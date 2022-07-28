Это ваш выбор. Это выбор вашего мужа работать за полторы тысячи километров и не принимать участие в воспитании детей. Это выбор ваш заводить детей. Уважаемые родители, вот вы интересные такие, вы интересно рассуждаете. Вы пришли и увидели у застройщика одну цифру, вот школа, вы же не пришли и не поинтересовались, а там места вообще есть в этой школе. Просто застройщик вот так продал. Вот город Краснодар прирастает на 20 тысяч детей, новых детей… Это что вопросы ко мне? Или вы хотите, чтобы я решала эту проблему, где-то на границах поставила заслон всем приезжим, или что вы хотите сделать?