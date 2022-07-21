Источники СМИ пишут об инфекции, но власти это отрицают.

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Бхагвант Манн пьёт воду из реки Кали Банн

Индийский политик, глава правительства штата Пенджаб Бхагвант Манн попал в больницу с плохим самочувствием спустя два дня после того, как выпил стакан воды из «священной» реки Кали Банн. Об этом пишут The Indian Express и Hindustan Times.

В воскресенье, 17 июля, Манн вместе с рядом религиозных деятелей поучаствовал в 22-й годовщине с начала масштабной очистки Кали Банн. Его новейшую историю индийская The Tribune называет «первым примером общественного движения по возрождению высохшего водоёма и превращения его в реку».

В тот день правительство опубликовало фотографии и видео Манна, который посадил дерево на берегу, а также зачерпнул воду из реки и выпил. Местное издание Punjab News Express указывает, что в Кали Банн попадают сточные воды близлежащих городов и деревень.

Ashok Swain @ashoswai Punjab Chief Minister openly drinks a glass of polluted water from a ‘holy river’ to prove that water is clean. Now admitted to hospital.

По данным СМИ, вечером вторника, 19 июля, Манна начала беспокоить боль в животе. Его на вертолёте доставили в Дели и поместили в местную больницу. Как указывает The Indian Express, правительство не рассказывало об этой ситуации, поскольку политика доставили в столицу без службы безопасности. Официально власти не подтверждали информацию СМИ, отмечая, что Манн здоров и готовится к запланированным встречам.