Десятки могильных плит «попадали под цензуру» на фоне очередного ужесточения закона об обязательном ношении религиозной одежды.

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Фото из твиттера @Mahy90900240

В столице Ирана на памятниках городских кладбищ начали закрашивать фотографии женщин с непокрытой головой или неправильно надетым хиджабом, пишет «Радио Свобода» со ссылкой на представителей местных муниципальных кладбищ. Такие меры принимаются на фоне очередного ужесточения государственного закона о ношении религиозной одежды.

Глава крупнейшей в Тегеране территории для захоронений Саид Газанфари рассказал изданию, что в июле сотрудники кладбища «модифицировали» 98 могильных плит. Он отметил, что на некоторых фотографиях умершие были в хиджабе или чадре, но голова была покрыта не полностью, поэтому такие памятники тоже «подвергли цензуре».

В начале июля президент Ирана Ибрахим Раиси подписал указ об очередном расширении ограничений для женщин в плане ношения хиджаба. С тех пор в соцсетях стали появляться ролики, на которых сотрудники полиции забирают женщин с непокрытой головой из общественных мест и увозят в автозаках.

Согласно новому указу, тем женщинам, которые не соблюдают требования, запрещено посещать государственные учреждения, банки, аэропорты, нельзя пользовать городским общественным транспортом. В ответ на это активистки запустили акцию в соцсетях против обязательного ношения хиджаба, а также устроили несколько оффлайн-протестов.