Полицейские сорвали концерт Anacondaz в Перми Статьи редакции
Ранее концерты группы отменили в Москве и Екатеринбурге.
Пермские полицейские поднялись на сцену после четвёртой песни Anacondaz — и остановили выступление, сообщил в твиттере вокалист Артем Хорев.
На одной из опубликованных музыкантом записей также видно, что у клуба, где проходил концерт, стоят автозаки и полицейские машины. Глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков заявил, что полиция задержала и доставила в отдел менеджера и организатора концерта.
22 июля 2022 года полиция отменила выступление музыкантов в Екатеринбурге. По словам Хорева, полиция приехала на концертную площадку «Теле-Клуб», где Anacondaz репетировала перед началом своего выступления в рамках летнего фестиваля Pauzern Picnic, и отменила мероприятие, сославшись на «требования МВД».
В конце июня 2022 года музыканты не смогли выступить на столичном фестивале PunkRupor: столичный ГлавCLUB сообщил об отмене выступления группы Anacondaz. Организаторы объяснили решение давлением государственных органов: после продолжавшихся несколько недель звонков из разных инстанций, они получили уведомления о проведении сразу двух внеплановых проверок со стороны Роспотребнадзора и МЧС.
Ранее Anacondaz открыто выступали против вооруженного конфликта в Украине.
Совок 2.0
Ну и збс..
Значит, это бл..ство виде великой рф - 100% никак не больше, чем на 70 лет; 30 лет уже прошло, плюс ускорение цивилизации, осталось талонов подождать
Сорвали, задержали, лучше бы чем-то полезным занялись. Вон доставлять умеют, пусть питсу развозят
Четыре песни слушали со всеми, а потом нехотя пошли приказы исполнять. Ебланская работа конечно у них.
Пусть Михалков будет министром культуры и лично отбирает музыкантов, которым можно выступать. А то чёрные списки какие-то. Даёшь белые!
Может на концерт пришли. Стоят ни кого не трогают, ждут артистов)
вот в екб после сорванного концерта толпа отрывается в центре
совок...
Как же так, у нас же нет культуры отмены в отличии от загнивающего запада...
Пиздец просто, "отмена" со стороны государства
Представляю такую новость про Манижу, которая еще казалось бы недавно побеждала в национальных отборах или вобще про Дору. Они же тоже в списке "неблагонадежных". Десяток другой крепких стражей режима поднимается на сцену что бы не дать спеть Дора дура.