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Новости

Sprite окончательно откажется от зелёных бутылок ради экологии Статьи редакции

Цветной пластик, который использовался больше 60 лет, невозможно было перерабатывать для последующего использования.

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Бутылки Sprite старого и нового образца

С 1 августа газировка Sprite будет выпускаться по всему миру исключительно в прозрачных пластиковых бутылках, сообщила 27 июля компания Coca-Cola. Новый дизайн упаковки уже широко используется в части стран, теперь же бренд окончательно отказывается от пластика в фирменных цветах напитка.

Такое решение приняли в рамках кампании по защите окружающей среды. В прошлых бутылках содержался зелёный полиэтилентерефталат (ПЭТ) — его невозможно перерабатывать для повторного использования пластика. Новый прозрачный пластик можно будет применять повторно.

Отказ от красителей в бутылках улучшает качество переработанного материала. Прозрачную тару можно переработать в новые бутылки, что обеспечивает замкнутый цикл использования пластика ПЭТ.

Джулиан Очоа, глава компании R3CYCLE

Coca-Cola часто подвергается критике за негативное влияние на экологию. В 2020 году организация Break Free From Plastic назвала компанию мировым лидером в загрязнении планеты пластиком: логотипы и брендинг газировки нашли на 13 834 фрагментах выброшенного пластика в 51 стране, в основном в общественных местах вроде парков и пляжей.

В 2018 году Coca-Cola запустила инициативу «Мир без отходов». Её основная цель — сбор и дальнейшая переработка каждой проданной бутылки к 2030 году. В 2021 году в рамках кампании бренд выпустил особую тару из целиком переработанного пластика.

В ближайшие месяцы от красителей в бутылках откажутся бренды компании Fresca, Seagram's и Mello Yello, а большая часть бутылок для воды Dasani в США и Канаде уже выпускается из переработанных материалов. По прогнозам, эти решения помогут сократить объём пластиковых отходов на 9 миллионов килограммов по сравнению с 2019 годом.

#новости #экология #бренды #cocacola

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94 комментария
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Поздний динозавр
будет выпускаться по всему миру

Хе-хе-хе. Знаю я одно местечко, где не будет.

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ваш ханимун

парочку)

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2 комментария
15-летняя психопатка

То место об котором Вы подумали, уже не принадлежит нашему миру. Там царствует Ктулху, ломаются привычные нам законы здравого смысла и само время идёт вспять.

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1 комментарий
Спящий агент

В рф они уже давно в прозрачной таре как бы есть

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2 комментария
Московский
по всему миру
миру
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15-летняя психопатка

Бутылки Спрайта перестанут быть зелёными чтобы стать зелёными. Забавно, не правда ли?

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Спящий агент

Сколько тебе лет?

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3 комментария
Cлоновьи хоботы

Шутка за 100.

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1 комментарий
Александр Сирота

пусть сам напиток в зеленый красят)

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Alex Blake

И получится тархун

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10 комментариев
ПавуКiшка

Новое поколение детей не разочаруется, узнав, что Спрайт не зелёный.

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хрясь хрясь

так блэт, я что для тебя какая то шутка? Как теперь россиянам огороды украшать?

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Фашиствующая либерда

Где-то загрустил один Одуван

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Хуй с айфоном

Украинцам*

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Лысина Арика

Как же новый дизайн хуёво выглядит с этим шрифтом/

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Sdafs 156

зумерский

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Олд
Coca-Cola часто подвергается критике за негативное влияние на экологию. В 2020 году организация Break Free From Plastic назвала компанию мировым лидером в загрязнении планеты пластиком: логотипы и брендинг газировки нашли на 13 834 фрагментах выброшенного пластика в 51 стране, в основном в общественных местах вроде парков и пляжей.

Это сама кока кола выбрасывает? В Индии тоже мусором они все заполонили?

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ЖОПОКРАБ

Не пытайтесь найти логику в шизе экофашистов)

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1 комментарий
Ajj

Это производители, кто выбирает во что упаковывать свой продукт и продавать в странах, где нет нужно инфраструктуры для переработки, делая главными виновными потребителей мол что это вы за природой не следите.

Last week tonight делали сегмент про это, можете ознакомиться с этой точкой зрения
https://m.youtube.com/watch?v=Fiu9GSOmt8E&t=874s

Plastics: Last Week Tonight with John Oliver (HBO)
Plastic is in everything, from the clothes we wear to the water we drink. John Oliver explains how…
m.youtube.com
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1 комментарий
Emmet Brown, Dr.

Ну да, а Эскобар не нёс ответственности за увеличение потребления наркотиков в США. А теперь представьте, что у Эскобара бы ещё были рекламные мощности Кока-Колы.

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Отдельный спрей
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Хушанг Камолетдинов

Ушла эпоха...

