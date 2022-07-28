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«Это выбор ваш — заводить детей» — так вице-губернатор Краснодарского края ответила на вопрос о нехватке школ Статьи редакции

Ей пришлось извиняться.

Вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова на встрече с родителями во время обсуждения нехватки мест в школах заявила, что решение «заводить детей» это их «выбор», поскольку места в школах в новых микрорайонах ограничены.

Это ваш выбор. Это выбор вашего мужа работать за полторы тысячи километров и не принимать участие в воспитании детей. Это выбор ваш заводить детей. Уважаемые родители, вот вы интересные такие, вы интересно рассуждаете. Вы пришли и увидели у застройщика одну цифру, вот школа, вы же не пришли и не поинтересовались, а там места вообще есть в этой школе. Просто застройщик вот так продал. Вот город Краснодар прирастает на 20 тысяч детей, новых детей… Это что вопросы ко мне? Или вы хотите, чтобы я решала эту проблему, где-то на границах поставила заслон всем приезжим, или что вы хотите сделать?

Анна Минькова, вице-губернатор Краснодарского края

Слова вызвали общественный резонанс. После этого чиновнице пришлось извиняться в своём телеграм-канале. Она пообещала найти решение проблемы.

Допускаю, что какие-то мои фразы прозвучали резко, никого не хотела задеть или обвинить. Разговор получился действительно напряжённым. Прошу меня извинить, если мои слова прозвучали обидно. Понимаю каждую проблему и боль, которую высказали родители на встрече. Все первоклассники — наши дети, для которых мы стараемся создать наилучшие условия. Но мы не можем, в соответствии с требованиями к организации процесса обучения детей, устроить всех желающих в определенную школу. Нужно понимать — чтобы взять ещё одного ребёнка, чьего-то из школы придется исключить. Есть нормативы, которые нельзя нарушить.

Анна Минькова, вице-губернатор Краснодарского края

#новости #дети

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114 комментариев
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 Денис Кротов

это уже как классика - "рожать не просили"

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Йолкин

Скоро будет "воевать не посылали" и "где ногу оторвало, туда за пенсией и идите"

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2 комментария
Trade Scum

Рожать не просили кстати сейчас в шоколаде после публичной порки для холопов

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Шизокотя

Население не плодится, но чинуши все равно умудряются так "оптимизировать" инфраструктуру, что людям не хватает мест, это реально достижение режима. Такое можно сделать только целенаправленно.

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Graf Poplavakula

В моем городе такая же беда, где выстраивают человеческие ульи, особенно крутая технология это когда ульи строят за пределами города (в области), но на его границе. И это просто пиздец случается в этих районах и со школами и с больницами.

Это проблема отсутствия планирования и тупости местной городской власти. И отсутсвие взаимодействия между городом и областью. По крайнем мере у нас это так.

Я работал на местных выборах в штабе одной из партий и по своему городу мне ситуация понятна

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3 комментария
quoi .

не плодится, но с востока все прутся в этот ужасный Краснодар, где не хватает ничего - ни школ, ни садиков, ни дорог, ни воздуха.

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13 комментариев
BigBrotherBear

Так нихуя оптимизировать не надо)
Идёт урбанизация рай, обл центров. Туда хуева туча народу валит.
Застройщик честно продаёт термитник без нихуя. Чем покупатель думает? - Хуе его знает)

С другой стороны есть нормы строительства: садики, школы и т.п. Как получено разрешение на очередной курятник и кто ответственный — все знают) Но если народ держит язык в жопе, то периодично в ебучку лезет говном, как сейчас =)

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1 комментарий
Товарный нос
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SkyNet

Вот прямо под каждым словом подписываюсь. Кроме парка Галицкого, который выглядит просто как засланец из космоса, на фоне всего говна вокруг ))

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1 комментарий
Свойственный нос
Это что вопросы ко мне? Или вы хотите, чтобы я решала эту проблему
Вице-Губернатор
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alien Alina
вас никто не просил рожать

НО:

чайлдфри = экстремизм
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Сельский Илья
выбор вашего мужа работать за 1500км

Ага ну да люди же от хорошей жизни и от обилия высокооплачиваемых рабочих мест ездят на чужбину работать.
Это всем известно

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Акционерный космос

Можно всё же таки по 5 детей не рожать

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3 комментария
Коммунистический Илья

1500 км я так понимаю она говорила про работу в Донецке с автоматом, ну она ещё не понимает какое это хорошее вложение, на миллионы рублей

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3 комментария
Мудрый Дед

Утверждение потянет на дискредитацию?

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Naotaka Yokoyama

Ну как бы вопрос к родителям о том, что перед покупкой квартиры не поинтересовались количеством мест в школе - справедлив.

А вот то, что на говорит от лица вице-губернатора "вы что хотите, чтобы это я решала?" - это жесть. Это её работа контролировать застройщиков и количество школ.

Увидеть бы вопрос на который она так отреагировала.

