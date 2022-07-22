{"id":2142,"url":"\/distributions\/2142\/click?bit=1&hash=7aa6cc6860f710366eb7a2cb9cbc3acda45c96c2290c27bd0688d31de7cbf553","title":"\u0411\u0435\u0441\u043f\u043b\u0430\u0442\u043d\u044b\u0435 \u0431\u0438\u0437\u043d\u0435\u0441-\u043a\u0443\u0440\u0441\u044b, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0445\u043e\u0434\u044f\u0442 \u0434\u043e \u043a\u043e\u043d\u0446\u0430 70%","buttonText":"","imageUuid":"","isPaidAndBannersEnabled":false}
Новости

Минюст включил в реестр иноагентов Илью Яшина, Максима Каца и Татьяну Лазареву Статьи редакции

А ещё Руслана Шаведдинова* и Веронику Белоцерковскую.

2701 просмотров

Минюст РФ включил в реестр иностранных агентов пятерых человек.

В список попали:

  • политик Илья Яшин,
Фото Дмитрия Серебрякова 

Яшин — один из последних публичных оппозиционных политиков, которые остались в России после начала боевых действий в Украине. В мае 2022 года на него составили четыре протокола по административной статье о «дискредитации» российской армии. 27 июня во время прогулки в парке Яшина задержали, по обвинению в неповиновении полиции арестовали на 15 суток, а в день, когда он должен был выйти из спецприёмника, он стал фигурантом уголовного дела о «дискредитации Вооружённых сил Российской Федерации». В июле суд в Москве арестовал его на два месяца, до 12 сентября.

  • сотрудник ФБК* Руслан Шаведдинов*,
Фото из твиттера Шаведдинова

23 декабря 2019 года у Шаведдинова прошёл обыск, а на следующий день его «под конвоем» отправили в армию. Год он провёл на архипелаге Новая Земля. В январе 2022 года Росфинмониторинг внёс Шаведдинова в реестр физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. В апреле МВД объявило его в розыск. По какой статье не уточняется, но известно, что она уголовная.

  • общественный и политический деятель Максим Кац,
Скриншот видео Каца на ютубе 

Кац в 2012 году совместно с блогером и урбанистом Ильёй Варламов запустил фонд содействия развитию городов «Городские проекты». В 2016 годах он занимал должность муниципалького депутата московского района Щукино от партии «Яблоко». Кац неоднократно участвовал в акциях протеста. Он ведёт блог на ютубе, в котором, в частности, анализирует события, происходящие в российской политике и Украине во время боевых действий.

  • журналистка Вероника Белоцерковская,
Фото Екатерины Чесноковой 

Белоцерковская — фигурантка первого в России уголовного дела о «фейках» про российскую армию. Она опубликовала в инстаграме информацию о смертях среди мирных жителей Украины. МВД объявило Белоцерковскую в розыск, суд заочно арестовал её, а потом и её имущество. Блогерша живёт во Франции.

  • актриса Татьяна Лазарева.

Телеведущая Татьяна Лазарева активно участвовала в оппозиционных акциях протеста, в том числе на Болотной площади в 2011 году в качестве одного из ораторов. Скоре после поддержки протестов она ушла с телевидения. Лазарева одной из первых выступила против военных действий в Украине.

*Государственные органы признали организацию экстремистской, поэтому мы обязаны давать указание на то, что её деятельность запрещена в РФ

#новости #иноагенты

Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
118 комментариев
Написать комментарий...
 Даулет Тургалиев

Кек, они серьезно в причину пишут: Осуществление политической деятельности?)

Ответить
Развернуть ветку
Кровавый блик

Дышали

Ответить
Развернуть ветку
4 комментария
Алиса Зазеркальская

А вы читали новый закон об иноагентах? Для признания мноагентами теперь достаточно иностранного влияния.

ИГРАЕШЬ В ГЕНШИН
@
ВРАГ НАРОДА

Ответить
Развернуть ветку
7 комментариев
пытаюсь жить эту жизнь

Маски так-то уже давно сброшены!

Ответить
Развернуть ветку
6 комментариев
doom

Они осуществляли мозговую деятельность, что на России карается законом. Думать холопом не велено.

Ответить
Развернуть ветку
russianvoodoo

Причина - «Украина». В правом столбце просто отмечены, чем они были полезны обществу.

Ответить
Развернуть ветку
Александр Прохоренко

Интересно скорее что значит «Украина»

Ответить
Развернуть ветку
Юрий Умеренков

Варламов опять ускользнул, как ему это удается🤔

Ответить
Развернуть ветку
Theoden

Ну раз Каца внесли, то Варламову осталось не долго. Если всех внести разом, то имитацию бурной деятельности сложно будет вести, так что вносят понемногу.

Интересно посмотреть кого они будут объявлять иноагентами после того как все более-менее публичные люди закончатся.

Ответить
Развернуть ветку
5 комментариев
3.5 миллиметра

Оставили на сладкое. Там ещё Шихман, Гордеева и куча других блогеров.

Ответить
Развернуть ветку
5 комментариев
Чуждый ключ

Бегает марафоны

Ответить
Развернуть ветку
Ace of base

Скоро его увидим на крыше Запорожской АЭС

Ответить
Развернуть ветку
pocikxxx

возможно, как у бывшего фотографа путина есть какой-то компромат
ну и как уже сказали, марафоны бегает

Ответить
Развернуть ветку
Александр Прохоренко

Ну напиши в минюст, если так ждёшь

Ответить
Развернуть ветку
Качественный инструмент

Они сами-то хоть понимают, какой это уже маразм?

