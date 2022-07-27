Судьи обращаются в энциклопедии, чтобы найти похожие дела и построить аргументацию на прецедентах — но информацию в сети легко подменить.

Исследователи Лаборатории компьютерных наук и искусственного интеллекта MIT выяснили, что «Википедия» может влиять решения судей: юристы просто основываются на прецедентах, найденных в онлайн-энциклопедии, а при наличии подходящей статьи её цитирование в материалах дела достигает 20%.

К такому выводу учёные пришли, попросив студентов-юристов написать 150 статей о решениях Верховного суда Ирландии. Часть материалов выложили в открытые источники, а другие статьи в случайном порядке публиковать не стали. По результатам эксперимента цитирование в решениях увеличилась в тех делах, которые были похожи на описанные публично.

Для эксперимента выбрали судебную систему Ирландии, так как она похожа на таковые в США и Великобритании, но куда меньше местных дел попадает в онлайн-энциклопедию. В целом исследователи обнаружили всплеск случаев цитирования «Википедии» в разных странах на уровне низших инстанций — в Верховных и Апелляционных судах такая практика ниже.

По словам авторов исследования, главная причина обращения к «Википедии» — экономия времени. Судьи и юристы использовали поиск в интернете, чтобы найти похожее дело и быстрее вынести решение на основе прошлого опыта своих коллег. Потенциально это привести к проблемам, если судьи ошибутся с выбором подходящего прецедента или кто-то изменит статью в «Википедии» для влияния на судебное решение.