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Новости

Комиссар здравоохранения Нью-Йорка призвал переименовать оспу обезьян из-за стигматизации темнокожих и ЛГБТ-сообщества Статьи редакции

Американские врачи считают, что нынешний термин оскорбляет уязвимых людей, и те отказываются обращаться за медицинской помощью.

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26 июля комиссар по здравоохранению Нью-Йорка Эшвин Вассан призвал ВОЗ изменить название вируса оспы обезьян. По его мнению, нынешняя терминология может оскорбить «уязвимые сообщества» — представителей ЛГБТ и темнокожих людей. Об этом он написал в твиттере и опубликовал письмо, направленное главе Всемирной организации здравоохранения.

Commissioner Ashwin Vasan, MD, PhD @NYCHealthCommr
We're calling on @WHO to act immediately to rename the “monkeypox” virus. We have a growing concern for the potentially stigmatizing effects that the messaging around the “monkeypox” virus can have on vulnerable communities. Read our letter: https://on.nyc.gov/3Oza1k8
Мы призываем ВОЗ немедленно переименовать вирус «оспы обезьян». Мы всё больше обеспокоены потенциальным эффектом стигматизации, который сообщения о вирусе могут представлять для уязвимых сообществ

Вассан отметил, что вирус появился не у приматов, а назван был так из-за того, что его обнаружили во время изучения обезьян. По мнению врача, название болезни «уходит корнями в расистскую историю» и вызывает оскорбительные ассоциации у цветных сообществ. Он сравнил это с началом коронавирусной пандемии, когда участились преступления на расовой почве в адрес азиатов.

Термин, по словам чиновника, также может быть оскорбительным для геев — в СМИ часто отмечают, что болезнь распространяется среди гомосексуальных пар. «Вполне вероятно, что люди, которые и так сталкиваются с насилием и стигматизацией, будут избегать обращаться к докторам за жизненно важной помощью», — говорится в письме.

В самом ВОЗ ещё в середине июня заявили о намерении поменять название для вируса оспы обезьян. Организация рекомендовала не использовать для терминологии болезней названия животных, имена людей или культурные отсылки. Для выбора более подходящего термина ВОЗ обратилась к учёным, которые занимаются ортопоксвирусами.

23 июля ВОЗ признала вспышку заболеваемости оспы обезьян чрезвычайной ситуацией: по мнению организации, учёные недостаточно осведомлены о механизме передачи вируса, а ситуация подходит под критерии ЧС в области здравоохранения. По состоянию на 20 июля известно о более чем 16 тысячах случаев заражения в 75 странах, включая пять случаев летального исхода.

Наука
Главное об обезьяньей оспе: что известно о вирусе, кому он грозит и какие появились домыслы Статьи редакции

Заболевания фиксируют в Европе и Америке, но, похоже, вирус не особо заразен, переносится не очень тяжело и его коэффициент летальности — около 3-6% (а то и меньше).

Образец обезьяньей оспы, взятый в 2003 году, CDC

#новости #расизм #лгбт #болезни

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104 комментария
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Привычный холод

ну она же не называется чёрножопная лгбт-оспа
чего оскорбляться

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Свойственный нос

- у вас черножопая лгбт-оспа!
- это джордж, мы давно вместе

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Магомед-Султан Байболатович

Я не понял он что всех негров щас назвал обезьянами?

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4 комментария
Драгоценный жар

новое название "не чёрножопная лгбт-оспа"

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novoreg

Да как бы не называлась, пиздят же, легче все на оскорбляющий термин свалить, чем честно сказать, что сраная монопольная медицина все меньше и меньше доступна для уязвимых слоев населения. В штатах не обращаются к врачам, потому что очень дорого, нужно или много денег или очень хорошая страховка, и у черных там и с первым и со вторым похуже, чем у белых, вот черных меньше и обращается.

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EdisonsLamp

Да он своим заявлением на прямую говорит "темнокожие это обезьяны"

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Недостаточный велосипед

Сами додумали — сами заострили внимание — сами оскорбились. Вся эта тема всё больше смахивает на анекдот про усатую жопу.

