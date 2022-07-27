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Учёные выяснили, что юристы нередко опираются на статьи из «Википедии» при вынесении судебного решения Статьи редакции

Судьи обращаются в энциклопедии, чтобы найти похожие дела и построить аргументацию на прецедентах — но информацию в сети легко подменить.

Исследователи Лаборатории компьютерных наук и искусственного интеллекта MIT выяснили, что «Википедия» может влиять решения судей: юристы просто основываются на прецедентах, найденных в онлайн-энциклопедии, а при наличии подходящей статьи её цитирование в материалах дела достигает 20%.

К такому выводу учёные пришли, попросив студентов-юристов написать 150 статей о решениях Верховного суда Ирландии. Часть материалов выложили в открытые источники, а другие статьи в случайном порядке публиковать не стали. По результатам эксперимента цитирование в решениях увеличилась в тех делах, которые были похожи на описанные публично.

Для эксперимента выбрали судебную систему Ирландии, так как она похожа на таковые в США и Великобритании, но куда меньше местных дел попадает в онлайн-энциклопедию. В целом исследователи обнаружили всплеск случаев цитирования «Википедии» в разных странах на уровне низших инстанций — в Верховных и Апелляционных судах такая практика ниже.

По словам авторов исследования, главная причина обращения к «Википедии» — экономия времени. Судьи и юристы использовали поиск в интернете, чтобы найти похожее дело и быстрее вынести решение на основе прошлого опыта своих коллег. Потенциально это привести к проблемам, если судьи ошибутся с выбором подходящего прецедента или кто-то изменит статью в «Википедии» для влияния на судебное решение.

#новости #википедия #исследования #суды

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34 комментария
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Длительный паук например

Судьи опираются на статьи в Википедии

К такому выводу учёные пришли, попросив студентов-юристов написать 150 статей, основанных на решениях Верховного суда Ирландии

Ну окей…

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Жаль

Это просто хуевый перевод. Студенты-юристы написали 150 статей для Википедии, одну половину как контрольную выборку оставили в столе, а другую опубликовали и стали следить, не спиздит ли кто оттуда текст для реального судебного решения. Оказалось, что таки да, в суде первой инстанции такое возможно.

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Noname nonamer

Скорее какие прецеденты цитируют — там же теоретических дофига, но процитируют те которые в вики

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Noname nonamer

https://news.mit.edu/2022/study-finds-wikipedia-influences-judicial-behavior-0727 - тут лучше, медиа служба универа обычно не особо привирает — авторы не дают

Study finds Wikipedia influences judicial behavior
A new study finds clear empirical evidence that Wikipedia influences judges’ application of the…
news.mit.edu
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Noname nonamer

Забавно что они первого автора по его аффилиации с CSAIL называют, а не по MIT Initiative on the Digital Economy. Прав что экономическая методология по сути

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4174200

Trial by Internet: A Randomized Field Experiment…
In the common law tradition, legal decisions are supposed to be grounded in both statute and…
papers.ssrn.com
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Свойственный нос

просят студентов писать эссе.
студенты списывают из вики.

РРРЯЯ СУДЬИ ВЫНОСЯТ ПРИГОВОРЫ ПО ВИКИПЕДИИ
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Noname nonamer

Не эссе — попросили написать вики статью, потом смотрели какие прециденты цитируют в практике

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Программный дебаркадер

Перевод рукожопый.
Студентов попросили написать статьи о судебных делах в Ирландии. Половину этих статей загрузили на Википедию, а остальные использовали как контрольную группу. В результате выяснилось, что статьи, опубликованные на вики, цитируют на 20% чаще.

Всплеск цитирований в основном пришелся на суды низшей инстанции (Высокий суд), а не на сам Верховный суд или Апелляционный суд.
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Котан Котаныч

давайте отредачим википедию. допишем что у гитлера был сын. Вольдемар Путихаузер. которого нквдшня вывезла в совок, на воспитание в семью, а потом он попал в кгб...Итп иначе по другому ту хуйню что он творит не объяснить.

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taff

Внебрачный сын со сталиным

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Основной Влад

если они источники проверяют, какая проблема

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Noname nonamer

bias - в прецидентном праве много чего можно использовать как прецидент, тут будет биас на прециденты которые описаны в вики

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Основной Влад

ну опять же, если они нашли дело в статье на вики, перешли на первоисточник, ведь получается, что они на настоящее дело ориентируются, а не на статью вики?

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Noname nonamer

Представь себе что есть 10 решений которые чем-то похожи на твой кейс, одно из них описано в вики его и будут использовать как прецедент — а остальные 9 которые по хорошему тожу надо было бы — нет. Твой поиск прецедентов направляет википедия

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Основной Влад

предполагаю, что круг поиска у студентов не ограничивается одной википедией, но сми чересчур раздули на этом

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Noname nonamer

Скорее всего они увидели козальный эффект присутвия/отсутвия статей на использования конкретных прецедентов в решениях.
Как к этому относится это уже не проблема самого исследования.
Теоретически если хочешь поменять систему/результаты судов Ирландии пиши больше статей о решениях результат которых тебе нравится. Как-то так

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Коммунистический Илья

Это понятно, а в России как?

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Германский дым

В России тоже опираются на опыт коллег и судей из высших инстанций, только такие дела не попадают в Википедию

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Igor Kuznetsov

Вот только на рашке судебная система 60-х годов из Чи-Чи-Пи

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Igor Kuznetsov

Не как, а пук-среньк
Прецедентное право же

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Noname nonamer

В России неработающее континентальное право ага :)

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Грустная Псина

В России судьи получают приговор по телефонному звонку.

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aliftin

В России посмотрел что там в консультанте написано и вынес решение.

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Some1 Else

а адвокаты за такую херню не разъебут?

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Борис Глушенков

Если сослались правильно, проблем никаких.

На Руси ссылок на Википедию в делах не видел, хотя в некоторых случаях вполне возможно: например, в вопросах толкования терминов (в делах о защите деловой репутации, чести и достоинства, клевете).

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Noname nonamer

Не совсем CSAIL- это скорее что будет в Шворцмане когда его построят. Слоуновское исследование

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Noname nonamer

Методология кстати тоже экономистов, инструментал и потом рэндомизационная интервенция

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Вагинальный выпук

Студенты используют Вики, вот так исследование

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За сотню в аэропорт поехали

Учёные выяснили это в статье на Википедии про учёных, делающих открытия на основе статей из Википедии...

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Noname nonamer

Неаккуратный пересказ методологии

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За сотню в аэропорт поехали

Да

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gr666stlan

А могли бы просто прокурора спрашивать какой вынести приговор

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Александр Прохоренко

У них что в Ирландии нет аналога КонсультантПлюса?

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у дракона понос

А двача?

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