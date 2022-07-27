Исследователи установили личность «человека из Сомертона» — им оказался обычный местный электрик Статьи редакции
Остальные загадки в деле «Тамам Шуд» — причина смерти и найденные при мужчине «шифры» — всё ещё остаются нераскрытыми.
Профессор Университета Аделаиды Дерек Эббот заявил, что вместе с судмедэкспертом из США Коллин Фитцпатрик установил личность «человека из Сомертона», найденного мёртвым в 1949 году на местном пляже. Спустя больше года после эксгумации при помощи анализа ДНК исследователи узнали, что тело принадлежит местному электрику по имени Карл Уэбб.
Власти Австралии вернулись к делу весной 2021 года, но с тех пор никаких официальных новостей не было. Однако одновременно с полицией над тайной трудился Эббот: он использовал волос, полученный, когда правоохранители делали гипсовую маску лица жертвы, и провёл собственное расследование.
Вместе с Фитцпатрик Эббот построил расширенное генеалогическое древо, состоящее из 4 тысяч имён. Они продолжили собирать информацию и со временем сократили список до одного человека — Карла Уэбба. Далее исследователи отыскали родственников мужчины и подтвердили догадку, сверив их анализы ДНК.
По словам Эббота, Уэбб родился в 1905 году в пригороде Мельбурна. Он был младшим из шести детей в семье, а в Аделаиду приехал из-за жены Дороти Робертсон. «У нас есть доказательства, что Уэбб расстался с ней, и та переехала в южную часть Австралии. Возможно, он прибыл сюда в поисках бывшей супруги», — поделился своей версией исследователь.
Кроме установленной личности погибшего и озвученного Эбботом варианта развития событий, в деле «Тамам Шуд» всё ещё полно загадок: не понятно ни отчего умер Уэбб, ни почему с его одежды были срезаны все бирки, ни зачем он носил с собой клочки бумаги с несвязанными надписями и цитатами из редкого издания Омара Хайама.
Не совсем понятно, почему его никто не искал из друзей и родственников.
Ну он пропал еще в апреле 1947 года, за полтора года до смерти. Жена как бы искала его около года, потом направилась в суд, чтобы оформить развод в связи с безвестным отсутствием супруга.
После развода она переехала, и жила в 150 км от Аделаиды. Исследователи предполагают, что он мог приехать туда для встречи с ней.
А сбежал он, весьма вероятно к той медсестре, чей номер телефона был указан на книге. У которой был сын с очень похожими свойствами ушей и заболеванием зубов с этим человеком из Сомертона. Наверняка медсестра всю историю знала, но так и не рассказала, а тесты ДНК на отцовство вроде семья сделать тоже не разрешила.
Пишите в Австралию, тжшники все раскрыли
Я тоже думаю что медсестра явно в курсе кто это - просто не захотела "светится".
Есть внуки, брат и сестра, один из них хочет дать ДНК, а другой нет. Из мать (медсестра), говорила, что тайну никто не должен узнать, хотя говорила по русски. То есть это явно советские шпионы, мб натурализовавшиеся тихие ячейки, такие тоже были.
они в газетах прочитали и решили: так ведь всё равно умер, закопают за счёт государства, а наследства от него нет — давайте промолчим? вот все охуеют, когда окажется, что он непонятно откуда!
Ну а как искали в те времена? Заходили домой, говорят уехал к бывшей жене.
Можно было бы написать, если бы знали ее адрес. Может даже она ответила, что он был/не был у нее, ушел восвояси.
На этом как бы все.
Сегодня я иногда думаю, что со многими друзьями и даже некоторыми родственниками единственная связь- номер телефона. Адреса сейчас быстро меняют, телефоны тем более.
Блин. Минус одна мистическая история.
НАОБОРОТ! Это только еще болше мистификаторов сейчас подстегнет, строить теории
Моя любимая была
Но с другой стороны, сколько их там еще!
Он больше одного бывшего таксиста напоминает, ну да ладно
Тоже потом все бирки срежет?
Исследователи установили личность «женщины из Исдален» — ею оказалась обычная местная электричка
Ну кстати личность Принцессы Доу тоже недавно установили.
По ДНК масса сейчас старых таинственных смертей раскрывается, вот целый проект на эту тему, в том числе раскрыли Лайла Стевика
https://dnadoeproject.org/cases-success/
https://tjournal.ru/stories/70685-zagadka-lichnosti-layla-stevika-kak-samoubiystvo-v-motele-privelo-k-mnogoletnemu-internet-rassledovaniyu
ELEKTRI4KA.
@кто это
Обычный советский?
Исследователи установили личность «человека из Сомертона» — им оказался Альберт Эйнштейн
Да, помню ещё со времен, когда впервые прочитал об этом, медсестра - мутная баба. А сам чел явно съехавший, поэтому и загадочного столько. Сделайте моментальный срез жизни шизофреника - дофига мистического найдётся.
Исследователи установили, что советский шпион «человек из Сомертона» работал под легендой местного электрика.
Кстати, на фарси «тамам шуд» — закончено (кончился/завершён и пр.)
Тамам
Минус одна загадка. Больше всех огорчится Стивен Кинг.
А подтвердилась ли инфа что он работал лесорубом или балетным танцором, и откуда у него одежда с английскими нитками - статья не полная - жду дополнения.
Купил в военторге.
Просто болезный
Есть ещё версия, что он шпион СССР, но него свои и убили, так как он чем-то не угодил.
Слава прогрессу.
сук, как то обидно для электриков... кто должен был быть если не электрик ?