1942 год. В Кремле идет заседание ГКО. Из зала заседаний выходит раздражённый Жуков:
— Ууу, жопа усатая!!!
Поскрёбышев докладывает об этом факте Сталину.
Сталин вызывает Жукова.
— Товарищ Жюков, вы кого имели в виду?
— Гитлера, разумеется, товарищ Сталин.
— А вы, товарищ Поскрёбышев, кого имели в виду?

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Добро и позитив

Да нихера не сами так-то, в первые же дни вата и правачки начали шутейки про абизян

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7 комментариев
INNOспички

- Вся эта тема всё больше смахивает на -
Расизм наоборот, вот что сейчас происходит. Так же как перед гопником, перед чернокожими нельзя больше расшаркиваться, они уже охуели.
Когда начались эти погромы блм кто то заметил: тот кто никогда не был рабом требует извинений у тех кто никогда не был рабовладельцем.

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17 комментариев
Поздний динозавр

С чернокожими какой-то бред. Это скорее комиссар здравоохранения Нью-Йорка расист, если сравнивает их с обезьянами.

Ну а с ЛГБТ смена названия не поможет. Если раньше писали, что среди них распространяется оспа обезьян, то теперь будут писать про распространение с новым названием. Ещё и старое в скобочках укажут.

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New

" Если раньше писали, что среди них распространяется оспа обезьян, то теперь будут писать про распространение с новым названием. Ещё и старое в скобочках укажут."

так это факт.
получается если что то является оскорбительным для какой-то группы людей то про это нельзя писать?

"Медики из Университета Брауна выяснили, что среди исследованных ими случаев заражения оспой обезьян по всему миру, 95% были связаны с незащищенным сексом между мужчинами, в том числе и трансгендерными. Исследование опубликовано в New England Journal of Medicine.

Для нового исследования консорциум из множества ученых объединил данные о 528 случаях оспы обезьян, которые были диагностированы в период с 27 апреля по 24 июня в 43 местах в 16 странах. Эти случаи включали 84 человека (16%) в Америке и 444 (84%) в Европе, Израиле и Австралии. Зараженные имели средний возраст 38 лет (от 18 до 68). 75% из них — белые, а 41% инфицирован ВИЧ.

Все случаи были среди мужчин, включая одного трансгендерного мужчину. 98% заболевших идентифицировали себя как геи или бисексуалы, они составили 95% всех заболевших оспой обезьян. Это наблюдение согласуется с данными о вспышках со всего мира. Так, Британское агентство по безопасности здравоохранения заявило, что из 699 случаев обезьяньей оспы, по которым имелась доступная информация, 97% были среди геев и бисексуалов, имевших половые контакты с мужчинами. "

https://www.gazeta.ru/science/news/2022/07/24/18190088.shtml

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4 комментария
ваш ханимун

чото не очень понятно какая там связь ни с цветными ни с лгбт

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meow
Термин, по словам чиновника, также может быть оскорбительным для геев — в СМИ часто отмечают, что болезнь распространяется среди гомосексуальных пар

А это разве не так?

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Ivan

Разумеется, не так. Болезнь не может передаваться "среди пар" - ведь в паре у каждого только один партнёр. Среди блядей гомосексуальных передаётся.

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1 комментарий
Rondo

Это как с мигрантами. Русские убивают и насилуют друга друга в количествах бесконечно превышающих количество преступлений совершаемых мигрантами (на душу населения). Но про преступления русских мало кто пишет. А вот про каждый выпук мигранта раструбят на весь мир.

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6 комментариев
Пінгвін Антарктичний

один тот факт, что этот комиссар считает, что название "оспа обезьян" может оскорбить чернокожих - это уже оскорбление чернокожих со стороны этого самого комиссара! Какое вообще специфическое отношение имеют чернокожие к обезьянам? Все люди произошли от общего с обезьянами предка, при чем тут чернокожие?

