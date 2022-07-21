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Новости

В Китае вкладчики не могут забрать деньги из-за банковского мошенничества. Власти вывели танки для защиты отделений Статьи редакции

Вкладчики протестуют с весны — власти согласились компенсировать средства части жертв.

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В Китае власти вывели на улицы танки, чтобы не допустить погромов банковских отделений со стороны пострадавших вкладчиков, которые уже несколько месяцев не могут получить деньги со своих счетов. Об этом сообщает NDTV. Ролики c танками распространили в соцсетях. Их подлинность не подтвердили, а официально власти не сообщали о привлечении армии.

Депозиты вкладчиков в четырех региональных банках в провинциях Хэнань и Аньхой заморозили в середине апреля, пишет South China Morning Post. Отказ к счетам вкладчикам объяснили необходимостью «обновления системы». Но клиенты банков вышли на улицы и потребовали вернуть деньги.

Китайский регулятор провёл расследование и выяснил, что деньги на сумму около 40 миллиардов юаней со счетов вкладчиков вывели с помощью мошеннических схем руководители холдинга, которые контролируют банки. На фоне протестов власти пообещали компенсировать средства.

10 июля появились первые данные о попытках силового разгона акций: в провинции Хэнань на участников одной из акций напала группа физически крепких мужчин в белой одежде, а полиция не разняла драку.

На первом этапе средства компенсировали людям, размер депозитов которых не превышал 50 тысяч юаней, остальных призывали «ждать». 21 июля власти сообщили о том, что начнут новый этап выдачи средств вкладчикам, на чьих счетах было до 100 тысяч юаней.

Фото SCMP

В СМИ отметили, что фото и видео с танками на улицах напомнили события на на площади Тяньаньмэнь, когда в Пекине силой подавили студенческие протесты. Фотографию, на которой студент задерживает колонну танков, до сих пор запрещают публиковать в китайских соцсетях.

Истории
Игорь Николаев
Секретная бойня: мир ежегодно вспоминает расстрел на площади Тяньаньмэнь. Но китайцев 32 года заставляют об этом забыть

За распространение информации о расстреле протестующих власти заблокировали «Википедию» и соцсети, а тех, кто изучал эти события, отправили в тюрьму.

Самое известное фото событий на площади Тяньаньмэнь. 5 июня 1989 года неизвестный мужчина полчаса не давал колонне танков проехать к протестующим Фото Чарли Коула для Newsweek

#новости #китай #протесты

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26 комментариев
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 Гордон Фриман

В КИТАЕ НИЧЕГО НЕ ПРОИСХОДИТЬ

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Dan Master

НЕ ПРОИСХОДИТЬ ИЛИ НЕ ПРОИСХОДИТ?

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Listochium 119 - новый элемент
а официально власти не сообщали о привлечении армии.

Танк сам приехал!

Ролики c танками распространили в соцсетях. Их подлинность не подтвердили

И вообще танков никаких не было!

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Йолкин

И денег никаких не было! И вкладчиков обиженных сейчас никаких не будет

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Skaor

Китайская *коммунистическая* партия в Китайской *народной* республике, защищает банки от народа. Типичные коммунарные двойные стандарты...

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Гордон Фриман
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Ilya Filin

Коммунизм at its finest

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Великий Спецоператор

Вся эта хуйня с терминами сраный пиздеж и ширма

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Технический корабль
Власти вывели танки для защиты отделений

Универсальное решение всех проблем

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Анатолий Смолов

Вообще не очень понятно почему танки. Как они будут защищать отделения банков? Видимо их роль это в основном устрашение и демонстрация серьезности намерений.

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фырчик

"физически крепких мужчин в белой одежде, а полиция не разняла драку." Титушек блять

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Пушкинский магнит

Как и обычно с Китаем, будем мусолить одно видео с места событий неделю. Неужели никто с факультета восточки не может создать себе "успешный" медиа канал, хотя бы на базе телеги тупо шерстя ВиЧат и переводя. Или в Китае знают не больше нашего?

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Ruslan N.

Цензура вичата лютует

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Твердый Слава

Наталья_Гулькина_-_Это_Китай.мп3

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Коровка говорит Мууу

«В чем проблема напечатать еще деняк?!» (с)

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Qqshka

Щас ещё стрелять начнут, по привычке так сказать

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Полноценный хичхакер

Если танки не помогут, применят тяжелые бомбардировщики

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Синьор Помидор

Запись парад военный мощь Великий Китай. Свободный люди Китай выходить прогулка, снимать свою величие армия. Не видеть гора трупов на видео, значит никакой бойня не быть.
Товарищ админ, замените глупость тег #протесты на #парад
Товарищ Игорь Николаев, вы опять много пить, поэтому выиграть путевка в оздоровительный санаторий Синцзян. Ждем вас в посольстве Великий Китай. Удар.

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Смертный корабль

Не понимаю, а зачем именно танки?

Из них же не постреляешь особо, тем более в городе. В чем прикол?

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Nir

Танки какие-то убогие, думаю джавелины и нлавы легко справятся

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Либеральный алмаз

Похожи на Т 44

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Дмитрий Щёлоков

Может всё-таки стоит редактору вычитывать текст переведенный Google Translate? Ну хотя бы один раз пробежаться глазами?

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FeHiKc

Китайские титушки, теперь я видел всё

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fake

Мне, сука, просто интересно, зачем там эти танки? В случае чего, что, открыли бы стрельбу впритык по митингующим?

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Голубой вагон бежит

Зачем китайцам деньги? Даже если на самом деле надо - ещё заработают.

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ɔɥǝloʍǝǝʞ

Ну с танками они зря, конечно. Но я думаю это в первый и в последний раз у них. Научатся на ошибке

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