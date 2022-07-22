Россия дополнила список «недружественных» государств ещё пятью странами Статьи редакции
Аргументация на этот раз — дипломатические конфликты.
- Правительство России расширило перечень иностранных государств, которых считает «недружественными»: в него вошли Греция, Дания, Словения, Хорватия и Словакия.
- Указ Владимира Путина от апреля 2021 года подразумевает «ограничение вплоть до полного запрета [...] возможности нанимать в посольства, консульства и представительства госорганов работников из числа лиц, находящихся на территории России».
- То есть Греция не может нанять более 34 человек, Дания — 20, Словакия — 16. Словения и Хорватия не могут нанимать сотрудников в дипмиссии и консульские учреждения на территории России. Все эти страны в марте-апреле высылали российских дипломатов.
- В этом же перечне «недружественных государств» находятся США и Чехия, включённые туда на фоне дипломатического конфликта в мае 2021 года. МИД РФ объяснил это «недружественными жестами», высылками дипмиссий и арестами дипломатической недвижимости.
Есть и другой перечень — из 51 «недружественных России стран и территорий», опубликованный правительством в марте 2022 года — то есть после начала вооружённого конфликта с Украиной и введения первых санкций.
Этот перечень составлялся по иному указу Путина — «о временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами». Все сделки и операции российских компаний с гражданами и фирмами из этих стран должна одобрять правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями.
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с бумагой потому и напряженка нарисовалась, что они обновленные списки каждый раз перепечатывают)
Был бы Путин, а враги найдутся (с)
Дружественная страна, дружественная страна, кто мне расскажет, кто покажет - где она, где онааа ?
Та в смыслии?? Эритрея, КНДР
У нас тут чучхеисты эти за забором. Кстати перед забором там село Хасан. Так вот еще года 4 назад когда мы в эту пердь приперлись, какой то местный выпрашивал в гузно с позиции: а де ваш пропуск в наш рай? суки приезжие...
Так что можно не надо, а ?
Весь периметр границы постепенно превращается во врагов.
Греция, Дания, Словения, Хорватия и Словакия
при чем тут границы?
Личные границы Путина, наверное. Это как психологический возраст.
штош, што ещё сказать
Проще составить список "дружественных" стран - Белоруссия, Сирия и Эритрея. Разбавить список псевдо-странами по желанию.
Китай ещё. Там конечно сами удивятся своей "дружественности", но поток божьей росы надо поддерживать
КНДР еще
И Афганистан с запрещённой в РФ группировкой.
Клованы на сцене продолжают свое незамыслоВАТОЕ выступление.
Ани ни хатят со мной друзыыть, хнык хнык 😭
2022 год. Почему не летим на Марс? Экономически не выгодно. 2022- война в Укрине- да мы даже не почувствовали эти санкции.
путин решил больше не ездить на гору Афон? А ведь он там так удачно фотографировался!
До Афона с третьей попытки долетел
Россия хотела расплатиться в трамвае долларом вместо четырех, но я сказала, что это воровство
ПУФ ПУФ ПУФ
https://tjournal.ru/u/467129-krysadly-pyatnistye/686572
Че изменится то, для обычных людей?
Как вариант, посольства начнут медленнее работать и визу придётся дольше ждать. Но это не точно.
У греков был один из самых адекватных консульских отделов, без особых проволочек выдавал длинные мультивизы, а теперь хуй там
Если все вокруг говорят, что от тебя воняет говном, возможно, ты действительно обосрался, не?
Бойтесь
славяне
Греция то за что
На это есть универсальный ответ у них:ибо нехуй
Одно слово- Запад.
"Кроме того, чешский президент повторно заявил, что выступает за отмену антироссийских санкций и усиление торгово-экономических отношений с Россией."
Ламповый 2020-й
Друзья: Китайцы, индусы, арабы, турки, вся африка. Жыть можно
Мощные друзья:
Китайцы - никогда и ни с кем не дружили. Им выгодно из РФ везти лес и металлы, сейчас ещё до кучи с дисконтом нефть на халяву покупают;
Индусы - большая часть населения знает вторым языком английский на неплохом уровне. Видел только одних индусов которые у нас работают, и то они работают на своих, а здесь просто оборудование используют. Остальные либо туристы или студенты. Им Россия не нужна.
Арабы - разве что наркотики к нам сплавлять;
Турки - ну если только продавать нам одежду и деньги с туристов собирать. Крайне нелояльная страна, может когда Москва объявит что отныне дед мороз примет Ислам, тогда может что-то измениться;
Африка - надеюсь они хотя бы знают где РФ находится на карте.