Американские врачи считают, что нынешний термин оскорбляет уязвимых людей, и те отказываются обращаться за медицинской помощью.

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26 июля комиссар по здравоохранению Нью-Йорка Эшвин Вассан призвал ВОЗ изменить название вируса оспы обезьян. По его мнению, нынешняя терминология может оскорбить «уязвимые сообщества» — представителей ЛГБТ и темнокожих людей. Об этом он написал в твиттере и опубликовал письмо, направленное главе Всемирной организации здравоохранения.

Commissioner Ashwin Vasan, MD, PhD @NYCHealthCommr We're calling on @WHO to act immediately to rename the “monkeypox” virus. We have a growing concern for the potentially stigmatizing effects that the messaging around the “monkeypox” virus can have on vulnerable communities. Read our letter: https://on.nyc.gov/3Oza1k8 [{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/89b180dd-0d5d-5556-9bd2-08432b350905\/","width":1583,"height":2048}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/ec49807a-c181-519b-b657-bf0afbdc7f77\/","width":1597,"height":2048}}}] Мы призываем ВОЗ немедленно переименовать вирус «оспы обезьян». Мы всё больше обеспокоены потенциальным эффектом стигматизации, который сообщения о вирусе могут представлять для уязвимых сообществ

Вассан отметил, что вирус появился не у приматов, а назван был так из-за того, что его обнаружили во время изучения обезьян. По мнению врача, название болезни «уходит корнями в расистскую историю» и вызывает оскорбительные ассоциации у цветных сообществ. Он сравнил это с началом коронавирусной пандемии, когда участились преступления на расовой почве в адрес азиатов.

Термин, по словам чиновника, также может быть оскорбительным для геев — в СМИ часто отмечают, что болезнь распространяется среди гомосексуальных пар. «Вполне вероятно, что люди, которые и так сталкиваются с насилием и стигматизацией, будут избегать обращаться к докторам за жизненно важной помощью», — говорится в письме.

В самом ВОЗ ещё в середине июня заявили о намерении поменять название для вируса оспы обезьян. Организация рекомендовала не использовать для терминологии болезней названия животных, имена людей или культурные отсылки. Для выбора более подходящего термина ВОЗ обратилась к учёным, которые занимаются ортопоксвирусами.

23 июля ВОЗ признала вспышку заболеваемости оспы обезьян чрезвычайной ситуацией: по мнению организации, учёные недостаточно осведомлены о механизме передачи вируса, а ситуация подходит под критерии ЧС в области здравоохранения. По состоянию на 20 июля известно о более чем 16 тысячах случаев заражения в 75 странах, включая пять случаев летального исхода.