Ответить
Развернуть ветку
Кровавый блик

Ты сам-то понимаешь насколько это бессмысленный вопрос?

Ответить
Развернуть ветку
7 комментариев
Полина Пучкова

Минюст пошутил над Яшиным и Кацем, поставив их в список иноагентов в один день

Ответить
Развернуть ветку
Возрастной пёс_анон

Иноагент же признак качества, почему туда внесли Каца?

Ответить
Развернуть ветку
3.5 миллиметра

Так Кац делает кучу полезного контента, который объясняет людям, что происходит и почему Россия проиграет в этой войне.

По своему вкладу в текущей ситуации он один из самых эффективных оппозиционеров.

Ответить
Развернуть ветку
25 комментариев
Нашатырный сквирт

Иногент - это всего лишь признак финансирования из другой страны, на качество и достоверность излагаемого это никак не влияет

Ответить
Развернуть ветку
3 комментария
Senrigan

выписан из мурзилки

Ответить
Развернуть ветку
Владимир К

Бедный Варламов, опять про него забыли :(

Ответить
Развернуть ветку
Alexander

не всех же сразу. столько пятниц впереди! Яшина внесли уже после того, как запаковали

Ответить
Развернуть ветку
Ace of base

И Соловей)

Ответить
Развернуть ветку
Alexander

горшочек, не вари!

Ответить
Развернуть ветку
Телефонный космос

Список хороших русских

Ответить
Развернуть ветку
Владимир К

А колонка Украина — это что?

Ответить
Развернуть ветку
Мария Кузякова

Страна источника финансирования

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Sergey Saltuganov

Вот

Ответить
Развернуть ветку
sardelkin

украинские агенты

Ответить
Развернуть ветку
Престижный мангал

Смотрел в детстве Лазареву по СТС. Кто ж мог тогда подумать, что государство настолько ебанётся. И что в президентах спустя 15+ лет будет всё ещё Пыня

Ответить
Развернуть ветку
Таможенный кофе

Рофлил тогда в детстве с их шоу с Шацем, где были две команды, которые в каких-то конкурсах участвовали. И один из них был спеть и угадать песню по словам наоборот. Да, щас это уже вряд ли показалось бы смешным. Но это какое-то тепло из детства, когда жизнь была проще и лучше..

Ответить
Развернуть ветку
Имбирный пряник

2004
https://youtu.be/Bf0KcLreaXo

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Васильев

это же до конца войны будет, как минимум

Ответить
Развернуть ветку
Rondo

Яшину нужно будет писать ебалу в письмах адвокату???? К ответу!

Ответить
Развернуть ветку
Христофор

Знак качества

Ответить
Развернуть ветку
Мирный диод

Иноагент как знак качества

Ответить
Развернуть ветку
Кровавый блик

Это будет правительство ПРБ

Ответить
Развернуть ветку
Обязательный коктейль

Сегодня я узнал, что Лазарева не только ещё живая, но и враг народа.
Или это другая?

Ответить
Развернуть ветку
Владимир К

Она. Хуярит оппозицию во все поля
https://m.youtube.com/watch?v=Ox0fZYgDrWA Из последнего

Татьяна Лазарева. Развод с Шацем, работа в…
На Joom до 06.06.22 проходит грандиозная распродажа, а по промокоду Поговорить дополнительная…
m.youtube.com
Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Anton Gostev

Как получить это звание?

Ответить
Развернуть ветку
Gustav Trokk123

Сегодня с коллегами ржали размышляя, можно ли получить "инагента" за этот шмот на себе. Всё таки двойной удар по скрепам: H&M и Netflix

Ответить
Развернуть ветку
Theoden

Яшин в тюрьме, остальные не в России.

Ответить
Развернуть ветку
Чуждый ключ

Варламова совсем уже на закуску оставят

Ответить
Развернуть ветку
darxtorn

Поздравили Шаведдинова с днём рождения, получается

Ответить
Развернуть ветку
Марсианин

Варламова когда уже? Не кажется ли им что пора?

Ответить
Развернуть ветку
Ukraine

Новые киноагенты

Ответить
Развернуть ветку
Печеньки Госдепа

Так и шо, Белоцерковская будет сидеть в своей уютной Европе и писать у себя в инсте "данное сообщение создано....итп итд"? Нахер оно ей надо? А нахер оно надо ркн?

Ответить
Развернуть ветку
Республики женских гениталий

Она не будет, а Кац будет и Яшин (если выпустят)

Ну и если она не будет, то и вернуться не сможет. Схлопочет тонну штрафов или уголовное. Хотя, вроде, на неё уже заводили уголовное.

Ответить
Развернуть ветку
Yggdrasil

Ежемесячная премия от правительства для самых адекватных умов

Ответить
Развернуть ветку
Петя Веников

настоящий иноагент выглядит так

Ответить
Развернуть ветку
Alexander Krugliy

Варламов как всегда по качеству остает ;-) Или шлюх )

Ответить
Развернуть ветку
Артемий Джокерович

Прошу внести и меня в список иноагентов по причине нахождения под иностранным влиянием. Пацаны (и девчата), я тут в Вене побывал. Ебануться город охуенный! Надо ещё в Мадрид, Берлин и Мюнхен сгонять. Ну и по мелочи.

Что скажите за Будапешт? Думаю там пива на выходных попить.

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 118 комментариев
null