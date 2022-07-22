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Новости

В России сократился выпуск жвачки Orbit — из-за санкций не хватает компонентов для её производства Статьи редакции

Компания сократит ассортимент.

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Фабрика по производству жвачки в Петебурге. Фото «Деловой Петербург»

У Mars возникли сложности с производством жевательной резинки Orbit, которую выпускают на фабрике в Петербурге, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на три источника. Проблемы вызваны отсутствием поставок импортных ингредиентов и изменениями в цепочке поставок.

Mars предупредил, что до конца года не сможет отгружать примерно половину ассортимента и до конца июля — вторую половину. В сети «Верный» пояснили, что компания объяснила ограничения логистическими проблемами — она не может привезти основной ингредиент для изготовления продукта. Mars пообещал через неделю проинформировать партнера о дальнейшем развитии ситуации.

Источник газеты в компании пояснил, что Mars не может ввезти в Россию резиновую основу для жвачки из синтетических полимеров, так как она попала под санкции.

На Orbit приходится большая часть продаж в своей категории в России, сообщил источник «Коммерсанта» в рознице. Оставшаяся доля приходится на Dirol и Mentos. В компаниях не ответили на вопросы о возможных сложностях с поставками.

10 марта Mars сообщил, что приостанавливает инвестиции в российские проекты, а также рекламные кампании в стране. На следующий день корпорация заявила, что прекращает также экспорт и импорт своей продукции в Россию. Mars уточнил, что локальное производство продолжит работу.

#новости #санкции

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45 комментариев
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 Vladislav
А ты жуй-жуй свой Орбит без сахара
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Vladislav
И ненавидь всех тех кого…
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EdisonsLamp

Тьфу, там же одна химия! Гудрон рулит, натуральный!

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Michael Konovalov

Олды помнят

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Пiпдис Нерозбiрливо

Опять же, всегда есть гудрон.

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Пиструн Сосаевич

У меня нет гудрона. Есть говно, но я его не хочу. Но сам факт того, что существует какая-то доступная альтернатива, конечно, обнадёживает.

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Пiпдис Нерозбiрливо

Ну ради страны мог бы и говна навернуть. Не патриот что ли?

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Пиструн Сосаевич

Я - созидатель, а не потребитель! Бескорыстный творец.

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Пiпдис Нерозбiрливо

Так, жри говно.

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Пиструн Сосаевич

Нет, пока в стране есть люди, которые нуждаются больше меня.

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Michael Konovalov

Есть даже целый коллайдер

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Денис Демидов

Смолу гедра жуют настоящие староверы и запивают иван-чаем!

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Добро и позитив

Отечественный хоть?

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ZXC

Есть снюс

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Андрей Малинин

Новый Орбит Сочный гудрон

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Alexander

смола с дерева всë полезней, чем орбит. в нëм одна химия

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Few
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Денис Демидов

Не патриотичное название - Орбита же

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Клаус Шульце

В СССР дети битум жевали. Будет вам СССР.

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Pavel Cree

А интуристов, которые жвачку привезут, больше не будет...

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Народный торшер

Первый раз не печалюсь от подобных сокращений, ведь тот травмирующий опыт просмотра рекламы Фруттини с "мы на яхте провисели две недели" так и не прошел.

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Алиса Зазеркальская
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Народный торшер
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Алиса Зазеркальская

Это не та сука, которую вы ищете.

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Народный торшер
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Джеймс Боливар ди Гриз

Новый Orbit со вкусом импортозамещения.

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Печеньки Госдепа

Честно говоря,даже и без санкций все эти орбиты превратились в какое-то говно. Причём, давно. Те самые жвачки, которые долго сохраняли вкус о консистенцию, в РФ почти не продаются, да и вообще исчезли как явление.

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Прямой динозавр

воспринимаю только eclipse вишнёвый, с 2008 жую её только. Остальные жевы не воспринимаю )

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Прямой динозавр

ну ещё эта арбузная дорогущая охуенная, но она для господ

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Печеньки Госдепа

В форме пастилок? Да, дороговатая. А вообще вспомнил чёт про турбы и дональды 😞

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Печеньки Госдепа
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Прямой динозавр

эта вообще заканчивается через наносек, как и loveis )

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Макрон потерял телефон

Жвачка создана с учётом зарплат айтишникоа

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Сегодняшний шмель

Надо заменить синтетические полимеры на говно. Будет очень популярно

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Some1 Else

во VZorbit переименовать можно, может полегчает

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отображаемое имя
Жевательная резинка — второй по популярности мусор в мире

https://youtu.be/KzV7OxAYHzY

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Вано

а как же анекдот про жвачку?

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Арнольд Пушкин

Жуйте пчелиный воск. Надеюсь пчёлы не ушли из России

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Игорь Грядунов

Иван-чай будем жевать получается

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Берды Бердыев

Ну все, это последняя капля

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Andrey Laur

- Сказал Путин.
И закрыл чемодан.

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ПавуКiшка

Ммм, вкусно. Прямо как Орбит сочный чемодан Путина.

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Конь Федерации

Это пиздец )))

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товста кiшка

— И вообще, кока-кола и орбит — отрава, ешьте и пейте иван-чай

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Туалетный

Никто не страдает от отсутствия этого Орбита, люди не голодают и вообще только выиграли

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