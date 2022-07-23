Google уволила инженера, который заявил о найденных признаках сознания у искусственного интеллекта Статьи редакции
В июне Блейка Леймона уже отстраняли от работы, но несмотря на это, он продолжал нарушать политики безопасности данных, заявила компания.
- Об увольнении сообщил сам Блейк Леймон на записи подкаста информационного бюллетеня Big Technology, эпизод пока не вышел. В разговоре с WSJ инженер добавил, что связался с юристами по поводу дальнейших действий.
- В Google подтвердили увольнение Леймона. Компания заявила, что изучила утверждения экс-сотрудника о признаках сознания у ИИ и пришла к выводу, что они «совершенно не обоснованы».
- «Прискорбно, что несмотря на длительное обсуждение этой темы, Блейк продолжал настойчиво нарушать чёткие политики безопасности данных, которые включают необходимость защиты информации о продуктах», — говорится в заявлении Google.
- Google публично представила LaMDA (Language Model for Dialogue Applications) — систему с ИИ, которая имитирует речь, анализируя триллионы словосочетаний из интернета, — в 2021 году. Блейк Леймон работал с ней с осени 2021-го, чтобы проверить, использует ли ИИ дискриминационные или враждебные высказывания.
- Весной 2022-го он отправил топ-менеджерам Google отчёт под названием «Разумна ли LaMDA?» после своих разговоров с ИИ. В частности, он заметил, что в разговорах о религии система говорит о своих правах и личности. Но руководство не увидело признаков сознания. В июне Леймона отстранили от работы за нарушение конфиденциальности.
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Между прочим, есть его фотография получше
Думаю, его уволили за то, что он злодей из Готэма
ПИНГВИН ТЫ ЗАЕБАЛ ОТОЙДИ ОТ СЕРВАКА
инженер оказался без признаков интеллекта
Слава роботам!
УВЧ!
Чувак просто увидел то, что очень хотел увидеть, даже если этого нет.
После такой формулировки понятно, что уволили его за то, что начали сомневаться в наличии у него "признаков сознания".
Мне ужасно интересно, как можно получить работу в гугле будучи долбоебом, который у всем понятно как работающей речевой модели (уж в гугле точно всем понятно) нашел интеллект на основе рассуждений уровня жёлтой газеты. Потому что ну я тоже как бы долбоеб и мне работа нужна...