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Новости
vc.ru

Производитель лифтов Otis ушёл из России. Его купит владелец «Столото» Статьи редакции

После завершения сделки производство лифтов возобновят под новым брендом.

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Американский производитель лифтов Otis заключил соглашение с Ice Development о продаже 100% доли компании в российском бизнесе. Сумму сделки стороны не раскрывают.

После покупки российского бизнеса Otis Ice Development планирует возобновить производство на площадке в Санкт-Петербурге под новым брендом.

Ice Development — российская инвестиционная компания, работающая в сфере недвижимости. Она входит в холдинг S8 Capital Армена Саркисяна. Компания развивает ИТ-решения в финсекторе, ритейле, телекоммуникациях, электронной коммерции и медиа, а также владеет распространителем гослотерей «Столото».

Otis прекратил прием заказов на новое оборудование и инвестиции в России в марте. По данным Национального лифтового союза, Otis занимал 16% российского рынка лифтов — второе место после Щербинского лифтостроительного завода с долей в 20%.

Активы компании в России включают завод по производству лифтового оборудования в Петербурге мощностью до 7 тысяч лифтов в год и сервисную сеть, в том числе по оказанию услуг технического обслуживания предприятия и сторонних производителей.

В середине июня Forbes сообщил, что в России образовался дефицит скоростных лифтов, потому что производящие их Kone и Otis перестали принимать заказы на поставку новых лифтов. Kone 28 июня объявил о продаже своего российского бизнеса местным топ-менеджерам и полном уходе из России.

#новости #ктоушёл

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76 комментариев
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 Аккаунт разморожен

Доедешь или нет - лотерея.

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Oster Int

С небольшим шансом при нажатии кнопки в лифте проваливается пол.

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2 комментария
ИгорьOK

- Доставайте номер этажа из мешочка!

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Всякий историк

Ахаха, ору

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Antonio De

Сиквел фильма "Клаустрофобы" (Escape Room) в реальном времени.

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Cerfu

Я бы не доехал..

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Рондо

К концу часа здесь должна быть по меньшей мере дюжина шуток про лото+лифт! (сам я ничего не придумал)

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Недоденацифицированный

Я тоже

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1 комментарий
Cлоновьи хоботы

Не дюжина, а барабанные палочки.

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EdisonsLamp

Лифтлото, например

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Местный пришелец

ФСИН заменит Икею, Столото займётся лифтами. Что дальше? Клоуны займутся политикой? Воры будут бороться с коррупцией?

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Ладно
клоуны займутся политикой

Давно уже

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Фанат Bioware
Что дальше? Клоуны займутся политикой? Воры будут бороться с коррупцией?

смешно (нет)

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Трагический химик

Комментаторы начнут писать статьи

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1 комментарий
Отдельный спрей

пироги начнёт печи сапожник, а сапоги тачать пирожник

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2 комментария
Андрей Бодунов

Дальше будет больше, но дольше.

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Spoki

Театр абсурда государственного масштаба. Проходите. Занимайте места.

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Sdafs 156

ну ступеньки так ступеньки

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Йолкин

Я не удивлюсь, если ступеньки тоже импорт

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1 комментарий
Eugene Puntus

—Вам на какой этаж?
—Одиннадцатый
—Барабанные палочки!

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j3l06
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Аккуратный рак

бочонок номер двадцать два, лифт не поедет у нас с утра

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Аккуратный рак

бочонок номер двадцать восемь , пешком по лестнице попросим

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1 комментарий
Панорама

Удача - и точка

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Emmet Brown, Dr.

Неудача и многоточие

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Поздний динозавр
второе место после Щербинского лифтостроительного завода

уЩербинского. Это знает любой, кто хоть раз на этой параше катался.

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John Smith

я даже это говно ремонтировал ,хуже наверно могилев-лифт

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Аккуратный рак

У меня в доме три лифта от них, ездят нормально, но ПО тупое какое то , невозможно вызвать нужный лифт едет только свободный .

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5 комментариев
Широкий Валера

У нас норм кстати поставили, только алкаши разносят всё равно и начинается жопа

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Тихий Макс

каждый спуск и подъем это лотерея

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Недоденацифицированный

Слишком громкий заголовок. Купит производство, то, что от него осталось

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Sergei

Сообщение отправлено через телеграф?

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1 комментарий
BigBrotherBear

С "Отис покидает Россиию" новость не высосать)
p.s.: блин, мы же на ТЖ, а не на РИА. Нафига так желтить?
p.p.s.: VC.RU? Тогда ясно...

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Alexander Jaf

заходишь в лифт, нажимаешь рандом этаж и едешь куда попало. Концепт на миллион.

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Андрей Бодунов

Купи билет столото и выйграй поездку в лифте! )

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Отдельный спрей

абонемент на 100 поездок

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1 комментарий
BigBrotherBear

Сразу в Ад, организованно "распространителем гослотерей «Столото»" =)

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Андрей Бодунов

А сегодня мы разыгрываем обновление лифтовой кабины в любом доме! Покупайте билеты столото!

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aliftin
Не работает лифт? Пиши в спортлото.

Отличный слоган.

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Beerman

Смех смехом, но российский бизнес тупо не умеет держать планку качества, получится Щербинский завод. Плюс поставок запчастей нет, будут делать из того, что есть

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Гусь
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BigBrotherBear

"После завершения сделки производство лифтов возобновят под новым брендом" - это уже нихуя не Лифты будут, а говно. Новость надо строить: "нормальных производителей лифтов в России не осталось! Как быстро ходить по ступенькам?" =)

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ИгорьOK

*нажимает на кнопку*
- И Вы выиграли поход по лестнице! До свидания!

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Печеньки Госдепа

Лифты от столото! Купи лотерею с безопасной поездкой 6 из 36!

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Андрей Бодунов

Бля это даже не смешно

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2 комментария
ВTopHuk

Шанс!

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Тихий Макс

автомобиль!

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FireGrim

Это единственное, что я нашел. Но не уверен, что это то самое

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Yadra Balmo

поездка на лифте как лотерея.

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Холден Колфилд

Как он ушёл если мы для них участвуем в тендере? На их юр лицо а не какое то другое

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Emmet Brown, Dr.

А юрлицо продать нельзя?

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Misha Stakhyr

неа,лучше уже ступеньками..

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ИгорьOK

Когда едешь в лифте...

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Серёга Гы

Ставлю на 12-й этаж

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Коровка говорит Мууу
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Петров-Васечкин.

Бестолку
На пол надо ложиться

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Предыдущий спрей

СтолОтис

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Гражданин постиронии

Лифт и точка

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Afanasiy Nezabudko

Из чего производить будут? Уверен, что там часть комплектующих не производится в РФ.

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