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gr666stlan

Ахпхахх, бля пока он не сказал это, я бы и не додумался до такой аналогии. Гениально, охуительно

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Домашний Данила

Ты не догадался, ты молодец. А есть куча сми, которые уже провели эти параллели и озвучили их, тем самым укрепили дискриминацию и снова отвели фокус с проблемы

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4 комментария
Arterton

Чо там с уханьской чумой?

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Cheryman

Канселим его, ребят

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1 комментарий
Достаточный супер_стар

Тоже, нифига не понял.
Они там, у себя, на бытовом уровне, что-ли цветных и ЛГБТ обезьянами называют?
Никогда не слышал о таком.

Комиссар этот ересь какую-то высрал, не пойми зачем.

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masloriy

Расисты называют, конечно

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4 комментария

Комментарий удален модератором

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медВед

а если не заболел, то только собираешься ебать получается? может лучше с женщиной?

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2 комментария
медВед

несчастные негры и лгбтшники, чувствуют себя обезьянами, это нужно к психиатру обращаться и не затягивать

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Kind soul

Тут все высокоморальные стали. Не видят уже абсурд ситуации

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3 комментария
Аккуратный рак

Ничего не надо менять, название медицинское и очень подходит

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masloriy

Предлагаю переименовать африканскую чуму свиней, так как она оскорбляет всех сотрудников в полиции и уходит глубоко корнями к ненависти к полицейским

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медВед

но ведь полицейские ей не болеют...)

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2 комментария
Вооруженный чайник
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Отдельный спрей

фу, татухи

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Nir

Так тут комиссар сам выглядит расистом, сравнивая чернокожих с обезьянами

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Cheryman

От замены названия предрасположенность ЛГБТ к этой болячке не изменится

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Михаил

Херня полнейшая. Ничего не надо переименовывать. Высосали говнище из пальца. Как гей пишу это.

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ётка

Июнь прошёл, сейчас козырная масть - чёрные, так что приходи через год, либо реверс-майкл-джексон.

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Kind soul

Наверное рядом комета пролетает или там меркурий не в том доме и ретроградный. В России, чтобы ты не сделал, не сказал, армию обижаешь. На западе, другой заёб. Чтобы ты не сделал, не сказал, геи или темнокожие обижаются.

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DevNull

Заебали на себя проецировать всякую хуйню, чтобы удовлетворять свою позицию жертвы

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Dmytry Kovalsky

Тонко затроллил

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Привычный холод

В сеть утекло видео, где заболевшая оспой обезьян лгбт пара просит комиссара ВОЗ не применять против них слишком радикальных мер.

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Yadra Balmo

Шо там по китайскому вирусу и его штамму Xi?

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gr666stlan

Прошивку меняют

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Cheryman

.

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Отдельный спрей

По словам представителя израильского здравоохранения, вспышку обезьяньей оспы следует переименовать в «нигерийскую» оспу в знак уважения к чувствительности мусульман и евреев к обезьянине.

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Eugene Arbatsky
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Cлоновьи хоботы

А как ее надо называть? Оспа белых привилегированных рабовладельцев?

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Акционерный космос

Так он прав, местные дебилы как всегда

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neolol
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у дракона понос

Он сказал это потому что обезьяна традиционно ассоциируется с Африкой, или другими тропическими странами. То есть отсылка к не европейскому не белому региону.

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Армейский ГОСТ

русские уже соорудили соответствующие комментарии

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Павел Каташев

Ээммм. А разве сам факт такого заявления не говорит о том что Комиссар здравоохранения Нью-Йорка назвал всех геев и черных обезьянами? Ведь он подумал, что это оскорбительно -_-

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Магомед Магомедов

https://twitter.com/EdmundKudzayi/status/1552038634768973825?t=rN3c2yZXGF0LxriDTkY8Kw&s=19

Edmund Kudzayi @EdmundKudzayi
@NYCHealthCommr @WHO This is idiotic. When I hear monkeypox nothing in my mind even remotely relates it to black people. This actually betrays the racism of the people behind the renaming push. It is they who associate blacks with monkeys.
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