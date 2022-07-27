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Новости

Исследователи установили личность «человека из Сомертона» — им оказался обычный местный электрик Статьи редакции

Остальные загадки в деле «Тамам Шуд» — причина смерти и найденные при мужчине «шифры» — всё ещё остаются нераскрытыми.

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Гипсовая маска «человека из Сомертона». Фото ABC News

Профессор Университета Аделаиды Дерек Эббот заявил, что вместе с судмедэкспертом из США Коллин Фитцпатрик установил личность «человека из Сомертона», найденного мёртвым в 1949 году на местном пляже. Спустя больше года после эксгумации при помощи анализа ДНК исследователи узнали, что тело принадлежит местному электрику по имени Карл Уэбб.

Власти Австралии вернулись к делу весной 2021 года, но с тех пор никаких официальных новостей не было. Однако одновременно с полицией над тайной трудился Эббот: он использовал волос, полученный, когда правоохранители делали гипсовую маску лица жертвы, и провёл собственное расследование.

Вместе с Фитцпатрик Эббот построил расширенное генеалогическое древо, состоящее из 4 тысяч имён. Они продолжили собирать информацию и со временем сократили список до одного человека — Карла Уэбба. Далее исследователи отыскали родственников мужчины и подтвердили догадку, сверив их анализы ДНК.

Это похоже на восхождение на Эверест: я ощущаю смесь восторга от того, что добрался до вершины, и вместе с тем чувствую сильные усталость и истощение.

Дерек Эббот

По словам Эббота, Уэбб родился в 1905 году в пригороде Мельбурна. Он был младшим из шести детей в семье, а в Аделаиду приехал из-за жены Дороти Робертсон. «У нас есть доказательства, что Уэбб расстался с ней, и та переехала в южную часть Австралии. Возможно, он прибыл сюда в поисках бывшей супруги», — поделился своей версией исследователь.

Кроме установленной личности погибшего и озвученного Эбботом варианта развития событий, в деле «Тамам Шуд» всё ещё полно загадок: не понятно ни отчего умер Уэбб, ни почему с его одежды были срезаны все бирки, ни зачем он носил с собой клочки бумаги с несвязанными надписями и цитатами из редкого издания Омара Хайама.

Истории
TJ Raccoon
Дело «Тамам Шуд»: Самое загадочное убийство в истории Австралии

Как в одной истории переплетаются любовные интриги, неизвестный яд, книга Омара Хайяма и советские шпионы?

#новости #австралия #расследования

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31 комментарий
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 Элонви

Не совсем понятно, почему его никто не искал из друзей и родственников.

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mainhill

Ну он пропал еще в апреле 1947 года, за полтора года до смерти. Жена как бы искала его около года, потом направилась в суд, чтобы оформить развод в связи с безвестным отсутствием супруга.

После развода она переехала, и жила в 150 км от Аделаиды. Исследователи предполагают, что он мог приехать туда для встречи с ней.

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mainhill

А сбежал он, весьма вероятно к той медсестре, чей номер телефона был указан на книге. У которой был сын с очень похожими свойствами ушей и заболеванием зубов с этим человеком из Сомертона. Наверняка медсестра всю историю знала, но так и не рассказала, а тесты ДНК на отцовство вроде семья сделать тоже не разрешила.

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Моральный цветок

Пишите в Австралию, тжшники все раскрыли

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I K

Я тоже думаю что медсестра явно в курсе кто это - просто не захотела "светится".

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Ashley Nightingale

Есть внуки, брат и сестра, один из них хочет дать ДНК, а другой нет. Из мать (медсестра), говорила, что тайну никто не должен узнать, хотя говорила по русски. То есть это явно советские шпионы, мб натурализовавшиеся тихие ячейки, такие тоже были.

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Отдельный спрей

они в газетах прочитали и решили: так ведь всё равно умер, закопают за счёт государства, а наследства от него нет — давайте промолчим? вот все охуеют, когда окажется, что он непонятно откуда!

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Полноценный Орзэмэс

Ну а как искали в те времена? Заходили домой, говорят уехал к бывшей жене.
Можно было бы написать, если бы знали ее адрес. Может даже она ответила, что он был/не был у нее, ушел восвояси.
На этом как бы все.
Сегодня я иногда думаю, что со многими друзьями и даже некоторыми родственниками единственная связь- номер телефона. Адреса сейчас быстро меняют, телефоны тем более.

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Внимательный меч

Блин. Минус одна мистическая история.

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xqdc

НАОБОРОТ! Это только еще болше мистификаторов сейчас подстегнет, строить теории

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Заключенный танк88

Моя любимая была
Но с другой стороны, сколько их там еще!

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Alexander D

Он больше одного бывшего таксиста напоминает, ну да ладно

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taff

Тоже потом все бирки срежет?

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Отдельный спрей

Исследователи установили личность «женщины из Исдален» — ею оказалась обычная местная электричка

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Bussy Beard

Ну кстати личность Принцессы Доу тоже недавно установили.

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mainhill

По ДНК масса сейчас старых таинственных смертей раскрывается, вот целый проект на эту тему, в том числе раскрыли Лайла Стевика
https://dnadoeproject.org/cases-success/
https://tjournal.ru/stories/70685-zagadka-lichnosti-layla-stevika-kak-samoubiystvo-v-motele-privelo-k-mnogoletnemu-internet-rassledovaniyu

Загадка личности Лайла Стевика: как самоубийство…
Повесившегося мужчину считали то шпионом, то хорватским солдатом, то организатором теракта 11…
tjournal.ru
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Нурсултан из Нур-Султана

ELEKTRI4KA.

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Тихий Макс

@кто это

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Enoxix

Обычный советский?

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Предыдущий спрей

Исследователи установили личность «человека из Сомертона» — им оказался Альберт Эйнштейн

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голова

Да, помню ещё со времен, когда впервые прочитал об этом, медсестра - мутная баба. А сам чел явно съехавший, поэтому и загадочного столько. Сделайте моментальный срез жизни шизофреника - дофига мистического найдётся.

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Отдельный спрей

Исследователи установили, что советский шпион «человек из Сомертона» работал под легендой местного электрика.

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Timur Timerkhanov

Кстати, на фарси «тамам шуд» — закончено (кончился/завершён и пр.)

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Заключенный танк88

Тамам

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Алексей Нимандов

Минус одна загадка. Больше всех огорчится Стивен Кинг.

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I K

А подтвердилась ли инфа что он работал лесорубом или балетным танцором, и откуда у него одежда с английскими нитками - статья не полная - жду дополнения.

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Голубой вагон бежит

Купил в военторге.

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Alex Fielding

Просто болезный

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Ashley Nightingale

Есть ещё версия, что он шпион СССР, но него свои и убили, так как он чем-то не угодил.

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Ashley Nightingale

Слава прогрессу.

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Миржан Досымбаев

сук, как то обидно для электриков... кто должен был быть если не электрик ?

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