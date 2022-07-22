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Новости

Украина подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна Статьи редакции

Такой же документ подпишет Россия.

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Зерно из Украины в румынском порту на Чёрном море, фото Кристиана Мовила для The New York Times

Подписи под соглашением об экспорте зерна из Украины поставили украинский министр инфраструктуры Александр Кубраков, министр обороны Турции Хулуси Акар и генсек ООН Антониу Гутерреш. Об этом сообщает «Страна.уа».

Контроль портов Одессы, Черноморска и порта «Южный» остаётся за украинской стороной. Никаких других судов, кроме тех, которые должны обеспечивать экспорт зерна, продуктов и удобрений, в них быть не должно. Как уточнил помощник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, российские корабли не будут сопровождать украинские суда и присутствовать в портах при перевозках — проверки в водах Турции будут осуществлять «общие группы в случае возникновения такой потребности».

Прямого соглашения между Москвой и Киевом по разблокировке экспорта зерна нет и не будет. Украина подписала договор с Турцией и ООН, с ними же зеркальный документ подпишет Россия. От страны на церемонию утверждения соглашения приехал министр обороны Сергей Шойгу.

Украина — один из крупнейших мировых экспортёров ключевых сельскохозяйственных продуктов. В начале мая ООН заявила, что в украинских портах скопилось около 4,5 миллионов тонн зерна, которое не могут вывезти из-за боевых действий.

В мае и июне скандал из-за украинского зерна достиг мирового масштаба: в Украине, Евросоюзе, Великобритании и США настаивали, что Россия на подконтрольных территориях крадёт и перепродаёт сельскохозяйственные продукты. Москва все заявления отрицала. Россия, Украина и Запад также обвиняли друг друга в блокаде экспорта из украинских портов.

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Раймонд Спеккинг, фото для WikiCommons

#новости #продовольственныйкризис

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41 комментарий
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 Kind soul

Россия обязательно попытается наебать и всё испортить.

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Веб Инструменты

Россия это такой мелкий чувак который всем портит воздух.

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Длинный магнит
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Spoki

Да как раз не мелкий. Большой тупой толстяк с дубиной

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Веб Инструменты

Только мнит большим

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имя мое и фамилия

мелкий и охуевший

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Человек кусает собаку

Эта цитата переживёт Россию

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Арсений Петров

А я думал это Тутанхамон сказал

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Человек кусает собаку

На самом деле похуй, кто, когда и при каких обстоятельствах сказал эту знаменитую(!) фразу. Главное, что её знают и цитируют, а закрепилась она потому, что "влучила точнісінько в ціль". Потому, как я и сказал, она переживает и саму Россию.

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Jerod alp

Только вот наебывать они будут не Украину, а Турцию и оон, а значит Украина вывела один из рычагов давления

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Егор Павлюк

Это да, но ООН феноменально бесполезная организация.

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Kind soul

России пох на то что она себе плохо делает. Главное, всё сломать и разрушить

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Cлоновьи хоботы

Турция сама кого хочешь наебет.

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Roman

Не вижу проблемы. Если будует необходимость, то мы вхуярим по ним ракетами. Не забываем, идёт война

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Кожаный историк

1. Меняем зерно на деньги
2. деньги на обеспечение армии
3. обеспечение армии на опи*дюливание оккупанта
4. ??????
5. PROFIT

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ЖОПОКРАБ
Никаких других судов, кроме тех, которые должны обеспечивать экспорт зерна, продуктов и удобрений, в них быть не должно.

Нихуя себе, то есть Украина еще сама себе в своих портах запретила иметь военные корабли? Схуяли?

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Tannim

своих военных кораблей все равно нет.

Объективно у Украины нет толком флота.

Что кстати кеково, учитывая что РФ теряет корабли воюя с страной которая флота не имеет.

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Maxim Rebitsky

Ну справедливости ради у нас их то и нет особо, те катера боевые которые были я думаю и так будут плавать и сопровождать грузы, судя по всему это как раз они и будут делать.

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Сплошной Негатив

Ну война как бы идет, не?

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Обязательный коктейль

Порт и так заблокирован и обложен минами.

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Печеньки Госдепа

То,что Украина подписала договор с ООН, это хорошо. Однако. Как контролировать порты отгрузки, если их хочет контролировать РФ? То есть, путин отказывается от Одессы?

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doom

Путину Одесса так же светила как и стояки по утрам в его возрасте.

Одесса уже давно на хуй послала русский мир. А все эти совковые деды и бабки и так через 5-10 лет вымрут как динозавры.

Теперь работаем над сносом памятника Екатерине 👌🏻

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Dan
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doom

Oh, yes, sir!

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Evil Prime
проверки в водах Турции будут осуществлять «общие группы в случае возникновения такой потребности».

считаю эту хуйню зря добавили. ща рф будет каждое судно которое идет в украинский порт требовать досмотреть искусственно таким образом замедляя экспорт (ну это чисто мое мнение диванного политолога)

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Lauris

ну требовать то может, но кто эти требования к вниманию будет брать?

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Небесный космос

Ну если всё это и сработает, РФ всяко-разно будет настаивать на досмотре каждого входящего в Одессу за зерном корабля.

Чтобы исключить возможность тайной поставки вооружений.

Сухогрузы эти достаточно здоровые, на одном можно целую армию притарить.

Но это так, ИМХО.

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Anatolii Nesterov

А смысл? военные грузы вполне открыто и так доставляются. Ну не морем, а сухопутно.

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Anatolii Nesterov

Проблема не в том что доставить не могут, а то что долго и мало дают

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Небесный космос
долго и мало дают

Есть такое, да.

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Небесный космос

Просто на одном сухогрузе (который для зерна) реально точно целую армию перевезти.

А не дрочиться целый месяц железной дорогой или автотранспортом.

Поэтому, думаю так.

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Anatolii Nesterov

Это да, но нам никто не дает целую армию :(
Ну пока не дают

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Arterton

Химарсов НЕДОСТАТОЧНО

Как поняли? Приём

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Андрей

https://is.gd/cBFfsT

Успешный Успех
👋Привет, хотим немного рассказать о себе, чтобы вы понимали кто мы и чем занимаемся. 🔥🔥🔥Осталось 6…
is.gd
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Богдан Пухальский

Для многих наверное стало открытием, что Украина кормила и кормит весь мир. Теперь мир ей обязан.

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Небесный космос

Да, но нет.

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Богдан Пухальский

Россия все тырит.

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Богдан Пухальский

Пошла расея накуй. Дерьмо собачье какое - то.

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Богдан Пухальский

И чо тогда сышыа и конада не разрулят кризис, продав свое пшено? Отото, потому что Украина, курва решает. Пшено наше!

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Небесный космос

Это сосчитано уже проданное зерно урожая 2021 года. То есть, статистика до 24.02.2022 г.

А насчёт урожая 2022 года с Украины - ничего не ясно. Сколько засеяли, сколько выросло, сколько собирают - х.з.

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Богдан Пухальский

Увы

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