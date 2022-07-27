На кладбищах Тегерана закрашивают фотографии женщин без хиджабов на памятниках Статьи редакции
Десятки могильных плит «попадали под цензуру» на фоне очередного ужесточения закона об обязательном ношении религиозной одежды.
В столице Ирана на памятниках городских кладбищ начали закрашивать фотографии женщин с непокрытой головой или неправильно надетым хиджабом, пишет «Радио Свобода» со ссылкой на представителей местных муниципальных кладбищ. Такие меры принимаются на фоне очередного ужесточения государственного закона о ношении религиозной одежды.
Глава крупнейшей в Тегеране территории для захоронений Саид Газанфари рассказал изданию, что в июле сотрудники кладбища «модифицировали» 98 могильных плит. Он отметил, что на некоторых фотографиях умершие были в хиджабе или чадре, но голова была покрыта не полностью, поэтому такие памятники тоже «подвергли цензуре».
В начале июля президент Ирана Ибрахим Раиси подписал указ об очередном расширении ограничений для женщин в плане ношения хиджаба. С тех пор в соцсетях стали появляться ролики, на которых сотрудники полиции забирают женщин с непокрытой головой из общественных мест и увозят в автозаках.
Согласно новому указу, тем женщинам, которые не соблюдают требования, запрещено посещать государственные учреждения, банки, аэропорты, нельзя пользовать городским общественным транспортом. В ответ на это активистки запустили акцию в соцсетях против обязательного ношения хиджаба, а также устроили несколько оффлайн-протестов.
Ты не поверишь, но это Иран до Исламской революции (1972 год, фото в цвете).
Вот еще фотка из Тегерана 1955
Ну да. Слева Мерелин Монро, справа Луи де Фюнес
мля и после смерти доебались пзд
А если человек умер до того, как пиздец в стране случился?
похуй, см. https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D1%87%D1%82%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BC%C2%BB
Если б она сняла платок на Красной Площади, то ей бы ничего не было! А вы говорите диктатура!
Главное, чтоб не сине-желтый, поправочка
Сказали же: Иран - это как россия будет выглядеть в будущем.
Просто подожди (нет, тикай!)
Как мы все видим даже Иранцы не терпилоиды.
Так что Россия будущего будет гораздо хуже.
Че бля? Они одни из самых терпильных наций.
о пользе такого нам уже объяснили?
После первых поставок "партнёрских".
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Пока такая паста есть: "как и любая другая православная жена,должна ходить с покрытой головой.Кто говорит,что неудобно,кто не привыкнет никак.Вот монахини всегда ходят покрытые и ничего,надо,значит надо,а кто сказал,что спасение это легкий путь?Надо себя перевоспитывать и жить по-Божьи,а никак я хочу.Думаю,будет много споров тут,некоторым придется не по вкусу все,что я написала.Но...терпите.дорогие,вам во спасение будет."
Рад за ХОРОШИХ РУССКИХ, теперь у вас такие союзники!
Дикари. Можно же было сделать пару трафаретов и сделать аккуратно.
Тупо сверху хиджаб пририсовать/пригравировать или накладку позолоченную или серебряную сделать
Можно и серой мышиной краской графити не закрашивать.
Отстаньте от женщин уже, а 🤦♀️
Да и от мужчин тоже. Вообще, заебали всяческие мракобесы и желающие ходить строем.
И чего муслимы так тригеруют на бабские волосы? Это просто волосы.
Чем схожи ДТФеры и радикальные Мусульмане?
Презирают женщин.
завидуют
Потенциальные гомики
да пусть уже запретят женщин и успокоятся.
Лучшие друзья Путинской России, между прочим. Такие же ебанушки.
Зачем так грубо? Можно было дорисовать хиджабы.
Да там стопудово такие же "таджики" с выданным им ведром краски.
Обезьяны и то умнее
Обратная эволюция
Дикое зверьё.
Такое же, как в РФ.
хочется отправить эту статью футурологам прошлого века
Дебилизм, я в шоке немного от их религии..
Вы не понимаете. Это просто плохие неправильные мусульмане
Че за? Вообще в исламе запрещается использовать фото на могильных плитах
До 1979 года Иран был светским.
Свой путь, религиозное мракобесие и шакалы у власти...
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Благо люди тут не терпилоиды: штраф, побьют, СИЗО, ко-ко-ко)
Да хз, страна в таком режиме уже 40 с лишним лет существует. Такие себе "нетерпилоиды".
Боже, ну и животные 🤦🏻♀️ бедные люди, не дают им покоя и после смерти
Любая диктатура забоится о своем режиме. Не о людях, а о режиме.
До такого даже русские не опустились
впереди скрепное будущее
Хотя
опустились до другого))
Опустились. Это просто одно из проявления нищего тоталитаризма с пропагандируемой уникальностью и особым путём.
Неплохо
Какие ещё изображения на кладбище?! Живых существ вообще запрещено изображать
женщины
В названии указаны только женщины - мужчины уже были на фото на памятниках в хиджабах, их не пришлось закрашивать?
АПД. Мужские тоже стирают/закрашивают.
прокачали
я так понимаю идет активная борьба с кладбищенским дрочуном, который держит в страхе весь Тегеран.
Похоже на протест в России.