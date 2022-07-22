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Новости

Google заблокировали в ДНР и ЛНР за «пропаганду терроризма и насилия в отношении всех русских» Статьи редакции

От продукции американской корпорации решили отказаться, пока та не исправится.

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В ЛНР* заблокировали Google. Об этом сообщил глава республики Леонид Пасечник

Западные интернет-платформы — такие же ракетные системы залпового огня, только информационного. Главным оружием, к сожалению, становится Google: количество фейков и экстремистских материалов здесь только увеличивается, и никакие штрафы и решения суда для них роли не играют.

Компания ведёт целенаправленную пропаганду терроризма и экстремизма, а значит — просто ни во что не ставит своих пользователей из ЛНР. Нам такие информационные прилёты не нужны: ни со стороны Украины, ни со стороны Запада. Справимся и без Google. Исправятся, начнут уважать людей — подумаем о возвращении.

Леонид Пасечник

Вслед за ЛНР Google заблокировала ДНР*. Об ограничении доступа сообщил глава республики Денис Пушилин.

Происходит настоящая травля русских, навязывание лжи и дезинформации. На передовой информационных технологий в этой связи – поисковая система Google, которая открыто по приказу своих кураторов из американского правительства пропагандирует терроризм и насилие в отношении всех русских и в особенности населения Донбасса.

Это началось далеко не вчера. Считаю, что с такой ситуацией не стоит больше мириться. Нами принято решение о блокировании Google на территории ДНР. Так поступают в любом обществе с преступниками: их изолируют от других людей. Если Google перестанет проводить свою преступную политику и вернётся в русло закона, морали и здравого смысла, для его работы не будет никаких препятствий.

Денис Пушилин

В начале июня в ЛНР и ДНР заблокировали Viber. По мнению властей регионов, мессенджер используют в военных целях для информационной и психологической войны, а также распространения вредоносных программ. В июле в Херсонской области, которая находится под контролем российской армии, ограничили доступ к инстаграму* и ютубу.

*Украина считает ЛНР и ДНР частью Луганской и Донецкой областей и временно оккупированными территориями

*В России фейсбук и инстаграм заблокированы с марта. В том же месяце российский суд признал экстремистской компанию Meta, которой принадлежат соцсети, и запретил её деятельность на территории РФ.

#новости #google #интернет #лнриднр #блокировки

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15 комментариев
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 alkodryg

Украина считает ЛНР и ДНР частью Луганской и Донецкой областей и временно оккупированными территориями*

весь цивилизованный мир так считает

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Московский

@Сломалось сделайте уже UI компонент для сноски, еще и с нумерацией…🥲

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Небесный космос

Ну официальный же сотрудник Редакции пишет новость. Этот человек физически территориально расположен в РФ. Он вынужден писать текст на своём ресурсе так, как этого требуют законы РФ. Чтобы не попасть на личную административную и уголовную ответственность.

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Панорама

Панорама здесь в том, что ДНР и ЛНР не существует

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Times Roman

Лол) это они на ТЖ ещё не заходили.

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Лисенко Сергей Михайлович

Тебе ж не нравится?

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Times Roman

Когда травят?

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Лисенко Сергей Михайлович

Да

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Times Roman

Мне нормально. Это весело.

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Панорама

Бета-тест новых блокировок в России

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Патриотический яд

Бомжи Пасечник и Пушилин, воображающие себя главами государств, добавили себе в hosts
127.0.0.1 google.com
и написали об этом пресс-релизы

Такая вот новость

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Егор Павлюк

Логично.Они ж КРН - клоунские народные республики.

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Андрей Лагутин

наверное из-за пятисотых по указочке генштаба, раз единовременно) как говорится, перед смертью не нагуглишся

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Всрато

Забыли добавить, что там детское порно на главной сранице висит второй месяц

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Yadra Balmo

Надеюсь, Гугол отключит все андроиды на этих территориях? Ну чтобы помочь им перекрыть поток русофобии.

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