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Российские вузы засекретили данные детей участников вооружённого конфликта в Украине Статьи редакции

В списках на поступление им присвоен специальный номер, который не позволяет раскрыть их персональные данные.

Данные абитуриентов, поступающих в российские вузы по специальной квоте для детей участников вооружённого конфликта в Украине, засекретили, выяснил «Коммерсантъ». Обычно поступающие идентифицируются по ФИО или номеру СНИЛСа, и эти данные публикуются в открытом доступе. Но вместо этого у абитуриентов, поступающих по спецквоте, есть специальный номер.

Вузы объяснили это требованием Минобрнауки. В майских рекомендациях ведомства указано, что этой категории абитуриентов присваивается «уникальный код». В ведомстве не объяснили, чем обосновано такое решение.

В мае Владимир Путин подписал указ о помощи детям военных и сотрудников федеральных органов власти, которые участвовали в «спецоперации». Он требует от правительства обеспечить для детей этих категорий россиян квоту в 10% бюджетных мест. В 2022 году для вузов на программы бакалавриата и специалитета выделено почти 426 тысяч бюджетных мест: таким образом, для поступающих по квоте зарезервировано 43,5 тысячи.

Представители научных кругов Украины ранее заявляли, что собираются добиваться того, чтобы детей российских военных, участвующих в вооружённом конфликте, не принимали в иностранные вузы.

#новости #конфликтвукраине

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115 комментариев
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Широкий Валера

Напоминает могилы под номерами.

Хорошие такие освободители:
Лица прячут за масками, за деанон сроки, дети под номерами

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Рондо

Знайдемо дитину кожної сволоти, що вбивала наших людей

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16 комментариев
Илья Богиня

Так. Если их данные на поступление засекречены, а данные остальных нет, то после поступления методом исключения можно будет понять кто именно был под этим номером. Разве нет?

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Коммунистический Илья

Поверь эта информация будет известна намного раньше

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6 комментариев
Письменный дым

Не парьтесь, большинство из них просто отчислят на первой сессии за неуспеваемость.

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4 комментария
Алексей

Кому она станет известна? Студенты же не делятся друг с другом своими снилсами и баллами ЕГЭ, чтобы их можно было бы сравнить. А сам ВУЗ и так знает кто есть кто.

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3 комментария
ИгорьOK

Ты слишком сильно используешь логику!

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Alexander D

А че так? С каких пор быть ребенком "героя России" стыдно? 😏

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Gomotest

ну они же понимают, что с уходом хуйла их (папок, детей) начнут тихонечко пиздить нищеброды за нищету.
Потом базу сольют, номера же уникальные, где-то будут лежать в одном месте.

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6 комментариев
испанский смех

кругом враги

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2 комментария
Садовый пришелец

Не трудно переделать в ребенка "врага народа".

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Недостаточный велосипед

Замятин в гробу перевернулся: кто бы мог подумать, что ЛСДУ3 и ЙФЯУ9 очень скоро станут самыми распространёнными именами в России.

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испанский смех

что за замятин

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3 комментария
Rondo

Страна гордится своими героями – скрывает данные их детей

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ИгорьOK

.... и лица самих героев)

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Коммунистический Илья

Лучший папка в мире, и бесплатное обучение и 10 млн похоронных

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Vaarsi

и ААааввтамабиль!

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1 комментарий

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Алексей

Не все вузы засекретили. В МГТУ им. Баумана отображается именно СНИЛС.

Там видно, что на «Прикладную Математику и Информатику» по спец. квоте поступил абитуриент со 162 баллами из 310, находящийся на 1800 месте из 1805 подавших заявление на это направление. В прошлом году, минимальный балл составлял 290, количество мест — 34.

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Петров-Васечкин.

отличный ученый вырастет

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5 комментариев
Илья Михалков

Возможно это беженец из днр/лнр/украины. У них тоже есть какие-то плюшки.

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3 комментария
Qqshka

162? Это ж пиздец мало , не? У меня что-то в районе 200 было и то дебилом себя считал

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1 комментарий
Поздний динозавр
по специальной квоте для детей участников вооруженного конфликта в Украине

Нихуя себе чего придумали. И из болонской системы вышли, и ещё кринка навалили.

