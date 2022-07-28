«Это выбор ваш — заводить детей» — так вице-губернатор Краснодарского края ответила на вопрос о нехватке школ Статьи редакции
Ей пришлось извиняться.
Вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова на встрече с родителями во время обсуждения нехватки мест в школах заявила, что решение «заводить детей» это их «выбор», поскольку места в школах в новых микрорайонах ограничены.
Слова вызвали общественный резонанс. После этого чиновнице пришлось извиняться в своём телеграм-канале. Она пообещала найти решение проблемы.
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это уже как классика - "рожать не просили"
Скоро будет "воевать не посылали" и "где ногу оторвало, туда за пенсией и идите"
Рожать не просили кстати сейчас в шоколаде после публичной порки для холопов
Население не плодится, но чинуши все равно умудряются так "оптимизировать" инфраструктуру, что людям не хватает мест, это реально достижение режима. Такое можно сделать только целенаправленно.
В моем городе такая же беда, где выстраивают человеческие ульи, особенно крутая технология это когда ульи строят за пределами города (в области), но на его границе. И это просто пиздец случается в этих районах и со школами и с больницами.
Это проблема отсутствия планирования и тупости местной городской власти. И отсутсвие взаимодействия между городом и областью. По крайнем мере у нас это так.
Я работал на местных выборах в штабе одной из партий и по своему городу мне ситуация понятна
не плодится, но с востока все прутся в этот ужасный Краснодар, где не хватает ничего - ни школ, ни садиков, ни дорог, ни воздуха.
Так нихуя оптимизировать не надо)
Идёт урбанизация рай, обл центров. Туда хуева туча народу валит.
Застройщик честно продаёт термитник без нихуя. Чем покупатель думает? - Хуе его знает)
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С другой стороны есть нормы строительства: садики, школы и т.п. Как получено разрешение на очередной курятник и кто ответственный — все знают) Но если народ держит язык в жопе, то периодично в ебучку лезет говном, как сейчас =)
Вот прямо под каждым словом подписываюсь. Кроме парка Галицкого, который выглядит просто как засланец из космоса, на фоне всего говна вокруг ))
Вице-Губернатор
НО:чайлдфри = экстремизм
Ага ну да люди же от хорошей жизни и от обилия высокооплачиваемых рабочих мест ездят на чужбину работать.
Это всем известно
Можно всё же таки по 5 детей не рожать
1500 км я так понимаю она говорила про работу в Донецке с автоматом, ну она ещё не понимает какое это хорошее вложение, на миллионы рублей
Утверждение потянет на дискредитацию?
Ну как бы вопрос к родителям о том, что перед покупкой квартиры не поинтересовались количеством мест в школе - справедлив.
А вот то, что на говорит от лица вице-губернатора "вы что хотите, чтобы это я решала?" - это жесть. Это её работа контролировать застройщиков и количество школ.
Увидеть бы вопрос на который она так отреагировала.
Нет, это вопрос к мэрии. У них должен быть городской планировщик который проектирует инфраструктуру города. Но у нас застройщик дал на лапу мэрии и они разрешили вместо школы построить ещё один дом.
Работа чиновника - получать зарплату и выписывать себе премии.
Чтобы решать проблемы, это к кому-то другому.
Ты удивишься, но обязанность строить школы лежит на государстве и вопросы надо задавать именно ему. Эти новостройки не чтобы неожиданно для властей вдруг за ночь появляются ващет
А вы блять о чем думали когда дом разрешали строить без школы? Нихуя себе новость - люди покупают квартиры и рожают детей, а дети нет чтобы умирать сразу, они ещё и в школу хотят.
Так нахуй покупать дом без инфраструктуры, если семью заводить?
Или какого хуя молчать всё время, пока пиздюкам не пришла пора идти в школу?)
че умирать то сразу, на завод
Она выдаёт разрешение застройщикам строить дома в районах, где нет школ и садов.
Не обязывает застройщиков строить школы и сады, как это делают например в Москве.
Кроме самой неё тут вообще никто не виноват
Не рожаешь – плохо
Рожаешь – тоже плохо
Родился в России — плохо. Давно пора уже запомнить.
извинилась конечно но от слов не отказывается, респект
Эталонное извинение на отъебись.
Блять, либерахи вы задрали о вашим словам вам всем говорят рожать, вы бомбите, тут баба срака говорит вам не рожать вы бомбите, да чтож такое то а ?
Где логика в том, что одно и то же государство сначала всячески пытается увеличить рождаемость, а когда на эту рождаемость не хватает инфраструктуры, оно же заявляет «а мы не просили вас рожать»?
Проблема у "либерах" в том, что их заставляют рожать вне зависимости от их личных планов. В то время как те, кто всё же нарожал испытывают проблемы с инфраструктурой, на которую они, между прочим, платят налоги.
Должно работать наоборот. Хотим рожать — нам нужны школы. Не хотим — вместо школ выбираем что-то другое. А у неё работа такая — обеспечивать реализацию, её зарплата и реализация за наш счёт, кстати, она добавленную ценность не создаёт. А не говорить нам, рожать нам или нет.
когда же они научаться немного о людях думать?
ну логично что клепая высотки нужно будет строить адекватное кол-во садов и школ, логично что нужно думать об отоплении и электричестве, канализации и чистой воде... это же база блин.
если бы просто по инструкции все делали - проблем бы не возникало очевидно.
