Минюст включил в реестр иноагентов Илью Яшина, Максима Каца и Татьяну Лазареву Статьи редакции
А ещё Руслана Шаведдинова* и Веронику Белоцерковскую.
Минюст РФ включил в реестр иностранных агентов пятерых человек.
В список попали:
- политик Илья Яшин,
Яшин — один из последних публичных оппозиционных политиков, которые остались в России после начала боевых действий в Украине. В мае 2022 года на него составили четыре протокола по административной статье о «дискредитации» российской армии. 27 июня во время прогулки в парке Яшина задержали, по обвинению в неповиновении полиции арестовали на 15 суток, а в день, когда он должен был выйти из спецприёмника, он стал фигурантом уголовного дела о «дискредитации Вооружённых сил Российской Федерации». В июле суд в Москве арестовал его на два месяца, до 12 сентября.
- сотрудник ФБК* Руслан Шаведдинов*,
23 декабря 2019 года у Шаведдинова прошёл обыск, а на следующий день его «под конвоем» отправили в армию. Год он провёл на архипелаге Новая Земля. В январе 2022 года Росфинмониторинг внёс Шаведдинова в реестр физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. В апреле МВД объявило его в розыск. По какой статье не уточняется, но известно, что она уголовная.
- общественный и политический деятель Максим Кац,
Кац в 2012 году совместно с блогером и урбанистом Ильёй Варламов запустил фонд содействия развитию городов «Городские проекты». В 2016 годах он занимал должность муниципалького депутата московского района Щукино от партии «Яблоко». Кац неоднократно участвовал в акциях протеста. Он ведёт блог на ютубе, в котором, в частности, анализирует события, происходящие в российской политике и Украине во время боевых действий.
- журналистка Вероника Белоцерковская,
Белоцерковская — фигурантка первого в России уголовного дела о «фейках» про российскую армию. Она опубликовала в инстаграме информацию о смертях среди мирных жителей Украины. МВД объявило Белоцерковскую в розыск, суд заочно арестовал её, а потом и её имущество. Блогерша живёт во Франции.
- актриса Татьяна Лазарева.
Телеведущая Татьяна Лазарева активно участвовала в оппозиционных акциях протеста, в том числе на Болотной площади в 2011 году в качестве одного из ораторов. Скоре после поддержки протестов она ушла с телевидения. Лазарева одной из первых выступила против военных действий в Украине.
*Государственные органы признали организацию экстремистской, поэтому мы обязаны давать указание на то, что её деятельность запрещена в РФ
Кек, они серьезно в причину пишут: Осуществление политической деятельности?)
Дышали
А вы читали новый закон об иноагентах? Для признания мноагентами теперь достаточно иностранного влияния.
ИГРАЕШЬ В ГЕНШИН
@
ВРАГ НАРОДА
Маски так-то уже давно сброшены!
Они осуществляли мозговую деятельность, что на России карается законом. Думать холопом не велено.
Причина - «Украина». В правом столбце просто отмечены, чем они были полезны обществу.
Интересно скорее что значит «Украина»
Варламов опять ускользнул, как ему это удается🤔
Ну раз Каца внесли, то Варламову осталось не долго. Если всех внести разом, то имитацию бурной деятельности сложно будет вести, так что вносят понемногу.
Интересно посмотреть кого они будут объявлять иноагентами после того как все более-менее публичные люди закончатся.
Оставили на сладкое. Там ещё Шихман, Гордеева и куча других блогеров.
Бегает марафоны
Скоро его увидим на крыше Запорожской АЭС
возможно, как у бывшего фотографа путина есть какой-то компромат
ну и как уже сказали, марафоны бегает
Ну напиши в минюст, если так ждёшь
Они сами-то хоть понимают, какой это уже маразм?
Ты сам-то понимаешь насколько это бессмысленный вопрос?
Минюст пошутил над Яшиным и Кацем, поставив их в список иноагентов в один день
Иноагент же признак качества, почему туда внесли Каца?
Так Кац делает кучу полезного контента, который объясняет людям, что происходит и почему Россия проиграет в этой войне.
По своему вкладу в текущей ситуации он один из самых эффективных оппозиционеров.
Иногент - это всего лишь признак финансирования из другой страны, на качество и достоверность излагаемого это никак не влияет
выписан из мурзилки
Бедный Варламов, опять про него забыли :(
не всех же сразу. столько пятниц впереди! Яшина внесли уже после того, как запаковали
И Соловей)
горшочек, не вари!
Список хороших русских
А колонка Украина — это что?
Страна источника финансирования
Вот
украинские агенты
Смотрел в детстве Лазареву по СТС. Кто ж мог тогда подумать, что государство настолько ебанётся. И что в президентах спустя 15+ лет будет всё ещё Пыня
Рофлил тогда в детстве с их шоу с Шацем, где были две команды, которые в каких-то конкурсах участвовали. И один из них был спеть и угадать песню по словам наоборот. Да, щас это уже вряд ли показалось бы смешным. Но это какое-то тепло из детства, когда жизнь была проще и лучше..
2004
https://youtu.be/Bf0KcLreaXo
это же до конца войны будет, как минимум
Яшину нужно будет писать ебалу в письмах адвокату???? К ответу!
Знак качества
Иноагент как знак качества
Это будет правительство ПРБ
Сегодня я узнал, что Лазарева не только ещё живая, но и враг народа.
Или это другая?
Она. Хуярит оппозицию во все поля
https://m.youtube.com/watch?v=Ox0fZYgDrWA Из последнего
Как получить это звание?
Сегодня с коллегами ржали размышляя, можно ли получить "инагента" за этот шмот на себе. Всё таки двойной удар по скрепам: H&M и Netflix
Яшин в тюрьме, остальные не в России.
Варламова совсем уже на закуску оставят
Поздравили Шаведдинова с днём рождения, получается
Варламова когда уже? Не кажется ли им что пора?
Новые киноагенты
Так и шо, Белоцерковская будет сидеть в своей уютной Европе и писать у себя в инсте "данное сообщение создано....итп итд"? Нахер оно ей надо? А нахер оно надо ркн?
Она не будет, а Кац будет и Яшин (если выпустят)
Ну и если она не будет, то и вернуться не сможет. Схлопочет тонну штрафов или уголовное. Хотя, вроде, на неё уже заводили уголовное.
Ежемесячная премия от правительства для самых адекватных умов
настоящий иноагент выглядит так
Варламов как всегда по качеству остает ;-) Или шлюх )
Прошу внести и меня в список иноагентов по причине нахождения под иностранным влиянием. Пацаны (и девчата), я тут в Вене побывал. Ебануться город охуенный! Надо ещё в Мадрид, Берлин и Мюнхен сгонять. Ну и по мелочи.
Что скажите за Будапешт? Думаю там пива на выходных попить.