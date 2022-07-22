Аргументация на этот раз — дипломатические конфликты.

Правительство России расширило перечень иностранных государств, которых считает «недружественными»: в него вошли Греция, Дания, Словения, Хорватия и Словакия .

. Указ Владимира Путина от апреля 2021 года подразумевает «ограничение вплоть до полного запрета [...] возможности нанимать в посольства, консульства и представительства госорганов работников из числа лиц, находящихся на территории России».

То есть Греция не может нанять более 34 человек, Дания — 20, Словакия — 16. Словения и Хорватия не могут нанимать сотрудников в дипмиссии и консульские учреждения на территории России. Все эти страны в марте-апреле высылали российских дипломатов.

В этом же перечне «недружественных государств» находятся США и Чехия, включённые туда на фоне дипломатического конфликта в мае 2021 года. МИД РФ объяснил это «недружественными жестами», высылками дипмиссий и арестами дипломатической недвижимости.

Есть и другой перечень — из 51 «недружественных России стран и территорий», опубликованный правительством в марте 2022 года — то есть после начала вооружённого конфликта с Украиной и введения первых санкций.

Этот перечень составлялся по иному указу Путина — «о временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами». Все сделки и операции российских компаний с гражданами и фирмами из этих стран должна одобрять правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями.

Новости Сладкий кавалер 7 мар правительства Статьи редакции Кого Россия считает «недружественным государством»: список от Все сделки с гражданами и фирмами из этих стран теперь должна одобрять правительственная комиссия. Она может и отказать.