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IvanDurov

Нет, это вопрос к мэрии. У них должен быть городской планировщик который проектирует инфраструктуру города. Но у нас застройщик дал на лапу мэрии и они разрешили вместо школы построить ещё один дом.

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3 комментария
Turerror

Работа чиновника - получать зарплату и выписывать себе премии.
Чтобы решать проблемы, это к кому-то другому.

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Danil Kuznetsov

Ты удивишься, но обязанность строить школы лежит на государстве и вопросы надо задавать именно ему. Эти новостройки не чтобы неожиданно для властей вдруг за ночь появляются ващет

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2 комментария
Naotaka Yokoyama
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Cлоновьи хоботы

А вы блять о чем думали когда дом разрешали строить без школы? Нихуя себе новость - люди покупают квартиры и рожают детей, а дети нет чтобы умирать сразу, они ещё и в школу хотят.

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BigBrotherBear

Так нахуй покупать дом без инфраструктуры, если семью заводить?
Или какого хуя молчать всё время, пока пиздюкам не пришла пора идти в школу?)

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3 комментария
Пыхнувший кот

че умирать то сразу, на завод

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Внимательный меч

Она выдаёт разрешение застройщикам строить дома в районах, где нет школ и садов.
Не обязывает застройщиков строить школы и сады, как это делают например в Москве.
Кроме самой неё тут вообще никто не виноват

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Ленивая Капибара

Не рожаешь – плохо
Рожаешь – тоже плохо

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Антон Занудный

Родился в России — плохо. Давно пора уже запомнить.

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дорогой БРАТ Донателло

извинилась конечно но от слов не отказывается, респект

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Сельскохозяйственный холод

Эталонное извинение на отъебись.

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Магомед-Султан Байболатович

Блять, либерахи вы задрали о вашим словам вам всем говорят рожать, вы бомбите, тут баба срака говорит вам не рожать вы бомбите, да чтож такое то а ?

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Внимательный меч

Где логика в том, что одно и то же государство сначала всячески пытается увеличить рождаемость, а когда на эту рождаемость не хватает инфраструктуры, оно же заявляет «а мы не просили вас рожать»?

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1 комментарий
Коренной Илья

Проблема у "либерах" в том, что их заставляют рожать вне зависимости от их личных планов. В то время как те, кто всё же нарожал испытывают проблемы с инфраструктурой, на которую они, между прочим, платят налоги.

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5 комментариев
Местный пришелец

Должно работать наоборот. Хотим рожать — нам нужны школы. Не хотим — вместо школ выбираем что-то другое. А у неё работа такая — обеспечивать реализацию, её зарплата и реализация за наш счёт, кстати, она добавленную ценность не создаёт. А не говорить нам, рожать нам или нет.

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Сашок

когда же они научаться немного о людях думать?
ну логично что клепая высотки нужно будет строить адекватное кол-во садов и школ, логично что нужно думать об отоплении и электричестве, канализации и чистой воде... это же база блин.

если бы просто по инструкции все делали - проблем бы не возникало очевидно.

оптимизировать они гаразды конечно, но я не видел ниразу чтоб кто то жаловался на огромное кол-во садов, больниц, школ, детских площадок, но торговых центров и церквей - всем хватает хоть)

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Пиструн Сосаевич

Блин, а круто было бы, если бы в городе были микрорайоны, полностью свободные от детской инфраструктуры и не предназначенные для проживания с детьми.

Никаких тебе школ с их мусоровозами в 5 утра и песней про валенки на Масленицу, которая орёт так, что на Луне слышно, никаких детских садов с визгами и прочими детскими звуками. Вместо детских площадок во дворах - летние бары, заебись же, наступает лето - открывается бар во дворе, сидишь культурно, общаешься с соседями.

Вместо школ можно паркинги делать, у школьных дворов же территория - ебануться. Если сделать в середине парковку, а вокруг засадить деревьями - и для тачек место найдётся, и глаза они мозолить не будут, и деревьев гораздо больше станет, чем прежде. А вместо детских садов - шашлычные зоны.

Готов поспорить, что в таком микрорайоне и недвижка бы в цене взлетела, селились бы приличные состоятельные люди (ну, то есть и в дворовых барах не синяки запойные сидели бы, а адекватные ребята, которые смогли заработать на жизнь в адекватном их потребностям районе).

Не жизнь была бы, а сказка.

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Антон Занудный

А если житель такого места передумал и всё же решил завести детей, то что ему делать? Съезжать?

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1 комментарий
Сменю ка имя на всякий случай

Я бы не хотел, чтобы выбор заводить детей был не мой

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Ярослав Разумовский

«Государство не просило Вас рожать» - Скука дня ответственная за 70% бюджета

Долларовый миллионер Вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова: «Государство не просило Вас рожать» ответила родителям первоклассников, которым не хватило мест в школах.

Анька передовик Кубанской соцполитики, это таже вице - свекровь которая сдает в аренду кубанцам поликлиники за госбюджет.

