Западные интернет-платформы — такие же ракетные системы залпового огня, только информационного. Главным оружием, к сожалению, становится Google: количество фейков и экстремистских материалов здесь только увеличивается, и никакие штрафы и решения суда для них роли не играют.

Компания ведёт целенаправленную пропаганду терроризма и экстремизма, а значит — просто ни во что не ставит своих пользователей из ЛНР. Нам такие информационные прилёты не нужны: ни со стороны Украины, ни со стороны Запада. Справимся и без Google. Исправятся, начнут уважать людей — подумаем о возвращении.