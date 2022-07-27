Новости

Бывшему игроку Virtus.pro, который нарисовал на карте букву «Z» во время матча по Dota 2, отказали в американской визе Статьи редакции

Он не сможет поехать на турнир.

Об этом в телеграм-канале сообщил партнёр Ивана Москаленко (под ником Pure) по команде Entity Дмитрий Полищук (под ником Fishman).

В конце апреля киберспортивную команду Virtus.pro дисквалифицировали с турнира Dota Pro Circuit, потому что её игрок Москаленко нарисовал на мини-карте Z. Победу Virtus.pro в матче против Mind Games аннулировали. Российская команда также получила технические поражения во всех потенциальных встречах.

После матча он извинился, назвал появление буквы Z «совершенно неосозанным» и заявил, что «не хотел кого-либо обидеть». Но с Москаленко всё равно расторгли контракт. После этого он стал играть за команду Entity, где где также выступают белорус Дмитрий Полищук и россиянин Владислав Семёнов. Enitity собирается принять участие в предстоящем турнире по Dota 2 в Техасе.

Поскольку в США Москаленко не пустили, попасть на турнир он не сможет. В составе его заменит перуанец Энцо «Timado» Джианоли О'коннор. Как отмечает Cybersport, индийская Entity стала третьей командой, столкнувшейся с визовыми проблемами перед участием в турнире, после филиппинской Fnatic и китайской Xtreme Gaming.

#новости #dota

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97 комментариев
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Аккуратный рак

Так не из-за буквы же отказали, а из-за того что расторгли контракт и по визе получилось что нет поручителя.
Звезда хватит хуячить кликбейты.

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Сергей Иванов

В визе отказали из-за того, что нет поручителя. Нет поручителя из-за того, что расторгли контракт. Контракт расторгли из-за буквы.
Итого: в визе отказали из-за буквы.

Звнзд, хуячь кликбейты

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12 комментариев
Дмитрий Рылеев

Ты че, тогда и новость делать не надо было получается

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7 комментариев
Демократический Паша

Не надо портить перемогу.

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1 комментарий
Roma Dmitriev

неужели вы все жопой читаете? его исключили из виртус про, а на турнир он заявлялся от энитити

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Магомед-Султан Байболатович

На какую визу он о твоему подавался? Сомневаюсь что ему не одобрили визу b1/b2 из-за материальных причин (у про игроков есть бабки).

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3 комментария
Explosive Magic

Контракт расторгли с Virtus.pro, но он же играет сечас в Entity. Сомневаюсь что играет без контракта, разве Энтити не могут поручиться?

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1 комментарий
фырчик
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За сотню в аэропорт поехали

Пособие от России "Как испортить букву".
А всё потому что лень было свою свастику придумать!

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Сладкий Бубалех

Но ведь это тоже самое что было со свастикой, ее так же испортили.

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5 комментариев
Sergey Palamarchuk

Нарисовал Z.
Ой а я неосознанно, не хотел никого обидеть прастити.

Пишов нахуй

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Alex V

Ну ХЗ. Мог и непроизвольно. Я до этого всего тоже бывало использовал Z в качестве этакого росчерка, особенно если на экране что-то черкнуть, сейчас понятное дело так не делаю)

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3 комментария
Руденко Сергей против войны

Может ещё немного позиговать и станет депутатом

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Yadra Balmo

про доку два нам расскажет из тель-авизера

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фырчик

Слава ебанатам

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Emmet Brown, Dr.

Бля, как раньше было круто - по телеку показывали свастику и зигующего Тома, но при этом никто не хотел уничтожить украинцев.

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Фархад Азимов

у zиганутых горе

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Yasos Biba

Хуй будешь?

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2 комментария
switch138

какое США? пусть в саратов едет.

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Times Roman

Знатоки доки2, вам слово. Мог ли этот чувак ненамеренно нарисовать букву? По карте вроде видно, что он шел собирать какую-то хуйню: красная хуйня, потом по диагонали три хуйни собрал и направо пизданул.

