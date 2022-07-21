В Китае вкладчики не могут забрать деньги из-за банковского мошенничества. Власти вывели танки для защиты отделений Статьи редакции
Вкладчики протестуют с весны — власти согласились компенсировать средства части жертв.
В Китае власти вывели на улицы танки, чтобы не допустить погромов банковских отделений со стороны пострадавших вкладчиков, которые уже несколько месяцев не могут получить деньги со своих счетов. Об этом сообщает NDTV. Ролики c танками распространили в соцсетях. Их подлинность не подтвердили, а официально власти не сообщали о привлечении армии.
Депозиты вкладчиков в четырех региональных банках в провинциях Хэнань и Аньхой заморозили в середине апреля, пишет South China Morning Post. Отказ к счетам вкладчикам объяснили необходимостью «обновления системы». Но клиенты банков вышли на улицы и потребовали вернуть деньги.
Китайский регулятор провёл расследование и выяснил, что деньги на сумму около 40 миллиардов юаней со счетов вкладчиков вывели с помощью мошеннических схем руководители холдинга, которые контролируют банки. На фоне протестов власти пообещали компенсировать средства.
10 июля появились первые данные о попытках силового разгона акций: в провинции Хэнань на участников одной из акций напала группа физически крепких мужчин в белой одежде, а полиция не разняла драку.
На первом этапе средства компенсировали людям, размер депозитов которых не превышал 50 тысяч юаней, остальных призывали «ждать». 21 июля власти сообщили о том, что начнут новый этап выдачи средств вкладчикам, на чьих счетах было до 100 тысяч юаней.
В СМИ отметили, что фото и видео с танками на улицах напомнили события на на площади Тяньаньмэнь, когда в Пекине силой подавили студенческие протесты. Фотографию, на которой студент задерживает колонну танков, до сих пор запрещают публиковать в китайских соцсетях.
В КИТАЕ НИЧЕГО НЕ ПРОИСХОДИТЬ
НЕ ПРОИСХОДИТЬ ИЛИ НЕ ПРОИСХОДИТ?
Танк сам приехал!Ролики c танками распространили в соцсетях. Их подлинность не подтвердили
И вообще танков никаких не было!
И денег никаких не было! И вкладчиков обиженных сейчас никаких не будет
Китайская *коммунистическая* партия в Китайской *народной* республике, защищает банки от народа. Типичные коммунарные двойные стандарты...
Коммунизм at its finest
Вся эта хуйня с терминами сраный пиздеж и ширма
Универсальное решение всех проблем
Вообще не очень понятно почему танки. Как они будут защищать отделения банков? Видимо их роль это в основном устрашение и демонстрация серьезности намерений.
"физически крепких мужчин в белой одежде, а полиция не разняла драку." Титушек блять
Как и обычно с Китаем, будем мусолить одно видео с места событий неделю. Неужели никто с факультета восточки не может создать себе "успешный" медиа канал, хотя бы на базе телеги тупо шерстя ВиЧат и переводя. Или в Китае знают не больше нашего?
Цензура вичата лютует
Наталья_Гулькина_-_Это_Китай.мп3
«В чем проблема напечатать еще деняк?!» (с)
Щас ещё стрелять начнут, по привычке так сказать
Если танки не помогут, применят тяжелые бомбардировщики
Запись парад военный мощь Великий Китай. Свободный люди Китай выходить прогулка, снимать свою величие армия. Не видеть гора трупов на видео, значит никакой бойня не быть.
Товарищ админ, замените глупость тег #протесты на #парад
Товарищ Игорь Николаев, вы опять много пить, поэтому выиграть путевка в оздоровительный санаторий Синцзян. Ждем вас в посольстве Великий Китай. Удар.
Не понимаю, а зачем именно танки?
Из них же не постреляешь особо, тем более в городе. В чем прикол?
Танки какие-то убогие, думаю джавелины и нлавы легко справятся
Похожи на Т 44
Может всё-таки стоит редактору вычитывать текст переведенный Google Translate? Ну хотя бы один раз пробежаться глазами?
Китайские титушки, теперь я видел всё
Мне, сука, просто интересно, зачем там эти танки? В случае чего, что, открыли бы стрельбу впритык по митингующим?
Зачем китайцам деньги? Даже если на самом деле надо - ещё заработают.
Ну с танками они зря, конечно. Но я думаю это в первый и в последний раз у них. Научатся на ошибке