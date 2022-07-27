Остальные загадки в деле «Тамам Шуд» — причина смерти и найденные при мужчине «шифры» — всё ещё остаются нераскрытыми.

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Гипсовая маска «человека из Сомертона». Фото ABC News

Профессор Университета Аделаиды Дерек Эббот заявил, что вместе с судмедэкспертом из США Коллин Фитцпатрик установил личность «человека из Сомертона», найденного мёртвым в 1949 году на местном пляже. Спустя больше года после эксгумации при помощи анализа ДНК исследователи узнали, что тело принадлежит местному электрику по имени Карл Уэбб.

Власти Австралии вернулись к делу весной 2021 года, но с тех пор никаких официальных новостей не было. Однако одновременно с полицией над тайной трудился Эббот: он использовал волос, полученный, когда правоохранители делали гипсовую маску лица жертвы, и провёл собственное расследование.

Вместе с Фитцпатрик Эббот построил расширенное генеалогическое древо, состоящее из 4 тысяч имён. Они продолжили собирать информацию и со временем сократили список до одного человека — Карла Уэбба. Далее исследователи отыскали родственников мужчины и подтвердили догадку, сверив их анализы ДНК.

Это похоже на восхождение на Эверест: я ощущаю смесь восторга от того, что добрался до вершины, и вместе с тем чувствую сильные усталость и истощение. Дерек Эббот

По словам Эббота, Уэбб родился в 1905 году в пригороде Мельбурна. Он был младшим из шести детей в семье, а в Аделаиду приехал из-за жены Дороти Робертсон. «У нас есть доказательства, что Уэбб расстался с ней, и та переехала в южную часть Австралии. Возможно, он прибыл сюда в поисках бывшей супруги», — поделился своей версией исследователь.

Кроме установленной личности погибшего и озвученного Эбботом варианта развития событий, в деле «Тамам Шуд» всё ещё полно загадок: не понятно ни отчего умер Уэбб, ни почему с его одежды были срезаны все бирки, ни зачем он носил с собой клочки бумаги с несвязанными надписями и цитатами из редкого издания Омара Хайама.