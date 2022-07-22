Но наличные доллары в стране будут.

У регулятора нет оснований ожидать, что ситуация с поступлением наличной иностранной валюты в Россию изменится к лучшему в ближайшее время, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на конференции после снижения ключевой ставки.

Запрет «недружественных» стран на завоз наличной валюты сохраняется. При этом банки должны иметь возможность выдавать гражданам их деньги с открытых ранее валютных счетов и получить сумму в рамках разрешённого лимита в $10 тысяч или эквивалент в евро. Поэтому ЦБ будет вынужден продлить ограничения на снятие валюты, которые действуют до 9 сентября 2022 года.

Набиуллина отметила, что в стране остаётся наличная валюта, которая уже в обращении, и валюта в банках. При этом лимит в 10 тысяч у.е. покрывает 90% всех валютных вкладов.

Новости 1 час сценарии Статьи редакции Глава Центробанка: доллары будут в России даже при самом апокалиптическом По данным регулятора, на руках у россиян есть около 85 миллиардов долларов наличными.