В России сократился выпуск жвачки Orbit — из-за санкций не хватает компонентов для её производства Статьи редакции
Компания сократит ассортимент.
У Mars возникли сложности с производством жевательной резинки Orbit, которую выпускают на фабрике в Петербурге, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на три источника. Проблемы вызваны отсутствием поставок импортных ингредиентов и изменениями в цепочке поставок.
Mars предупредил, что до конца года не сможет отгружать примерно половину ассортимента и до конца июля — вторую половину. В сети «Верный» пояснили, что компания объяснила ограничения логистическими проблемами — она не может привезти основной ингредиент для изготовления продукта. Mars пообещал через неделю проинформировать партнера о дальнейшем развитии ситуации.
Источник газеты в компании пояснил, что Mars не может ввезти в Россию резиновую основу для жвачки из синтетических полимеров, так как она попала под санкции.
На Orbit приходится большая часть продаж в своей категории в России, сообщил источник «Коммерсанта» в рознице. Оставшаяся доля приходится на Dirol и Mentos. В компаниях не ответили на вопросы о возможных сложностях с поставками.
10 марта Mars сообщил, что приостанавливает инвестиции в российские проекты, а также рекламные кампании в стране. На следующий день корпорация заявила, что прекращает также экспорт и импорт своей продукции в Россию. Mars уточнил, что локальное производство продолжит работу.
Тьфу, там же одна химия! Гудрон рулит, натуральный!
Олды помнят
Опять же, всегда есть гудрон.
У меня нет гудрона. Есть говно, но я его не хочу. Но сам факт того, что существует какая-то доступная альтернатива, конечно, обнадёживает.
Ну ради страны мог бы и говна навернуть. Не патриот что ли?
Я - созидатель, а не потребитель! Бескорыстный творец.
Так, жри говно.
Нет, пока в стране есть люди, которые нуждаются больше меня.
Есть даже целый коллайдер
Смолу гедра жуют настоящие староверы и запивают иван-чаем!
Отечественный хоть?
Есть снюс
Новый Орбит Сочный гудрон
смола с дерева всë полезней, чем орбит. в нëм одна химия
Не патриотичное название - Орбита же
В СССР дети битум жевали. Будет вам СССР.
А интуристов, которые жвачку привезут, больше не будет...
Первый раз не печалюсь от подобных сокращений, ведь тот травмирующий опыт просмотра рекламы Фруттини с "мы на яхте провисели две недели" так и не прошел.
Это не та сука, которую вы ищете.
Новый Orbit со вкусом импортозамещения.
Честно говоря,даже и без санкций все эти орбиты превратились в какое-то говно. Причём, давно. Те самые жвачки, которые долго сохраняли вкус о консистенцию, в РФ почти не продаются, да и вообще исчезли как явление.
воспринимаю только eclipse вишнёвый, с 2008 жую её только. Остальные жевы не воспринимаю )
ну ещё эта арбузная дорогущая охуенная, но она для господ
В форме пастилок? Да, дороговатая. А вообще вспомнил чёт про турбы и дональды 😞
эта вообще заканчивается через наносек, как и loveis )
Жвачка создана с учётом зарплат айтишникоа
Надо заменить синтетические полимеры на говно. Будет очень популярно
во VZorbit переименовать можно, может полегчает
https://youtu.be/KzV7OxAYHzY
а как же анекдот про жвачку?
Жуйте пчелиный воск. Надеюсь пчёлы не ушли из России
Иван-чай будем жевать получается
Ну все, это последняя капля
- Сказал Путин.
И закрыл чемодан.
Ммм, вкусно. Прямо как Орбит сочный чемодан Путина.
Это пиздец )))
— И вообще, кока-кола и орбит — отрава, ешьте и пейте иван-чай
Никто не страдает от отсутствия этого Орбита, люди не голодают и вообще только выиграли