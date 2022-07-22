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Новости
vc.ru

ЦБ снизил ключевую ставку с 9,5% до 8% Статьи редакции

Это уже пятое снижение ставки с апреля.

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Совет директоров решил снизить ключевую ставку на 150 б.п. — до 8% годовых. Регулятор объяснил, что нынешние темпы роста цен остаются низкими, что способствует замедлению годовой инфляции.

Инфляционные ожидания населения и бизнеса заметно уменьшились, достигнув уровней весны 2021 года. Снижение деловой активности происходит медленнее, чем Банк России предполагал в июне. Однако внешние условия для российской экономики остаются сложными и по-прежнему значительно ограничивают экономическую деятельность.

Банк России

Следующее заседание, на котором ЦБ решит снижать ставку или нет, запланировано на 16 сентября 2022 года.

Динамика ключевой ставки с сентября 2013 года по июнь 2022-го

28 февраля ЦБ повысил ключевую ставку больше чем в два раза — с 9,5% до рекордных 20%, чтобы «поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценивания». В апреле регулятор начал её постепенно снижать: сначала до 17%, а затемдо 14%, в мае — до 11%, в июне — до 9,5%.

Ключевая ставка — это процент, под который ЦБ выдаёт кредиты коммерческим банкам и принимает от них деньги на депозиты. Чем ниже ставка, тем ниже проценты, которые банки могут устанавливать по кредитам. При высокой — обычно растут вклады и депозиты.

#новости #цб #ключеваяставка

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22 комментария
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 Nick Rosenberg

Дежурные поздравления весенним ипотечникам по 18%.

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Александр Прохоренко

Их человек 5 наверное на всю страну

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Nick Rosenberg

Сбер отменял апрувнутые, но не подписанные договоры и делал новые по новым ставкам, а у многих людей были сложные схемы купли-продажи из за чего все горело. Так что, думаю, больше 5.

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Like.no.other

7

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Yago Sh

да рефинансировать можно же, или лимит на 2 года еще есть?

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Туалетный

А что с ними не так?

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Товарищ

Если их кредит зависит от ставки, то в чём «поздравления»?

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atlant02 .

Неделю назад взяли квартиру за 0.1%)

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Комментарий удален модератором

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Andy

То что мошенники на запасах создают иллюзию что санкции не работают еще не значит что у них хватит запасов на долгое поддержание этой иллюзии.

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Генеральный коктейль

Ну какую иллюзию какую? Ну ненадо врать себе..спустя 4 месяца если бы санкции и даже заявленные эмбарго работали, то не было вот этого. Были бы новости в стиле 90 про пожрать и где что спиздить.
От того что ты напиздишь себе и оденешь розовые очки ситуация не поменяется. Газонюхи там не последние кто в серую продолжает кидать в плешивую блядь деньгами. И это большая беда

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Ху Эмай

уже 5 месяцев

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Обязательный коктейль

Я две недели назад кредит взял, лол. Какой я везучий, право.

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Yago Sh

обычно ключевая ставка быстро влияет только на депозиты, потребы по ней не сразу начинают давать. Смотрел банки.ру недавно, там много где 16-20% ставка

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Обязательный коктейль

В гпб 9.9% потребительский.

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Ху Эмай

почему это важно?

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Enoxix

Это база

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Михаил Желтухин

Реальные кредитные ставки все равно еще полгода минимум будут значительно выше

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Рыжий бас

вряд теперь вообще ниже 6 будет, а то опускали и население быстро всё из депозитов побежало кто куда

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Вам какого ляха надо

Перемога пацаны

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Земельный Паша

Победа*

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Чуждый ключ

Добролет )

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darkAlert

Наебулина верни баксы мои и хоть понижай хоть повышай - мне похуй

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