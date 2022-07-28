«Ъ»: учётом всей интернет-рекламы в России хотят заняться «Яндекс», VK и «Сбер» Статьи редакции
А возложить обязанность за передачу данных в систему Роскомнадзор предлагает на рекламные агентства.
- «Коммерсантъ» изучил разъяснения для рекламодателей об адаптации к требованиям о маркировке интернет-рекламы, которые подготовили Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР) и Ассоциация развития интерактивной рекламы (АРИР) вместе с Роскомнадзором.
- Речь в законе идёт о единой системе учёта всей интернет-рекламы в России, который вступает в силу 1 сентября. По нему участники рынка должны размещать в базе данные о рекламодателе, распространителе и операторе рекламы, информацию об объёмах, стоимости, целевой аудитории и саму рекламу.
- Среди претендентов на роль операторов рекламных данных (ОРД), посредников, через которых будет собираться информация, — (МТС), Ozon, «ОРД-А» (контролируется AmberData), «ОРД-Лаборатория разработки» («Сбер»), «Первый ОРД» («Билайн»), «Яндекс» и VK. Последние две компании-претенденты уже назывались источниками РБК.
- Рекламное агентство и площадка должны будут зарегистрировать рекламную кампанию через ОРД. После она получит уникальный идентификатор (ID), ОРД передают данные в ЕРИР, а оттуда они поступают в ФНС и ФАС. Роскомнадзор рекомендует рекламодателям «внести изменения в договоры с агентствами, чтобы возложить на них обязательства по передаче данных».
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Рынку рекламы капец
Да, здравствует цензура
Да уже. Куча западных компаний ушла. Если раньше можно было рекламировать икею, то теперь осталась только мебель из исправительных колоний.
От ИКЕА осталось ИК
Будут рекламировать сами себя на своих ресурсах, потому что никого больше не останется
Они в скором времени объединятся. Будет такой WeChat, смесь вацапа, вк и сбер онлайн - и с товарищем майором парой слов перекинуться и штраф за дискредитацию оплатить и фотку из автозака запостить. Суперудобное будет приложение.
Организация развития разрыва ануса Роскомнадзора (ОРРАР)
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Это же Панорама, да? @Панорама?
Азино 777 выглядит более вменяемой альтернативой рекламе, чем представленное в материале. Это даже не сюрр, это уже Адок...