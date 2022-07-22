Из-за информации о работе сервиса «без аккредитованных филиалов либо представительств в России, а также без предоставления сведений в ЕРНИС».

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Об этом Роскомнадзор рассказал РБК. Такую меру ведомство приняло на основе решения Мещанского суда, который признал запрещённой информацию, размещённую на сайте Wheely.

Речь идёт о данных «о ведении коммерческой деятельности юрлицом без аккредитованных филиалов либо представительств на территории России, а также без предоставления сведений в государственную информационную систему “Единая региональная навигационно-информационная система Москвы”».

Сайт пока не заблокирован, это случится, если сервис не удалит запрещённую информацию в течение суток. Редакция vc.ru обратилась в Wheely за комментарием, но на момент написания заметки не получила ответ.

Wheely работает с 2010 года, его основал Антон Чиркунов. Сервис доступен в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Краснодаре, Лондоне и Париже.