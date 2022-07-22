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Новости

ЕС утвердил седьмой пакет санкций против России — в список попал Собянин, Чемезов и мотоклуб «Ночные волки» Статьи редакции

Санкции также предусматривают запрет на операции с российским золотом.

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Евросоюз ввёл седьмой пакет санкций против России. В него вошли ряд чиновников, актеров и ведущих российских организаций. Всего в список вошли 57 человек и организаций. Среди них:

  • Первый заместитель премьер-министра России Андрей Белоусов;
  • Мэр Москвы Сергей Собянин;
  • Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, а также его сын Станислав Чемезов;
  • Уполномоченный по правам ребенка в России Мария Львова-Белова;
  • Актеры Владимир Машков и Сергей Безруков;
  • Бывший генпрокурор России Юрий Чайка;
  • Сын владельца сети ресторанов «Вкусно и точка» Александра Говора Роман Говор;
  • Совладелец и генеральный директор Уральской горно-металлургической компании (УГМК) Андрей Козицын;
  • Дочь главы «Транснефти» Николая Токарева Майя Болотова;
  • Лидер мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдостанов и трое его заместителей, в числе которых есть гражданин Словакии и глава европейского отделения клуба Йозеф Хамбалек;
  • Губернатор Кемеровской области Сергей Цивелёв.

Среди юридических лиц:

  • Фонд «Русский мир»;
  • Фонд общественной дипломатии Александра Горчакова;
  • Россотрудничество;
  • АО Научно-производственное объединение «Квант»;
  • Группа компаний ФОРСС;
  • ЗАО «Стивидорная компания "Авлита"»;
  • Военно-патриотическое движение «Юнармия»;
  • Мотоклуб «Ночные волки»;
  • ПАО Сбербанк.

ЕС также ввёл запрет на прямой и косвенный импорт золота, если оно происходит из России и экспортировано из РФ. Расширяются ограничения на приём депозитов у юридических лиц, контролируемых гражданами России, а также список товаров, которые могут способствовать военному и технологическому совершенствованию страны.

Документ также вносит разъяснения к существующим мерам. В частности, поставки товаров авиационной отрасли в Россию разрешили в степени, необходимой для обеспечения стандартов безопасности Международной организации гражданской авиации (ICAO).

ЕС обязался избегать любых ограничений в отношении России, которые могут привести к ухудшению ситуацией с продовольственной безопасностью — и решил вывести из-под санкций транзакции с госкомпаниями, которые занимаются экспортом пшеницы и удобрений, а также транспортировкой нефти в третьи страны.

#новости #санкции

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37 комментариев
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Глубокий самолет
Военно-патриотическое движение «Юнармия»

Путинюгенд

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Даулет Тургалиев
Фонд «Русский мир»

Могу предложить, чем занимается фонд

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Глубокий самолет

Предложи

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xgdrterhedhdhgdh xgdrterhedhdhgdh

не можешь

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Характерный пришелец
Сын владельца сети ресторанов «Вкусно и точка» Александра Говора Роман Говор

Пососал и точка

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water water

😂
Ага, какие же ебанутые названия, наплевали тебе в еду - все равно вкусно и точка, кринж

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Человек-молекула

Кто-нибудь в курсе сын владельца Вкусно и точка в связи с чем туда угодил? И почему сын?

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И снова здравствуйте

Видимо подозревают что через него отец деньги может отмывать.

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Pavel Cree

Ну, он же депутат заксобрания Кемеровской области. Да и вот это о многом говорит. Но в целом если честно, пока не вижу серьёзных причин, кроме его идеологии.

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Dan Master

Идеология вполне себе причина.

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xgdrterhedhdhgdh xgdrterhedhdhgdh

https://www.youtube.com/watch?v=oFxyayBj2uQ

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Roman Sergeevich
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Мирный диод

Ночные лолки

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из песни слов не выкинешь

Ляльки

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Vladislav
и решил вывести из-под санкций транзакции с госкомпаниями, которые занимаются экспортом пшеницы и удобрений, а также транспортировкой нефти в третьи страны.

Зрада чи нє? 🤔

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luxury

Не вижу в списке ЛСДУ3 и ЙФЯУ9 , похоже что сыновья Чайки избежали санкций. А ведь они как раз заграничные бизнесмены, во всяком случае тот, что худой.

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Алексей Логачев

Ну сейчас каждый напишет, как им на санкции насрать и что это высокая оценка их деятельности

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Алексей Логачев

Добавив к этому, что законности, конечно, нет никакой в введении этих санкций, только политическая подоплека

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Вам какого ляха надо

их борьба за их ценности - а это цена

как у запада везде пишут - это цена за либеральные ценности (типо высокие цены на энергоносители)

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Вам какого ляха надо
Военно-патриотическое движение «Юнармия»

получается все кто в ней (участники) тоже попали в список санкций ??
Юнармейцы все под санкциями ?

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Александр Чекета

А почему бы нет

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Вам какого ляха надо

я ж и спрашиваю) чтоб с юнармейцами не дай бог не пересечься ))

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Spoki

Если дотронешься до человека под санкциями, то тоже санкционным становишься?

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Себастиан Перейра

Да
Типа зашкваренный

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Длинный магнит

Сифа.

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xqdc

Вы конечно в заголовок самое главное дали. Прочитав его, так и подумал ну вот щас то рф от таких санкций развалится!

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xqdc

Ну в вообще как там тот чел говорил? "Какая блять разница че там ЕС ввел, пока они продолжают пользоватся энергоносителями"

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Михан Миханков

Газ приносит россии не так уж и много денег - 40 млрд долларов в год, из которых только 20-25 млрд попадают в бюджет. Если отказаться от газа, то это не сильно ударит по россии, при этом сильно по европе. Нефть приносит намного больше - 150-200 млрд, эмбарго начнет действовать с декабря-января. Лазейки с переливанием нефти из танкера в танкер тоже перекрыли.

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xqdc
начнет действовать с декабря-января
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nnm
ЕС также ввёл запрет на прямой и косвенный импорт золота, если оно происходит из России и экспортировано из РФ.

Вначале все побежали баксы покупать безналичные, потом их нахлобучили - вывести нельзя, комиссии дикие.

А сейчас все банки золото усиленно продают, после чего цены рухнут вместе с ликвидностью, так как ни продать ни вывезти никуда толком нельзя будет

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water water

А я помню как пару месяцев назад шла активная пропаганда, что надо покупать золото, так вот к чему это было..

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nnm

У России тонны золота с очень низкой ликвидностью. Япония такие санкции уже давно ввела и некоторые другие страны либо уже ввели либо введут, включая G7

Власти РФ еще и НДС сняли еще на покупку золота, чтобы стимулировать дополнительно продажу физическим лицам.

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Небесный космос

Та с золотом не всё так просто.
Если просто в сбере или тиньке открыть металлический счёт, и виртуальное золото покупать и продавать, то ладно.
А вот если купить физически золотые монеты или слитки, то потом не очень просто продать. Нужно будет делать их экспертизу при продаже. За свой счёт, естественно.

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UAtopsecret
также транспортировкой нефти в третьи страны

Самым мелким шрифтом но я немного не понял

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Alex Korolyov

сука как заєбалі же ці байкери, сама чалморошная субкультура

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Eugene Arbatsky

Ваш мотоцикл приостанавливает работу на территории России

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Michael Konovalov

Вот это всё, всё вот это пересядет на Урал?

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