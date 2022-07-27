Производитель лифтов Otis ушёл из России. Его купит владелец «Столото» Статьи редакции
После завершения сделки производство лифтов возобновят под новым брендом.
Американский производитель лифтов Otis заключил соглашение с Ice Development о продаже 100% доли компании в российском бизнесе. Сумму сделки стороны не раскрывают.
После покупки российского бизнеса Otis Ice Development планирует возобновить производство на площадке в Санкт-Петербурге под новым брендом.
Ice Development — российская инвестиционная компания, работающая в сфере недвижимости. Она входит в холдинг S8 Capital Армена Саркисяна. Компания развивает ИТ-решения в финсекторе, ритейле, телекоммуникациях, электронной коммерции и медиа, а также владеет распространителем гослотерей «Столото».
Otis прекратил прием заказов на новое оборудование и инвестиции в России в марте. По данным Национального лифтового союза, Otis занимал 16% российского рынка лифтов — второе место после Щербинского лифтостроительного завода с долей в 20%.
Активы компании в России включают завод по производству лифтового оборудования в Петербурге мощностью до 7 тысяч лифтов в год и сервисную сеть, в том числе по оказанию услуг технического обслуживания предприятия и сторонних производителей.
В середине июня Forbes сообщил, что в России образовался дефицит скоростных лифтов, потому что производящие их Kone и Otis перестали принимать заказы на поставку новых лифтов. Kone 28 июня объявил о продаже своего российского бизнеса местным топ-менеджерам и полном уходе из России.
Доедешь или нет - лотерея.
С небольшим шансом при нажатии кнопки в лифте проваливается пол.
- Доставайте номер этажа из мешочка!
Ахаха, ору
Сиквел фильма "Клаустрофобы" (Escape Room) в реальном времени.
Я бы не доехал..
К концу часа здесь должна быть по меньшей мере дюжина шуток про лото+лифт! (сам я ничего не придумал)
Я тоже
Не дюжина, а барабанные палочки.
Лифтлото, например
ФСИН заменит Икею, Столото займётся лифтами. Что дальше? Клоуны займутся политикой? Воры будут бороться с коррупцией?
Давно уже
смешно (нет)
Комментаторы начнут писать статьи
пироги начнёт печи сапожник, а сапоги тачать пирожник
Дальше будет больше, но дольше.
Театр абсурда государственного масштаба. Проходите. Занимайте места.
ну ступеньки так ступеньки
Я не удивлюсь, если ступеньки тоже импорт
—Вам на какой этаж?
—Одиннадцатый
—Барабанные палочки!
бочонок номер двадцать два, лифт не поедет у нас с утра
бочонок номер двадцать восемь , пешком по лестнице попросим
Удача - и точка
Неудача и многоточие
уЩербинского. Это знает любой, кто хоть раз на этой параше катался.
я даже это говно ремонтировал ,хуже наверно могилев-лифт
У меня в доме три лифта от них, ездят нормально, но ПО тупое какое то , невозможно вызвать нужный лифт едет только свободный .
У нас норм кстати поставили, только алкаши разносят всё равно и начинается жопа
каждый спуск и подъем это лотерея
Слишком громкий заголовок. Купит производство, то, что от него осталось
Сообщение отправлено через телеграф?
С "Отис покидает Россиию" новость не высосать)
p.s.: блин, мы же на ТЖ, а не на РИА. Нафига так желтить?
p.p.s.: VC.RU? Тогда ясно...
заходишь в лифт, нажимаешь рандом этаж и едешь куда попало. Концепт на миллион.
Купи билет столото и выйграй поездку в лифте! )
абонемент на 100 поездок
Сразу в Ад, организованно "распространителем гослотерей «Столото»" =)
А сегодня мы разыгрываем обновление лифтовой кабины в любом доме! Покупайте билеты столото!
Отличный слоган.
Смех смехом, но российский бизнес тупо не умеет держать планку качества, получится Щербинский завод. Плюс поставок запчастей нет, будут делать из того, что есть
"После завершения сделки производство лифтов возобновят под новым брендом" - это уже нихуя не Лифты будут, а говно. Новость надо строить: "нормальных производителей лифтов в России не осталось! Как быстро ходить по ступенькам?" =)
*нажимает на кнопку*
- И Вы выиграли поход по лестнице! До свидания!
Лифты от столото! Купи лотерею с безопасной поездкой 6 из 36!
Бля это даже не смешно
Шанс!
автомобиль!
Это единственное, что я нашел. Но не уверен, что это то самое
поездка на лифте как лотерея.
Как он ушёл если мы для них участвуем в тендере? На их юр лицо а не какое то другое
А юрлицо продать нельзя?
неа,лучше уже ступеньками..
Когда едешь в лифте...
Ставлю на 12-й этаж
Бестолку
На пол надо ложиться
СтолОтис
Лифт и точка
Из чего производить будут? Уверен, что там часть комплектующих не производится в РФ.