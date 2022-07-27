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vc.ru

«Сбер» впервые за 20 лет повысит стоимость уведомлений о переводах на карту — на 10 рублей Статьи редакции

Теперь они будут стоить 40 и 70 рублей в месяц в зависимости от типа карты.

  • «Сбер» изменит стоимость уведомлений об операциях по карте с 1 августа, пишет «Газета.ru». В зависимости от типа карты она составит 40 или 70 рублей в месяц. Исключение — кредитные и некоторые премиальные карты, уведомления у которых бесплатные.

Повышение стоимости происходит впервые за 20 лет существования услуги и составит 10 рублей. Оно связано с двукратным ростом объема бизнеса за последние пять лет: увеличилась как транзакционная активность клиентов, так и количество и виды отправляемых сообщений.

«Сбер»
  • За 20 лет изменилась и сама услуга, отмечает газета — появились push-уведомления, уведомления по вкладам и счетам и возможность управлять услугой через «Сбербанк Онлайн».
  • «Сбер» отключил бесплатную рассылку SMS и push-уведомлений о переводе на карту в 2020 году. Она стала стоить 30 рублей в месяц для базовых и социальных карт, 60 рублей для стандартных. В банке заявляли, что клиенты продолжат бесплатно получать технические SMS — без баланса счёта.

#новости #сбер

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41 комментарий
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 Виталий Захаров

Какие нахуй уведомления у сбера были 20 лет назад?

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испанский смех

глашатай

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Достаточный супер_стар

Ну были. Это просто СМС-ки были, сообщающие о движении средств по карт-счёту. Приход и расход, все операции. Я их в 2000 году получал на свой кнопочный телефон.

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Senya

До сих пор эту хуйню отключить не могу

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Times Roman

На 900 позвони и отключи через оператора.

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Трагический химик

Пиздец, ты что предлагаешь кому-то ЗВОНИТЬ вместо того чтоб через месяц когда впишутся 50р вспомнить что ты хотел это отключить?

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Times Roman

Что?

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Свойственный нос

вот то-то и оно

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ИгорьOK

А?

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Добро и позитив

На то и расчет

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KindaBusyEnterprise

Кстати, таким же образом можно и от рекламы отключиться - мне надоели звонки от 900 с предложением оформить кредитную карту, я просто позвонил и попросил отключить меня от любой рекламы, сказали что через 10 дней перестанет приходить
По итогу да, ни звонков, ни смс-предложений теперь

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ЛуниТюнс

Эээ, вообще то повышали. В 2017м что ли

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Ведро

Удивительно, что не повышали 20 лет

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испанский смех

кормовая база уменьшилась

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Пашок золотой гребешок

Ммм, сумма СДЕРГИВАНИЯ поднимется. Сбер вместо того чтобы отменить это говно и как-то клиентно стать повыше, продолжает срать себе же на голову.

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Leika

А зачем? 90% владельцев банковских карт - клиенты Сбера, у них проблем с охватом нет.

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фырчик

Кек, а сколько минимальный перевод ? Ааа, это не за 1

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Поздний динозавр

Это они смс за эти деньги шлют. Оплата раз в месяц.

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Valery Kirichenko

И пуши, которые вообще ничего не стоят, ага

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Поздний динозавр

Нихуя. Вот черти.

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iollk

Ну на iOS их теперь нет

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Поздний динозавр

Слышал что-то такое, да. Я никогда пушами не пользовался. Мне всегда нравились смс, я в этом плане тот ещё дед.

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Тихий Макс

пуши вроде туда же в зачет идут

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Igor Kuznetsov

Не, не получится увести переводами в минуса
Пацаки хоть и идиоты, но не совсем

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AoHeaven

Ебать дикость, платить за уведомления. Слава богу в Украине такого нет

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SKK

Сбер говно.

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Gomotest
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Поздний динозавр

У альфы смски вроде 99 рублей стоят. Сбер в этом плане ещё ничего.

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Пашок золотой гребешок

Дрочебанк на все времена как и ВТБ.

4ий месяц закрывают мне кредитку)) со словами ой мы забыли кнопку нажать ))

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BigBrotherBear

Погодь. Эти бляди сделали даже push платными? Они там совсем охуели?)

Это реально ООО "Подзалупный творожок", с всеми вытекающими...

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Leika

Аналогично в Альфе, ВТБ, Райффайзене и др. Плата не за пуш как таковой, а за уведомление по движению средств по счету.

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BigBrotherBear

Я так и не понял — за что плату берут то?)

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Leika

За уведомления по движению средств. А как доставляются эти уведомления - смсками, пушами, голубиной почтой - выбирает клиент.

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BigBrotherBear

Опять же: с чего это уведомление через пуш — платное то?)

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Leika

У меня нет образования преподавателя коррекционной школы, тут я уже бессилен.

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BigBrotherBear

Но видимо есть политрука. Ладно, опять какой-то хуйни слепишь, вместо прямого ответа)

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Гуманитарный кавалер

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Times Roman

А кто вообще пользуется такими уведомлениями и зачем? У меня отключены. Приходят только смс, если на карту падает зачисление и это бесплатно.

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Leika

Боятся что карту угонят и успеть заметить траты со списаниями.
Вопрос в другом, зачем в принципе использовать Сбер и держать деньги на карте вместо накопительного счета.

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Times Roman

Во во. Всегда перевожу деньги на счёт.

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Всякий историк

Платить за бесплатные пуши, как это по русски

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