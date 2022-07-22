Это уже пятое снижение ставки с апреля.

{"id":686759,"type":1,"typeStr":"content","showTitle":false,"initialState":{"isActive":false},"gtm":""} {"id":686759,"gtm":null} 1128 просмотров

Совет директоров решил снизить ключевую ставку на 150 б.п. — до 8% годовых. Регулятор объяснил, что нынешние темпы роста цен остаются низкими, что способствует замедлению годовой инфляции.

Инфляционные ожидания населения и бизнеса заметно уменьшились, достигнув уровней весны 2021 года. Снижение деловой активности происходит медленнее, чем Банк России предполагал в июне. Однако внешние условия для российской экономики остаются сложными и по-прежнему значительно ограничивают экономическую деятельность. Банк России

Следующее заседание, на котором ЦБ решит снижать ставку или нет, запланировано на 16 сентября 2022 года.

Динамика ключевой ставки с сентября 2013 года по июнь 2022-го

28 февраля ЦБ повысил ключевую ставку больше чем в два раза — с 9,5% до рекордных 20%, чтобы «поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценивания». В апреле регулятор начал её постепенно снижать: сначала до 17%, а затемдо 14%, в мае — до 11%, в июне — до 9,5%.