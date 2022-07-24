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Новости

Полицейские сорвали концерт Anacondaz в Перми Статьи редакции

Ранее концерты группы отменили в Москве и Екатеринбурге.

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Anacondaz

Пермские полицейские поднялись на сцену после четвёртой песни Anacondaz — и остановили выступление, сообщил в твиттере вокалист Артем Хорев.

На одной из опубликованных музыкантом записей также видно, что у клуба, где проходил концерт, стоят автозаки и полицейские машины. Глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков заявил, что полиция задержала и доставила в отдел менеджера и организатора концерта.

Ортём Хорев @artemkhorev
В Перми после четвёртой песни полицейские вышли на сцену и закончили концерт.

Ребятам всем спасибо 🙏🏿❤

22 июля 2022 года полиция отменила выступление музыкантов в Екатеринбурге. По словам Хорева, полиция приехала на концертную площадку «Теле-Клуб», где Anacondaz репетировала перед началом своего выступления в рамках летнего фестиваля Pauzern Picnic, и отменила мероприятие, сославшись на «требования МВД».

В конце июня 2022 года музыканты не смогли выступить на столичном фестивале PunkRupor: столичный ГлавCLUB сообщил об отмене выступления группы Anacondaz. Организаторы объяснили решение давлением государственных органов: после продолжавшихся несколько недель звонков из разных инстанций, они получили уведомления о проведении сразу двух внеплановых проверок со стороны Роспотребнадзора и МЧС.

Ранее Anacondaz открыто выступали против вооруженного конфликта в Украине.

#новости #отменаконцертов

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10 комментариев
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 Mikhail

Совок 2.0

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Редкий Натр

Ну и збс..
Значит, это бл..ство виде великой рф - 100% никак не больше, чем на 70 лет; 30 лет уже прошло, плюс ускорение цивилизации, осталось талонов подождать

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Александр Прохоренко

Сорвали, задержали, лучше бы чем-то полезным занялись. Вон доставлять умеют, пусть питсу развозят

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Антон Лисин

Четыре песни слушали со всеми, а потом нехотя пошли приказы исполнять. Ебланская работа конечно у них.

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Ученый паркур

Пусть Михалков будет министром культуры и лично отбирает музыкантов, которым можно выступать. А то чёрные списки какие-то. Даёшь белые!

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Μихаил Αвдеев

Может на концерт пришли. Стоят ни кого не трогают, ждут артистов)

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Михаил

вот в екб после сорванного концерта толпа отрывается в центре

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lolop

совок...

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эти мягкие французские булки

Как же так, у нас же нет культуры отмены в отличии от загнивающего запада...

Пиздец просто, "отмена" со стороны государства

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Sloowbruh

Представляю такую новость про Манижу, которая еще казалось бы недавно побеждала в национальных отборах или вобще про Дору. Они же тоже в списке "неблагонадежных". Десяток другой крепких стражей режима поднимается на сцену что бы не дать спеть Дора дура.

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