LED и прочее прочее. Можете прочитать про освещения для гроубокса

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innerspace
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Dan Master

Трейлер 5 сезона "Странных дел" шикарен.

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Майка Ника

Ну что, лемминги, поверили в сказку про незашторенные окна?
Правительство скрывает прилёт инопланетян!!!1! #fakenews #незашоренный

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Великий Спецоператор

На саммит прилетели

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Майка Ника

HL3 confirmed!

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Darth Tyekanik

что-то кто-то тут рассказывал что стоит разрешить марихуану как сразу из нее всю одежду будут шить, бумага станет бесплатной, вырастут новые зубы и тепловое поклиматение прекратится, а оно вон оно чо... искусственное освещение во все лопатки на жидкостном охлаждении.

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Мимокрокодил

ты перепутал медицинскую с технической

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Аккаунт разморожен

Введён 7й пакет санкций, Tj - похуй
Евросоюз поднимает ставку, Tj - похуй
Ебаклаки с другой стороны шарика чётотам увидели, Tj - EEEE НОВОСТЬ!!

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