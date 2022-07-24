Ранее концерты группы отменили в Москве и Екатеринбурге.

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Anacondaz

Пермские полицейские поднялись на сцену после четвёртой песни Anacondaz — и остановили выступление, сообщил в твиттере вокалист Артем Хорев.

На одной из опубликованных музыкантом записей также видно, что у клуба, где проходил концерт, стоят автозаки и полицейские машины. Глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков заявил, что полиция задержала и доставила в отдел менеджера и организатора концерта.

Ортём Хорев @artemkhorev В Перми после четвёртой песни полицейские вышли на сцену и закончили концерт.



Ребятам всем спасибо 🙏🏿❤

22 июля 2022 года полиция отменила выступление музыкантов в Екатеринбурге. По словам Хорева, полиция приехала на концертную площадку «Теле-Клуб», где Anacondaz репетировала перед началом своего выступления в рамках летнего фестиваля Pauzern Picnic, и отменила мероприятие, сославшись на «требования МВД».

В конце июня 2022 года музыканты не смогли выступить на столичном фестивале PunkRupor: столичный ГлавCLUB сообщил об отмене выступления группы Anacondaz. Организаторы объяснили решение давлением государственных органов: после продолжавшихся несколько недель звонков из разных инстанций, они получили уведомления о проведении сразу двух внеплановых проверок со стороны Роспотребнадзора и МЧС.