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Внимательный меч

Это те же самые дети, тех же самых родителей, которые орали что куар-коды - это метка сатаны?

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Бюджетный теркин30см

Обобщать – плохая привычка.

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1 комментарий
neolol

Короче, как я понял, вместо того, чтобы их засекретить, их тупо спалили.

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Алексей

Спец. квота и так идёт отдельным конкурсом. Все и так видят их баллы. Просто теперь ты не сможешь увидеть их СНИЛС, как у тех, кто поступает по результатам олимпиад, ЕГЭ и в рамках иных квот (особая и целевая).

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За сотню в аэропорт поехали

Всенародная поддержка дала слабину.

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Бюджетный теркин30см

всенародная слабина дала поддержку

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aliftin

Так их же все равно внесут в журнал и дадут зачетки. Или там будет "172918, или к доске". Если бы я сейчас учился и рядом со мной сидел такой ребёнок, то это бы вызывало настоящее презрение, а не "респект за батю".

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qweqwe

Нет, 172918 просто получает зачёт автоматом, а если все же будет экзамен и препод попытается завалить то этот мув можно будет трактовать как дискредитацию..

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Gomotest

они будут в красных шапках отдельно учиться. Потом в заградотряды пойдут, пихать твой ленивый зад на подвиг с дотом.

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Алексей

Сам ВУЗ знает их СНИЛСы, имена, паспортные данные и так далее. Данные засекречены только в конкурсных списках, чтобы какой-нибудь aliftin не увидел кто именно поступает с 162 баллами из 310 туда, где минимальный балл — 290.

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8 комментариев
Dimitro

До слива данных 3...2...1...

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Depeche Mode

это будущие дети врагов народа

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Чатланин

дети под номерами. Йозя одобряет

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Dan Master

Т.е. поступивших по этой квоте можно вычислить так как их не будет в общих списках?

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Алексей

Поступающие по любой квоте идут отдельными списками. Просто теперь у тех, кто идёт в списках по особой (инвалиды, сироты) или по целевой (по направлению от гос. организации) видны СНИЛС, а у тех, кто по специальной — уникальные номера.

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радио водка оптимизм

раз шифруются, значит боятся. боятся, шо вся эта срань закончится и их потом будут ловить и пызыдть. то есть думают за будущее. а раз думают за будущее, значит никакую ядерную кнопку не нажмут. элементарно, ватсон.

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Предметный браслет

Давно пора все засекретить

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Сергей Торопов

Эх, многовато бурятов пополнят ряды студентов. Вот они кадры светлого будущего российской науки.

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Dima Sergeyevich

Наступают годы высшего образования. Количество ножевых ранений выросло в трое!

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Садовый пришелец

666-x

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Arugin

А отчислять их тоже запретят?

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BigBrotherBear

Их бы в список и запрет на выезд в норм страны)

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испанский смех
В 2022 году для вузов на программы бакалавриата и специалитета выделено почти 426 тысяч бюджетных мест
Он требует от правительства обеспечить для детей этих категорий россиян квоту в 10% бюджетных мест.
таким образом, для поступающих по квоте зарезервировано 43,5 тысячи.
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Lev Tolstoy

Это они наоборот получается маркировали)

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Дмитрий Шубкин

Так гордиться же героями нужно, а этих прячут как прокаженных.

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Un Citoyen _

Особая квота на спецоперацию.

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Иностранный Агент

отличная новость, теперь из будет найти еще проще

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Pierre Duck

Стерпят ли ХОРОШИЕ РУССКИЕ, что вместо их детей бюжетные места займут дети, воспитанные убийцами, насильниками и мародёрами?)

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Владислав Янучковский

Больше похоже на материал для будущего шантажа. Типа дал заднюю, данные твои детей случайно Рассекречиваются. Зачем уникальные номера и скрытие если можно было простую пометку льготника сделать.

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fuh

как говорил Владимыч ещё в бородатом 2000-м, не нужно наносить моральных травм обществу

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Serge Timakov

Кто прав, не ссыт.

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krokro

Ждём очередной слив данных, раз пошла такая пляска

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Мокрый фитиль

Надеюсь и эту базу сольют

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Олег Иванберг

чувствую что детишки не будут особо гордится тем что батя в Украине воевал (и погиб соответственно)

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