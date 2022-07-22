ЦБ в сентябре будет вынужден продлить ограничения на выдачу наличной валюты — Набиуллина Статьи редакции
Но наличные доллары в стране будут.
У регулятора нет оснований ожидать, что ситуация с поступлением наличной иностранной валюты в Россию изменится к лучшему в ближайшее время, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на конференции после снижения ключевой ставки.
Запрет «недружественных» стран на завоз наличной валюты сохраняется. При этом банки должны иметь возможность выдавать гражданам их деньги с открытых ранее валютных счетов и получить сумму в рамках разрешённого лимита в $10 тысяч или эквивалент в евро. Поэтому ЦБ будет вынужден продлить ограничения на снятие валюты, которые действуют до 9 сентября 2022 года.
Набиуллина отметила, что в стране остаётся наличная валюта, которая уже в обращении, и валюта в банках. При этом лимит в 10 тысяч у.е. покрывает 90% всех валютных вкладов.
у кого надо будут
ахаха ну и мрази же. Ждал ждал надеялся хоть еще чирик разрешат забрать но нет... И не вывести, и налом не забрать. Спасибо деду за победу
Рублями же разрешили, забирай
по 120 не снял, но сейчас по 48 получу x2 отрицательный, только выиграл
Продлить навсегда
Ебать Набиуллиной несладко сейчас
Ждем бакс по 44 — к этому все и идет
По 60 копеек
Это дороже или дешевле пломбира?
Один бакс - три пломбира, ну или пять сливочных. Или шесть молочных. Или почти 9 фруктовых
Зачем доллары, если никаких денег нет? 🤷🤷
Говори за себя. Я уже на листики перешёл. Твердая валюта. Стабильный курс
https://is.gd/DopVIH
@Сторож @Вахтёр баньте бота
ой, а что случилось?
С наликом заморочка вышла.
Если всем по 10 тыс. выдать, то хватит, а если больше 10 - то нет.
Но крышки в стране будут
Штош, Неожиданно
Особенно при нём