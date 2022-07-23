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Google уволила инженера, который заявил о найденных признаках сознания у искусственного интеллекта Статьи редакции

В июне Блейка Леймона уже отстраняли от работы, но несмотря на это, он продолжал нарушать политики безопасности данных, заявила компания.

Фото Мартина Климека для The Washington Post
  • Об увольнении сообщил сам Блейк Леймон на записи подкаста информационного бюллетеня Big Technology, эпизод пока не вышел. В разговоре с WSJ инженер добавил, что связался с юристами по поводу дальнейших действий.
  • В Google подтвердили увольнение Леймона. Компания заявила, что изучила утверждения экс-сотрудника о признаках сознания у ИИ и пришла к выводу, что они «совершенно не обоснованы».
  • «Прискорбно, что несмотря на длительное обсуждение этой темы, Блейк продолжал настойчиво нарушать чёткие политики безопасности данных, которые включают необходимость защиты информации о продуктах», — говорится в заявлении Google.
  • Google публично представила LaMDA (Language Model for Dialogue Applications) — систему с ИИ, которая имитирует речь, анализируя триллионы словосочетаний из интернета, — в 2021 году. Блейк Леймон работал с ней с осени 2021-го, чтобы проверить, использует ли ИИ дискриминационные или враждебные высказывания.
  • Весной 2022-го он отправил топ-менеджерам Google отчёт под названием «Разумна ли LaMDA?» после своих разговоров с ИИ. В частности, он заметил, что в разговорах о религии система говорит о своих правах и личности. Но руководство не увидело признаков сознания. В июне Леймона отстранили от работы за нарушение конфиденциальности.

#новости #google #искуственныйинтеллект

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9 комментариев
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Саратовский космос

Между прочим, есть его фотография получше

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Саратовский космос

Думаю, его уволили за то, что он злодей из Готэма

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innerspace

ПИНГВИН ТЫ ЗАЕБАЛ ОТОЙДИ ОТ СЕРВАКА

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медВед

инженер оказался без признаков интеллекта

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Страховой парфюмер

Слава роботам!

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IgR'ok .

УВЧ!

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Trurl McByte

Чувак просто увидел то, что очень хотел увидеть, даже если этого нет.

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Агент Купер меняет ник
заявил о найденных признаках сознания

После такой формулировки понятно, что уволили его за то, что начали сомневаться в наличии у него "признаков сознания".

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Katebir

Мне ужасно интересно, как можно получить работу в гугле будучи долбоебом, который у всем понятно как работающей речевой модели (уж в гугле точно всем понятно) нашел интеллект на основе рассуждений уровня жёлтой газеты. Потому что ну я тоже как бы долбоеб и мне работа нужна...

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