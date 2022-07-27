После завершения сделки производство лифтов возобновят под новым брендом.

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Американский производитель лифтов Otis заключил соглашение с Ice Development о продаже 100% доли компании в российском бизнесе. Сумму сделки стороны не раскрывают.

После покупки российского бизнеса Otis Ice Development планирует возобновить производство на площадке в Санкт-Петербурге под новым брендом.

Ice Development — российская инвестиционная компания, работающая в сфере недвижимости. Она входит в холдинг S8 Capital Армена Саркисяна. Компания развивает ИТ-решения в финсекторе, ритейле, телекоммуникациях, электронной коммерции и медиа, а также владеет распространителем гослотерей «Столото».

Otis прекратил прием заказов на новое оборудование и инвестиции в России в марте. По данным Национального лифтового союза, Otis занимал 16% российского рынка лифтов — второе место после Щербинского лифтостроительного завода с долей в 20%.

Активы компании в России включают завод по производству лифтового оборудования в Петербурге мощностью до 7 тысяч лифтов в год и сервисную сеть, в том числе по оказанию услуг технического обслуживания предприятия и сторонних производителей.