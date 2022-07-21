Индийский политик выпил воды из «священной» реки, чтобы доказать её чистоту. И попал в больницу Статьи редакции
Источники СМИ пишут об инфекции, но власти это отрицают.
Индийский политик, глава правительства штата Пенджаб Бхагвант Манн попал в больницу с плохим самочувствием спустя два дня после того, как выпил стакан воды из «священной» реки Кали Банн. Об этом пишут The Indian Express и Hindustan Times.
В воскресенье, 17 июля, Манн вместе с рядом религиозных деятелей поучаствовал в 22-й годовщине с начала масштабной очистки Кали Банн. Его новейшую историю индийская The Tribune называет «первым примером общественного движения по возрождению высохшего водоёма и превращения его в реку».
В тот день правительство опубликовало фотографии и видео Манна, который посадил дерево на берегу, а также зачерпнул воду из реки и выпил. Местное издание Punjab News Express указывает, что в Кали Банн попадают сточные воды близлежащих городов и деревень.
По данным СМИ, вечером вторника, 19 июля, Манна начала беспокоить боль в животе. Его на вертолёте доставили в Дели и поместили в местную больницу. Как указывает The Indian Express, правительство не рассказывало об этой ситуации, поскольку политика доставили в столицу без службы безопасности. Официально власти не подтверждали информацию СМИ, отмечая, что Манн здоров и готовится к запланированным встречам.
В Дели врачи заключили, что Манн подхватил инфекцию. Он находился под наблюдением в отдельной палате больницы и оставался в стабильном состоянии, а 21 июля индийские СМИ узнали, что его выписали.
Индийский политик оказался классическим эталонным политиком
И тупым долбоебом
Я так и написал
Только есть нюанс. Ему бан
А ручки то вот они!
Он еще молодой, научится
Переиграл и уничтожил
Скажем так, политик из высшей касты наверное, желудок чувака привык к более или менее чистой пище.
Простые работяги, которые едят на улице жуткий стрит фуд, и которые в ашранах пьют воду из под крана, наверное не почувствовали и намёка на отравление, даже если бы выпилили и по ведру из этой речушки.
Я там был единственный раз наверное в самом конце 90х, когда в воздухе прямо висела зараза и грязь, ел на улице тоже, правда воду пил только из магазина, и ничего не подцепил кроме вшей 🙂
Вспомнил сериал "Шокирующая Азия" из 90-х. Там рассказывали, что бедняки не могут позволить себе достаточно древесины, чтобы сжечь своих покойников. Поэтому они их немного обжаривали символично и выбрасывали в Ганг. А потом показывали, как детишки среди тел в Ганге плещутся.
Короче, я понимаю, что Индия огромная и речек там до хрена. Но после этого сериала я бы в жизни не выпил воды с реки в Индии. Да я бы и по косточки не залез в их реки.
Я бы вообще от Индии держался подальше.
Я был на Гоа, там прикольно и не похоже на классические тюленьи курорты. Но на самом деле я немного пожалел, что не поехал в настоящую Индию с антисанитарией и всей хернёй, предварительно обколовшись всеми вакцинами, конечно.
Может поэтому ты сейчас и пишешь тут комментарии
Как ты это связал то вообще?
Да крякнул бы где нибудь там в трущобах индийских и мне не пришлось бы буквы тут тыкать тебе
Спасибо что живой
https://www.youtube.com/watch?v=gOOqfXK9Aes
Ну то есть там ни фига не поменялось? Ок, понял, принял).
Бог наказал же
Эпично читать этот комментарий про индуса от коровы
*поперхнулся*
Какой именно?
Наверно спецом провернул такую спецоперацию, чтобы повысить цитируемость
Бляя он прям с самой поверхности зачерпнул, где больше всяких бактерий и говна, которое не тонет.
Может просто неумный…
Просто верующий.
* Тут было оскорбление чувств неверующих
А может реально верующий индус
Может и так
@Заголовки
???
¿¿¿
Видимо микробы оказались неверующие
Название реки означает Черный поток, сообщает Википедия. Звучит опасно
И немедленно выпил!
Так подхватил он уже после того, как он выпил чистейшую воду. Агааааа!!!!
а вот если б хуйловского чайку хлебнул... *приплетаю*
Очевидно, что река осквернена присутствием мусульман в Индии и отступничеством неверующих хипстеров-индусов. Правоверные индусы страдают. Но еще грянет гром Индры и смоет все г**но.
Что ж, по крайней мере он был готов рискнуть своим здоровьем
скрывают, чтобы люди тоже пили
Слабоумие и популизм
В России это вообще народная забава
Что-то из неснятых сценариев Парков и Зон отдыха
Спустя 2 дня? Видать проходил челлендж на веру (и не прошел).