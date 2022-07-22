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Новости
vc.ru

Роскомнадзор внёс сайт сервиса для вызова премиальных автомобилей Wheely в реестр запрещённых Статьи редакции

Из-за информации о работе сервиса «без аккредитованных филиалов либо представительств в России, а также без предоставления сведений в ЕРНИС».

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Об этом Роскомнадзор рассказал РБК. Такую меру ведомство приняло на основе решения Мещанского суда, который признал запрещённой информацию, размещённую на сайте Wheely.

Речь идёт о данных «о ведении коммерческой деятельности юрлицом без аккредитованных филиалов либо представительств на территории России, а также без предоставления сведений в государственную информационную систему “Единая региональная навигационно-информационная система Москвы”».

Сайт пока не заблокирован, это случится, если сервис не удалит запрещённую информацию в течение суток. Редакция vc.ru обратилась в Wheely за комментарием, но на момент написания заметки не получила ответ.

Wheely работает с 2010 года, его основал Антон Чиркунов. Сервис доступен в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Краснодаре, Лондоне и Париже.

В августе 2020 года суд в Москве приостановил работу Wheely на 90 дней из-за отказа передавать Дептрансу данные о поездках. В декабре кассационный суд отменил это решение «в связи с недоказанностью обстоятельств, на основании которых были вынесены постановления».

#новости #wheely #блокировки

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21 комментарий
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Длинный магнит

Отъебитесь уже от Wheely.

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Rondo

держи мажора

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Патриотический яд

майора

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Длинный магнит
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Патриотический яд

Это Wheely?

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Длинный магнит

Ты думаешь я тебя не переиграю??

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Патриотический яд

@Камаробат

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Театральный Абдужаббор

Я бы так же сделал🦾

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Патриотический яд

мэра

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ZXC

Спасите Wheely

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Патриотический яд
Сайт пока не заблокирован, это случится, если сервис не удалит запрещённую информацию в течение суток.

Я не понял, какую информацию они должны удалить

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Характерный пришелец

Запрещённую

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Александр Прохоренко

Всю, чтобы услуги свои не предоставляли без лицензии, так «лого факью 2022»

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левая пятка

Катался один раз на Wheely лет 6 назад. Словил нищенский диссонанс от того, что мне дверь открывали.

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Театральный Абдужаббор

Тоже поехал на свадьбу на ске, а там... Никто не встретил. Сука, мог бы на соляре так припереться

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Глубокий самолет

Почерк разборчив. Кремль устраняет конкурентов

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Sergei Timofeyev

Не устраняет, а прибирает. Это разные сущности.

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Печеньки Госдепа

Сущность северной нигерии в том,что любой маломальский сервис,услуга, продажа товаров или,даже, вдох воздуха кем-то контролировался. Всё, что требуется, это получить лицензию, вписаться в базы, отчитаться, сказать спасибо барину и поклониться, и скрыться с глаз долой.

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darkAlert

пользовался для трансферов 12 раз в год пока в одном говнобанке был говнопремиум. Вполне годно. Хотя у яндекса дешевле такой же класс авто, правда водитель вроде без галстука, но дверь кажись тоже открывает

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darkAlert

Расскажите роскомнадзору что белый список проще будет

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Никита

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