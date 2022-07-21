Люди стали обращаться в службу экстренной помощи, высказывая странные предположения.

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Фото Александры Талент

В австралийской Милдьюре появилось странное розовое свечение в небе — местные жители решили, что это северное сияние, инопланетяне, выброс химикатов или «портал в другое измерение». «Я была в шоке. Я позвонила своим родителям и сказал, что это конец света», — рассказала The Guardian местная жительница Тэмми Шумовски.

Но объяснение явления оказалось куда более обыденным. Местная фармкомпания по выращиванию медицинского каннабиса не закрыла жалюзи, блокирующие свет, а искусственное освещение создало такой эффект, пишет ABC.

Sarah Tomlinson @sarah_tomlinson

Was it aliens?

An aurora?

No, it appears to have been the hydroponic lights from a medicinal cannabis farm reflecting off cloud which is somehow the most Mildura answer ever. #Mildura and surrounds were treated to a spectacular sight tonight when a red light appeared in the sky.Was it aliens?An aurora?No, it appears to have been the hydroponic lights from a medicinal cannabis farm reflecting off cloud which is somehow the most Mildura answer ever.

В компании пояснили, что вечером в эксплуатацию вводили новую зону предприятия. Растениям нужно было обеспечить 12 часов света — с 7:00 до 19:00. Из-за этого включили светодиодные лампы с водяным охлаждением. Они работают на нестандартной длине волны, поэтому светятся розовым.