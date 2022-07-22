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Новости

Глава Центробанка: доллары будут в России даже при самом апокалиптическом сценарии Статьи редакции

По данным регулятора, на руках у россиян есть около 85 миллиардов долларов наличными.

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Руководитель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина ответила на вопросы после того, как регулятор снизил ключевую ставку с 9,5% до 8%. Трансляция пресс-конференции велась на ютуб-канале ЦБ.

По словам Набиуллиной, принимая решение о снижении ставки, регулятор не опирался на какие-то данные, не известные рынку: ЦБ видел падение цен по широкому кругу товаров. Она отметила, что потенциал дальнейшего снижения ставки остаётся.

Набиуллина напомнила, что вскоре после начала военных действий в Украине банк ввёл жёсткое валютное регулирование. Постепенно эти меры смягчают. Однако ограничения на покупку наличной валюты физическими лицами снимать не планируют.

Санкции на использование доллара в России уже введены. Наиболее жёсткий вариант — это то, что можно видеть в банках, которые попали под санкции. Там затруднены расчёты, переводы и так далее.

Наличие валютных вкладов может быть сопряжено с рисками попадания банков под такого рода санкции, и поэтому людям и компаниям нужно это учитывать. Мы видим, что люди и компании переводят активы в более безопасные формы: если это не рубль, то валюты дружественных стран.

Эльвира Набиуллина

На вопрос, может ли быть такая ситуация, что в России нельзя будет купить или продать доллары, глава ЦБ ответила: «Даже в самом апокалиптическом сценарии, в самом сложном сценарии, у нас наличные доллары в стране будут обращаться». По оценке регулятора, наличной иностранной валюты, долларов и евро, на руках у населения около 85 миллиардов долларов. Банки могут продавать, покупать эту валюту, поэтому обращение наличной валюты будет.

#новости #цб #валюта

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48 комментариев
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 Rostilj je najbolje

( *голосом воспиталки из детсада)

Доллары обращаются, обращаются, обращаются. Зааакооончили обращаться.

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Hz hz

Хрюкнул, это ж надо было до такого додуматься

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White Fox

А ведь она и похожа на воспиталку. Интонации, кстати, такие же)

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Магомед-Султан Байболатович

-Эльвира Сахипзадовна, нууу можно выйти?
-Сиди, Вовочка.

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Йолкин

- Эльвира Сахипзадовна, а я пить хочу!
- Дима, тебе уже хватит!

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Йолкин

- Эльвира Сахипзадовна, а можно на лошадке покататься?
- Серёжа, сейчас же встань с четверенек!

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Михаил Желтухин
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Rostilj je najbolje

Это на другом утреннике было, там где 1000 лет Сбербанка отмечали.

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Дикая Морковка
даже при самом апокалиптическом сценарии

Какие-то странные заявления звучат из Центробанка. По телевизору же сказали, что страна на подъёме: строим свои заводы, побеждаем фошизм. А тут вот какое двоемыслие происходит. Апокалиптический сценарий!

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Pavel Voronin

Вот все сосредоточились на баксе, а Набиуллина намекнула. Она вообще далеко не дура.

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Йолкин

Апохуйлиптический сценарий

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Чуждый ключ
на руках у россиян есть около 85 миллиардов долларов наличными.

И мы даже знаем, как зовут их )

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Andrei Myagkov

Аааа. Меня Раскрыли...
Все, кто пережил девяностые, хранят свои "излишки" в долларах...

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Йолкин

А кто хочет поиграть в азартные игры с государством - кладут на депозит. Особо рисковые - в нацвалюте

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Павел Бондаренко

Многих часто в телике видишь

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Авторский пёс_анон

Если пошли такие заявления, значит долларов скоро не будет

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Nick Rosenberg

Доллары будут, но будет и срок за их обращение

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Длинный магнит

Доллары банка приколов??

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Глубокий самолет

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БЕ3HOГNM

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Йолкин

Классный ник!

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Konsul Hellsing

Та вы заипали, я дочитать комент не успел уже удалили. Он же нейтральным был.

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Погибший татарин

а ведь его 5 человек лацкнуло. Хранители тайны коммента Коли Котова

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Глубокий самолет

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Формальный пистолет
Глава Центробанка: доллары будут в России даже при самом апокалиптическом сценарии

Ну, то есть они говорят, что самый апокалиптичный сценарий БУДЕТ!?

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aliftin

Да в крышечки от колы лучше инвестирую чем буду слушать её прогнозы.

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Io Eau
"Даже в самом апокалиптическом сценарии, в самом сложном сценарии, у нас наличные доллары в стране будут обращаться"

будут и будут, вопрос не начнут-ли за такое "обращение" сажать

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Сергей Иванов
на руках у россиян есть около 85 миллиардов долларов наличными.

84 из них спрятаны на хате у какого-нибудь полковника мвд

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Иванов Иван

Так а зачем нам нужны эти бумажки? Вы госдолг США видели? Их экономика же вот-вот рухнет. Путин же говорил! Зачем нам доллары, когда есть рубли?!?

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Павел Ануфриев

Пора перечитать "Мастер и Маргарита"

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Nail ARTY

Только купить на них нельзя будет ничего

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Alex Jake

Боюсь наоборот. Только на доллары и можно будет что-то купить кроме лаптей . Хотя уголовка за спекуляцию уже где-то маячит на горизонте.

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Nail ARTY

Понял, принял, убедил

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Жизненный рубин
Даже в самом апокалиптическом сценарии, в самом сложном сценарии, у нас наличные доллары в стране будут обращаться

Твёрдо и чётко

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Синьор Помидор
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FlamBoyAnt

в органы?

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Телефонный космос

Как же Набиуллина душит хейтеров

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VladimirV

По 60 копеек

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Jefftukang Jeff

ну ок. главное чтобы с ГРАЖДАНАМИ РФ тоже ими делились, а те их чтобы из страны не вывозили.

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Веб Инструменты

Наебулина

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Sergei Timofeyev

55 долларов до сих пор лежат в столе. Их я получил в 2010 году )

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FireGrim
ЦБ видел падение цен по широкому кругу товаров

А на продукты питания будут падать? Даже с долларом в 55 не вернулись к доспецоперационным

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Экспертный череп

Ну конечно они будут в любом случае. Вопрос цены только.

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darkAlert

Куда подойти чтобы забрать мои доллары которые мне альфа не отдает с марта?!

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Alex Jake

Довольно любопытно наблюдать за родственниками, которые полностью поддерживают все происходящее в Украине, ожидают скорый крах Америки т.к. Байден совсем уже не соображает, таки радуются безудержному укреплению рубля, но все свободные деньги все равно перевели в доллары и спрятали под подушку. Сразу видно насколько крепка их вера, что Россия победит и всех переиграет.

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Szabo Geza

у населения есть то что необходимо центробанку...следующие действия правительства ...?

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Lex Lex

ну при ссср же доля'ры обращались, хоть только у элиты, но все же... можем повторить

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Берды Бердыев

Это база

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