А ещё Руслана Шаведдинова* и Веронику Белоцерковскую.

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Минюст РФ включил в реестр иностранных агентов пятерых человек.

В список попали:

политик Илья Яшин,

Фото Дмитрия Серебрякова

Яшин — один из последних публичных оппозиционных политиков, которые остались в России после начала боевых действий в Украине. В мае 2022 года на него составили четыре протокола по административной статье о «дискредитации» российской армии. 27 июня во время прогулки в парке Яшина задержали, по обвинению в неповиновении полиции арестовали на 15 суток, а в день, когда он должен был выйти из спецприёмника, он стал фигурантом уголовного дела о «дискредитации Вооружённых сил Российской Федерации». В июле суд в Москве арестовал его на два месяца, до 12 сентября.

сотрудник ФБК* Руслан Шаведдинов*,

Фото из твиттера Шаведдинова

23 декабря 2019 года у Шаведдинова прошёл обыск, а на следующий день его «под конвоем» отправили в армию. Год он провёл на архипелаге Новая Земля. В январе 2022 года Росфинмониторинг внёс Шаведдинова в реестр физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. В апреле МВД объявило его в розыск. По какой статье не уточняется, но известно, что она уголовная.

общественный и политический деятель Максим Кац,

Скриншот видео Каца на ютубе

Кац в 2012 году совместно с блогером и урбанистом Ильёй Варламов запустил фонд содействия развитию городов «Городские проекты». В 2016 годах он занимал должность муниципалького депутата московского района Щукино от партии «Яблоко». Кац неоднократно участвовал в акциях протеста. Он ведёт блог на ютубе, в котором, в частности, анализирует события, происходящие в российской политике и Украине во время боевых действий.

журналистка Вероника Белоцерковская,

Фото Екатерины Чесноковой

Белоцерковская — фигурантка первого в России уголовного дела о «фейках» про российскую армию. Она опубликовала в инстаграме информацию о смертях среди мирных жителей Украины. МВД объявило Белоцерковскую в розыск, суд заочно арестовал её, а потом и её имущество. Блогерша живёт во Франции.

актриса Татьяна Лазарева.



Телеведущая Татьяна Лазарева активно участвовала в оппозиционных акциях протеста, в том числе на Болотной площади в 2011 году в качестве одного из ораторов. Скоре после поддержки протестов она ушла с телевидения. Лазарева одной из первых выступила против военных действий в Украине.