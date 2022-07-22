Санкции также предусматривают запрет на операции с российским золотом.

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Евросоюз ввёл седьмой пакет санкций против России. В него вошли ряд чиновников, актеров и ведущих российских организаций. Всего в список вошли 57 человек и организаций. Среди них:

Первый заместитель премьер-министра России Андрей Белоусов;

Мэр Москвы Сергей Собянин;

Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, а также его сын Станислав Чемезов;

Уполномоченный по правам ребенка в России Мария Львова-Белова;

Актеры Владимир Машков и Сергей Безруков;

Бывший генпрокурор России Юрий Чайка;

Сын владельца сети ресторанов «Вкусно и точка» Александра Говора Роман Говор;

Совладелец и генеральный директор Уральской горно-металлургической компании (УГМК) Андрей Козицын;

Дочь главы «Транснефти» Николая Токарева Майя Болотова;

Лидер мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдостанов и трое его заместителей, в числе которых есть гражданин Словакии и глава европейского отделения клуба Йозеф Хамбалек;

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивелёв.

Среди юридических лиц:

Фонд «Русский мир»;

Фонд общественной дипломатии Александра Горчакова;

Россотрудничество;

АО Научно-производственное объединение «Квант»;

Группа компаний ФОРСС;

ЗАО «Стивидорная компания "Авлита"»;

Военно-патриотическое движение «Юнармия»;

Мотоклуб «Ночные волки»;

ПАО Сбербанк.

ЕС также ввёл запрет на прямой и косвенный импорт золота, если оно происходит из России и экспортировано из РФ. Расширяются ограничения на приём депозитов у юридических лиц, контролируемых гражданами России, а также список товаров, которые могут способствовать военному и технологическому совершенствованию страны.

Документ также вносит разъяснения к существующим мерам. В частности, поставки товаров авиационной отрасли в Россию разрешили в степени, необходимой для обеспечения стандартов безопасности Международной организации гражданской авиации (ICAO).