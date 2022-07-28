Российские вузы засекретили данные детей участников вооружённого конфликта в Украине Статьи редакции
В списках на поступление им присвоен специальный номер, который не позволяет раскрыть их персональные данные.
Данные абитуриентов, поступающих в российские вузы по специальной квоте для детей участников вооружённого конфликта в Украине, засекретили, выяснил «Коммерсантъ». Обычно поступающие идентифицируются по ФИО или номеру СНИЛСа, и эти данные публикуются в открытом доступе. Но вместо этого у абитуриентов, поступающих по спецквоте, есть специальный номер.
Вузы объяснили это требованием Минобрнауки. В майских рекомендациях ведомства указано, что этой категории абитуриентов присваивается «уникальный код». В ведомстве не объяснили, чем обосновано такое решение.
В мае Владимир Путин подписал указ о помощи детям военных и сотрудников федеральных органов власти, которые участвовали в «спецоперации». Он требует от правительства обеспечить для детей этих категорий россиян квоту в 10% бюджетных мест. В 2022 году для вузов на программы бакалавриата и специалитета выделено почти 426 тысяч бюджетных мест: таким образом, для поступающих по квоте зарезервировано 43,5 тысячи.
Представители научных кругов Украины ранее заявляли, что собираются добиваться того, чтобы детей российских военных, участвующих в вооружённом конфликте, не принимали в иностранные вузы.
Напоминает могилы под номерами.
Хорошие такие освободители:
Лица прячут за масками, за деанон сроки, дети под номерами
Знайдемо дитину кожної сволоти, що вбивала наших людей
Так. Если их данные на поступление засекречены, а данные остальных нет, то после поступления методом исключения можно будет понять кто именно был под этим номером. Разве нет?
Поверь эта информация будет известна намного раньше
Не парьтесь, большинство из них просто отчислят на первой сессии за неуспеваемость.
Кому она станет известна? Студенты же не делятся друг с другом своими снилсами и баллами ЕГЭ, чтобы их можно было бы сравнить. А сам ВУЗ и так знает кто есть кто.
Ты слишком сильно используешь логику!
А че так? С каких пор быть ребенком "героя России" стыдно? 😏
ну они же понимают, что с уходом хуйла их (папок, детей) начнут тихонечко пиздить нищеброды за нищету.
Потом базу сольют, номера же уникальные, где-то будут лежать в одном месте.
кругом враги
Не трудно переделать в ребенка "врага народа".
Замятин в гробу перевернулся: кто бы мог подумать, что ЛСДУ3 и ЙФЯУ9 очень скоро станут самыми распространёнными именами в России.
что за замятин
Страна гордится своими героями – скрывает данные их детей
.... и лица самих героев)
Лучший папка в мире, и бесплатное обучение и 10 млн похоронных
и ААааввтамабиль!
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Не все вузы засекретили. В МГТУ им. Баумана отображается именно СНИЛС.
Там видно, что на «Прикладную Математику и Информатику» по спец. квоте поступил абитуриент со 162 баллами из 310, находящийся на 1800 месте из 1805 подавших заявление на это направление. В прошлом году, минимальный балл составлял 290, количество мест — 34.
отличный ученый вырастет
Возможно это беженец из днр/лнр/украины. У них тоже есть какие-то плюшки.
162? Это ж пиздец мало , не? У меня что-то в районе 200 было и то дебилом себя считал
Нихуя себе чего придумали. И из болонской системы вышли, и ещё кринка навалили.
Это те же самые дети, тех же самых родителей, которые орали что куар-коды - это метка сатаны?
Обобщать – плохая привычка.
Короче, как я понял, вместо того, чтобы их засекретить, их тупо спалили.
Спец. квота и так идёт отдельным конкурсом. Все и так видят их баллы. Просто теперь ты не сможешь увидеть их СНИЛС, как у тех, кто поступает по результатам олимпиад, ЕГЭ и в рамках иных квот (особая и целевая).
Всенародная поддержка дала слабину.
всенародная слабина дала поддержку
Так их же все равно внесут в журнал и дадут зачетки. Или там будет "172918, или к доске". Если бы я сейчас учился и рядом со мной сидел такой ребёнок, то это бы вызывало настоящее презрение, а не "респект за батю".
Нет, 172918 просто получает зачёт автоматом, а если все же будет экзамен и препод попытается завалить то этот мув можно будет трактовать как дискредитацию..
они будут в красных шапках отдельно учиться. Потом в заградотряды пойдут, пихать твой ленивый зад на подвиг с дотом.
Сам ВУЗ знает их СНИЛСы, имена, паспортные данные и так далее. Данные засекречены только в конкурсных списках, чтобы какой-нибудь aliftin не увидел кто именно поступает с 162 баллами из 310 туда, где минимальный балл — 290.
До слива данных 3...2...1...
это будущие дети врагов народа
дети под номерами. Йозя одобряет
Т.е. поступивших по этой квоте можно вычислить так как их не будет в общих списках?
Поступающие по любой квоте идут отдельными списками. Просто теперь у тех, кто идёт в списках по особой (инвалиды, сироты) или по целевой (по направлению от гос. организации) видны СНИЛС, а у тех, кто по специальной — уникальные номера.
раз шифруются, значит боятся. боятся, шо вся эта срань закончится и их потом будут ловить и пызыдть. то есть думают за будущее. а раз думают за будущее, значит никакую ядерную кнопку не нажмут. элементарно, ватсон.
Давно пора все засекретить
Эх, многовато бурятов пополнят ряды студентов. Вот они кадры светлого будущего российской науки.
Наступают годы высшего образования. Количество ножевых ранений выросло в трое!
666-x
А отчислять их тоже запретят?
Их бы в список и запрет на выезд в норм страны)
Он требует от правительства обеспечить для детей этих категорий россиян квоту в 10% бюджетных мест.
таким образом, для поступающих по квоте зарезервировано 43,5 тысячи.
Это они наоборот получается маркировали)
Так гордиться же героями нужно, а этих прячут как прокаженных.
Особая квота на спецоперацию.
отличная новость, теперь из будет найти еще проще
Стерпят ли ХОРОШИЕ РУССКИЕ, что вместо их детей бюжетные места займут дети, воспитанные убийцами, насильниками и мародёрами?)
Больше похоже на материал для будущего шантажа. Типа дал заднюю, данные твои детей случайно Рассекречиваются. Зачем уникальные номера и скрытие если можно было простую пометку льготника сделать.
как говорил Владимыч ещё в бородатом 2000-м, не нужно наносить моральных травм обществу
Кто прав, не ссыт.
Ждём очередной слив данных, раз пошла такая пляска
Надеюсь и эту базу сольют
чувствую что детишки не будут особо гордится тем что батя в Украине воевал (и погиб соответственно)