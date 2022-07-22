ЦБ снизил ключевую ставку с 9,5% до 8% Статьи редакции
Это уже пятое снижение ставки с апреля.
Совет директоров решил снизить ключевую ставку на 150 б.п. — до 8% годовых. Регулятор объяснил, что нынешние темпы роста цен остаются низкими, что способствует замедлению годовой инфляции.
Следующее заседание, на котором ЦБ решит снижать ставку или нет, запланировано на 16 сентября 2022 года.
28 февраля ЦБ повысил ключевую ставку больше чем в два раза — с 9,5% до рекордных 20%, чтобы «поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценивания». В апреле регулятор начал её постепенно снижать: сначала до 17%, а затемдо 14%, в мае — до 11%, в июне — до 9,5%.
Ключевая ставка — это процент, под который ЦБ выдаёт кредиты коммерческим банкам и принимает от них деньги на депозиты. Чем ниже ставка, тем ниже проценты, которые банки могут устанавливать по кредитам. При высокой — обычно растут вклады и депозиты.
Дежурные поздравления весенним ипотечникам по 18%.
Их человек 5 наверное на всю страну
Сбер отменял апрувнутые, но не подписанные договоры и делал новые по новым ставкам, а у многих людей были сложные схемы купли-продажи из за чего все горело. Так что, думаю, больше 5.
7
да рефинансировать можно же, или лимит на 2 года еще есть?
А что с ними не так?
Если их кредит зависит от ставки, то в чём «поздравления»?
Неделю назад взяли квартиру за 0.1%)
Комментарий удален модератором
То что мошенники на запасах создают иллюзию что санкции не работают еще не значит что у них хватит запасов на долгое поддержание этой иллюзии.
Ну какую иллюзию какую? Ну ненадо врать себе..спустя 4 месяца если бы санкции и даже заявленные эмбарго работали, то не было вот этого. Были бы новости в стиле 90 про пожрать и где что спиздить.
От того что ты напиздишь себе и оденешь розовые очки ситуация не поменяется. Газонюхи там не последние кто в серую продолжает кидать в плешивую блядь деньгами. И это большая беда
уже 5 месяцев
Я две недели назад кредит взял, лол. Какой я везучий, право.
обычно ключевая ставка быстро влияет только на депозиты, потребы по ней не сразу начинают давать. Смотрел банки.ру недавно, там много где 16-20% ставка
В гпб 9.9% потребительский.
почему это важно?
Это база
Реальные кредитные ставки все равно еще полгода минимум будут значительно выше
вряд теперь вообще ниже 6 будет, а то опускали и население быстро всё из депозитов побежало кто куда
Перемога пацаны
Победа*
Добролет )
Наебулина верни баксы мои и хоть понижай хоть повышай - мне похуй