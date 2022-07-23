Мебельная компания в США разработала пуленепробиваемые парты для школ Статьи редакции
Такая мебель поможет спастись, если в учебном заведении устроят стрельбу.
Компания First Line Furniture из Теннесси запустила производство парт, которые помогут спастись во время скулшутинга. У каждой парты весом около 160 килограмм есть колеса и специальный рычаг, с помощью которого её можно легко перевернуть.
В случае происшествия, стол можно подкатить к двери, перевернуть — и таким образом заблокировать путь для злоумышленника. При этом материал, из которого сделана крышка стола, поглощает пули.
Кроме того, из трёх таких перевернутых парт можно соорудить конструкцию в форме треугольника, в которой бы могли укрыться до 30 человек.
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Ждите пуленепробиваемых детей
Нужно каждому ребёнку раздать оружие для защиты. Во все школы.
О, а у меня идея появилась для фильма. В каждой парте по пистолету для обороны в случае шутинга, и закрыты электронным замком. Когда случайно замки открываются, ученики берут оружие и пытаются выяснить от кого защищаться. Кто-то случайно выстреливает и начинается королевская битва.
Я думаю, об этом уже сняли @Настоящее Аниме 🤯💪
Если и есть, то скорее всего манга.
Ага, «Чтобы уберечься от НАТО,
Положите каждому в постель солдата»
броники раздать
Просто нужно производить child-free патроны
Вот это я понимаю решение проблемы шутингов.
Можно ещё стёкла пуленепробиваемые ставить. Двери железные.
Кто-то заявлял, что это настоящее решение проблемы, а не костыль, которые возможно спасет хотя бы одну жизнь?
Пуленепробиваемая форточка?
Пока только прототип.
Душноотталкиваемая
Извините, я блевать от такого построения слова
Забор с вышками тоже спасёт жизнь, но хотите ли вы жить в мире с заборами и вышками
Ну если это ради демократии и спасения детей…
А уж если для борьбы с терроризмом, то можно и последнюю корову сжечь
Учителей набирать только из морских котиков
Он научил меня выживанию
Предложение не окончено
Как думаешь, о каких силах он говорит?
силу земли, огуречную!
Не знаю
Силы земли.
Предлагаю сразу делать пуленепробиваемых детей!
вот еще проект интересный
https://www.youtube.com/watch?v=EscI-TTyms4
Техасская оружейная компания через неделю выпустит малобюджетный ствол, который будет пробивать две такие парты
Интересно, что в Техасе нет ни одной крупной оружейной компании
напомнило
Просто посадите там техничек и пусть сменки проверяют перед входом а еще раздевалки закрывают – проблема решится на корню
О, будет удобное укрытие для стрелка, чтобы было удобнее от полиции отстреливаться.
А может просто не пускать в школу людей с оружием? Да не, бред какой-то.
"Убери ствол сталкер!"
А у непускателя должен быть бронежилет и автомат, он должен сидеть в фортифицированном сооружении и если человек, ребенок запикал на металлодетекторе сразу расстрел. Или как? А если на 3д принтере напечатанный автомат, такой что не пикает на металлодетекторе?
У вахтёрши должен быть возраст расходника и двери металлические. И всё на этом.
Это чтобы вахтерше было где спрятаться пока деток постреляют?
Как будто смотрю очередную серию Южного Парка
Ммм, а пояс верности от изнасилований они не разработали?
в школе переполох, сигналы тревоги и сообщения о шутере. учитель с учениками быстро строят баррикаду из парт. тем временем один из учеников в классе вытаскивает ствол: "сюрпрайз, мазафака!"
Вот тебе и товары двойного назначения, подойдёт для людей «антивандального» мировоззрения
Не легче просто запретить ношение оружия в школе? ಠಿ_ಠ
следующий ход - пули, которые пробивают непробиваемые парты
🤡 🌍
Спрос рождает предложение.
У меня для них дешёвое решение: не пускать детей в школу. И на образовании сэкономить можно
Оо, вот это мысль
Ага, первоклашки вместе с училкой будут таскать 160-килограммовые парты. Проще сделать двери и замки прочнее.
Дети лучше развиваются, когда работают с малых лет. Зачем школы и вот это все. Они только травмируют психику и осанку.