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ЦБ в сентябре будет вынужден продлить ограничения на выдачу наличной валюты — Набиуллина Статьи редакции

Но наличные доллары в стране будут.

У регулятора нет оснований ожидать, что ситуация с поступлением наличной иностранной валюты в Россию изменится к лучшему в ближайшее время, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на конференции после снижения ключевой ставки.

Запрет «недружественных» стран на завоз наличной валюты сохраняется. При этом банки должны иметь возможность выдавать гражданам их деньги с открытых ранее валютных счетов и получить сумму в рамках разрешённого лимита в $10 тысяч или эквивалент в евро. Поэтому ЦБ будет вынужден продлить ограничения на снятие валюты, которые действуют до 9 сентября 2022 года.

Набиуллина отметила, что в стране остаётся наличная валюта, которая уже в обращении, и валюта в банках. При этом лимит в 10 тысяч у.е. покрывает 90% всех валютных вкладов.

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По данным регулятора, на руках у россиян есть около 85 миллиардов долларов наличными.

#новости #цб #валюта

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20 комментариев
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 ВTopHuk
в сентябре
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Длинный магнит
Но наличные доллары в стране будут.
у кого надо будут
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darkAlert

ахаха ну и мрази же. Ждал ждал надеялся хоть еще чирик разрешат забрать но нет... И не вывести, и налом не забрать. Спасибо деду за победу

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Яков Калинкин

Рублями же разрешили, забирай

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darkAlert

по 120 не снял, но сейчас по 48 получу x2 отрицательный, только выиграл

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Патриотический яд

Продлить навсегда

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Yggdrasil

Ебать Набиуллиной несладко сейчас

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Вам какого ляха надо

Ждем бакс по 44 — к этому все и идет

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Йолкин

По 60 копеек

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Патриотический яд

Это дороже или дешевле пломбира?

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Йолкин

Один бакс - три пломбира, ну или пять сливочных. Или шесть молочных. Или почти 9 фруктовых

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Сплошной Негатив

Зачем доллары, если никаких денег нет? 🤷🤷

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Spoki

Говори за себя. Я уже на листики перешёл. Твердая валюта. Стабильный курс

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Вика

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Приличный вентилятор

@Сторож @Вахтёр баньте бота

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Finkel

ой, а что случилось?

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Небесный космос

С наликом заморочка вышла.
Если всем по 10 тыс. выдать, то хватит, а если больше 10 - то нет.

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Глубокий самолет
ЦБ в сентябре будет вынужден продлить ограничения на выдачу крышек — Набиуллина
Но крышки в стране будут
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Лига Опасного Интернета

Штош, Неожиданно

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Правый Абдужаббор
Даже при самом апокалиптическом сценарии

Особенно при нём

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