Лицемерная скука соцполитики Краснодарского края нашла решение своей бездеятельности, она утерла матерей России.

И вот это любимое губернаторское рыло из журналистики управляет соцполитикой региона. Что-то на Кубани здохло...

По факту: зажравшись на бюджете, чиновница определяет стойла для быдла - это ее официальная позиция.

К слову: тебя же астралопитека губернатор учил - не знаешь, что промычать - обещай взять ситуацию под личный контроль...

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Eduard Prostsevichus
Лицемерная скука соцполитики
тебя же астралопитека

Это же и правда опечатки, правда же?
Ведь... не, ну, правда же, просто опечатки??

Не может же ноунейм с tj столько знать

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Антон Лисин

В чем она не права?

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Елизавета Антон

Если слушать до конца и от начала не вырывая фраз из контекста, то получается чиновник права. Школы есть, место дали. Каждого ребёнка не устроишь так как ему выгодно.

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Беспонтовый пирожок

Надо думать, перед тем как строить. Либо больше школ, либо меньше домов в микрорайоне

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2 комментария
Сергей Кондрашев

А как же поправОчка в конституцию 2020?
Статья 67.1
"Дети являются важнейшим приоритетом государственной политики Российской Федерации. Государство создает условия, способствующие всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей..."

Хотя, конечно, конституция в РФ нужна только чтобы сроки моли обнулять. Что это я, в самом-то деле.

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Нюша Летняя
Хотя, конечно, конституция в РФ нужна только чтобы сроки моли обнулять.

Ещё чтобы штрафовать за её публичное чтение.

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Александр

Гниль от мала до велика.

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Йолкин

Хуевый велик

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1 комментарий
Достаточный супер_стар

У нас, где я живу, строят и школы и садики.

За восемь лет в Крыму построили шесть школ. Также в республике сейчас строится еще 15 учебных заведений.

Кроме того, за восемь лет было построено 118 детсадов, в том числе и модульных на 34 тысячи мест.

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Oleg Rusakov

Внимание, вопрос: почему в Крыму строят, а в Краснодаре нет? Неужто ЕдРу плевать на те регионы, которые в РФ изначально?

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2 комментария
СвободуПопугаям

Сверхдержава, что тут сказать.

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Акционерный космос

Не правы все. Претензия справедливая, но обзываться социальным государством никто не тянул.

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neolol

Я могу ошибаться, но по-моему государство обязуется дать среднее образование каждому.

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Положенный диод

а блять школы строить не пробовали вместо ракет?

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Мокрый томагавк_два
Вы пришли и увидели у застройщика одну цифру, вот школа, вы же не пришли и не поинтересовались, а там места вообще есть в этой школе.

В этом месте она права.
В остальном её аргументы - грязь из-под ногтей.

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Wlodzimierz

Нет, неправа. Почему в школе нет мест? Школа слишком маленькая? Тогда почему застройщика дали разрешение?

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1 комментарий
Нельсон Шмандела

Разумовский уже дважды постил эту новость за два дня.

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Мирный фонарь

Нахуй этого бота

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KisaKisa

Typical Krasnodar!

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KisaKisa
нормативы
школа в 2-3 смены...
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Depeche Mode

эта падаль даже извиниться не может как следует. "если", блять.... одолжение сделала.

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nadav tayzland

А есть какой то закон обязывающий строить на каждое n квартир, определенные объекты инфраструктуры?

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медВед

зачем им школа? всё равно на бамбасе умирать

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Печеньки Госдепа

Краснодар действительно переполнен. Был проездом, муравейник похуже Москвы. Улицы маленькие, а машин просто жуть.

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Emmet Brown, Dr.

Заебись, а на нехватку еды в магазине скажет, что жрать - это выбор народа, а не её обязанность.

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Армейский ГОСТ
Вице-губернатор Краснодарского края
Просто застройщик вот так продал
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Константин Иванов

Получается "бабы еще не нарожают"? Печалька...

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Аристотель Аваносов

Вот как классно. Депопуляция по несколько сотен тысяч в год, а мест в школе нет. Прям чувствуешь, как всё работает из рук вон хорошо.

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Олег Иванберг

россия и общественный резонанс, это шутка новая?

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BigBrotherBear

1) в общем то да — нахуй заводить семью, если покупать курятник без нихуя инфраструктуры?)
2) да, это выбор мужа, оставлять семью в ёбанной дыре)
3) да, это дело чинуш, контролировать застрощиков в плане инфраструктуры: садик, школа, магазы, общественный транспорт и т.п. если они мегакурятники хуярят, а не одну условную 9 этажку возле всех "благ".
4) в нормальных местах местным дают приоритет для мест в местной инфраструктуре, без "где-то на границах поставила заслон всем приезжим"
5) "устроить всех желающих в определенную школу" - так пошли нахуй, чайки ебучие блядь. Логика такая же как с парковкой)

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