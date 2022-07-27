Бывшему игроку Virtus.pro, который нарисовал на карте букву «Z» во время матча по Dota 2, отказали в американской визе Статьи редакции
Он не сможет поехать на турнир.
Об этом в телеграм-канале сообщил партнёр Ивана Москаленко (под ником Pure) по команде Entity Дмитрий Полищук (под ником Fishman).
В конце апреля киберспортивную команду Virtus.pro дисквалифицировали с турнира Dota Pro Circuit, потому что её игрок Москаленко нарисовал на мини-карте Z. Победу Virtus.pro в матче против Mind Games аннулировали. Российская команда также получила технические поражения во всех потенциальных встречах.
После матча он извинился, назвал появление буквы Z «совершенно неосозанным» и заявил, что «не хотел кого-либо обидеть». Но с Москаленко всё равно расторгли контракт. После этого он стал играть за команду Entity, где где также выступают белорус Дмитрий Полищук и россиянин Владислав Семёнов. Enitity собирается принять участие в предстоящем турнире по Dota 2 в Техасе.
Поскольку в США Москаленко не пустили, попасть на турнир он не сможет. В составе его заменит перуанец Энцо «Timado» Джианоли О'коннор. Как отмечает Cybersport, индийская Entity стала третьей командой, столкнувшейся с визовыми проблемами перед участием в турнире, после филиппинской Fnatic и китайской Xtreme Gaming.
Так не из-за буквы же отказали, а из-за того что расторгли контракт и по визе получилось что нет поручителя.
Звезда хватит хуячить кликбейты.
В визе отказали из-за того, что нет поручителя. Нет поручителя из-за того, что расторгли контракт. Контракт расторгли из-за буквы.
Итого: в визе отказали из-за буквы.
Звнзд, хуячь кликбейты
Ты че, тогда и новость делать не надо было получается
Не надо портить перемогу.
неужели вы все жопой читаете? его исключили из виртус про, а на турнир он заявлялся от энитити
На какую визу он о твоему подавался? Сомневаюсь что ему не одобрили визу b1/b2 из-за материальных причин (у про игроков есть бабки).
Контракт расторгли с Virtus.pro, но он же играет сечас в Entity. Сомневаюсь что играет без контракта, разве Энтити не могут поручиться?
Пособие от России "Как испортить букву".
А всё потому что лень было свою свастику придумать!
Но ведь это тоже самое что было со свастикой, ее так же испортили.
Нарисовал Z.
Ой а я неосознанно, не хотел никого обидеть прастити.
Пишов нахуй
Ну ХЗ. Мог и непроизвольно. Я до этого всего тоже бывало использовал Z в качестве этакого росчерка, особенно если на экране что-то черкнуть, сейчас понятное дело так не делаю)
Может ещё немного позиговать и станет депутатом
про доку два нам расскажет из тель-авизера
Слава ебанатам
Бля, как раньше было круто - по телеку показывали свастику и зигующего Тома, но при этом никто не хотел уничтожить украинцев.
Комментарий удален модератором
у zиганутых горе
Хуй будешь?
какое США? пусть в саратов едет.
Знатоки доки2, вам слово. Мог ли этот чувак ненамеренно нарисовать букву? По карте вроде видно, что он шел собирать какую-то хуйню: красная хуйня, потом по диагонали три хуйни собрал и направо пизданул.
Обсосали эту тему ещё сразу. Не было никакого логичного повода рисовать это. Пытались притянуть за уши, что он рисовал маршрут, но это было самое начало матча, когда никуда не нужно бежать. Ну и там через 5 секунд чуть ли не всей командой начали зарисовывать это художество, что тоже не подкрепляет версию.
Они в тимспике все общаются, рисование на этой карте во время это просто для развлечения делается, не более
Нет, там в контексте игры этот мув был бессмысленным, да и нижняя часть зетки, вокруг пещеры - юзлесс при любом контексте, в игре этим путём не ходят вообще.
Да не, он просто ебланил. Думал будет смешно, гы-гы-гы.
Вот это хорошая новость. Всяким зиганутым нехой по америкам кататься.
лебледеву визы бы ещё покрошили.
Ну штош, теперь ехай нахуй
Яка сумна новина
А зачем ему в сша? Пусть на фронт пиздует
Доигрался хуй на скрипке.
Поражены его неудачей.джпг
Горе без ума
Долбоёб
У каждого действия есть последствия
На дтф запостите🤭
подходящий ник у челика который зигует
Это забавно. Но получается, что корнями он украинец? Я так понимаю, что когда-то его предок служил в Российской Империи солдатом в Украине.
Жаль
По факту ☝️
Пхпхпхх
Ахахахах
Долбоёбы должны страдать
Ох уж эти кликбейт заголовки
Автора даже не смутило что визу не дали целой китайской команде(7 человек) и половине игроков британской организации лул
Нисколько не оправдываю "патриотов" Z-овцев, но разводить истерию из-за ОДНОЙ(!) БУКВЫ(!) латинского, прошу заметить, алфавита - бред и шиза. Где доказательство что он имел ввиду символ российской армии? Он же не орал на матче "ПОБЕДА РОССИИ", "ВЛАДИМИР ПУТИН - МОЛОДЕЦ" или чего похуже. Человек, сука, просто НАРИСОВАЛ ОДНУ БУКВУ В ВИДЕОИГРЕ(!) НА МИНИ-КАРТЕ(!). Он даже не в никнейм её поставил или на аватарку.
Лишнее доказательство, что на Западе такие же промытые истерики как и в России. Лишь бы заканселеить за любую мелочь, ничего нового. Должна же быть у них хоть хоть какая-то капля здравого смысла.
Такими темпами нам во всём мире нам будут перманентно предъявлять просто за то что мы русские и говорим на русском языке.
Теперь ты знаешь какую букву лучше не рисовать всуе :)
Ну и хер с ним.
манкурт
сучки получают по заслугам
Лох, пидр.
🤘
Не "отказали в визе", а "отрицательно одобрили"
"Enitity собирается принять участие в предстоящем турнире по Dota 2 в Техасе."
Очем они думали, когда взяли в состав зигующего?
Так а парнишку спросили за Путина он?
Их борьба.
Они б еще из-за свастики отказались рекламные контракты подписывать!
Лучше б писюн нарисовал. И с визой никаких проблем бы не было
Фамилия говорящая у него. Москаль сразу видно