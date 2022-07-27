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Новости

На кладбищах Тегерана закрашивают фотографии женщин без хиджабов на памятниках Статьи редакции

Десятки могильных плит «попадали под цензуру» на фоне очередного ужесточения закона об обязательном ношении религиозной одежды.

5254 просмотров
Фото из твиттера @Mahy90900240

В столице Ирана на памятниках городских кладбищ начали закрашивать фотографии женщин с непокрытой головой или неправильно надетым хиджабом, пишет «Радио Свобода» со ссылкой на представителей местных муниципальных кладбищ. Такие меры принимаются на фоне очередного ужесточения государственного закона о ношении религиозной одежды.

Глава крупнейшей в Тегеране территории для захоронений Саид Газанфари рассказал изданию, что в июле сотрудники кладбища «модифицировали» 98 могильных плит. Он отметил, что на некоторых фотографиях умершие были в хиджабе или чадре, но голова была покрыта не полностью, поэтому такие памятники тоже «подвергли цензуре».

В начале июля президент Ирана Ибрахим Раиси подписал указ об очередном расширении ограничений для женщин в плане ношения хиджаба. С тех пор в соцсетях стали появляться ролики, на которых сотрудники полиции забирают женщин с непокрытой головой из общественных мест и увозят в автозаках.

Согласно новому указу, тем женщинам, которые не соблюдают требования, запрещено посещать государственные учреждения, банки, аэропорты, нельзя пользовать городским общественным транспортом. В ответ на это активистки запустили акцию в соцсетях против обязательного ношения хиджаба, а также устроили несколько оффлайн-протестов.

Golnaz Esfandiari @GEsfandiari
A brave woman removed her scarf in public in the Iranian city of Shahsavar to protest against the mandatory hijab. Security forces attempted to detain her but they face resistance from the city’s residents #حجاب_بی_حجاب
Смелая женщина сняла свой платок при всех в иранском городе Шахсавар, чтобы выразить протест против обязательного ношения хиджаба. Служба безопасности попыталась задержать её, но столкнулась с сопротивлением местных жителей

#иран #религия #хиджабы #новости

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88 комментариев
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 Нурсултан из Нур-Султана

Ты не поверишь, но это Иран до Исламской революции (1972 год, фото в цвете).

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Dmytry Kovalsky

Вот еще фотка из Тегерана 1955

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6 комментариев
Печеньки Госдепа

Ну да. Слева Мерелин Монро, справа Луи де Фюнес

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Some1 Else

мля и после смерти доебались пзд

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Недоденацифицированный

А если человек умер до того, как пиздец в стране случился?

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дорогой БРАТ Донателло

похуй, см. https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D1%87%D1%82%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BC%C2%BB

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11 комментариев
Алексей Логачев

Если б она сняла платок на Красной Площади, то ей бы ничего не было! А вы говорите диктатура!

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Алексей Логачев

Главное, чтоб не сине-желтый, поправочка

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2 комментария
Trurl McByte

Сказали же: Иран - это как россия будет выглядеть в будущем.
Просто подожди (нет, тикай!)

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2 комментария
Dmytry Kovalsky

Как мы все видим даже Иранцы не терпилоиды.
Так что Россия будущего будет гораздо хуже.

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Snowfall

Че бля? Они одни из самых терпильных наций.

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Тихий Макс

о пользе такого нам уже объяснили?

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BigBrotherBear

После первых поставок "партнёрских".

Пока такая паста есть: "как и любая другая православная жена,должна ходить с покрытой головой.Кто говорит,что неудобно,кто не привыкнет никак.Вот монахини всегда ходят покрытые и ничего,надо,значит надо,а кто сказал,что спасение это легкий путь?Надо себя перевоспитывать и жить по-Божьи,а никак я хочу.Думаю,будет много споров тут,некоторым придется не по вкусу все,что я написала.Но...терпите.дорогие,вам во спасение будет."

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3 комментария
Pierre Duck

Рад за ХОРОШИХ РУССКИХ, теперь у вас такие союзники!

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aliftin

Дикари. Можно же было сделать пару трафаретов и сделать аккуратно.

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Решающий бокал

Тупо сверху хиджаб пририсовать/пригравировать или накладку позолоченную или серебряную сделать

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1 комментарий
Emmet Brown, Dr.

Можно и серой мышиной краской графити не закрашивать.

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Fire

Отстаньте от женщин уже, а 🤦‍♀️

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Emmet Brown, Dr.

Да и от мужчин тоже. Вообще, заебали всяческие мракобесы и желающие ходить строем.

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Полукровка

И чего муслимы так тригеруют на бабские волосы? Это просто волосы.

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Никита Борисова

Чем схожи ДТФеры и радикальные Мусульмане?
Презирают женщин.

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muiren

завидуют

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water water

Потенциальные гомики

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Yadra Balmo

да пусть уже запретят женщин и успокоятся.

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Отдельный спрей
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3 комментария
Конь Федерации

Лучшие друзья Путинской России, между прочим. Такие же ебанушки.

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Отдельный спрей

Зачем так грубо? Можно было дорисовать хиджабы.

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Emmet Brown, Dr.

Да там стопудово такие же "таджики" с выданным им ведром краски.

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Акционерный космос
Служба безопасности попыталась задержать её, но столкнулась с сопротивлением местных жителей
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water water

Обезьяны и то умнее
Обратная эволюция

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Andrei Myagkov

Дикое зверьё.

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Emmet Brown, Dr.

Такое же, как в РФ.

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Привычный холод

хочется отправить эту статью футурологам прошлого века

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AoHeaven

Дебилизм, я в шоке немного от их религии..

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Спящий агент

Вы не понимаете. Это просто плохие неправильные мусульмане

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Жесткий дым

Че за? Вообще в исламе запрещается использовать фото на могильных плитах

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Андрей Попов

До 1979 года Иран был светским.

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BigBrotherBear

Свой путь, религиозное мракобесие и шакалы у власти...

Благо люди тут не терпилоиды: штраф, побьют, СИЗО, ко-ко-ко)

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Emmet Brown, Dr.

Да хз, страна в таком режиме уже 40 с лишним лет существует. Такие себе "нетерпилоиды".

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Илья Казаков

Боже, ну и животные 🤦🏻‍♀️ бедные люди, не дают им покоя и после смерти

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капитан ильич
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Пьер Борцов

Любая диктатура забоится о своем режиме. Не о людях, а о режиме.

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Франц

До такого даже русские не опустились

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Тихий Макс

впереди скрепное будущее

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2 комментария
Франц

Хотя

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Zampo1it

опустились до другого))

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Emmet Brown, Dr.

Опустились. Это просто одно из проявления нищего тоталитаризма с пропагандируемой уникальностью и особым путём.

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Спящий агент

Неплохо

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Длительный паук например

Какие ещё изображения на кладбище?! Живых существ вообще запрещено изображать

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Нурсултан из Нур-Султана
живые существа
женщины
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4 комментария
Нюша Летняя

В названии указаны только женщины - мужчины уже были на фото на памятниках в хиджабах, их не пришлось закрашивать?
АПД. Мужские тоже стирают/закрашивают.

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Dima Sergeyevich
сотрудники кладбища «модифицировали» 98 могильных плит

прокачали

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Darth Tyekanik

я так понимаю идет активная борьба с кладбищенским дрочуном, который держит в страхе весь Тегеран.

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Leika

Похоже на протест в России.

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