Роскомнадзор внёс сайт сервиса для вызова премиальных автомобилей Wheely в реестр запрещённых Статьи редакции
Из-за информации о работе сервиса «без аккредитованных филиалов либо представительств в России, а также без предоставления сведений в ЕРНИС».
Об этом Роскомнадзор рассказал РБК. Такую меру ведомство приняло на основе решения Мещанского суда, который признал запрещённой информацию, размещённую на сайте Wheely.
Речь идёт о данных «о ведении коммерческой деятельности юрлицом без аккредитованных филиалов либо представительств на территории России, а также без предоставления сведений в государственную информационную систему “Единая региональная навигационно-информационная система Москвы”».
Сайт пока не заблокирован, это случится, если сервис не удалит запрещённую информацию в течение суток. Редакция vc.ru обратилась в Wheely за комментарием, но на момент написания заметки не получила ответ.
Wheely работает с 2010 года, его основал Антон Чиркунов. Сервис доступен в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Краснодаре, Лондоне и Париже.
В августе 2020 года суд в Москве приостановил работу Wheely на 90 дней из-за отказа передавать Дептрансу данные о поездках. В декабре кассационный суд отменил это решение «в связи с недоказанностью обстоятельств, на основании которых были вынесены постановления».
Отъебитесь уже от Wheely.
держи мажора
майора
Это Wheely?
Ты думаешь я тебя не переиграю??
@Камаробат
Я бы так же сделал🦾
мэра
Спасите Wheely
Я не понял, какую информацию они должны удалить
Запрещённую
Всю, чтобы услуги свои не предоставляли без лицензии, так «лого факью 2022»
Катался один раз на Wheely лет 6 назад. Словил нищенский диссонанс от того, что мне дверь открывали.
Тоже поехал на свадьбу на ске, а там... Никто не встретил. Сука, мог бы на соляре так припереться
Почерк разборчив. Кремль устраняет конкурентов
Не устраняет, а прибирает. Это разные сущности.
Сущность северной нигерии в том,что любой маломальский сервис,услуга, продажа товаров или,даже, вдох воздуха кем-то контролировался. Всё, что требуется, это получить лицензию, вписаться в базы, отчитаться, сказать спасибо барину и поклониться, и скрыться с глаз долой.
пользовался для трансферов 12 раз в год пока в одном говнобанке был говнопремиум. Вполне годно. Хотя у яндекса дешевле такой же класс авто, правда водитель вроде без галстука, но дверь кажись тоже открывает
Расскажите роскомнадзору что белый список проще будет
https://is.gd/DopVIH