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Новости

Индийский политик выпил воды из «священной» реки, чтобы доказать её чистоту. И попал в больницу Статьи редакции

Источники СМИ пишут об инфекции, но власти это отрицают.

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Бхагвант Манн пьёт воду из реки Кали Банн

Индийский политик, глава правительства штата Пенджаб Бхагвант Манн попал в больницу с плохим самочувствием спустя два дня после того, как выпил стакан воды из «священной» реки Кали Банн. Об этом пишут The Indian Express и Hindustan Times.

В воскресенье, 17 июля, Манн вместе с рядом религиозных деятелей поучаствовал в 22-й годовщине с начала масштабной очистки Кали Банн. Его новейшую историю индийская The Tribune называет «первым примером общественного движения по возрождению высохшего водоёма и превращения его в реку».

В тот день правительство опубликовало фотографии и видео Манна, который посадил дерево на берегу, а также зачерпнул воду из реки и выпил. Местное издание Punjab News Express указывает, что в Кали Банн попадают сточные воды близлежащих городов и деревень.

Ashok Swain @ashoswai
Punjab Chief Minister openly drinks a glass of polluted water from a ‘holy river’ to prove that water is clean. Now admitted to hospital.

По данным СМИ, вечером вторника, 19 июля, Манна начала беспокоить боль в животе. Его на вертолёте доставили в Дели и поместили в местную больницу. Как указывает The Indian Express, правительство не рассказывало об этой ситуации, поскольку политика доставили в столицу без службы безопасности. Официально власти не подтверждали информацию СМИ, отмечая, что Манн здоров и готовится к запланированным встречам.

В Дели врачи заключили, что Манн подхватил инфекцию. Он находился под наблюдением в отдельной палате больницы и оставался в стабильном состоянии, а 21 июля индийские СМИ узнали, что его выписали.

#новости #индия

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43 комментария
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Служащий якорь

Индийский политик оказался классическим эталонным политиком

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Михаил Желтухин

И тупым долбоебом

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Служащий якорь

Я так и написал

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Технический корабль

Только есть нюанс. Ему бан

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Служащий якорь

А ручки то вот они!

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Технический корабль

Он еще молодой, научится

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Михаил Желтухин

Переиграл и уничтожил

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COTOHA

Скажем так, политик из высшей касты наверное, желудок чувака привык к более или менее чистой пище.
Простые работяги, которые едят на улице жуткий стрит фуд, и которые в ашранах пьют воду из под крана, наверное не почувствовали и намёка на отравление, даже если бы выпилили и по ведру из этой речушки.
Я там был единственный раз наверное в самом конце 90х, когда в воздухе прямо висела зараза и грязь, ел на улице тоже, правда воду пил только из магазина, и ничего не подцепил кроме вшей 🙂

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Иван Пинтя

Вспомнил сериал "Шокирующая Азия" из 90-х. Там рассказывали, что бедняки не могут позволить себе достаточно древесины, чтобы сжечь своих покойников. Поэтому они их немного обжаривали символично и выбрасывали в Ганг. А потом показывали, как детишки среди тел в Ганге плещутся.
Короче, я понимаю, что Индия огромная и речек там до хрена. Но после этого сериала я бы в жизни не выпил воды с реки в Индии. Да я бы и по косточки не залез в их реки.

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Йолкин

Я бы вообще от Индии держался подальше.

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Times Roman

Я был на Гоа, там прикольно и не похоже на классические тюленьи курорты. Но на самом деле я немного пожалел, что не поехал в настоящую Индию с антисанитарией и всей хернёй, предварительно обколовшись всеми вакцинами, конечно.

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Великий Спецоператор

Может поэтому ты сейчас и пишешь тут комментарии

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Times Roman

Как ты это связал то вообще?

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Великий Спецоператор

Да крякнул бы где нибудь там в трущобах индийских и мне не пришлось бы буквы тут тыкать тебе

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Великий Спецоператор

Спасибо что живой

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qubit
из 90-х

https://www.youtube.com/watch?v=gOOqfXK9Aes

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Иван Пинтя

Ну то есть там ни фига не поменялось? Ок, понял, принял).

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Коровка говорит Мууу

Бог наказал же

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Служащий якорь

Эпично читать этот комментарий про индуса от коровы

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Твердый Слава

*поперхнулся*

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Times Roman

Какой именно?

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Страховой томагавк_два

Наверно спецом провернул такую спецоперацию, чтобы повысить цитируемость

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Страховой томагавк_два

Бляя он прям с самой поверхности зачерпнул, где больше всяких бактерий и говна, которое не тонет.

Может просто неумный…

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Жёлтый Арбуз

Просто верующий.

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Служащий якорь

* Тут было оскорбление чувств неверующих

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Жёлтый Арбуз

А может реально верующий индус

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Страховой томагавк_два

Может и так

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Технический корабль
Индийский политик выпил воды из «священного» озера, чтобы доказать его чистоту. И попал в больницу

@Заголовки

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Страховой клуб

???

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Технический корабль

¿¿¿

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Андрей Бодунов

Видимо микробы оказались неверующие

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Полноценный хичхакер

Название реки означает Черный поток, сообщает Википедия. Звучит опасно

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Одиночный Пхукет

И немедленно выпил!

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Жёлтый Арбуз

Так подхватил он уже после того, как он выпил чистейшую воду. Агааааа!!!!

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Твердый Слава

а вот если б хуйловского чайку хлебнул... *приплетаю*

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Ganna Olenyeva

Очевидно, что река осквернена присутствием мусульман в Индии и отступничеством неверующих хипстеров-индусов. Правоверные индусы страдают. Но еще грянет гром Индры и смоет все г**но.

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Clear

Что ж, по крайней мере он был готов рискнуть своим здоровьем

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Александр Ветер

скрывают, чтобы люди тоже пили

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Конь Федерации

Слабоумие и популизм

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Арнольд Пушкин

В России это вообще народная забава

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Арнольд Пушкин
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Andy Parker

Что-то из неснятых сценариев Парков и Зон отдыха

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Dan Master

Спустя 2 дня? Видать проходил челлендж на веру (и не прошел).

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