Украина подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна Статьи редакции
Такой же документ подпишет Россия.
Подписи под соглашением об экспорте зерна из Украины поставили украинский министр инфраструктуры Александр Кубраков, министр обороны Турции Хулуси Акар и генсек ООН Антониу Гутерреш. Об этом сообщает «Страна.уа».
Контроль портов Одессы, Черноморска и порта «Южный» остаётся за украинской стороной. Никаких других судов, кроме тех, которые должны обеспечивать экспорт зерна, продуктов и удобрений, в них быть не должно. Как уточнил помощник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, российские корабли не будут сопровождать украинские суда и присутствовать в портах при перевозках — проверки в водах Турции будут осуществлять «общие группы в случае возникновения такой потребности».
Прямого соглашения между Москвой и Киевом по разблокировке экспорта зерна нет и не будет. Украина подписала договор с Турцией и ООН, с ними же зеркальный документ подпишет Россия. От страны на церемонию утверждения соглашения приехал министр обороны Сергей Шойгу.
Украина — один из крупнейших мировых экспортёров ключевых сельскохозяйственных продуктов. В начале мая ООН заявила, что в украинских портах скопилось около 4,5 миллионов тонн зерна, которое не могут вывезти из-за боевых действий.
В мае и июне скандал из-за украинского зерна достиг мирового масштаба: в Украине, Евросоюзе, Великобритании и США настаивали, что Россия на подконтрольных территориях крадёт и перепродаёт сельскохозяйственные продукты. Москва все заявления отрицала. Россия, Украина и Запад также обвиняли друг друга в блокаде экспорта из украинских портов.
Россия обязательно попытается наебать и всё испортить.
Россия это такой мелкий чувак который всем портит воздух.
Да как раз не мелкий. Большой тупой толстяк с дубиной
Только мнит большим
мелкий и охуевший
Эта цитата переживёт Россию
А я думал это Тутанхамон сказал
На самом деле похуй, кто, когда и при каких обстоятельствах сказал эту знаменитую(!) фразу. Главное, что её знают и цитируют, а закрепилась она потому, что "влучила точнісінько в ціль". Потому, как я и сказал, она переживает и саму Россию.
Только вот наебывать они будут не Украину, а Турцию и оон, а значит Украина вывела один из рычагов давления
Это да, но ООН феноменально бесполезная организация.
России пох на то что она себе плохо делает. Главное, всё сломать и разрушить
Турция сама кого хочешь наебет.
Не вижу проблемы. Если будует необходимость, то мы вхуярим по ним ракетами. Не забываем, идёт война
1. Меняем зерно на деньги
2. деньги на обеспечение армии
3. обеспечение армии на опи*дюливание оккупанта
4. ??????
5. PROFIT
Нихуя себе, то есть Украина еще сама себе в своих портах запретила иметь военные корабли? Схуяли?
своих военных кораблей все равно нет.
Объективно у Украины нет толком флота.
Что кстати кеково, учитывая что РФ теряет корабли воюя с страной которая флота не имеет.
Ну справедливости ради у нас их то и нет особо, те катера боевые которые были я думаю и так будут плавать и сопровождать грузы, судя по всему это как раз они и будут делать.
Ну война как бы идет, не?
Порт и так заблокирован и обложен минами.
То,что Украина подписала договор с ООН, это хорошо. Однако. Как контролировать порты отгрузки, если их хочет контролировать РФ? То есть, путин отказывается от Одессы?
Путину Одесса так же светила как и стояки по утрам в его возрасте.
Одесса уже давно на хуй послала русский мир. А все эти совковые деды и бабки и так через 5-10 лет вымрут как динозавры.
Теперь работаем над сносом памятника Екатерине 👌🏻
Oh, yes, sir!
считаю эту хуйню зря добавили. ща рф будет каждое судно которое идет в украинский порт требовать досмотреть искусственно таким образом замедляя экспорт (ну это чисто мое мнение диванного политолога)
ну требовать то может, но кто эти требования к вниманию будет брать?
Ну если всё это и сработает, РФ всяко-разно будет настаивать на досмотре каждого входящего в Одессу за зерном корабля.
Чтобы исключить возможность тайной поставки вооружений.
Сухогрузы эти достаточно здоровые, на одном можно целую армию притарить.
Но это так, ИМХО.
А смысл? военные грузы вполне открыто и так доставляются. Ну не морем, а сухопутно.
Проблема не в том что доставить не могут, а то что долго и мало дают
Есть такое, да.
Просто на одном сухогрузе (который для зерна) реально точно целую армию перевезти.
А не дрочиться целый месяц железной дорогой или автотранспортом.
Поэтому, думаю так.
Это да, но нам никто не дает целую армию :(
Ну пока не дают
Химарсов НЕДОСТАТОЧНО
Как поняли? Приём
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
https://is.gd/cBFfsT
Для многих наверное стало открытием, что Украина кормила и кормит весь мир. Теперь мир ей обязан.
Да, но нет.
Россия все тырит.
Пошла расея накуй. Дерьмо собачье какое - то.
И чо тогда сышыа и конада не разрулят кризис, продав свое пшено? Отото, потому что Украина, курва решает. Пшено наше!
Это сосчитано уже проданное зерно урожая 2021 года. То есть, статистика до 24.02.2022 г.
А насчёт урожая 2022 года с Украины - ничего не ясно. Сколько засеяли, сколько выросло, сколько собирают - х.з.
Увы