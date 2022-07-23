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Мебельная компания в США разработала пуленепробиваемые парты для школ Статьи редакции

Такая мебель поможет спастись, если в учебном заведении устроят стрельбу.

Столы можно легко перевернуть, чтобы спрятаться за ними от стрельбы

Компания First Line Furniture из Теннесси запустила производство парт, которые помогут спастись во время скулшутинга. У каждой парты весом около 160 килограмм есть колеса и специальный рычаг, с помощью которого её можно легко перевернуть.

В случае происшествия, стол можно подкатить к двери, перевернуть — и таким образом заблокировать путь для злоумышленника. При этом материал, из которого сделана крышка стола, поглощает пули.

Стрелок подходит к двери — она заперта. Он выбивает замок. Все патроны попадают в стол: он не металлический, поэтому рикошета нет.

Джон Джерман, президент Office Furniture Works

Кроме того, из трёх таких перевернутых парт можно соорудить конструкцию в форме треугольника, в которой бы могли укрыться до 30 человек.

#новости #стрельба

883 просмотров
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50 комментариев
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 Макрон потерял телефон

Ждите пуленепробиваемых детей

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Товарищ

Нужно каждому ребёнку раздать оружие для защиты. Во все школы.

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Explosive Magic

О, а у меня идея появилась для фильма. В каждой парте по пистолету для обороны в случае шутинга, и закрыты электронным замком. Когда случайно замки открываются, ученики берут оружие и пытаются выяснить от кого защищаться. Кто-то случайно выстреливает и начинается королевская битва.

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Немецкий ящик

Я думаю, об этом уже сняли @Настоящее Аниме 🤯💪

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Explosive Magic

Если и есть, то скорее всего манга.

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Александр Прохоренко

Ага, «Чтобы уберечься от НАТО,
Положите каждому в постель солдата»

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Sdafs 156

броники раздать

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Макрон потерял телефон

Просто нужно производить child-free патроны

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Страшный коктейль

Вот это я понимаю решение проблемы шутингов.
Можно ещё стёкла пуленепробиваемые ставить. Двери железные.

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Плоский динозавр

Кто-то заявлял, что это настоящее решение проблемы, а не костыль, которые возможно спасет хотя бы одну жизнь?

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Страшный коктейль
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Алексей Алексей

Пуленепробиваемая форточка?

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Страшный коктейль

Пока только прототип.

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Хушанг Камолетдинов

Душноотталкиваемая
Извините, я блевать от такого построения слова

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Александр Прохоренко

Забор с вышками тоже спасёт жизнь, но хотите ли вы жить в мире с заборами и вышками

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Andrew Sychev

Ну если это ради демократии и спасения детей…

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Александр Прохоренко

А уж если для борьбы с терроризмом, то можно и последнюю корову сжечь

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Саратовский космос

Учителей набирать только из морских котиков

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Страшный коктейль
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Саратовский космос

Он научил меня выживанию

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Страшный коктейль
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Саратовский космос

Предложение не окончено

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Страшный коктейль

Как думаешь, о каких силах он говорит?

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Jefftukang Jeff

силу земли, огуречную!

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Саратовский космос

Не знаю

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Страшный коктейль

Силы земли.

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пепси

Предлагаю сразу делать пуленепробиваемых детей!

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Человек кусает собаку

вот еще проект интересный
https://www.youtube.com/watch?v=EscI-TTyms4

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Дикая Морковка

Техасская оружейная компания через неделю выпустит малобюджетный ствол, который будет пробивать две такие парты

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Александр Прохоренко

Интересно, что в Техасе нет ни одной крупной оружейной компании

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Alex V

напомнило

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Alexander D

Просто посадите там техничек и пусть сменки проверяют перед входом а еще раздевалки закрывают – проблема решится на корню

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Современный Укр

О, будет удобное укрытие для стрелка, чтобы было удобнее от полиции отстреливаться.

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YDenis

А может просто не пускать в школу людей с оружием? Да не, бред какой-то.

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ИгорьOK

"Убери ствол сталкер!"

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novoreg

А у непускателя должен быть бронежилет и автомат, он должен сидеть в фортифицированном сооружении и если человек, ребенок запикал на металлодетекторе сразу расстрел. Или как? А если на 3д принтере напечатанный автомат, такой что не пикает на металлодетекторе?

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YDenis

У вахтёрши должен быть возраст расходника и двери металлические. И всё на этом.

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novoreg

Это чтобы вахтерше было где спрятаться пока деток постреляют?

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Senrigan

Как будто смотрю очередную серию Южного Парка

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Жовто Блакитний Пiсець

Ммм, а пояс верности от изнасилований они не разработали?

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Alexander

в школе переполох, сигналы тревоги и сообщения о шутере. учитель с учениками быстро строят баррикаду из парт. тем временем один из учеников в классе вытаскивает ствол: "сюрпрайз, мазафака!"

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Александр Прохоренко

Вот тебе и товары двойного назначения, подойдёт для людей «антивандального» мировоззрения

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Mr. K

Не легче просто запретить ношение оружия в школе? ಠಿ_ಠ

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Стальной супер_стар

следующий ход - пули, которые пробивают непробиваемые парты

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Милый лолипоп

🤡 🌍

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Николай Колчин

Спрос рождает предложение.

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Spoki

У меня для них дешёвое решение: не пускать детей в школу. И на образовании сэкономить можно

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Фархад Азимов

Оо, вот это мысль

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MMM123

Ага, первоклашки вместе с училкой будут таскать 160-килограммовые парты. Проще сделать двери и замки прочнее.

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luxury

Дети лучше развиваются, когда работают с малых лет. Зачем школы и вот это все. Они только травмируют психику и осанку.

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