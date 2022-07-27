Учёные выяснили, что юристы нередко опираются на статьи из «Википедии» при вынесении судебного решения Статьи редакции
Судьи обращаются в энциклопедии, чтобы найти похожие дела и построить аргументацию на прецедентах — но информацию в сети легко подменить.
Исследователи Лаборатории компьютерных наук и искусственного интеллекта MIT выяснили, что «Википедия» может влиять решения судей: юристы просто основываются на прецедентах, найденных в онлайн-энциклопедии, а при наличии подходящей статьи её цитирование в материалах дела достигает 20%.
К такому выводу учёные пришли, попросив студентов-юристов написать 150 статей о решениях Верховного суда Ирландии. Часть материалов выложили в открытые источники, а другие статьи в случайном порядке публиковать не стали. По результатам эксперимента цитирование в решениях увеличилась в тех делах, которые были похожи на описанные публично.
Для эксперимента выбрали судебную систему Ирландии, так как она похожа на таковые в США и Великобритании, но куда меньше местных дел попадает в онлайн-энциклопедию. В целом исследователи обнаружили всплеск случаев цитирования «Википедии» в разных странах на уровне низших инстанций — в Верховных и Апелляционных судах такая практика ниже.
По словам авторов исследования, главная причина обращения к «Википедии» — экономия времени. Судьи и юристы использовали поиск в интернете, чтобы найти похожее дело и быстрее вынести решение на основе прошлого опыта своих коллег. Потенциально это привести к проблемам, если судьи ошибутся с выбором подходящего прецедента или кто-то изменит статью в «Википедии» для влияния на судебное решение.
Судьи опираются на статьи в ВикипедииК такому выводу учёные пришли, попросив студентов-юристов написать 150 статей, основанных на решениях Верховного суда Ирландии
Ну окей…
Это просто хуевый перевод. Студенты-юристы написали 150 статей для Википедии, одну половину как контрольную выборку оставили в столе, а другую опубликовали и стали следить, не спиздит ли кто оттуда текст для реального судебного решения. Оказалось, что таки да, в суде первой инстанции такое возможно.
Скорее какие прецеденты цитируют — там же теоретических дофига, но процитируют те которые в вики
https://news.mit.edu/2022/study-finds-wikipedia-influences-judicial-behavior-0727 - тут лучше, медиа служба универа обычно не особо привирает — авторы не дают
Забавно что они первого автора по его аффилиации с CSAIL называют, а не по MIT Initiative on the Digital Economy. Прав что экономическая методология по сути
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4174200
просят студентов писать эссе.РРРЯЯ СУДЬИ ВЫНОСЯТ ПРИГОВОРЫ ПО ВИКИПЕДИИ
студенты списывают из вики.
Не эссе — попросили написать вики статью, потом смотрели какие прециденты цитируют в практике
Перевод рукожопый.Всплеск цитирований в основном пришелся на суды низшей инстанции (Высокий суд), а не на сам Верховный суд или Апелляционный суд.
Студентов попросили написать статьи о судебных делах в Ирландии. Половину этих статей загрузили на Википедию, а остальные использовали как контрольную группу. В результате выяснилось, что статьи, опубликованные на вики, цитируют на 20% чаще.
давайте отредачим википедию. допишем что у гитлера был сын. Вольдемар Путихаузер. которого нквдшня вывезла в совок, на воспитание в семью, а потом он попал в кгб...Итп иначе по другому ту хуйню что он творит не объяснить.
Внебрачный сын со сталиным
если они источники проверяют, какая проблема
bias - в прецидентном праве много чего можно использовать как прецидент, тут будет биас на прециденты которые описаны в вики
ну опять же, если они нашли дело в статье на вики, перешли на первоисточник, ведь получается, что они на настоящее дело ориентируются, а не на статью вики?
Представь себе что есть 10 решений которые чем-то похожи на твой кейс, одно из них описано в вики его и будут использовать как прецедент — а остальные 9 которые по хорошему тожу надо было бы — нет. Твой поиск прецедентов направляет википедия
предполагаю, что круг поиска у студентов не ограничивается одной википедией, но сми чересчур раздули на этом
Скорее всего они увидели козальный эффект присутвия/отсутвия статей на использования конкретных прецедентов в решениях.
Как к этому относится это уже не проблема самого исследования.
Теоретически если хочешь поменять систему/результаты судов Ирландии пиши больше статей о решениях результат которых тебе нравится. Как-то так
Это понятно, а в России как?
В России тоже опираются на опыт коллег и судей из высших инстанций, только такие дела не попадают в Википедию
Вот только на рашке судебная система 60-х годов из Чи-Чи-Пи
Не как, а пук-среньк
Прецедентное право же
В России неработающее континентальное право ага :)
В России судьи получают приговор по телефонному звонку.
В России посмотрел что там в консультанте написано и вынес решение.
а адвокаты за такую херню не разъебут?
Если сослались правильно, проблем никаких.
На Руси ссылок на Википедию в делах не видел, хотя в некоторых случаях вполне возможно: например, в вопросах толкования терминов (в делах о защите деловой репутации, чести и достоинства, клевете).
Не совсем CSAIL- это скорее что будет в Шворцмане когда его построят. Слоуновское исследование
Методология кстати тоже экономистов, инструментал и потом рэндомизационная интервенция
Студенты используют Вики, вот так исследование
Учёные выяснили это в статье на Википедии про учёных, делающих открытия на основе статей из Википедии...
Неаккуратный пересказ методологии
Да
А могли бы просто прокурора спрашивать какой вынести приговор
У них что в Ирландии нет аналога КонсультантПлюса?
А двача?