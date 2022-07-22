Компания сократит ассортимент.

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Фабрика по производству жвачки в Петебурге. Фото «Деловой Петербург»

У Mars возникли сложности с производством жевательной резинки Orbit, которую выпускают на фабрике в Петербурге, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на три источника. Проблемы вызваны отсутствием поставок импортных ингредиентов и изменениями в цепочке поставок.

Mars предупредил, что до конца года не сможет отгружать примерно половину ассортимента и до конца июля — вторую половину. В сети «Верный» пояснили, что компания объяснила ограничения логистическими проблемами — она не может привезти основной ингредиент для изготовления продукта. Mars пообещал через неделю проинформировать партнера о дальнейшем развитии ситуации.

Источник газеты в компании пояснил, что Mars не может ввезти в Россию резиновую основу для жвачки из синтетических полимеров, так как она попала под санкции.

На Orbit приходится большая часть продаж в своей категории в России, сообщил источник «Коммерсанта» в рознице. Оставшаяся доля приходится на Dirol и Mentos. В компаниях не ответили на вопросы о возможных сложностях с поставками.