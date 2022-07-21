Вкладчики протестуют с весны — власти согласились компенсировать средства части жертв.

{"id":686056,"type":1,"typeStr":"content","showTitle":false,"initialState":{"isActive":false},"gtm":""} {"id":686056,"gtm":null} 1894 просмотров

В Китае власти вывели на улицы танки, чтобы не допустить погромов банковских отделений со стороны пострадавших вкладчиков, которые уже несколько месяцев не могут получить деньги со своих счетов. Об этом сообщает NDTV. Ролики c танками распространили в соцсетях. Их подлинность не подтвердили, а официально власти не сообщали о привлечении армии.

Депозиты вкладчиков в четырех региональных банках в провинциях Хэнань и Аньхой заморозили в середине апреля, пишет South China Morning Post. Отказ к счетам вкладчикам объяснили необходимостью «обновления системы». Но клиенты банков вышли на улицы и потребовали вернуть деньги.

Китайский регулятор провёл расследование и выяснил, что деньги на сумму около 40 миллиардов юаней со счетов вкладчиков вывели с помощью мошеннических схем руководители холдинга, которые контролируют банки. На фоне протестов власти пообещали компенсировать средства.

10 июля появились первые данные о попытках силового разгона акций: в провинции Хэнань на участников одной из акций напала группа физически крепких мужчин в белой одежде, а полиция не разняла драку.

На первом этапе средства компенсировали людям, размер депозитов которых не превышал 50 тысяч юаней, остальных призывали «ждать». 21 июля власти сообщили о том, что начнут новый этап выдачи средств вкладчикам, на чьих счетах было до 100 тысяч юаней.

Фото SCMP

В СМИ отметили, что фото и видео с танками на улицах напомнили события на на площади Тяньаньмэнь, когда в Пекине силой подавили студенческие протесты. Фотографию, на которой студент задерживает колонну танков, до сих пор запрещают публиковать в китайских соцсетях.