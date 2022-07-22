Google заблокировали в ДНР и ЛНР за «пропаганду терроризма и насилия в отношении всех русских»
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От продукции американской корпорации решили отказаться, пока та не исправится.
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В ЛНР* заблокировали Google. Об этом сообщил глава республики Леонид Пасечник
Вслед за ЛНР Google заблокировала ДНР*. Об ограничении доступа сообщил глава республики Денис Пушилин.
В начале июня в ЛНР и ДНР заблокировали Viber. По мнению властей регионов, мессенджер используют в военных целях для информационной и психологической войны, а также распространения вредоносных программ. В июле в Херсонской области, которая находится под контролем российской армии, ограничили доступ к инстаграму* и ютубу.
*Украина считает ЛНР и ДНР частью Луганской и Донецкой областей и временно оккупированными территориями
*В России фейсбук и инстаграм заблокированы с марта. В том же месяце российский суд признал экстремистской компанию Meta, которой принадлежат соцсети, и запретил её деятельность на территории РФ.
Украина считает ЛНР и ДНР частью Луганской и Донецкой областей и временно оккупированными территориями*
весь цивилизованный мир так считает
@Сломалось сделайте уже UI компонент для сноски, еще и с нумерацией…🥲
Ну официальный же сотрудник Редакции пишет новость. Этот человек физически территориально расположен в РФ. Он вынужден писать текст на своём ресурсе так, как этого требуют законы РФ. Чтобы не попасть на личную административную и уголовную ответственность.
Панорама здесь в том, что ДНР и ЛНР не существует
Лол) это они на ТЖ ещё не заходили.
Тебе ж не нравится?
Когда травят?
Да
Мне нормально. Это весело.
Бета-тест новых блокировок в России
Бомжи Пасечник и Пушилин, воображающие себя главами государств, добавили себе в hosts
127.0.0.1 google.com
и написали об этом пресс-релизы
Такая вот новость
Логично.Они ж КРН - клоунские народные республики.
наверное из-за пятисотых по указочке генштаба, раз единовременно) как говорится, перед смертью не нагуглишся
Забыли добавить, что там детское порно на главной сранице висит второй месяц
Надеюсь, Гугол отключит все андроиды на этих территориях? Ну чтобы помочь им перекрыть поток русофобии.