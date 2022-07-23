ВОЗ объявила вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения Статьи редакции
Признание вспышки заболевания ЧС позволит подать сигнал о том, что необходимы скоординированные международные меры.
Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус объявил вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения международного значения, сообщает Reuters. Необходимо принимать меры на глобальном уровне: они включают в себя финансирование и усилия по сотрудничеству в области обмена вакцинами и методами лечения.
По состоянию на 20 июля ВОЗ сообщила о более чем 16 тысячах случаев заражения оспой обезьян в 75 странах. Организации известно о пяти случаях смерти от заболевания.
1135 просмотров
Ага
Мой маленький чиновник становится твёрже от таких слов...
Вот верите нет,но ВОЗ как то так обосрался знатно - что теперь веры и желания помогать ему (разных государств) уменьшилось / тся в разы (в десятки раз)
Специалисты воз работают в десятке стран, консультируя по вопросам местного здравоохранения, а некоторые на передовой находятся, непосредственно борясь с заболеваниями, рискуя своей жизнью, так что деньги, которые перечисляют ВОЗ, полностью себя окупают
Ну ХЗ - с пандемией Коронавируса они точно проебались!
да и до него были факапы жесткие - с каждым разом доверие к организации падало
Как? Не убедили маргиналов что от вакцинации не отвалится жопа?
не сработала на опережение
задача предотвращать - первозадача
не смогли
значит отрезать заразу - дабы избежать распространения - тут тоже хер на руль
крч так себе организация у организации
Как и ООН в целом
распустить - всех
создать новые - чтоб работали правильно (раз у этих не получается)
От ошибок никто не застрахован, ни что не идеально. Но будет еще хуже, если не будет ВОЗ
Без единой системы сертификации медикаментов ВОЗ нахуй не нужон.
Не помогай
А что, разве есть что-то лучше? Да, они проеб*сь особенно с короной знатно. Но т.к. альтернативы нету, то лучше ВОЗ, чем пустое место.
Как они проебались с ней?
Прости воз, но сейчас в тренде война, пора понять и отпустить, у тебя было много времени в ковид
заебали, мы еще от ковида не отошли
Перестаньте ебаться в жопу без резины. С вас тысяча долларов, ВОЗ
Бери десять!! Половину потом отдашь…
Хорошо, котик мой
Нет, знаешь, одной тысячи для тебя одного будет достаточно. Всё, пока
Жаль
Привет БРАТ
Ощущения не те 🥲
А потом, если выживем, будем рассказывать об этом времени: была война, был продовольственный, энергетический и санкционный кризис 🦛
а потом прилетели тарелки и увезли всех в рабство
можно просто не е6ать обезьян и @Православие. Патриотизм.
это не вариант, я не выдержу.
Да похрен уже, главное не закрывайте ничего
И м*сочный режим не вводите с штрафами
Всех солдат на самоизоляцию
Не убивает? Не калечит? Ну и похуй тогда
https://vk.cc/cfhI33
Заприте геев на одном острове , в Гейловском каком