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Eric Sos

Обсосали эту тему ещё сразу. Не было никакого логичного повода рисовать это. Пытались притянуть за уши, что он рисовал маршрут, но это было самое начало матча, когда никуда не нужно бежать. Ну и там через 5 секунд чуть ли не всей командой начали зарисовывать это художество, что тоже не подкрепляет версию.

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1 комментарий
Закомплексованная Душа

Они в тимспике все общаются, рисование на этой карте во время это просто для развлечения делается, не более

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Leeroy Jenkins

Нет, там в контексте игры этот мув был бессмысленным, да и нижняя часть зетки, вокруг пещеры - юзлесс при любом контексте, в игре этим путём не ходят вообще.

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6 комментариев
Баяр Сэдэнжавай

Да не, он просто ебланил. Думал будет смешно, гы-гы-гы.

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1 комментарий
darkAlert

Вот это хорошая новость. Всяким зиганутым нехой по америкам кататься.

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Yadra Balmo

лебледеву визы бы ещё покрошили.

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Cerfu

Ну штош, теперь ехай нахуй

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Alex Northern

Яка сумна новина

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Enoxix

А зачем ему в сша? Пусть на фронт пиздует

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Stanley

Доигрался хуй на скрипке.

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Предыдущий спрей

Поражены его неудачей.джпг

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Александр Прохоренко

Горе без ума

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Дед Макар

Долбоёб

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Сергей Торопов

У каждого действия есть последствия

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Дмитрий Шубкин

На дтф запостите🤭

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Exorcist

подходящий ник у челика который зигует

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Баяр Сэдэнжавай

Это забавно. Но получается, что корнями он украинец? Я так понимаю, что когда-то его предок служил в Российской Империи солдатом в Украине.

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Проектный фитиль

Жаль

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Гордон Фриман

По факту ☝️

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Трагический химик

Пхпхпхх

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Заебавшийся опоссум

Ахахахах

Долбоёбы должны страдать

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Михаил Горлов

Ох уж эти кликбейт заголовки
Автора даже не смутило что визу не дали целой китайской команде(7 человек) и половине игроков британской организации лул

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Максим Пылёв

Нисколько не оправдываю "патриотов" Z-овцев, но разводить истерию из-за ОДНОЙ(!) БУКВЫ(!) латинского, прошу заметить, алфавита - бред и шиза. Где доказательство что он имел ввиду символ российской армии? Он же не орал на матче "ПОБЕДА РОССИИ", "ВЛАДИМИР ПУТИН - МОЛОДЕЦ" или чего похуже. Человек, сука, просто НАРИСОВАЛ ОДНУ БУКВУ В ВИДЕОИГРЕ(!) НА МИНИ-КАРТЕ(!). Он даже не в никнейм её поставил или на аватарку.
Лишнее доказательство, что на Западе такие же промытые истерики как и в России. Лишь бы заканселеить за любую мелочь, ничего нового. Должна же быть у них хоть хоть какая-то капля здравого смысла.
Такими темпами нам во всём мире нам будут перманентно предъявлять просто за то что мы русские и говорим на русском языке.

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taff

Теперь ты знаешь какую букву лучше не рисовать всуе :)

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Клаус Шульце

Ну и хер с ним.

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Отдельный спрей

манкурт

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neimovirne

сучки получают по заслугам

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ПавуКiшка

Лох, пидр.

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Предметный браслет

🤘

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Petrov Alexandr

Не "отказали в визе", а "отрицательно одобрили"

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Генномодифицированный голуб

"Enitity собирается принять участие в предстоящем турнире по Dota 2 в Техасе."
Очем они думали, когда взяли в состав зигующего?

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Дон Карлионе

Так а парнишку спросили за Путина он?

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AlaZtor

Их борьба.

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Веселый молочник

Они б еще из-за свастики отказались рекламные контракты подписывать!

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James Gator

Лучше б писюн нарисовал. И с визой никаких проблем бы не было

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Кирилл Лапшин

Фамилия говорящая у него. Москаль сразу видно

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