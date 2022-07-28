Sprite окончательно откажется от зелёных бутылок ради экологии Статьи редакции
Цветной пластик, который использовался больше 60 лет, невозможно было перерабатывать для последующего использования.
С 1 августа газировка Sprite будет выпускаться по всему миру исключительно в прозрачных пластиковых бутылках, сообщила 27 июля компания Coca-Cola. Новый дизайн упаковки уже широко используется в части стран, теперь же бренд окончательно отказывается от пластика в фирменных цветах напитка.
Такое решение приняли в рамках кампании по защите окружающей среды. В прошлых бутылках содержался зелёный полиэтилентерефталат (ПЭТ) — его невозможно перерабатывать для повторного использования пластика. Новый прозрачный пластик можно будет применять повторно.
Coca-Cola часто подвергается критике за негативное влияние на экологию. В 2020 году организация Break Free From Plastic назвала компанию мировым лидером в загрязнении планеты пластиком: логотипы и брендинг газировки нашли на 13 834 фрагментах выброшенного пластика в 51 стране, в основном в общественных местах вроде парков и пляжей.
В 2018 году Coca-Cola запустила инициативу «Мир без отходов». Её основная цель — сбор и дальнейшая переработка каждой проданной бутылки к 2030 году. В 2021 году в рамках кампании бренд выпустил особую тару из целиком переработанного пластика.
В ближайшие месяцы от красителей в бутылках откажутся бренды компании Fresca, Seagram's и Mello Yello, а большая часть бутылок для воды Dasani в США и Канаде уже выпускается из переработанных материалов. По прогнозам, эти решения помогут сократить объём пластиковых отходов на 9 миллионов килограммов по сравнению с 2019 годом.
Хе-хе-хе. Знаю я одно местечко, где не будет.
парочку)
То место об котором Вы подумали, уже не принадлежит нашему миру. Там царствует Ктулху, ломаются привычные нам законы здравого смысла и само время идёт вспять.
В рф они уже давно в прозрачной таре как бы есть
миру
Бутылки Спрайта перестанут быть зелёными чтобы стать зелёными. Забавно, не правда ли?
Сколько тебе лет?
Шутка за 100.
пусть сам напиток в зеленый красят)
И получится тархун
Новое поколение детей не разочаруется, узнав, что Спрайт не зелёный.
так блэт, я что для тебя какая то шутка? Как теперь россиянам огороды украшать?
Где-то загрустил один Одуван
Украинцам*
Как же новый дизайн хуёво выглядит с этим шрифтом/
зумерский
Это сама кока кола выбрасывает? В Индии тоже мусором они все заполонили?
Не пытайтесь найти логику в шизе экофашистов)
Это производители, кто выбирает во что упаковывать свой продукт и продавать в странах, где нет нужно инфраструктуры для переработки, делая главными виновными потребителей мол что это вы за природой не следите.
Last week tonight делали сегмент про это, можете ознакомиться с этой точкой зрения
https://m.youtube.com/watch?v=Fiu9GSOmt8E&t=874s
Ну да, а Эскобар не нёс ответственности за увеличение потребления наркотиков в США. А теперь представьте, что у Эскобара бы ещё были рекламные мощности Кока-Колы.
Ушла эпоха...
Ну и правильно, цветные пластиковые бутылки выглядят всрато.
Зелёный энивей блевотный был
Любая крупная компания: пытается улучшить планету и свой имидж с помощью более экологичной продукции.
Эксперты-комментаторы в интернете: злобно похрюкивают в ответ, чтобы обесценить все что угодно.
As usual.
А я то думаю с чего они стали прозрачными, выглядит хуже конечно, могли бы и новый белый/прозрачный дизайн замутить
И слева дезигн 2008 наверное года, так что не совсем корректно
Перевожу.
Короче зеленая тара не перерабатывается и вторичку не купишь за копье, постоянно свежее приходится в 3 дорога закупать. А так еще фармонем + за "заботу о экологии". Не ну а хули, Аплу можно а нам нет?
Нужен перевод на академический русский язык
А что мешает купить вторичку других производителей? И ты уверен, что вторичка дешевле первички? Там же один и тот же материал
Перерабатывать пластик дороже, чем производить новый пластик
В новом дизайне похож на лимонад «колокольчик»)
А крышечка то зелёная!
Там другой пластик, может в его переработке это не критично.
Я думаю, они о полупрозрачном пластике говорили, скорее всего.
60 лет!!!11
видимо пигмент для окраски подорожал
У тебя есть гипотеза. Ты не утруждаешь себя проверкой этой гипотезы, а просто принимаешь за правду гипотезы, соответствующие твоим убеждениям.
Прощай огурчик)))
Эх, ушла эпоха :)
Давно пора
Блин. Простите, думал, это новость из России.
уже видел в магазине
Хаха краски не хватает
Угу и сахар они снижают ради заботы о здоровье но не афишируют что это примерно минус 15-20 к себестоимости им экономит
пусть жижу зеленой сделают
Блин, регрессия
логотипы и брендинг газировки нашли на 13 834 фрагментах выброшенного пластика в 51 стране, в основном в общественных местах вроде парков и пляжей
Словно это не люди свиньи и не муниципалитеты урны не могут на каждые 500 метров поставить.
Пффф, наши православные компании примерно с 24 февраля тоже начали выпускать эко упаковки и эко бумагу. И все потому что мы впереди планеты всей и заботимся об экологии и здоровье людей! Ну что съели, подпиндосники ?
"логотипы и брендинг газировки нашли" - так это местное быдло насрало, а не бренд)
«Мир без отходов» - напитки на разлив? Да не, бред какой, не выйдет втридорога продавать)
p.s.: "свою" тару запретите и продавайте "комплектную", ога =)
спрайт испортился примерно в 2009
В Европе уже сто лет как в прозрачных бутылках продают, ни один бумер не пострадал.
Стало выглядеть как то дешево. Возможно надо привыкнуть.
Почему невозможно то? Возможно, просто или в тот же цвет или в другой, но сложнее и дороже. Повсеместно стоят корзинки для ПЭТ тары, нигде ни слова про то, что зеленые бутылки от спрайта не класть.
Корпорации заебали со своей пропагандой что переработка это панацея, и перекладывать таким образом всю ответственность на конечных потребителей..
Окей, бутылка стала прозрачной, теперь можно переработать! Но только все недоговаривают, что это можно сделать только пару раз.
То есть, я купил бутылку, сдал ее в переработку, и пусть даже следующий покупатель тоже сдаст в переработку (а это уже достаточно великодушное допущение).
Но в результате мы в любом случае имеем мусор.
Поэтому, если потребители хотят действительно ответственно подходить к потреблению, им просто нужно совсем перестать покупать напитки в пластиковой таре.
Но такой расклад кока колу не устроит, конечно.
Эксперты, объясните, почему цветные бутылки не могут быть переработаны?