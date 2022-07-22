Глава Центробанка: доллары будут в России даже при самом апокалиптическом сценарии Статьи редакции
По данным регулятора, на руках у россиян есть около 85 миллиардов долларов наличными.
Руководитель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина ответила на вопросы после того, как регулятор снизил ключевую ставку с 9,5% до 8%. Трансляция пресс-конференции велась на ютуб-канале ЦБ.
По словам Набиуллиной, принимая решение о снижении ставки, регулятор не опирался на какие-то данные, не известные рынку: ЦБ видел падение цен по широкому кругу товаров. Она отметила, что потенциал дальнейшего снижения ставки остаётся.
Набиуллина напомнила, что вскоре после начала военных действий в Украине банк ввёл жёсткое валютное регулирование. Постепенно эти меры смягчают. Однако ограничения на покупку наличной валюты физическими лицами снимать не планируют.
На вопрос, может ли быть такая ситуация, что в России нельзя будет купить или продать доллары, глава ЦБ ответила: «Даже в самом апокалиптическом сценарии, в самом сложном сценарии, у нас наличные доллары в стране будут обращаться». По оценке регулятора, наличной иностранной валюты, долларов и евро, на руках у населения около 85 миллиардов долларов. Банки могут продавать, покупать эту валюту, поэтому обращение наличной валюты будет.
( *голосом воспиталки из детсада)
Доллары обращаются, обращаются, обращаются. Зааакооончили обращаться.
Хрюкнул, это ж надо было до такого додуматься
А ведь она и похожа на воспиталку. Интонации, кстати, такие же)
-Эльвира Сахипзадовна, нууу можно выйти?
-Сиди, Вовочка.
- Эльвира Сахипзадовна, а я пить хочу!
- Дима, тебе уже хватит!
- Эльвира Сахипзадовна, а можно на лошадке покататься?
- Серёжа, сейчас же встань с четверенек!
Это на другом утреннике было, там где 1000 лет Сбербанка отмечали.
Какие-то странные заявления звучат из Центробанка. По телевизору же сказали, что страна на подъёме: строим свои заводы, побеждаем фошизм. А тут вот какое двоемыслие происходит. Апокалиптический сценарий!
Вот все сосредоточились на баксе, а Набиуллина намекнула. Она вообще далеко не дура.
Апохуйлиптический сценарий
И мы даже знаем, как зовут их )
Аааа. Меня Раскрыли...
Все, кто пережил девяностые, хранят свои "излишки" в долларах...
А кто хочет поиграть в азартные игры с государством - кладут на депозит. Особо рисковые - в нацвалюте
Многих часто в телике видишь
Если пошли такие заявления, значит долларов скоро не будет
Доллары будут, но будет и срок за их обращение
Доллары банка приколов??
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Классный ник!
Та вы заипали, я дочитать комент не успел уже удалили. Он же нейтральным был.
а ведь его 5 человек лацкнуло. Хранители тайны коммента Коли Котова
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Ну, то есть они говорят, что самый апокалиптичный сценарий БУДЕТ!?
Да в крышечки от колы лучше инвестирую чем буду слушать её прогнозы.
будут и будут, вопрос не начнут-ли за такое "обращение" сажать
84 из них спрятаны на хате у какого-нибудь полковника мвд
Так а зачем нам нужны эти бумажки? Вы госдолг США видели? Их экономика же вот-вот рухнет. Путин же говорил! Зачем нам доллары, когда есть рубли?!?
Пора перечитать "Мастер и Маргарита"
Только купить на них нельзя будет ничего
Боюсь наоборот. Только на доллары и можно будет что-то купить кроме лаптей . Хотя уголовка за спекуляцию уже где-то маячит на горизонте.
Понял, принял, убедил
Твёрдо и чётко
в органы?
Как же Набиуллина душит хейтеров
По 60 копеек
ну ок. главное чтобы с ГРАЖДАНАМИ РФ тоже ими делились, а те их чтобы из страны не вывозили.
Наебулина
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55 долларов до сих пор лежат в столе. Их я получил в 2010 году )
А на продукты питания будут падать? Даже с долларом в 55 не вернулись к доспецоперационным
Ну конечно они будут в любом случае. Вопрос цены только.
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Куда подойти чтобы забрать мои доллары которые мне альфа не отдает с марта?!
Довольно любопытно наблюдать за родственниками, которые полностью поддерживают все происходящее в Украине, ожидают скорый крах Америки т.к. Байден совсем уже не соображает, таки радуются безудержному укреплению рубля, но все свободные деньги все равно перевели в доллары и спрятали под подушку. Сразу видно насколько крепка их вера, что Россия победит и всех переиграет.
у населения есть то что необходимо центробанку...следующие действия правительства ...?
ну при ссср же доля'ры обращались, хоть только у элиты, но все же... можем повторить
Это база