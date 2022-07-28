В списках на поступление им присвоен специальный номер, который не позволяет раскрыть их персональные данные.

Данные абитуриентов, поступающих в российские вузы по специальной квоте для детей участников вооружённого конфликта в Украине, засекретили, выяснил «Коммерсантъ». Обычно поступающие идентифицируются по ФИО или номеру СНИЛСа, и эти данные публикуются в открытом доступе. Но вместо этого у абитуриентов, поступающих по спецквоте, есть специальный номер.

Вузы объяснили это требованием Минобрнауки. В майских рекомендациях ведомства указано, что этой категории абитуриентов присваивается «уникальный код». В ведомстве не объяснили, чем обосновано такое решение.

В мае Владимир Путин подписал указ о помощи детям военных и сотрудников федеральных органов власти, которые участвовали в «спецоперации». Он требует от правительства обеспечить для детей этих категорий россиян квоту в 10% бюджетных мест. В 2022 году для вузов на программы бакалавриата и специалитета выделено почти 426 тысяч бюджетных мест: таким образом, для поступающих по квоте зарезервировано 43,5 тысячи.

Представители научных кругов Украины ранее заявляли, что собираются добиваться того, чтобы детей российских военных, участвующих в вооружённом конфликте, не принимали в иностранные вузы.