ЕС утвердил седьмой пакет санкций против России — в список попал Собянин, Чемезов и мотоклуб «Ночные волки» Статьи редакции
Санкции также предусматривают запрет на операции с российским золотом.
Евросоюз ввёл седьмой пакет санкций против России. В него вошли ряд чиновников, актеров и ведущих российских организаций. Всего в список вошли 57 человек и организаций. Среди них:
- Первый заместитель премьер-министра России Андрей Белоусов;
- Мэр Москвы Сергей Собянин;
- Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, а также его сын Станислав Чемезов;
- Уполномоченный по правам ребенка в России Мария Львова-Белова;
- Актеры Владимир Машков и Сергей Безруков;
- Бывший генпрокурор России Юрий Чайка;
- Сын владельца сети ресторанов «Вкусно и точка» Александра Говора Роман Говор;
- Совладелец и генеральный директор Уральской горно-металлургической компании (УГМК) Андрей Козицын;
- Дочь главы «Транснефти» Николая Токарева Майя Болотова;
- Лидер мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдостанов и трое его заместителей, в числе которых есть гражданин Словакии и глава европейского отделения клуба Йозеф Хамбалек;
- Губернатор Кемеровской области Сергей Цивелёв.
Среди юридических лиц:
- Фонд «Русский мир»;
- Фонд общественной дипломатии Александра Горчакова;
- Россотрудничество;
- АО Научно-производственное объединение «Квант»;
- Группа компаний ФОРСС;
- ЗАО «Стивидорная компания "Авлита"»;
- Военно-патриотическое движение «Юнармия»;
- Мотоклуб «Ночные волки»;
- ПАО Сбербанк.
ЕС также ввёл запрет на прямой и косвенный импорт золота, если оно происходит из России и экспортировано из РФ. Расширяются ограничения на приём депозитов у юридических лиц, контролируемых гражданами России, а также список товаров, которые могут способствовать военному и технологическому совершенствованию страны.
Документ также вносит разъяснения к существующим мерам. В частности, поставки товаров авиационной отрасли в Россию разрешили в степени, необходимой для обеспечения стандартов безопасности Международной организации гражданской авиации (ICAO).
ЕС обязался избегать любых ограничений в отношении России, которые могут привести к ухудшению ситуацией с продовольственной безопасностью — и решил вывести из-под санкций транзакции с госкомпаниями, которые занимаются экспортом пшеницы и удобрений, а также транспортировкой нефти в третьи страны.
Путинюгенд
Могу предложить, чем занимается фонд
Предложи
не можешь
Пососал и точка
😂
Ага, какие же ебанутые названия, наплевали тебе в еду - все равно вкусно и точка, кринж
Кто-нибудь в курсе сын владельца Вкусно и точка в связи с чем туда угодил? И почему сын?
Видимо подозревают что через него отец деньги может отмывать.
Ну, он же депутат заксобрания Кемеровской области. Да и вот это о многом говорит. Но в целом если честно, пока не вижу серьёзных причин, кроме его идеологии.
Идеология вполне себе причина.
https://www.youtube.com/watch?v=oFxyayBj2uQ
Ночные лолки
Ляльки
Зрада чи нє? 🤔
Не вижу в списке ЛСДУ3 и ЙФЯУ9 , похоже что сыновья Чайки избежали санкций. А ведь они как раз заграничные бизнесмены, во всяком случае тот, что худой.
Ну сейчас каждый напишет, как им на санкции насрать и что это высокая оценка их деятельности
Добавив к этому, что законности, конечно, нет никакой в введении этих санкций, только политическая подоплека
их борьба за их ценности - а это цена
как у запада везде пишут - это цена за либеральные ценности (типо высокие цены на энергоносители)
получается все кто в ней (участники) тоже попали в список санкций ??
Юнармейцы все под санкциями ?
А почему бы нет
я ж и спрашиваю) чтоб с юнармейцами не дай бог не пересечься ))
Если дотронешься до человека под санкциями, то тоже санкционным становишься?
Да
Типа зашкваренный
Сифа.
Вы конечно в заголовок самое главное дали. Прочитав его, так и подумал ну вот щас то рф от таких санкций развалится!
Ну в вообще как там тот чел говорил? "Какая блять разница че там ЕС ввел, пока они продолжают пользоватся энергоносителями"
Газ приносит россии не так уж и много денег - 40 млрд долларов в год, из которых только 20-25 млрд попадают в бюджет. Если отказаться от газа, то это не сильно ударит по россии, при этом сильно по европе. Нефть приносит намного больше - 150-200 млрд, эмбарго начнет действовать с декабря-января. Лазейки с переливанием нефти из танкера в танкер тоже перекрыли.
Вначале все побежали баксы покупать безналичные, потом их нахлобучили - вывести нельзя, комиссии дикие.
А сейчас все банки золото усиленно продают, после чего цены рухнут вместе с ликвидностью, так как ни продать ни вывезти никуда толком нельзя будет
А я помню как пару месяцев назад шла активная пропаганда, что надо покупать золото, так вот к чему это было..
У России тонны золота с очень низкой ликвидностью. Япония такие санкции уже давно ввела и некоторые другие страны либо уже ввели либо введут, включая G7
Власти РФ еще и НДС сняли еще на покупку золота, чтобы стимулировать дополнительно продажу физическим лицам.
Та с золотом не всё так просто.
Если просто в сбере или тиньке открыть металлический счёт, и виртуальное золото покупать и продавать, то ладно.
А вот если купить физически золотые монеты или слитки, то потом не очень просто продать. Нужно будет делать их экспертизу при продаже. За свой счёт, естественно.
Самым мелким шрифтом но я немного не понял
сука как заєбалі же ці байкери, сама чалморошная субкультура
Ваш мотоцикл приостанавливает работу на территории России
Вот это всё, всё вот это пересядет на Урал?