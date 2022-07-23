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ВОЗ объявила вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения Статьи редакции

Признание вспышки заболевания ЧС позволит подать сигнал о том, что необходимы скоординированные международные меры.

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус объявил вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения международного значения, сообщает Reuters. Необходимо принимать меры на глобальном уровне: они включают в себя финансирование и усилия по сотрудничеству в области обмена вакцинами и методами лечения.

По состоянию на 20 июля ВОЗ сообщила о более чем 16 тысячах случаев заражения оспой обезьян в 75 странах. Организации известно о пяти случаях смерти от заболевания.

#новости

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Плохой кот
Необходимо принимать меры на глобальном уровне: они включают в себя финансирование

Ага

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Саратовский космос
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Affokasso

Мой маленький чиновник становится твёрже от таких слов...

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Вам какого ляха надо

Вот верите нет,но ВОЗ как то так обосрался знатно - что теперь веры и желания помогать ему (разных государств) уменьшилось / тся в разы (в десятки раз)

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Стеклянный Мурод

Специалисты воз работают в десятке стран, консультируя по вопросам местного здравоохранения, а некоторые на передовой находятся, непосредственно борясь с заболеваниями, рискуя своей жизнью, так что деньги, которые перечисляют ВОЗ, полностью себя окупают

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Вам какого ляха надо

Ну ХЗ - с пандемией Коронавируса они точно проебались!

да и до него были факапы жесткие - с каждым разом доверие к организации падало

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Конкретный чайник
с пандемией Коронавируса они точно проебались

Как? Не убедили маргиналов что от вакцинации не отвалится жопа?

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Вам какого ляха надо

не сработала на опережение
задача предотвращать - первозадача

не смогли

значит отрезать заразу - дабы избежать распространения - тут тоже хер на руль

крч так себе организация у организации

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Американский Паша

Как и ООН в целом

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Вам какого ляха надо

распустить - всех

создать новые - чтоб работали правильно (раз у этих не получается)

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Стеклянный Мурод

От ошибок никто не застрахован, ни что не идеально. Но будет еще хуже, если не будет ВОЗ

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Иван

Без единой системы сертификации медикаментов ВОЗ нахуй не нужон.

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Дед Макар

Не помогай

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outsider man

А что, разве есть что-то лучше? Да, они проеб*сь особенно с короной знатно. Но т.к. альтернативы нету, то лучше ВОЗ, чем пустое место.

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Стеклянный Мурод

Как они проебались с ней?

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Ахах чел забыл почту и пароль

Прости воз, но сейчас в тренде война, пора понять и отпустить, у тебя было много времени в ковид

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Наружный будильник

заебали, мы еще от ковида не отошли

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Стеклянный Мурод
Признание вспышки заболевания ЧС позволит подать сигнал о том, что необходимы скоординированные международные меры

Перестаньте ебаться в жопу без резины. С вас тысяча долларов, ВОЗ

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Немецкий ящик

Бери десять!! Половину потом отдашь…

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Стеклянный Мурод

Хорошо, котик мой

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Немецкий ящик

Нет, знаешь, одной тысячи для тебя одного будет достаточно. Всё, пока

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Стеклянный Мурод

Жаль

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Нейроорлов

Привет БРАТ

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Наружный будильник

Ощущения не те 🥲

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Nail ARTY

А потом, если выживем, будем рассказывать об этом времени: была война, был продовольственный, энергетический и санкционный кризис 🦛

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Широкий Женя

а потом прилетели тарелки и увезли всех в рабство

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Kind soul
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Necroproctolog забыл пароль

можно просто не е6ать обезьян и @Православие. Патриотизм.

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outsider man

это не вариант, я не выдержу.

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Баха братан салам алейкум

Да похрен уже, главное не закрывайте ничего

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Казума Малевич

И м*сочный режим не вводите с штрафами

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Дед Макар

Всех солдат на самоизоляцию

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Коматозник

Не убивает? Не калечит? Ну и похуй тогда

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Эмоциональный микрофон
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Ksju

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Чык-чырык

Заприте геев на одном острове , в Гейловском каком

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