Глава Центробанка: доллары будут в России даже при самом апокалиптическом сценарии

Санкции на использование доллара в России уже введены. Наиболее жёсткий вариант — это то, что можно видеть в банках, которые попали под санкции. Там затруднены расчёты, переводы и так далее.

Наличие валютных вкладов может быть сопряжено с рисками попадания банков под такого рода санкции, и поэтому людям и компаниям нужно это учитывать. Мы видим, что люди и компании переводят активы в более безопасные формы: если это не рубль, то валюты дружественных стран.