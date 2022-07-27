Он не сможет поехать на турнир.

Об этом в телеграм-канале сообщил партнёр Ивана Москаленко (под ником Pure) по команде Entity Дмитрий Полищук (под ником Fishman).

В конце апреля киберспортивную команду Virtus.pro дисквалифицировали с турнира Dota Pro Circuit, потому что её игрок Москаленко нарисовал на мини-карте Z. Победу Virtus.pro в матче против Mind Games аннулировали. Российская команда также получила технические поражения во всех потенциальных встречах.

После матча он извинился, назвал появление буквы Z «совершенно неосозанным» и заявил, что «не хотел кого-либо обидеть». Но с Москаленко всё равно расторгли контракт. После этого он стал играть за команду Entity, где где также выступают белорус Дмитрий Полищук и россиянин Владислав Семёнов. Enitity собирается принять участие в предстоящем турнире по Dota 2 в Техасе.

Поскольку в США Москаленко не пустили, попасть на турнир он не сможет. В составе его заменит перуанец Энцо «Timado» Джианоли О'коннор. Как отмечает Cybersport, индийская Entity стала третьей командой, столкнувшейся с визовыми проблемами перед участием в турнире, после филиппинской Fnatic и китайской Xtreme Gaming.