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Джеки Чан

Ну и правильно, цветные пластиковые бутылки выглядят всрато.

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Акционерный космос

Зелёный энивей блевотный был

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Веселый молочник

Любая крупная компания: пытается улучшить планету и свой имидж с помощью более экологичной продукции.
Эксперты-комментаторы в интернете: злобно похрюкивают в ответ, чтобы обесценить все что угодно.

As usual.

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Александр Прохоренко

А я то думаю с чего они стали прозрачными, выглядит хуже конечно, могли бы и новый белый/прозрачный дизайн замутить

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Александр Прохоренко

И слева дезигн 2008 наверное года, так что не совсем корректно

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Пiпдис Нерозбiрливо

Перевожу.
Короче зеленая тара не перерабатывается и вторичку не купишь за копье, постоянно свежее приходится в 3 дорога закупать. А так еще фармонем + за "заботу о экологии". Не ну а хули, Аплу можно а нам нет?

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Внимательный меч

Нужен перевод на академический русский язык

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Энергичный Вампир
вторичку не купишь за копье

А что мешает купить вторичку других производителей? И ты уверен, что вторичка дешевле первички? Там же один и тот же материал

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Berlin Luft

Перерабатывать пластик дороже, чем производить новый пластик

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Арсений Зябликов

В новом дизайне похож на лимонад «колокольчик»)

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Беспонтовый пирожок

А крышечка то зелёная!

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Энергичный Вампир

Там другой пластик, может в его переработке это не критично.

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Изба-дрючильня

Я думаю, они о полупрозрачном пластике говорили, скорее всего.

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Джон Сноу

60 лет!!!11

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Igor Gorbenko

видимо пигмент для окраски подорожал

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Энергичный Вампир

У тебя есть гипотеза. Ты не утруждаешь себя проверкой этой гипотезы, а просто принимаешь за правду гипотезы, соответствующие твоим убеждениям.

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17 комментариев
Yelena Clever

Прощай огурчик)))

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Красное сухое

Эх, ушла эпоха :)

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Solomon Samsonovich

Давно пора

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Miras Mynzhassar

Блин. Простите, думал, это новость из России.

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John Smith

уже видел в магазине

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Марсианин

Хаха краски не хватает

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Trade Scum

Угу и сахар они снижают ради заботы о здоровье но не афишируют что это примерно минус 15-20 к себестоимости им экономит

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gene4000

пусть жижу зеленой сделают

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Фархад Азимов

Блин, регрессия

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neolol
Coca-Cola часто подвергается критике за негативное влияние на экологию
логотипы и брендинг газировки нашли на 13 834 фрагментах выброшенного пластика в 51 стране, в основном в общественных местах вроде парков и пляжей

Словно это не люди свиньи и не муниципалитеты урны не могут на каждые 500 метров поставить.

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Удачный Мика

Пффф, наши православные компании примерно с 24 февраля тоже начали выпускать эко упаковки и эко бумагу. И все потому что мы впереди планеты всей и заботимся об экологии и здоровье людей! Ну что съели, подпиндосники ?

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BigBrotherBear

"логотипы и брендинг газировки нашли" - так это местное быдло насрало, а не бренд)
«Мир без отходов» - напитки на разлив? Да не, бред какой, не выйдет втридорога продавать)
p.s.: "свою" тару запретите и продавайте "комплектную", ога =)

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Армейский ГОСТ

спрайт испортился примерно в 2009

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Диванный Байрактар

В Европе уже сто лет как в прозрачных бутылках продают, ни один бумер не пострадал.

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Denis NY

Стало выглядеть как то дешево. Возможно надо привыкнуть.

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EpiSH
Цветной пластик, который использовался больше 60 лет, невозможно было перерабатывать

Почему невозможно то? Возможно, просто или в тот же цвет или в другой, но сложнее и дороже. Повсеместно стоят корзинки для ПЭТ тары, нигде ни слова про то, что зеленые бутылки от спрайта не класть.

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Roma Schreibikus

Корпорации заебали со своей пропагандой что переработка это панацея, и перекладывать таким образом всю ответственность на конечных потребителей..
Окей, бутылка стала прозрачной, теперь можно переработать! Но только все недоговаривают, что это можно сделать только пару раз.
То есть, я купил бутылку, сдал ее в переработку, и пусть даже следующий покупатель тоже сдаст в переработку (а это уже достаточно великодушное допущение).
Но в результате мы в любом случае имеем мусор.
Поэтому, если потребители хотят действительно ответственно подходить к потреблению, им просто нужно совсем перестать покупать напитки в пластиковой таре.
Но такой расклад кока колу не устроит, конечно.

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ттт

Эксперты, объясните, почему цветные бутылки не могут быть переработаны?

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