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Россия дополнила список «недружественных» государств ещё пятью странами Статьи редакции

Аргументация на этот раз — дипломатические конфликты.

  • Правительство России расширило перечень иностранных государств, которых считает «недружественными»: в него вошли Греция, Дания, Словения, Хорватия и Словакия.
  • Указ Владимира Путина от апреля 2021 года подразумевает «ограничение вплоть до полного запрета [...] возможности нанимать в посольства, консульства и представительства госорганов работников из числа лиц, находящихся на территории России».
  • То есть Греция не может нанять более 34 человек, Дания — 20, Словакия — 16. Словения и Хорватия не могут нанимать сотрудников в дипмиссии и консульские учреждения на территории России. Все эти страны в марте-апреле высылали российских дипломатов.
  • В этом же перечне «недружественных государств» находятся США и Чехия, включённые туда на фоне дипломатического конфликта в мае 2021 года. МИД РФ объяснил это «недружественными жестами», высылками дипмиссий и арестами дипломатической недвижимости.

Есть и другой перечень — из 51 «недружественных России стран и территорий», опубликованный правительством в марте 2022 года — то есть после начала вооружённого конфликта с Украиной и введения первых санкций.

Этот перечень составлялся по иному указу Путина — «о временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами». Все сделки и операции российских компаний с гражданами и фирмами из этих стран должна одобрять правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями.

Новости
Сладкий кавалер
Кого Россия считает «недружественным государством»: список от правительства Статьи редакции

Все сделки с гражданами и фирмами из этих стран теперь должна одобрять правительственная комиссия. Она может и отказать.

#новости #санкции

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36 комментариев
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 Saneka 2.0
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Alexander

с бумагой потому и напряженка нарисовалась, что они обновленные списки каждый раз перепечатывают)

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Магомед-Султан Байболатович
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Денис Демидов

Был бы Путин, а враги найдутся (с)

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Sergex CH

Дружественная страна, дружественная страна, кто мне расскажет, кто покажет - где она, где онааа ?

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Совершенный Гоша

Та в смыслии?? Эритрея, КНДР

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Sergex CH

У нас тут чучхеисты эти за забором. Кстати перед забором там село Хасан. Так вот еще года 4 назад когда мы в эту пердь приперлись, какой то местный выпрашивал в гузно с позиции: а де ваш пропуск в наш рай? суки приезжие...
Так что можно не надо, а ?

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Павел Ануфриев

Весь периметр границы постепенно превращается во врагов.

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Андрей Васильев

Греция, Дания, Словения, Хорватия и Словакия

при чем тут границы?

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Polly Mal

Личные границы Путина, наверное. Это как психологический возраст.

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Уполномоченный чувак

штош, што ещё сказать

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Afanasiy Nezabudko

Проще составить список "дружественных" стран - Белоруссия, Сирия и Эритрея. Разбавить список псевдо-странами по желанию.

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Всрато

Китай ещё. Там конечно сами удивятся своей "дружественности", но поток божьей росы надо поддерживать

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Денис Сенькин

КНДР еще

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Michael Konovalov

И Афганистан с запрещённой в РФ группировкой.

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Алексей Елистратов

Клованы на сцене продолжают свое незамыслоВАТОЕ выступление.

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Karma Police

Ани ни хатят со мной друзыыть, хнык хнык 😭

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Павел Ануфриев

2022 год. Почему не летим на Марс? Экономически не выгодно. 2022- война в Укрине- да мы даже не почувствовали эти санкции.

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Патриотический яд
Греция

путин решил больше не ездить на гору Афон? А ведь он там так удачно фотографировался!

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Alexander Fo

До Афона с третьей попытки долетел

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Единственный торшер

Россия хотела расплатиться в трамвае долларом вместо четырех, но я сказала, что это воровство

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Арсений Зябликов
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Уполномоченный чувак

ПУФ ПУФ ПУФ

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Единственный торшер

https://tjournal.ru/u/467129-krysadly-pyatnistye/686572

Запись в блоге Крысадлы пятнистые на TJ
Пообщалась сегодня с девочкой из России. Уехала она по учебной визе в мае. Спрашивает меня: а ты…
tjournal.ru
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xqdc

Че изменится то, для обычных людей?

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Обязательный коктейль

Как вариант, посольства начнут медленнее работать и визу придётся дольше ждать. Но это не точно.

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Кайтадан Убийство

У греков был один из самых адекватных консульских отделов, без особых проволочек выдавал длинные мультивизы, а теперь хуй там

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Алексей Ефименко

Если все вокруг говорят, что от тебя воняет говном, возможно, ты действительно обосрался, не?

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Глубокий самолет
В него вошли Греция, Дания, Словения, Хорватия и Словакия

Бойтесь

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Правый Абдужаббор

славяне

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Закомплексованная Душа

Греция то за что

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Сила Земли

На это есть универсальный ответ у них:

ибо нехуй
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Павел Ануфриев

Одно слово- Запад.

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luxury

"Кроме того, чешский президент повторно заявил, что выступает за отмену антироссийских санкций и усиление торгово-экономических отношений с Россией."

Ламповый 2020-й

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dead moroze

Друзья: Китайцы, индусы, арабы, турки, вся африка. Жыть можно

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Всвиторе

Мощные друзья:
Китайцы - никогда и ни с кем не дружили. Им выгодно из РФ везти лес и металлы, сейчас ещё до кучи с дисконтом нефть на халяву покупают;

Индусы - большая часть населения знает вторым языком английский на неплохом уровне. Видел только одних индусов которые у нас работают, и то они работают на своих, а здесь просто оборудование используют. Остальные либо туристы или студенты. Им Россия не нужна.

Арабы - разве что наркотики к нам сплавлять;

Турки - ну если только продавать нам одежду и деньги с туристов собирать. Крайне нелояльная страна, может когда Москва объявит что отныне дед мороз примет Ислам, тогда может что-то измениться;

Африка - надеюсь они хотя бы знают где РФ находится на карте.

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