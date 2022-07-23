Такая мебель поможет спастись, если в учебном заведении устроят стрельбу.

Столы можно легко перевернуть, чтобы спрятаться за ними от стрельбы

Компания First Line Furniture из Теннесси запустила производство парт, которые помогут спастись во время скулшутинга. У каждой парты весом около 160 килограмм есть колеса и специальный рычаг, с помощью которого её можно легко перевернуть.

В случае происшествия, стол можно подкатить к двери, перевернуть — и таким образом заблокировать путь для злоумышленника. При этом материал, из которого сделана крышка стола, поглощает пули.

Стрелок подходит к двери — она заперта. Он выбивает замок. Все патроны попадают в стол: он не металлический, поэтому рикошета нет. Джон Джерман, президент Office Furniture Works

Кроме того, из трёх таких перевернутых парт можно соорудить конструкцию в форме треугольника, в которой бы могли укрыться до 30 человек.