Цветной пластик, который использовался больше 60 лет, невозможно было перерабатывать для последующего использования.

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Бутылки Sprite старого и нового образца

С 1 августа газировка Sprite будет выпускаться по всему миру исключительно в прозрачных пластиковых бутылках, сообщила 27 июля компания Coca-Cola. Новый дизайн упаковки уже широко используется в части стран, теперь же бренд окончательно отказывается от пластика в фирменных цветах напитка.

Такое решение приняли в рамках кампании по защите окружающей среды. В прошлых бутылках содержался зелёный полиэтилентерефталат (ПЭТ) — его невозможно перерабатывать для повторного использования пластика. Новый прозрачный пластик можно будет применять повторно.

Отказ от красителей в бутылках улучшает качество переработанного материала. Прозрачную тару можно переработать в новые бутылки, что обеспечивает замкнутый цикл использования пластика ПЭТ. Джулиан Очоа, глава компании R3CYCLE

Coca-Cola часто подвергается критике за негативное влияние на экологию. В 2020 году организация Break Free From Plastic назвала компанию мировым лидером в загрязнении планеты пластиком: логотипы и брендинг газировки нашли на 13 834 фрагментах выброшенного пластика в 51 стране, в основном в общественных местах вроде парков и пляжей.

В 2018 году Coca-Cola запустила инициативу «Мир без отходов». Её основная цель — сбор и дальнейшая переработка каждой проданной бутылки к 2030 году. В 2021 году в рамках кампании бренд выпустил особую тару из целиком переработанного пластика.