«Сбер» впервые за 20 лет повысит стоимость уведомлений о переводах на карту — на 10 рублей Статьи редакции
Теперь они будут стоить 40 и 70 рублей в месяц в зависимости от типа карты.
- «Сбер» изменит стоимость уведомлений об операциях по карте с 1 августа, пишет «Газета.ru». В зависимости от типа карты она составит 40 или 70 рублей в месяц. Исключение — кредитные и некоторые премиальные карты, уведомления у которых бесплатные.
- За 20 лет изменилась и сама услуга, отмечает газета — появились push-уведомления, уведомления по вкладам и счетам и возможность управлять услугой через «Сбербанк Онлайн».
- «Сбер» отключил бесплатную рассылку SMS и push-уведомлений о переводе на карту в 2020 году. Она стала стоить 30 рублей в месяц для базовых и социальных карт, 60 рублей для стандартных. В банке заявляли, что клиенты продолжат бесплатно получать технические SMS — без баланса счёта.
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Какие нахуй уведомления у сбера были 20 лет назад?
глашатай
Ну были. Это просто СМС-ки были, сообщающие о движении средств по карт-счёту. Приход и расход, все операции. Я их в 2000 году получал на свой кнопочный телефон.
До сих пор эту хуйню отключить не могу
На 900 позвони и отключи через оператора.
Пиздец, ты что предлагаешь кому-то ЗВОНИТЬ вместо того чтоб через месяц когда впишутся 50р вспомнить что ты хотел это отключить?
Что?
вот то-то и оно
А?
На то и расчет
Кстати, таким же образом можно и от рекламы отключиться - мне надоели звонки от 900 с предложением оформить кредитную карту, я просто позвонил и попросил отключить меня от любой рекламы, сказали что через 10 дней перестанет приходить
По итогу да, ни звонков, ни смс-предложений теперь
Эээ, вообще то повышали. В 2017м что ли
Удивительно, что не повышали 20 лет
кормовая база уменьшилась
Ммм, сумма СДЕРГИВАНИЯ поднимется. Сбер вместо того чтобы отменить это говно и как-то клиентно стать повыше, продолжает срать себе же на голову.
А зачем? 90% владельцев банковских карт - клиенты Сбера, у них проблем с охватом нет.
Кек, а сколько минимальный перевод ? Ааа, это не за 1
Это они смс за эти деньги шлют. Оплата раз в месяц.
И пуши, которые вообще ничего не стоят, ага
Нихуя. Вот черти.
Ну на iOS их теперь нет
Слышал что-то такое, да. Я никогда пушами не пользовался. Мне всегда нравились смс, я в этом плане тот ещё дед.
пуши вроде туда же в зачет идут
Не, не получится увести переводами в минуса
Пацаки хоть и идиоты, но не совсем
Ебать дикость, платить за уведомления. Слава богу в Украине такого нет
Сбер говно.
У альфы смски вроде 99 рублей стоят. Сбер в этом плане ещё ничего.
Дрочебанк на все времена как и ВТБ.
4ий месяц закрывают мне кредитку)) со словами ой мы забыли кнопку нажать ))
Погодь. Эти бляди сделали даже push платными? Они там совсем охуели?)
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Это реально ООО "Подзалупный творожок", с всеми вытекающими...
Аналогично в Альфе, ВТБ, Райффайзене и др. Плата не за пуш как таковой, а за уведомление по движению средств по счету.
Я так и не понял — за что плату берут то?)
За уведомления по движению средств. А как доставляются эти уведомления - смсками, пушами, голубиной почтой - выбирает клиент.
Опять же: с чего это уведомление через пуш — платное то?)
У меня нет образования преподавателя коррекционной школы, тут я уже бессилен.
Но видимо есть политрука. Ладно, опять какой-то хуйни слепишь, вместо прямого ответа)
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А кто вообще пользуется такими уведомлениями и зачем? У меня отключены. Приходят только смс, если на карту падает зачисление и это бесплатно.
Боятся что карту угонят и успеть заметить траты со списаниями.
Вопрос в другом, зачем в принципе использовать Сбер и держать деньги на карте вместо накопительного счета.
Во во. Всегда перевожу деньги на счёт.
Платить за бесплатные пуши, как это по русски