Такой же документ подпишет Россия.

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Зерно из Украины в румынском порту на Чёрном море, фото Кристиана Мовила для The New York Times

Подписи под соглашением об экспорте зерна из Украины поставили украинский министр инфраструктуры Александр Кубраков, министр обороны Турции Хулуси Акар и генсек ООН Антониу Гутерреш. Об этом сообщает «Страна.уа».

Контроль портов Одессы, Черноморска и порта «Южный» остаётся за украинской стороной. Никаких других судов, кроме тех, которые должны обеспечивать экспорт зерна, продуктов и удобрений, в них быть не должно. Как уточнил помощник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, российские корабли не будут сопровождать украинские суда и присутствовать в портах при перевозках — проверки в водах Турции будут осуществлять «общие группы в случае возникновения такой потребности».

Прямого соглашения между Москвой и Киевом по разблокировке экспорта зерна нет и не будет. Украина подписала договор с Турцией и ООН, с ними же зеркальный документ подпишет Россия. От страны на церемонию утверждения соглашения приехал министр обороны Сергей Шойгу.

Украина — один из крупнейших мировых экспортёров ключевых сельскохозяйственных продуктов. В начале мая ООН заявила, что в украинских портах скопилось около 4,5 миллионов тонн зерна, которое не могут вывезти из-за боевых действий.

В мае и июне скандал из-за украинского зерна достиг мирового масштаба: в Украине, Евросоюзе, Великобритании и США настаивали, что Россия на подконтрольных территориях крадёт и перепродаёт сельскохозяйственные продукты. Москва все заявления отрицала. Россия, Украина и Запад также обвиняли друг друга в блокаде экспорта из украинских портов.

Новости 9 июн Главное Статьи редакции Украина обвиняет Россию в краже и продаже зерна, экспорт заблокирован из-за боевых действий. Нехватка сельскохозяйственных продуктов из Украины — одного из крупнейших экспортёров — грозит голодом в разных частях мира. Пшеница в хранилище на окраине Львова. Фото Диего Ибарра Санчеса