оптимизировать они гаразды конечно, но я не видел ниразу чтоб кто то жаловался на огромное кол-во садов, больниц, школ, детских площадок, но торговых центров и церквей - всем хватает хоть)
Блин, а круто было бы, если бы в городе были микрорайоны, полностью свободные от детской инфраструктуры и не предназначенные для проживания с детьми.
Никаких тебе школ с их мусоровозами в 5 утра и песней про валенки на Масленицу, которая орёт так, что на Луне слышно, никаких детских садов с визгами и прочими детскими звуками. Вместо детских площадок во дворах - летние бары, заебись же, наступает лето - открывается бар во дворе, сидишь культурно, общаешься с соседями.
Вместо школ можно паркинги делать, у школьных дворов же территория - ебануться. Если сделать в середине парковку, а вокруг засадить деревьями - и для тачек место найдётся, и глаза они мозолить не будут, и деревьев гораздо больше станет, чем прежде. А вместо детских садов - шашлычные зоны.
Готов поспорить, что в таком микрорайоне и недвижка бы в цене взлетела, селились бы приличные состоятельные люди (ну, то есть и в дворовых барах не синяки запойные сидели бы, а адекватные ребята, которые смогли заработать на жизнь в адекватном их потребностям районе).
Не жизнь была бы, а сказка.
А если житель такого места передумал и всё же решил завести детей, то что ему делать? Съезжать?
Я бы не хотел, чтобы выбор заводить детей был не мой
«Государство не просило Вас рожать» - Скука дня ответственная за 70% бюджета
Долларовый миллионер Вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова: «Государство не просило Вас рожать» ответила родителям первоклассников, которым не хватило мест в школах.
Анька передовик Кубанской соцполитики, это таже вице - свекровь которая сдает в аренду кубанцам поликлиники за госбюджет.
Лицемерная скука соцполитики Краснодарского края нашла решение своей бездеятельности, она утерла матерей России.
И вот это любимое губернаторское рыло из журналистики управляет соцполитикой региона. Что-то на Кубани здохло...
По факту: зажравшись на бюджете, чиновница определяет стойла для быдла - это ее официальная позиция.
К слову: тебя же астралопитека губернатор учил - не знаешь, что промычать - обещай взять ситуацию под личный контроль...
тебя же астралопитека
Это же и правда опечатки, правда же?
Ведь... не, ну, правда же, просто опечатки??
Не может же ноунейм с tj столько знать
В чем она не права?
Если слушать до конца и от начала не вырывая фраз из контекста, то получается чиновник права. Школы есть, место дали. Каждого ребёнка не устроишь так как ему выгодно.
Надо думать, перед тем как строить. Либо больше школ, либо меньше домов в микрорайоне
А как же поправОчка в конституцию 2020?
Статья 67.1
"Дети являются важнейшим приоритетом государственной политики Российской Федерации. Государство создает условия, способствующие всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей..."
Хотя, конечно, конституция в РФ нужна только чтобы сроки моли обнулять. Что это я, в самом-то деле.
Ещё чтобы штрафовать за её публичное чтение.
Гниль от мала до велика.
Хуевый велик
У нас, где я живу, строят и школы и садики.
За восемь лет в Крыму построили шесть школ. Также в республике сейчас строится еще 15 учебных заведений.
Кроме того, за восемь лет было построено 118 детсадов, в том числе и модульных на 34 тысячи мест.
Внимание, вопрос: почему в Крыму строят, а в Краснодаре нет? Неужто ЕдРу плевать на те регионы, которые в РФ изначально?
Сверхдержава, что тут сказать.
Не правы все. Претензия справедливая, но обзываться социальным государством никто не тянул.
Я могу ошибаться, но по-моему государство обязуется дать среднее образование каждому.
а блять школы строить не пробовали вместо ракет?
В этом месте она права.
В остальном её аргументы - грязь из-под ногтей.
Нет, неправа. Почему в школе нет мест? Школа слишком маленькая? Тогда почему застройщика дали разрешение?
Разумовский уже дважды постил эту новость за два дня.
Нахуй этого бота
Typical Krasnodar!
школа в 2-3 смены...
эта падаль даже извиниться не может как следует. "если", блять.... одолжение сделала.
А есть какой то закон обязывающий строить на каждое n квартир, определенные объекты инфраструктуры?
зачем им школа? всё равно на бамбасе умирать
Краснодар действительно переполнен. Был проездом, муравейник похуже Москвы. Улицы маленькие, а машин просто жуть.
Заебись, а на нехватку еды в магазине скажет, что жрать - это выбор народа, а не её обязанность.
Просто застройщик вот так продал
Получается "бабы еще не нарожают"? Печалька...
Вот как классно. Депопуляция по несколько сотен тысяч в год, а мест в школе нет. Прям чувствуешь, как всё работает из рук вон хорошо.
россия и общественный резонанс, это шутка новая?
1) в общем то да — нахуй заводить семью, если покупать курятник без нихуя инфраструктуры?)
2) да, это выбор мужа, оставлять семью в ёбанной дыре)
3) да, это дело чинуш, контролировать застрощиков в плане инфраструктуры: садик, школа, магазы, общественный транспорт и т.п. если они мегакурятники хуярят, а не одну условную 9 этажку возле всех "благ".
4) в нормальных местах местным дают приоритет для мест в местной инфраструктуре, без "где-то на границах поставила заслон всем приезжим"
5) "устроить всех желающих в определенную школу" - так пошли нахуй, чайки ебучие блядь. Логика такая же как с парковкой)